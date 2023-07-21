Минобороны Украины поспешило опровергнуть информацию американских СМИ о хищении переданной Западом помощи

После появления в американских средствах массовой информации сообщений о краже части военной помощи Запада Украине, министерство обороны этой страны тут же попыталось это опровергнуть. Как заявил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов, инспекция США не предъявляла никаких претензий к учету военной техники и вооружений.По словам чиновника, артиллерия, боеприпасы и системы противовоздушной обороны, бронированная техника на Украине подлежат постоянному и тщательному учету. Он отметил, что еще в 2022 году власти страны внедрили автоматизированную систему учета военной техники и вооружений. Кроме того, работают программы LOGFAS и «Каравай», позволяющие сопровождать военную технику в подразделение, и даже приехать и увидеть, что она там находится.Напомним, что ранее CNN сообщил о том, что часть предоставленного вооружения была разворована. Такие заявления американских СМИ очень тревожат представителей киевского режима, поскольку они формируют определенное восприятие военной помощи Украине в американском обществе. Часть конгрессменов и сенаторов и так требует если не полного прекращения военной помощи, то ее значительного сокращения, а также более жесткого документирования.Между тем, если поставки военной помощи окажутся под угрозой, то киевский режим просто не сможет вести боевые действия из-за отсутствия собственной материально-технической базы в достаточном объеме, и тогда его поражение станет неминуемым.