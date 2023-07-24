Украинская ПВО: истощение своих и чужих запасов

Пусковая установка NASAMS - такие ЗРК стали самыми массовыми в иностранных поставках .Фото Wikimedia Commons
С прошлой осени иностранные партнеры и покровители помогают киевскому режиму восстанавливать разрушенную систему противовоздушной обороны. Поставляются современные и старые зенитные комплексы разных типов и боеприпасы для них. Однако такая помощь практически не влияет на сложившуюся ситуацию, а продолжение поставок оказывается затруднительным или невозможным.
Получено и потеряно
В октябре 2022 г. Киев в очередной раз запросил у иностранных партнеров современные зенитные ракетные комплексы. Зарубежные страны согласились предоставить такую помощь и даже определили предварительный список поставляемых средств. Осенью-зимой начались отгрузки техники. Предусматривалась поставка как современных, так и устаревших образцов производства разных стран.
Переданные иностранные ЗРК предсказуемо стали приоритетной целью для российских ударов. Регулярно сообщается о поражении и выведении из строя того или иного иностранного изделия. Особую известность получила успешная операция по уничтожению разрекламированного американского ЗРК Patriot. При всем этом, украинские расчеты иностранных комплексов регулярно и активно выполняют пуски зенитных ракет и истощают предоставленные запасы.
Иностранные партнеры пытаются восполнять потери комплексов и ракет – регулярно сообщается о включении такой продукции в очередные пакеты военной помощи. Однако эти меры не могут изменить ситуацию к лучшему и помочь киевскому режиму. Как оказалось, возможности США и дружественных стран в контексте отгрузки современных средств ПВО и боеприпасов для них весьма ограничены.
Один из первых ЗРК NASAMS, развернутых на Украине. Фото Telegram / "Военный осведомитель"
Иностранные партнеры пока находят возможность снимать с вооружения или с хранения те или иные системы и передавать их Киеву. Однако такая помощь не отличается большими объемами. Страны-поставщики заботятся, в первую очередь, о своей безопасности, и не собираются жертвовать ею и неприемлемо сокращать арсеналы и парки.
Сокращенные объемы
В недавнем прошлом украинское руководство возлагало большие надежды на американский ЗРК Patriot. Осенью-зимой такие системы попали на Украину и позже заступили на боевое дежурство. При этом, несмотря на объективные потребности киевского режима, объемы поставок были небольшими, и их не собираются увеличивать. Более того, выделение даже такой помощи было связано с определенными трудностями.
В общей сложности США, Германия и их союзники смогли найти, высвободить и отгрузить лишь несколько батарейных комплектов «Пэтриота». Часть этой техники уже уничтожена российскими ударами, и натовские страны пытаются восполнить такие потери, но без особого успеха. Так, несколько дней назад руководство ФРГ объявило, что в очередной пакет помощи для Украины включит две пусковые установки Patriot – только две.
Современные системы NASAMS, IRIS-T, SAMP/T и т.д. тоже поставляются и тоже в ограниченных количествах. Некоторые из подобных образцов недавно поступили на вооружение зарубежных стран, и последние не располагают крупным их парком. Соответственно, отправка техники на Украину ухудшит собственную ПВО этих государств. Необходимо производство комплексов с нуля, требующее времени и денег.
"Боевая работа" американского ЗРК Patriot в Киеве, май 2023 г. Вскоре этот комплекс будет поражен. Фото Telegram / BMPD
С прошлой осени продолжается любопытная история с поставками устаревших комплексов MIM-23 HAWK американского производства. Еще в октябре Испания пообещала предоставить некоторое количество такой техники – для двух или трех огневых взводов. Вскоре третьи страны убедили ее немного увеличить объем подобной помощи. Готовность отгружать «Хоки» и ракеты для них также выразили США.
К началу 2023 г. бывшие испанские ЗРК попали на Украину и заступили на дежурство. Насколько известно, на этом поставки изделий HAWK остановились. При этом Пентагон продолжает поиски техники для передачи, пока без особого успеха. Имеющиеся у него ЗРК, как наземные средства, так и ракеты, давно находятся на хранении и нуждаются в сложном и длительном ремонте. Несколько стран отказали в поставках, сославшись на те же причины. Также сообщалось о скором выкупе «Хоков», недавно снятых с вооружения армии Тайваня. Однако официальный Тайбэй опроверг такую информацию.
Впрочем, имеют место и некоторые успехи ограниченного характера. Так, в конце июня Литва согласилась приобрести для Украины две пусковые установки ЗРК NASAMS иностранного производства. Поставка готовых изделий ожидается в ближайшие три месяца. Еще четыре таких комплекса и боеприпасы для них несколько дней назад пообещали США.
В поисках ракет
Как следует из доступных данных, киевский режим и его покровители также сталкиваются с проблемой недостатка зенитных ракет. Еще в прошлом году российская армия направленными ударами уничтожила большое количество складов с боеприпасами для систем ПВО советского образца. Кроме того, украинские ЗРК активно тратят имеющиеся ракеты, в основном без толку.
Остатки ракеты Patriot в Киеве. Фото Telegram / BMPD
Вместе со своими ЗРК иностранные партнеры поставляют совместимые ракеты разных типов. Несмотря на все усилия и меры, в целом они повторяют судьбу ранее имевшихся в наличии изделий – их уничтожают вместе со складами или запускают без какого-либо результата, за исключением поражения собственной городской застройки.
При этом объемы поставок из-за рубежа ограничены, что становится дополнительной угрозой для Киева. Так, в известной утечке данных из стран НАТО, имевшей место в начале года, присутствовала информация о расходе зенитных ракет и оценка запасов. Предполагалось, что в течение нескольких следующих недель Украина полностью истратит старые запасы советского времени, а затем закончатся и ракеты иностранного производства. Соответствовала ли эта информация реальному положению дел, неизвестно. Возможно, это была сознательная дезинформация со стороны НАТО – однако и в этом случае утекший «документ» показывает очевидную и ожидаемую тенденцию.
Впрочем, иностранные покровители продолжают снабжать киевский режим зенитными ракетами. Так, в июне Пентагон анонсировал два новых пакета помощи, в которые включил дополнительные партии ракет для ЗРК Patriot и NASAMS. В последние недели, в июле, пообещали поставить ракеты «Пэтриот», NASAMS и AIM-7 в версии для наземных ЗРК. Впрочем, количество изделий для отгрузки не уточняется.
Учитывая особенности боевой работы и результаты боевого применения украинской ПВО, а также специфику иностранной военной промышленности, в ближайшем будущем можно ожидать любопытные результаты. США и союзники израсходуют «свободную» часть своих арсеналов, которую можно передавать Киеву без ущерба для собственной обороны. При этом пополнить арсеналы в разумные сроки и с приемлемыми затратами не получится.
Пусковая установка и ракеты MIM-23 HAWK вооруженных сил Тайваня. Фото Telegram / BMPD
Без возможности восстановления
В первые недели Спецоперации российские вооруженные силы подавили ПВО киевского режима – единая эшелонированная система прекратила свое существование и развалилась на несколько отдельных районов и очагов. Кроме того, проводится планомерное выявление и уничтожение радиотехнических и огневых средств ПВО. За несколько месяцев удалось выбить большую часть ЗРК и сопутствующих систем, остававшихся у Украины после распада СССР.
Лишь осенью иностранные покровители и партнеры начали помогать киевскому режиму в восстановлении потерянной ПВО. Однако такая помощь носит ограниченный характер. Прежде всего, проблема в малых объемах поставки, которые не позволяют восполнить понесенные потери, а также сформировать полноценную систему ПВО. Вследствие этого даже самые современные иностранные ЗРК не могут полностью реализовать свой потенциал. Им не удается прикрыть вверенный район, а нередко и защитить самих себя.
Российская армия показала высокий ударный потенциал и способность прорывать ПВО, построенную даже на современных иностранных компонентах. Кроме того, наша промышленность способна обеспечить массированные атаки, представляющие особую сложность для ПВО противника. Практика показывает, что последняя не справляется с имеющими место ракетными атаками и не мешает нашей армии выполнять поставленные задачи.
Киевский режим, США и другие страны пытаются исправить эту ситуацию, но им это не удается – и не удастся в будущем. Кроме того, зарубежные государства вслед за Украиной столкнулись с проблемой истощения арсеналов. Им придется решать, как распределять имеющиеся комплексы и изделия нового производства, а кроме того, выбирать между собственной ПВО и помощью киевскому режиму. Впрочем, вне зависимости от выбора иностранных армий, перспективы нынешних украинских властей и их ПВО понятны и предсказуемы.