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Великобритания не поддерживает возможное распространение украинского конфликта на акваторию Чёрного моря

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Великобритания не поддерживает возможное распространение украинского конфликта на акваторию Чёрного моря

Великобритания выступила против распространения украинского конфликта на акваторию Чёрного моря. С таким заявлением выступила постоянный представитель этой страны при ООН Барбара Вудворд.


Пожалуй, это последнее, чего бы мы желали (…) Мы не поддерживаем расширение войны подобным образом, хотя вполне оправданным является стремление Украины дать отпор России в случае осуществления атак с её стороны

– отметила Вудворд.

Стоит отметить, что подобное заявление было сделано британским дипломатом на фоне угроз Украины в адрес тех судов, которые направляются в РФ.

Также она выразила обеспокоенность и в связи с сохраняющейся опасностью эскалации противостояния.

Тем временем на сегодняшнем заседании Совбеза ООН, созванном в связи с выходом нашей страны из так называемой «зерновой сделки», в самой организации обратили внимание на сообщения о наличии мин в Чёрном море. Об этом сообщила заместитель Генерального секретаря международной организации по политическим вопросам Розмари Дикарло, выразившая тревогу по поводу происходящего. Более того, считает Дикарло, всякие угрозы о возможных нападениях на украинские гражданские суда – неприемлемы.

Несмотря на сегодняшнее заявление заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса о дальнейших усилиях, которые эта организация планирует предпринять с тем, чтобы добиться возобновления сельхозпродукции из России и с Украины, такая перспектива навряд ли уже будет иметь какой-то успех. Всё это объясняется довольно просто: ни одно из условий Москвы Западом выполнено за всё время существования черноморской зерновой инициативы, действовавшей, кстати говоря, на протяжении почти года, так и не было.

Что ж, пожалуй этого времени было вполне достаточно для решения проблем, связанных с продовольственным кризисом, однако, «коллективный» Запад, в свойственной ему манере буквально «присвоил» львиную долю зерна себе, вместо того, чтобы направить его в беднейшие африканские страны, по-настоящему испытывающие голод. Иначе как варварским подходом это не назвать…

Атаки на российские корабли, теракты против Крымского моста, обстрелы территории Крыма Британия, видимо, распространением боевых действий на Чёрное море не считает...
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17 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Вчера, 21:26
    +7
    Так то урон торговле не обрадует многих...
    Вот только заранее угадать кто и как пересилит, гладкая натура или торгашеская, предугадать сложно.
    1. Mitos
      Mitos Вчера, 21:35
      +12
      Пожалуй, это последнее, чего бы мы желали (…) Мы не поддерживаем расширение войны подобным образом, хотя вполне оправданным является стремление Украины дать отпор России в случае осуществления атак с её стороны
      что не слово то лож. Так не хотят распространения, что поставляют средства и помогают нааодить эти средства. И чаще на мирные объекты, в результате умирают дети. Подлая, лживая, воровская англия, всегда была такой. И тут скорее не просто не хотят, а не хотят отправиться к черному принцу на свидание.
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 21:49
        0
        Наглы, гады ещё те... тут не добавить, не прибавить.
        Что тут обсуждать???
        1. tihonmarine
          tihonmarine Вчера, 23:29
          +1
          Цитата: rocket757
          Наглы, гады ещё те... тут не добавить, не прибавить.

          Да они с Ивана Грозного гады, а скорее и раньше.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 21:35
    +8
    Россия к 5 своим условиям о продлении зерновой сделки,добавила ещё два.А чего жалеть супостата,он всё равно выполнять эти условия не будет. А мы будем пока выносить порты,тупичок в нашу пользу организовался.У Украины логистические проблемы возникли,которые нас совершенно не касаются.У нас своих проблем с логистикой морем хватает,по цене фрахта и страховок.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 23:32
      +3
      Цитата: tralflot1832
      А мы будем пока выносить порты,

      Пока есть возможность, нужно уничтожать всю инфру портов. Чем меньше останется, тем лучше.
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 00:33
        +2
        Цитата: tihonmarine
        Пока есть возможность, нужно уничтожать всю инфру портов. Чем меньше останется, тем лучше.

        Надо выносить столько, сколько остановит поставки.
        Там,, в Одессе, же русские (и не только), наши люди.
        У меня знакомая в мае уехала в Россию. Насовсем.
        А ее сын, с грудным ребенком, не смог. Там и сидит.
        Возле аэропорта Школьного. Абсолютно наш мужик.
  3. Бензорез
    Бензорез Вчера, 21:35
    -3
    Чокнулась что-ли?!.
    Как такие мысли вообще приходят ей в голову?
    Вот откуда они- там берутся?!.
    1. Essex62
      Essex62 Вчера, 21:58
      -1
      Всё,что там обсуждают и предлагают для внутреннего пользования,к реальности давно не имеет ни какого отношения. После неудачной прогулки к куеву снова опустился железный занавес,их и наш мир существуют в разных измерениях,соприкасаясь только по линии окопов СВО. Цель масонов проста как мычание,нагнуть Россию,что- бы в этот раз
      уже не поднялась. Пути для этого два;нынешний-постепенное сокращение русской нации с помощью ,вовлеченной в их сферу, компрадорской буржуазии,в долгую; второй -снести всей военной мощью объединенного Запада. Не секрет,что технологически ,в промышленном потенциале и людских ресурсах мы сильно отстаём и они это знают. Занозу ,в виде ЯО ,постараются как- то выдернуть.
      Реагировать на неадекватные измышлизмы нам не стоит вообще.
  4. oppozite28
    oppozite28 Вчера, 21:48
    0
    Пожалуй, это последнее, чего бы мы желали (…) Мы не поддерживаем расширение войны подобным образом, хотя вполне оправданным является стремление Украины дать отпор России в случае осуществления атак с её стороны

    – отметила Вудворд.
    У украинских (читай британских) "мы" хватило наглости использовав гуманитарную тематику "зернового договора" осуществить террористическую атаку Крымского моста с последующими жертвами акции. Стало быть возникает вопрос кто стал инициатором переноса войны в бассейн Чёрного моря с использованием гуманитарного карадора ?! request
  5. Седов
    Седов Вчера, 22:01
    -3
    Великобритания не поддерживает возможное распространение украинского конфликта на акваторию Чёрного моря
    Вроде как образумились. Как бы ни цинично звучало, но для укров на суше то кое как боеприпасы собирают, а при войне в Черном море - тут совсем без шансов. Да и Раджип, хоть и член НАТО - до последнего морскому конфликту сопротивляться будет.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Вчера, 22:24
    -2
    Бриты помнят, что есть: " Неограниченная подводная война".
  7. АИК05
    АИК05 Вчера, 22:28
    -2
    Меня удивляет беззубость наша, да ставьте вы свои условия, пока не будет выполнена наши требования по этой ЗС ( Зерновой сделке), ни один корабль не войдет в порты дУкраины, сначала все наши требования по сделке, потом уже дальше пляшем.
    По мне так вообще она нам до одного места эта ЗС, видите ли дУкраины спасает от голода весь мир, впрочем о чем это я, все равно до этих по Задорнову и не достучаться.
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Вчера, 22:37
      +2
      Цитата: АИК05
      Меня удивляет беззубость наша, да ставьте вы свои условия, пока не будет выполнена наши требования по этой ЗС ( Зерновой сделке), ни один корабль не войдет в порты дУкраины,

      Вообще-то сейчас именно это и происходит
  8. Умник_
    Умник_ Вчера, 22:50
    +1
    Великобритания не имеет никакого отношения к Чёрному морю
  9. arthh
    arthh Вчера, 22:52
    +2
    Турция рассчитывает на возобновление зерновой сделки в кратчайшие сроки, заявил глава МИД.
  10. Fangaro
    Fangaro Вчера, 23:12
    -1
    GB остановили бы поставку вооружения на Украину.
    И замирение стало бы ближе.
    А так чесотня диплоязыков и популизм.
  11. Комментарий был удален.