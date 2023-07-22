В ночь на субботу, 22 июля, российские войска нанесли удары преимущественно по объектам на тех территориях, которые оккупированы силами киевского режима. Ударные дроны атаковали противника на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей, а также в ДНР.
Стало известно о поражении таких целей как пункты дислокации личного состава вооружённых сил Украины в Славянске и Константиновке.
Здесь можно выделить примечательный момент. Состоит он в том, что именно в этих городах ВСУ накапливали ударные группировки с целью атаковать Артёмовск сразу с двух направлений. При этом противник практически постоянно сталкивался с тем, что по мере роста концентрации его сил, по ним наносились удары российскими войсками. В итоге командованию ВСУ, которое давно пытается реализовать замыслы по захвату Артёмовска, пришлось бросать в наступление те резервы, которые остались, чтобы после новых ударов их не лишиться вообще – до ввода в бой. Причём бросили сегодня только на одном направлении - со стороны Константиновки на южный фланг.
Удары нанесены по объектам размещения противника в Бериславском районе Херсонской области. Зафиксированы прилёты «Гераней» по объектам против в Запорожье.
Помимо этого поражены цели в Харьковской области, где ВСУ предприняли попытку контратаковать российские войска к северу от Купянска. Контратака была остановлена силами артиллеристов российской группировки «Запад», после чего по тыловым районам ВСУ прилетели планирующие авиабомбы и «Герани» от ВКС РФ.