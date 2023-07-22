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Командование ВСУ ранним утром бросило в атаку резервы в направлении Клещеевки южнее Артёмовска

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Командование ВСУ ранним утром бросило в атаку резервы в направлении Клещеевки южнее Артёмовска

Украинское военное командование бросило резервы на Артёмовское направление. Сегодня с раннего утра (примерно с 4:00) резервные подразделения ВСУ пошли в атакующие действия к югу от Артёмовска – в направлении Клещеевки.


Напомним, что несколько дней назад российские войска выбили отряды ВСУ с занятых ранее ими высот западнее Клещеевки, что фактически свело к нулю все те успехи украинских войск, добытые ими на этом направлении в течение нескольких недель так называемого контрнаступления.

Понимая, что если ВСУ будут выбиты ещё дальше на юге от Артёмовска, то операцию на этом направлении придётся сворачивать, командование вооружёнными силами Украины решило фактически идти ва-банк.

Под Клещеевку при поддержке бронетехники брошены подразделения резервных бригад ВСУ со стороны Константиновки и Часова Яра. Атакующими действиями противник намеревается вернуть под свой контроль высоты, а также прорвать оборону российских войск южнее Артёмовска с последующими планами по вхождению в сам город.

Ранее украинский генерал Сырский объявил, будто бы «созданы все условия для возврата Бахмута (Артёмовска) под украинский контроль».

Почему на это направление противник делает особую ставку?

Связано это с тем, что с момента освобождения Артёмовска прошло около двух месяцев. Российским войскам всё это время приходится сдерживать контратаки противника. И в таких условиях выстроить качественные линии обороны, по примеру линий обороны на Запорожском направлении, крайне сложно. Поэтому противник и старается добиться успеха, учитывая сложности в оборонительной операции ВС РФ под Артёмовском.

Пока российской армии удаётся сдерживать атаки ВСУ. Но командование противника, не считаясь с потерями при наступлении, бросает в бой всё новые и новые резервы.
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4 комментария
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  1. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 07:19
    -3
    Если захватят, то уж нам объяснят, что Артёмовск как и другие территории не очень нам м нужен был. Вот только погибших ребят не вернуть. Но нашу власть это совсем не интересует! ( опять начала поступать информация, что успехи ВСУ связаны с отсутствием у нас резервов и ротации)
    1. OldBaton
      OldBaton Сегодня, 07:41
      0
      Судя по всему, вас нет в резервах. И к ротации вы не готовы. Чего написали-то? Сами читали? Не тошнит? Хотя… знаю, что не тошнит.
    2. yuri bakster
      yuri bakster Сегодня, 07:59
      +1
      сейчас не время для ротации...время воевать,всем и всеми
      ,что есть в наличии
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:34
    +2
    Бахмут для всук стал идеей фикс.Ну,что ж.,посмотрим,насколько далеко заведет эта психическая проблема