Есть угрозы выхода русских во фланг украинских группировок, что лишит те возможности вклиниться в российскую оборону. Необходимо стабилизировать фронт, чтобы такого не произошло.

Зарубежные военные эксперты всё чаще задаются вопросом о том, какого развития событий можно ожидать по ходу украинского конфликта на фоне сдерживания российским войсками украинского наступления. Продолжается это наступление, как известно, более полутора месяцев, и развивается далеко не так, как планировали западные штабы, с которыми командование ВСУ тесно координирует свои действия.При этом немалое число военных экспертов в странах НАТО считают, что России по силам начать собственное контрнаступление. Такого мнения придерживается, к примеру, польский генерал Леон Коморницкий. Этим мнением он поделился с поляками в эфире канала «Новая конфедерация».Коморницкий заявил, что ВС РФ могут атаковать украинскую армию с флангов и перейти в контрнаступление, чего ранее, судя по всему, в Киеве вообще не рассматривалось.Генерал армии Польши:Напомним, что ранее перед украинским войсками ставилась задача к 18 июня окружить Мелитополь, после чего осуществить рывок к границам Крыма, что позволило бы ВСУ обстреливать полуостров из средств обычной артиллерии. Однако российская оборона на Запорожском направлении оказалась такой, которая преподнесла неприятелю немало «сюрпризов». А на Купянском и Краснолиманском направлениях российские войска отбили у противника десятки квадратных километров территорий, что в планы Украины точно никак не входило.На Западе прекрасно всё это видят, и, как накануне отметил президент России, явно разочарованы и лаже раздражены таким ходом украинского контрнаступления.