Великобритания не поддерживает возможное распространение украинского конфликта на акваторию Чёрного моря

Пожалуй, это последнее, чего бы мы желали (…) Мы не поддерживаем расширение войны подобным образом, хотя вполне оправданным является стремление Украины дать отпор России в случае осуществления атак с её стороны

Великобритания выступила против распространения украинского конфликта на акваторию Чёрного моря. С таким заявлением выступила постоянный представитель этой страны при ООН Барбара Вудворд.– отметила Вудворд.Стоит отметить, что подобное заявление было сделано британским дипломатом на фоне угроз Украины в адрес тех судов, которые направляются в РФ.Также она выразила обеспокоенность и в связи с сохраняющейся опасностью эскалации противостояния.Тем временем на сегодняшнем заседании Совбеза ООН, созванном в связи с выходом нашей страны из так называемой «зерновой сделки», в самой организации обратили внимание на сообщения о наличии мин в Чёрном море. Об этом сообщила заместитель Генерального секретаря международной организации по политическим вопросам Розмари Дикарло, выразившая тревогу по поводу происходящего. Более того, считает Дикарло, всякие угрозы о возможных нападениях на украинские гражданские суда – неприемлемы.Несмотря на сегодняшнее заявление заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса о дальнейших усилиях, которые эта организация планирует предпринять с тем, чтобы добиться возобновления сельхозпродукции из России и с Украины, такая перспектива навряд ли уже будет иметь какой-то успех. Всё это объясняется довольно просто: ни одно из условий Москвы Западом выполнено за всё время существования черноморской зерновой инициативы, действовавшей, кстати говоря, на протяжении почти года, так и не было.Что ж, пожалуй этого времени было вполне достаточно для решения проблем, связанных с продовольственным кризисом, однако, «коллективный» Запад, в свойственной ему манере буквально «присвоил» львиную долю зерна себе, вместо того, чтобы направить его в беднейшие африканские страны, по-настоящему испытывающие голод. Иначе как варварским подходом это не назвать…Атаки на российские корабли, теракты против Крымского моста, обстрелы территории Крыма Британия, видимо, распространением боевых действий на Чёрное море не считает...