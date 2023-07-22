Военное обозрение
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Польский премьер оказался раздосадован напоминанием от президента России о том, как Сталин подарил Польше обширные немецкие земли

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Польский премьер оказался раздосадован напоминанием от президента России о том, как Сталин подарил Польше обширные немецкие земли

В Варшаве случилась настоящая истерика после слов президента России, высказанных накануне о роли Польши в украинском вооружённом конфликте и об исторических событиях, с Польшей напрямую связанных. Владимир Путин напомнил о том, почему за Польшей закрепилось определение «гиены Европы». Это захваты Польшей территорий в те моменты, когда шли войны, причём речь о территориях стран, с которыми Польше де-юре не воевала и никаких военных операций (опять же де-юре) не проводила. Так было в разные годы с Виленским краем, Тешинской областью Чехословакии.


Коснулся Владимир Путин и вопроса о том, как в составе Польши появились её нынешние западные территории, включая Гданьск и Щецин.

Президент России:

Эти территории – подарок Польше от Сталина. Это немецкие земли. Если наши польские друзья об этом забыли, мы напомним.

В Варшаве на правду обиделись… Раздосадованный премьер Матеуш Моравецкий почему-то решил спорить с очевидным историческим фактом, написав в соцсети следующее:

Сталин – военный преступник. Он виновен в гибели сотен тысяч поляков. Мы вызовем российского посла в МИД.

Трактовки Моравецкого никак не отменяют того, что Польша в своё время получила фактически в подарок обширные территории, веками принадлежавшие Германии. И если вдруг это вызывает у властей Польши неприятие и отторжение, как и сама фигура Иосифа Сталина, то что же мешает г-ну Моравецкому поступить благородно – например, вернув Германии Данциг, Штеттин, Свинемюнде и другие города, переданные «военным преступником»? Не возвращают. Мало того, пытаются требовать триллионные репарации от той же Германии и ещё выставить претензии аналогичного характера в адрес России.
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32 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:38
    +11
    не нравится бздышекам когда им правду об их "ще не сгинела Польска" напоминают.... не нравится. а так бы и не было бы их в том виде в каком они сейчас существуют. может и вообще - не было бы если бы не СССР...

    сколько им всего тогда передали, построили, ресурсы гнали вовсю...
    ничерта не хотят помнить, холера ясна...
    1. Zhan
      Zhan Сегодня, 07:42
      +5
      Цитата: Nexcom
      не нравится бздышекам когда им правду об их "ще не сгинела Польска" напоминают.... не нравится. а так бы и не было бы их в том виде в каком они сейчас существуют. может и вообще - не было бы...

      hi Да там кубло Литва, Польша, Эстония
      Это же новые позывы, для возрождения Речи Посполитой. Одни бредят Великим княжеством Литовским, Эстонцы глаз положили на Псковские земли да и границы свои не ратифицировали, странно да ? Ни хрена странного, а они всерьёз рассуждают об этих территориях. И это прошу заметить исконно русские земли, где усадьба предков Пушкина, Ганибала, огромное количество православных церквей монастырей. Это там, где правил один из братьев Рюриковичей Трувор. И динамика очень нехорошая. И ведут себя на этих землях по скотски. Думаете хоть кто нибудь из них бумажку у себя выкинет из окна машины или мусор дома ? Там дикие штрафы, друг друга сдают. Зато на наших дорогах ведут себя по хамски. Не один раз видел такую картину.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:45
        +7
        hi
        Дык и прибалтам сколько всего построили - радиозавод, автомобильную фабрику РАФ, парфюмерную фабрику, порты и жд логистику в Клайпеде.....
        У них там одна аграрщина была да кустарное рыболовство. Даже завод по переработке шпрот и то СССР строил.
        А флот рыболовецкий??? Прибалты сами что ли построили??
        1. Vita VKO
          Vita VKO Сегодня, 08:07
          +1
          Цитата: Nexcom
          Прибалты сами что ли построили??

          Не делай добра, не получишь зла. Во внешней политике это особенно наглядно видно.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 07:47
      +3
      Цитата: Nexcom
      не нравится бздышекам когда им правду об их "ще не сгинела Польска" напоминают.... не нравится. а так бы и не было бы их в том виде в каком они сейчас существуют. может и вообще - не было бы если быне СССР...

      сколько им всего тогда передали, построили, ресурсы гнали вовсю...
      ничерта не хотят помнить, холера ясна...

      У поляков своя трактовка истории. Они декларируют, что эти территории были переданы Польше, что бы она примерилась с отторжением у нее "Восточных Земель". С этим можно не соглашаться, но знать позицию оппонента всегда не плохо.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:50
        +2
        А заводы им СССР за красивые глаза построил, я правильно понял? laughing
        Практически полностью разрушенную Варшаву отстроил заново?
        Отдал технологии автопрома - Победа (Варшава в польском варианте), Газ-51?
        Авиазаводы? Гданьский судоремонтный который они сейчас благополучно угробили?
        1. Denis812
          Denis812 Сегодня, 08:18
          0
          В целом я с Вами согласен, хотел сказать только про Гданьск - я там был в том году пару раз.
          И катался на кораблике из центра в море раза три.
          Не сказал бы, что судоремонтный закрыт. Вполне себе работает. Много судов стоят.

          С другой стороны никакого ажиотажа не видел, это да. Могло бы быть и поактивнее.

          В общем - истина где-то посередине.
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 07:53
        +1
        Польша потеряла Восточные Кресы. А Германия причём? Пускай поляки вернут союзной Германии её исторические земли, а потом требуют от Белоруссии и Украины то, чего там от них требуют. А то и трусы не хотят одевать, и крестик не снимают.
        1. Седов
          Седов Сегодня, 08:17
          0
          Просто немцам в польских землях надо тоже референдумы провести, вернуть их обратно в состав Германии и посмотреть, будут ли пшеки истеря, военным путем бороться за свой "суверенитет", территориальную целостность и репарации. Но Шольц на это не пойдет. Хозяева не разрешат. Хотя для "хозяев" в Польше тоже много чего интересного есть, отжимать и отжимать.
      3. Юрий_Я
        Юрий_Я Сегодня, 08:20
        +1
        Все беды и начинаются с подмены Истории трактовкой.....
    3. ilimnoz
      ilimnoz Сегодня, 08:01
      +2
      пусть возвращают эти территории настоящему победителю нацизма.
    4. frruc
      frruc Сегодня, 08:04
      +1
      Надо почаще их мордой по стиральной доске водить и напоминать историю.
    5. Умник
      Умник Сегодня, 08:16
      0
      Зачем вообще разговаривать с нашими врагами? И называть их друзьями?
  2. Dimachrus
    Dimachrus Сегодня, 07:40
    +4
    Да и Тешинскую область чехам вернуть обязательно надо !
  3. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 07:44
    +4
    Оказанная услуга ничего не стоит. Вот такой подход у всех бывших союзных республик и стран Варшавского договора по отношению к современной России. И виноваты в этом только ее руководители, что уронили авторитет страны на международной арене.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:45
    +7
    Фраза путина о "польских друзьях "обьясняет все в этой странной войне..ненадружился с теми кто против России оружие и боеприпасы всу массово поставляет,бедолага кремлёвский...
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 07:55
      +1
      Цитата: Бережливый
      Фраза путина о "польских друзьях "обьясняет все в этой странной войне..ненадружился с теми кто против России оружие и боеприпасы всу массово поставляет,бедолага кремлёвский...

      Да, оговорка существенная.
      Польские друзья (а они есть) не забыли ничего;
      забыли польские враги.
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:46
    +5
    то что же мешает г-ну Моравецкому поступить благородно – например, вернув Германии Данциг, Штеттин, Свинемюнде и другие города, переданные «военным преступником»?

    Брали то чужое, а отдавать надо свое! wassat
  6. Roust
    Roust Сегодня, 07:48
    +5
    Пшеки должны памятники ставить Сталину и благодарить его в молитвах, а они - дети псины гулящей.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:54
    0
    Интересно что скажет Шольц, на слова Путина о подарке Сталина немецких земель Польше.А.Пропустит ,мимо ухов.Б.Мы не позволим Путину перекраивать границы в Европе!Есть ещё правда в Германии АнькаЛенка,она может проявить свою эрудицию,по глупости.Любой коментарий для немецкой стороны будет плохим,слов Путина.
  8. Victor777
    Victor777 Сегодня, 07:55
    0
    Уинстон Черчиль о поляках - это гиены Европы...
  9. gmss
    gmss Сегодня, 08:01
    +1
    Странно, а почему его не раздасадывало само получение таких подарков от т.н военного преступника? Почему не требует вернуть все подарки?
    Полено - оно и в африке полено...
  10. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 08:01
    +4
    Моравецкий написал в соцсети следующее: Сталин – военный преступник. Он виновен в гибели сотен тысяч поляков.


    Ну раз преступник, то святое дело вернуть Германии её территории. Ну ещё и приплатить ей денежку за использование земель, а то германцам трудно содержать беженцев - арабов, афганцев и негров итд.
  11. faiver
    faiver Сегодня, 08:12
    0
    Сталин – военный преступник. Он виновен в гибели сотен тысяч поляков
    - разве Польша невиновна в гибели сотен тысяч советских граждан?
  12. Denis812
    Denis812 Сегодня, 08:15
    0
    Ну ОК - Сталин преступник. То, что он делал - преступление. Тогда по логике то, что он отдал земли Польше - тоже преступление. Давайте возвращайте земельку :)
  13. Kusja
    Kusja Сегодня, 08:23
    0
    Интересно, а что же наш посол, как поведёт себя? Представляю, с каким наслаждением поляки поиздеваются над ним. Но ВВП хорошо их подцепил с подаренными землями. Пусть помнят, что в любой момент придётся расстаться.
  14. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 08:24
    +1
    Если Сталин преступник, то конфисковывается не только его собственность, если строго по закону, но и то что он передавал другим.

    Так что у Польши надо подарок Сталина забирать. И в следующий раз следить за базаром.
  15. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 08:26
    0
    Налицо психическое заболевание польского руководства. Подходит шизофрения. Несколько признаков налицо:
    - Равнодушие к мнению окружающих
    - Изменение социальных привычек в сторону самоизоляции
    - Враждебность, подозрительность, агрессивная реакция на критику
    - Неадекватные эмоции
  16. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:28
    0
    С поляками ,вообще разговаривать нечего, пока они за российскую березу под Смоленском не ответят.
  17. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 08:28
    0
    Сталин – военный преступник. Он виновен в гибели сотен тысяч поляков. Мы вызовем российского посла в МИД.
    то есть поляки приняли подарок от преступника?!!!
  18. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 08:28
    0
    *раздосадован*
    слово то какое смешное))))
  19. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 08:29
    0
    Может быть и не стоило поднимать эту тему. В результате последней мировой у поляков забрали Львов с окрестностями, дав им западные немецкие территории. У немцев забрали Восточную Пруссию, у японцев Курилы. То были мировые договоренности победителей по итогам войны. Распад же СССР это был сговор узкого круга лиц. Но раз ельцин-центр существует, значит нельзя сказать, что это был сговор преступников.