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Парламент Болгарии одобрил передачу Украине снятых с длительного хранения советских БТР-60

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Парламент Болгарии одобрил передачу Украине снятых с длительного хранения советских БТР-60

Украинская армия получит на вооружение бронетранспортеры советского образца, поставку техники обеспечит Болгария. Накануне болгарский парламент одобрил передачу Киеву около сотни единиц бронетехники с хранения Министерства внутренних дел страны.


Депутаты Парламента Болгарии большинством голосов одобрили передачу Украине около ста бронетранспортеров БТР-60, закупленных еще при социализме для МВД страны, вернее, для внутренних войск. Вся техника выпуска 60-70-х годов прошлого века, после закупки по назначению не использовалась, а была поставлена на хранение, где и находилась по сей день.

В каком состоянии находятся машины, простоявшие на складах несколько десятилетий не известно, все зависит от условий хранения. Но то, что она нуждается в дополнительном обслуживании и ремонте, это уже точно.

Болгария решила передать Украине 100 единиц бронетехники, которая была приобретена несколько десятилетий назад во время коммунистической эпохи для внутренних войск Министерства внутренних дел того времени

- пишет болгарская пресса.

Отдавая Украине эту бронетехнику, болгары преследуют свои цели, передача не будет "гуманитарной". Пока нет информации, что хочет получить от Киева за технику София, но более вероятен вариант с компенсацией от США. Как сообщалось ранее, болгары намерены реанимировать прошлогоднее предложение американцев, в рамках которого США предлагали Болгарии за переданную Украине технику бронетранспортеры собственного производства.

Предварительно, США могут предложить болгарам за старые советские бронетранспортеры американские БТР M1117 Armored Security Vehicle, принятые на вооружение Армии США в 1999 году.
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20 комментариев
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  1. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:20
    +6
    Вот, интересно- найдется ли хоть один здравомыслящий , который искренне считает болгар братушками?
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 07:44
      +1
      здравомыслящий , который искренне считает болгар братушками?
      ...дыкк с давних времён известно что болгарская верхушка, не важно , королевская, советская, дермократическая...патологические предатели...при чём предают всех и вся кому служат..и в этом случае..вот свинари обрадуются бэтрам которым сто лет в обед и с двумя газоновскими движками с невероятной прожорливостью...точно будеть мегаконтрнгаступ
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 07:48
        +2
        Болгары - это балканские украинцы.
        1. resident_again
          resident_again Сегодня, 08:13
          +2
          Цитата: Бородач
          Болгары - это балканские украинцы.


          Местный "румын" , который "король" чьей-то эстрады, Вам неистово минусует)
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 07:21
    +1
    100 БТР-60 с хранения!!!!! Видимо большего "кота в мешке" Болгария предложить уже и не могла...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:34
      +2
      ...скоро и БТР-40 пойдут в дело.... laughing
      найдут где-нибудь....

      зы БТ-5 ни у кого не осталось, "братушки"?
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 08:08
        0
        зы БТ-5 ни у кого не осталось, "братушки"?

        в Танк оф Ворлдс есть,
    2. KCA
      KCA Сегодня, 07:41
      +1
      Видать у хлов ремонтникам нечем было заняться, ну теперь их работой загрузят
  3. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 07:23
    +6
    Очередные братушки которые во всех войнах были против нас? Бывает.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 07:32
      0
      Цитата: Сергей Аверченков
      братушки которые во всех войнах были против нас

      Во многих, но не во всех...
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 07:57
        0
        Во многих, но не во всех...
        ..это во время РТВ 1877—1878 годов.?...дык с болгарской стороны было только добровольское ополчение да и то тыщь сем по ходу если память не изменяет...не густо
      2. SergLv
        SergLv Сегодня, 08:23
        0
        Это скорее исключение, подтверждающее правило.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:37
    -1
    Нам легче,мы решения от властей болгарии не ждём а сами такое же старье готовим с баз хранения для сво....
  5. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 07:37
    0
    Да братушки умом тронулись.
    Думают им это что-то даст.
    Ничего кроме позора.
    Надеюсь в скором времени общество Болгарских руссофилов придёт к власти.
    А русофобов пинком выкинут
    И наступит момент жёсткого прозрения и принятия другой стороны реальности
    1. unhappy
      unhappy Сегодня, 07:56
      +1
      Давно читал что рабство ломает психику, менталитет в целом. Дети рабов, освобождённые рабы не могут стать свободными в полном смысле слова. Честь, благодарность и совесть это не про болгар. Они остались рабами!
  6. Юрась_Беларусь
    Юрась_Беларусь Сегодня, 07:50
    +2
    Перестаньте судачить на тему "братушки-небратушки". Не бывает монолитных наций. Даже в 19 веке, когда Россия вытесняла Турцию с Балкан, среди всех балканских славян были разные представления о своём будущем. В той же Болгарии тогда были: крестьяне и городские низы, приветствовавшие русских; буржуазия и кулаки, примирившиеся с властью турок; интеллектуальная элита, обучавшаяся в Вене и Берлине. Не все болгары даже тогда считали себя болгарами: они считали себя греками, турками, армянами или помаками (мусульманами). И вот тут Россия как всегда пустила всё на самотёк в плане пропаганды, а систему образования вообще отдала там на откуп Вене и Берлину.
  7. faiver
    faiver Сегодня, 07:58
    0
    не вижу смысла в чем то обвинять болгар, говорил уже не единожды здесь что большинство стран Европы не в состоянии вести самостоятельную и независимую политику, им всегда нужен "старший брат". Сейчас "старший брат" большинства европейских стран, включая Болгарию, это США, соответственно и действовать болгары будут в русле политики американцев.
  8. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 08:05
    0
    Должны ли танки пересечь Черное море.
    А Болгария недружественная страна
    Это определенно будет захватывающе.
  9. Андрей1966
    Андрей1966 Сегодня, 08:18
    +1
    Цитата: Бережливый
    Нам легче,мы решения от властей болгарии не ждём а сами такое же старье готовим с баз хранения для сво....

    Старьё не старьё, а передвигаться под прикрытием противопульной и противоосколочной брони лучше, чем "голым".
  10. Михаил Шаманов
    Михаил Шаманов Сегодня, 08:26
    0
    Да спецы, здесь собрались, диванные воины и стратеги.
    Братушки болгары, помогают в денацификации.
    Кто нить знает БТР, 60. ? Ребята он на бензине, броня фольга. Его можно по уму отработать , даже 7,62