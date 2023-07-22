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Польский генерал: России по силам начать собственное контрнаступление

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Польский генерал: России по силам начать собственное контрнаступление

Зарубежные военные эксперты всё чаще задаются вопросом о том, какого развития событий можно ожидать по ходу украинского конфликта на фоне сдерживания российским войсками украинского наступления. Продолжается это наступление, как известно, более полутора месяцев, и развивается далеко не так, как планировали западные штабы, с которыми командование ВСУ тесно координирует свои действия.


При этом немалое число военных экспертов в странах НАТО считают, что России по силам начать собственное контрнаступление. Такого мнения придерживается, к примеру, польский генерал Леон Коморницкий. Этим мнением он поделился с поляками в эфире канала «Новая конфедерация».

Коморницкий заявил, что ВС РФ могут атаковать украинскую армию с флангов и перейти в контрнаступление, чего ранее, судя по всему, в Киеве вообще не рассматривалось.

Генерал армии Польши:

Есть угрозы выхода русских во фланг украинских группировок, что лишит те возможности вклиниться в российскую оборону. Необходимо стабилизировать фронт, чтобы такого не произошло.

Напомним, что ранее перед украинским войсками ставилась задача к 18 июня окружить Мелитополь, после чего осуществить рывок к границам Крыма, что позволило бы ВСУ обстреливать полуостров из средств обычной артиллерии. Однако российская оборона на Запорожском направлении оказалась такой, которая преподнесла неприятелю немало «сюрпризов». А на Купянском и Краснолиманском направлениях российские войска отбили у противника десятки квадратных километров территорий, что в планы Украины точно никак не входило.

На Западе прекрасно всё это видят, и, как накануне отметил президент России, явно разочарованы и лаже раздражены таким ходом украинского контрнаступления.
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12 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 06:27
    -4
    Было бы по силам уде бы начтупали. А так сил на оборону еле хватает.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:33
      +1
      События последних недель и вчерашний арест Стрелкова говорит о том,что власть готовится вести вой..,ой,спецоперацию так,как она ведет.Ни шатко,ни валко.И возможное недовольство,неудобные вопросы будет карать со всей строгостью.Надо быть готовым к длительному конфликту на многие годы.
    2. suhorukofal
      suhorukofal Сегодня, 07:52
      0
      Конечно, как силы скопили так надо сразу кавалерийским наскоком на противника, не жалея солдат. Вот примерно как ВСУ сейчас убивается об оборону так же? Таков Ваш гениальный план?
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:28
    +1
    Если верить тому что говорят нам о резервах и о подготовке,да-мы можем.Ближайшее время покажет.Однако,я думаю,что сейчас ставится в первую очередь истощение всук на существующиз рубежах
    1. Наган
      Наган Сегодня, 06:38
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Однако,я думаю,что сейчас ставится в первую очередь истощение всук на существующиз рубежах

      Пока там есть кого грести с улиц, из магазинов, и церквей, истощение не наступит. Будут воевать до последнего, хоть даже ограниченно, но годного yкpa. Ну что ж, будем посмотреть, что кончится раньше, боеприпасы у РФ или мобрезерв у 404.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 06:46
        +1
        Да было бы желание ,там наверху воевать со всей беспощадностью..А то бац,и вдруг желание пропадет.И потащатся на "очередной Рейкьявик или Мальту"
      2. Вольноопределяющийся Марек
        Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 06:48
        +2
        Да дело тут не в наших боеприпасах, а в том, что и наши люди гибнут. Может быть, мы действительного, чего то не знаем. И уже подготовлены несметные силы и средства для могучего удара? Но, я почему-то не верю. Неоткуда , вроде бы этому "могучему" взяться. Не такой мы представляли освободительную войну с лютым врагом.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 07:37
          0
          Да,с мобилизацией общества у нас большие проблемы..Впрочем вполне возможно многие и не считают себя частью общества и стоят над этим "выше"
    2. Комментарий был удален.
    3. Лудоман
      Лудоман Сегодня, 06:50
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Если верить тому что говорят нам о резервах и о подготовке,да-мы можем.Ближайшее время покажет.Однако,я думаю,что сейчас ставится в первую очередь истощение всук на существующиз рубежах


      Это еще надо посмотреть кто первый истощица, Украина которая проводит безперерывную мобилизацию или мы которые так не делаем. У нас уже и ротации нет и отпуска все по отменяли.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 07:39
        0
        С чего Вы взяли,что отпуска и ротацию отменили?Коллега с Запорожского направления.Подразделение на ротации,его отпустили домой на две недели.Благо дом не далеко.
    4. WhiteFallen
      WhiteFallen Сегодня, 06:55
      0
      Всё на смене, круглые сутки? Тяжело вам наверное 24/7 здесь однотипные комменты строчить наверное. Но 15 гривен, есть 15 гривен?)))
  3. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 08:29
    0
    Вот по ТВ некоторые экперты и военкоры проталкивали тему что идёт накопление наших сил и может что к сентябрю будет. Ну вот и посмотрит, будет ли.