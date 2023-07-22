Польский премьер оказался раздосадован напоминанием от президента России о том, как Сталин подарил Польше обширные немецкие земли

В Варшаве случилась настоящая истерика после слов президента России, высказанных накануне о роли Польши в украинском вооружённом конфликте и об исторических событиях, с Польшей напрямую связанных. Владимир Путин напомнил о том, почему за Польшей закрепилось определение «гиены Европы». Это захваты Польшей территорий в те моменты, когда шли войны, причём речь о территориях стран, с которыми Польше де-юре не воевала и никаких военных операций (опять же де-юре) не проводила. Так было в разные годы с Виленским краем, Тешинской областью Чехословакии.
Коснулся Владимир Путин и вопроса о том, как в составе Польши появились её нынешние западные территории, включая Гданьск и Щецин.
Президент России:
Эти территории – подарок Польше от Сталина. Это немецкие земли. Если наши польские друзья об этом забыли, мы напомним.
В Варшаве на правду обиделись… Раздосадованный премьер Матеуш Моравецкий почему-то решил спорить с очевидным историческим фактом, написав в соцсети следующее:
Сталин – военный преступник. Он виновен в гибели сотен тысяч поляков. Мы вызовем российского посла в МИД.
Трактовки Моравецкого никак не отменяют того, что Польша в своё время получила фактически в подарок обширные территории, веками принадлежавшие Германии. И если вдруг это вызывает у властей Польши неприятие и отторжение, как и сама фигура Иосифа Сталина, то что же мешает г-ну Моравецкому поступить благородно – например, вернув Германии Данциг, Штеттин, Свинемюнде и другие города, переданные «военным преступником»? Не возвращают. Мало того, пытаются требовать триллионные репарации от той же Германии и ещё выставить претензии аналогичного характера в адрес России.