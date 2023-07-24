Украинская ПВО: истощение своих и чужих запасов

Пусковая установка NASAMS - такие ЗРК стали самыми массовыми в иностранных поставках .Фото Wikimedia Commons

Один из первых ЗРК NASAMS, развернутых на Украине. Фото Telegram / "Военный осведомитель"

"Боевая работа" американского ЗРК Patriot в Киеве, май 2023 г. Вскоре этот комплекс будет поражен. Фото Telegram / BMPD