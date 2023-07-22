Командование ВСУ ранним утром бросило в атаку резервы в направлении Клещеевки южнее Артёмовска

Украинское военное командование бросило резервы на Артёмовское направление. Сегодня с раннего утра (примерно с 4:00) резервные подразделения ВСУ пошли в атакующие действия к югу от Артёмовска – в направлении Клещеевки.Напомним, что несколько дней назад российские войска выбили отряды ВСУ с занятых ранее ими высот западнее Клещеевки, что фактически свело к нулю все те успехи украинских войск, добытые ими на этом направлении в течение нескольких недель так называемого контрнаступления.Понимая, что если ВСУ будут выбиты ещё дальше на юге от Артёмовска, то операцию на этом направлении придётся сворачивать, командование вооружёнными силами Украины решило фактически идти ва-банк.Под Клещеевку при поддержке бронетехники брошены подразделения резервных бригад ВСУ со стороны Константиновки и Часова Яра. Атакующими действиями противник намеревается вернуть под свой контроль высоты, а также прорвать оборону российских войск южнее Артёмовска с последующими планами по вхождению в сам город.Ранее украинский генерал Сырский объявил, будто бы «созданы все условия для возврата Бахмута (Артёмовска) под украинский контроль».Почему на это направление противник делает особую ставку?Связано это с тем, что с момента освобождения Артёмовска прошло около двух месяцев. Российским войскам всё это время приходится сдерживать контратаки противника. И в таких условиях выстроить качественные линии обороны, по примеру линий обороны на Запорожском направлении, крайне сложно. Поэтому противник и старается добиться успеха, учитывая сложности в оборонительной операции ВС РФ под Артёмовском.Пока российской армии удаётся сдерживать атаки ВСУ. Но командование противника, не считаясь с потерями при наступлении, бросает в бой всё новые и новые резервы.