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В Белом доме подтвердили, что проводят консультации с Киевом по вопросу поставки Украине ракет ATACMS

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В Белом доме подтвердили, что проводят консультации с Киевом по вопросу поставки Украине ракет ATACMS

США постоянно консультируются с Украиной в отношении необходимых ей вооружений, в том числе и оперативно-тактических ракет ATACMS, но решение по их поставке до сих пор не принято. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.


Вашингтон пока не принял окончательного решения по возможной поставке Украине дальнобойных ракет ATACMS, хотя Киев продолжает чуть ли не ежедневно давить на американцев. Зеленский и его окружение неоднократно заявляли, что наличие у ВСУ этих ракет, да еще и истребителей, является залогом победы над российской армией. Все это американцы понимают, но принять окончательное решение не могут.

Передадим мы в конечном счете или нет ATACMS - решать президенту. Он говорил об этом с президентом Зеленским. Они продолжают вести этот разговор. Не хочу вас разочаровывать, но никакого объявления у меня сегодня нет

- заявил Салливан.

Исключать поставку ракет на Украине не стоит, потому что все тот же Салливан заявил о готовности США "идти на риски" в вопросе снабжения Киева новыми вооружениями. Единственное, что сейчас останавливает американцев - это опасения, что Зеленский обязательно применит эти ракеты для ударов по "старой" российской территории, а также гражданским объектам. Что в голове у этого наркомана, не знает он и сам. Так что все возможно.

Между тем, как заявили несколько дней назад в Пентагоне, вопрос передачи Украине ракет ATACMS на повестке дня стоит, но не является острым. По мнению американских военных, Киеву нужна артиллерия и боеприпасы, а не ракеты и самолеты.
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6 комментариев
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  1. САРМАТ123
    САРМАТ123 Сегодня, 06:18
    +1
    У меня такое ощущение, что идет испытания вооружений!
    1. Федор Соколов
      Федор Соколов Сегодня, 06:21
      +1
      Это не ощущение, а реальный факт! Министр обороны британии Бен Уоллес прямо назвал украину: "Лабораторией НАТО для испытания вооружений".
  2. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 06:29
    0
    но решение по их поставке до сих пор не принято

    Одни поставят, а другие пальнут. Сомнений нет почему то.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 06:30
    +2
    Всё что зелёнка потребует дадут со временем и тактическое ядерное оружие тоже пока в кремле с неугодными разбираются,зачищая политпространство от конкурентов для следующих "выборов "президента.
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 06:34
    +1
    В Белом доме подтвердили, что проводят консультации с Киевом по вопросу поставки Украине ракет ATACMS

    Какое ещё доказательство требуется для подтверждения желания Запада уничтожить российскую государственность?
    Такое впечатление, что нас медленно подводят к ситуации, когда «весь мир в труху», станет неизбежностью...
    Хотя, ещё 12 лет можно подождать...
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 07:48
      0
      "желания Запада уничтожить российскую государственность?"///
      ---
      Это тактические ракеты наземного пуска с дальностью 500 км.
      С обычной боеголовкой.
      Ни коим образом российскую государственность
      они уничтожить не способны.