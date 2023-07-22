«Является законной целью для Украины»: Зеленский заявил о планах по «нейтрализации» Крымского моста

Понятно, что это наша цель. А каждая цель, которая несёт войну, а не мир, должна быть нейтрализована. Мы хотим вернуть себе весь Крым, потому что это наша суверенная территория

Украина продолжит попытки ударов по Крымскому мосту, в Киеве признались, что этот гражданский объект является "законной целью" для украинского оружия . Об этом открыто заявил Зеленский, выступая в онлайн-режиме перед американцами на 14-м ежегодном Аспеновском форуме по безопасности (Aspen Security Forum).По словам Зеленского, Крымский мост является законной целью для Украины, потому что он построен в "нарушение международных законов" и является "вражеским объектом". Кроме того, он используется для доставки боеприпасов в Крым и "милитаризирует его", а Украина намерена "вернуть полуостров", который является "ее суверенной территорией".- заявил главарь киевского режима, фактически признавшись, что идет подготовка очередных террористических актов.Стоит отметить, что среди американцев возражений по этому поводу не было, Вашингтон давно одобрил все действия киевской хунты и прикрывает их на международной арене. Главная задача США - это нанести поражение России, на это они выделяют деньги, а в качестве исполнителя используют марионеточный режим Зеленского.На сегодняшний день Украина является террористическим государством, это подтверждается ее действиями и открытыми заявлениями. С террористами разговаривать не о чем, они не понимают слов, их нужно уничтожать. Если в Киеве останется этот режим, покоя России не будет, не сейчас, ни в будущем.