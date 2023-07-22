Военное обозрение
Войти Регистрация

«Является законной целью для Украины»: Зеленский заявил о планах по «нейтрализации» Крымского моста

19
«Является законной целью для Украины»: Зеленский заявил о планах по «нейтрализации» Крымского моста

Украина продолжит попытки ударов по Крымскому мосту, в Киеве признались, что этот гражданский объект является "законной целью" для украинского оружия. Об этом открыто заявил Зеленский, выступая в онлайн-режиме перед американцами на 14-м ежегодном Аспеновском форуме по безопасности (Aspen Security Forum).


По словам Зеленского, Крымский мост является законной целью для Украины, потому что он построен в "нарушение международных законов" и является "вражеским объектом". Кроме того, он используется для доставки боеприпасов в Крым и "милитаризирует его", а Украина намерена "вернуть полуостров", который является "ее суверенной территорией".

Понятно, что это наша цель. А каждая цель, которая несёт войну, а не мир, должна быть нейтрализована. Мы хотим вернуть себе весь Крым, потому что это наша суверенная территория

- заявил главарь киевского режима, фактически признавшись, что идет подготовка очередных террористических актов.

Стоит отметить, что среди американцев возражений по этому поводу не было, Вашингтон давно одобрил все действия киевской хунты и прикрывает их на международной арене. Главная задача США - это нанести поражение России, на это они выделяют деньги, а в качестве исполнителя используют марионеточный режим Зеленского.

На сегодняшний день Украина является террористическим государством, это подтверждается ее действиями и открытыми заявлениями. С террористами разговаривать не о чем, они не понимают слов, их нужно уничтожать. Если в Киеве останется этот режим, покоя России не будет, не сейчас, ни в будущем.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
19 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 06:38
    +4
    На войне для тех кто воюет все является законной целью, а вот для тех, кто проводит непонятные операции, да еще пытаются заработать бабок на торговле с врагом нет.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 06:41
      +1
      Как же этот клоун надоел, когда его уже приберут к рукам...
      1. Dimy4
        Dimy4 Сегодня, 06:52
        0
        Как же этот клоун надоел, когда его уже приберут к рукам...

        Одного уберут, другого посадят, ничего не изменится. У кукловода надо ниточки обрезать.
      2. frruc
        frruc Сегодня, 08:11
        0
        Этого говнюка самого уже пора нейтрализовать.
    2. suhorukofal
      suhorukofal Сегодня, 07:01
      -2
      Вы что, если в полную силу воевать, так и война закончится может. Война закончится - денег меньше станет а детей заграницей содержать очень недешево.
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 06:40
    +6
    Тут комментировать нечего. Нужны жесткие , даже жестокие действия по нейтрализации преступного бандеро-фашистского режима. Это- программа минимум.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:43
      0
      Верро.Необзодимо уничтожать эту клику бандеровскую,с ураинством вкупе,как государство и идею.
    2. beybender
      beybender Сегодня, 07:02
      +1
      Очень смешно !!! А кто это делать будет ?!? Судя по заявлениям властей , им зерновая сделка , аммиакопровод , благополучие банков гораздо важнее победы в этой войне !!! А так да , ты прав !!!
  3. иван2022
    иван2022 Сегодня, 06:40
    +3
    С Крымским мостом тяжело, с ходом СВО тяжело. Но не потому, что охрана моста плохая или генералы плохие и хуже украинских.

    А потому, что политика 30 последних лет загнала Россию в идиотскую, противоестественную ситуацию. Из которой выйти достойно может только гениальный руководитель.

    В свое время Александр Ульянов сказал :"В России всегда найдётся десяток достойных людей.."

    Сейчас наоборот :На тысячу талантов в России всегда найдётся полу-дурок, который задаст им не разрешимую задачу.. И скажет: " Ну чо? Не можете? Не работает ваша пила, если в неё вставить простой дворницкий лом ? То-то же.... умники... "
  4. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Сегодня, 06:43
    0
    С воздуха они дотянуться до Моста не могут - там много ПВО у нас. Попробовали вариант с автотранспортом - сработало. Теперь транспорт хорошо досматривают - попробовали по воде. СРАБОТАЛО!!! Чем занимаются наши спецслужбы, которые обязаны прогнозировать все эти варианты и принимать меры к их нейтрализации - непонятно.
    1. yuri bakster
      yuri bakster Сегодня, 06:52
      +1
      Чем занимаются наши спецслужбы, которые обязаны прогнозировать все эти варианты и принимать меры к их нейтрализации - непонятно.[/quote]
      как чем,стрелковых ловят по всей россии.....ведь правду говорить низзя
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 07:38
        -1
        Цитата: yuri bakster
        как чем,стрелковых ловят по всей россии.....ведь правду говорить низзя

        Говорить что правду говорить низзя тоже нельзя т.к. это может привести к закрытию и скрытию комментов. hi
        Приветствуются сообщения не несущие смысла, но достаточно длинные.
        Чем такие читать лучше потратить минут 40 (а на повышенной скорости и меньше) на нормальных аналитиков типа:
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 06:47
    +4
    Чем больше будем жалеть " братский народ" тем больше он будет,гадить. Начал СВО- воюй, а не ной о " братьях".
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:47
    +2
    Может пора самого зеленского переводить в раздел "законные цели".
    Сталин не дал санкции на ликвидацию гитлера так как считал, что остальная верхушка III рейха быстренько договорится с англосаксами о войне с СССР.
    Сейчас ситуация противоположная. Весь англосаксонский мир уже воюет с Россией руками украинцев. Может ликвидация зеленского заставит руководителей некоторых стран подумать "головой"?
  7. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 06:47
    +1
    мост восстановят хоть 10 раз..а Ураину кто восстановит...тупой фашистский наркоман laughing
  8. Ирек
    Ирек Сегодня, 06:54
    +2
    ЗеБобик опять вискарь коксом занюхал.
  9. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 06:56
    0
    Как же хорошо, что сам Зеленский не является законной целью для России, имея личные гарантии от её гаранта. Остановите Землю, я сойду...
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:18
    +1
    Заявление Зе о Крымском мосте может быть отвлекающим,могут ударить в другом месте ,начиная от груженого танкера ,кончая нефтяным терминалом.Эффект будет на много больше.Эти морские беспилотники ещё тот "головняк"для нас.
  11. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 07:31
    0
    Зеленского надо мочить, не знаю что там думают главнюки, но Зеленского надо мочить. Тупо.