В Белом доме подтвердили, что проводят консультации с Киевом по вопросу поставки Украине ракет ATACMS

Передадим мы в конечном счете или нет ATACMS - решать президенту. Он говорил об этом с президентом Зеленским. Они продолжают вести этот разговор. Не хочу вас разочаровывать, но никакого объявления у меня сегодня нет

США постоянно консультируются с Украиной в отношении необходимых ей вооружений, в том числе и оперативно-тактических ракет ATACMS, но решение по их поставке до сих пор не принято. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.Вашингтон пока не принял окончательного решения по возможной поставке Украине дальнобойных ракет ATACMS, хотя Киев продолжает чуть ли не ежедневно давить на американцев. Зеленский и его окружение неоднократно заявляли, что наличие у ВСУ этих ракет, да еще и истребителей, является залогом победы над российской армией. Все это американцы понимают, но принять окончательное решение не могут.- заявил Салливан.Исключать поставку ракет на Украине не стоит, потому что все тот же Салливан заявил о готовности США "идти на риски" в вопросе снабжения Киева новыми вооружениями. Единственное, что сейчас останавливает американцев - это опасения, что Зеленский обязательно применит эти ракеты для ударов по "старой" российской территории, а также гражданским объектам. Что в голове у этого наркомана, не знает он и сам. Так что все возможно.Между тем, как заявили несколько дней назад в Пентагоне, вопрос передачи Украине ракет ATACMS на повестке дня стоит, но не является острым. По мнению американских военных, Киеву нужна артиллерия и боеприпасы, а не ракеты и самолеты.