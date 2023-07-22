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В ходе ночных ударов ВС РФ поразили цели в Славянске, Константиновке, а также на оккупированных ВСУ территориях Херсонской и Запорожской областей

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В ходе ночных ударов ВС РФ поразили цели в Славянске, Константиновке, а также на оккупированных ВСУ территориях Херсонской и Запорожской областей

В ночь на субботу, 22 июля, российские войска нанесли удары преимущественно по объектам на тех территориях, которые оккупированы силами киевского режима. Ударные дроны атаковали противника на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей, а также в ДНР.

Стало известно о поражении таких целей как пункты дислокации личного состава вооружённых сил Украины в Славянске и Константиновке.

Здесь можно выделить примечательный момент. Состоит он в том, что именно в этих городах ВСУ накапливали ударные группировки с целью атаковать Артёмовск сразу с двух направлений. При этом противник практически постоянно сталкивался с тем, что по мере роста концентрации его сил, по ним наносились удары российскими войсками. В итоге командованию ВСУ, которое давно пытается реализовать замыслы по захвату Артёмовска, пришлось бросать в наступление те резервы, которые остались, чтобы после новых ударов их не лишиться вообще – до ввода в бой. Причём бросили сегодня только на одном направлении - со стороны Константиновки на южный фланг.

Удары нанесены по объектам размещения противника в Бериславском районе Херсонской области. Зафиксированы прилёты «Гераней» по объектам против в Запорожье.

Помимо этого поражены цели в Харьковской области, где ВСУ предприняли попытку контратаковать российские войска к северу от Купянска. Контратака была остановлена силами артиллеристов российской группировки «Запад», после чего по тыловым районам ВСУ прилетели планирующие авиабомбы и «Герани» от ВКС РФ.
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4 комментария
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:24
    +1
    А где Одесса, Николаев, Рени и Измаил или, что МИД запретил?
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 07:42
      -1
      Иезекиль,все перечисленные вами населённые пункты на своих местах!Кремль видать реших что там все враги победюканы вчерашним обстрелом...
    2. resident_again
      resident_again Сегодня, 08:30
      0
      А где Одесса, Николаев, Рени и Измаил или, что МИД запретил?


      Ждут очередного удара по крымскому мосту. А уж после этого..Потом...Надысь...Как вдарят, в качестве стотысячапервого "возмездия" laughing
  2. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 07:27
    +1
    Славянск во мне вызывает ассоциации, вспоминается русская весна... Эх.