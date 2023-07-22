Глава ЛДПР Слуцкий: Зеленский признал ответственность за государственный терроризм

По сути, Зеленский получает от своих хозяев прямую индульгенцию и средства на убийства мирных жителей. В том числе – террористическими методами, кассетными боеприпасами и снарядами с урановыми наконечниками. Что завтра – грязная бомба, провокация на ЗАЭС с вполне предсказуемыми последствиями?

Украина является террористическим государством, это признали в Киеве, говоря о планах по уничтожению Крымского моста, написал в своем ТГ-канале глава ЛДПР Леонид Слуцкий.Зеленский признал ответственность за государственный терроризм, назвав Крымский мост "законной целью" для киевского режима, а коллективный Запад с этим согласился и промолчал, заранее одобрив все действия киевской хунты. По словам Слуцкого, превращения Украины в террористическое государство могло не случиться, если бы США не вручили заранее Киеву индульгенцию на убийство мирных жителей.Глава ЛДПР подчеркнул, что Вашингтон готов "идти на риски" в поставках Украине новых вооружений, в том числе и оперативно-тактических ракет ATACMS. Это заявление прозвучало на той же встрече, где Зеленский озвучил свои планы по "нейтрализации" Крымского моста. Все это звенья одной цепи, США дают согласие на удары по гражданским объектам, по мирному населению, одновременно представляя для этого средства.- заявляет Слуцкий.В данной ситуации у России только один выход - довести спецоперацию до победы, достигнув всех целей СВО и уничтожив фашиствующую хунту, засевшую в Киеве.