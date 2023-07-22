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Глава ЛДПР Слуцкий: Зеленский признал ответственность за государственный терроризм

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Глава ЛДПР Слуцкий: Зеленский признал ответственность за государственный терроризм

Украина является террористическим государством, это признали в Киеве, говоря о планах по уничтожению Крымского моста, написал в своем ТГ-канале глава ЛДПР Леонид Слуцкий.


Зеленский признал ответственность за государственный терроризм, назвав Крымский мост "законной целью" для киевского режима, а коллективный Запад с этим согласился и промолчал, заранее одобрив все действия киевской хунты. По словам Слуцкого, превращения Украины в террористическое государство могло не случиться, если бы США не вручили заранее Киеву индульгенцию на убийство мирных жителей.

Глава ЛДПР подчеркнул, что Вашингтон готов "идти на риски" в поставках Украине новых вооружений, в том числе и оперативно-тактических ракет ATACMS. Это заявление прозвучало на той же встрече, где Зеленский озвучил свои планы по "нейтрализации" Крымского моста. Все это звенья одной цепи, США дают согласие на удары по гражданским объектам, по мирному населению, одновременно представляя для этого средства.

По сути, Зеленский получает от своих хозяев прямую индульгенцию и средства на убийства мирных жителей. В том числе – террористическими методами, кассетными боеприпасами и снарядами с урановыми наконечниками. Что завтра – грязная бомба, провокация на ЗАЭС с вполне предсказуемыми последствиями?

- заявляет Слуцкий.

В данной ситуации у России только один выход - довести спецоперацию до победы, достигнув всех целей СВО и уничтожив фашиствующую хунту, засевшую в Киеве.
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7 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:47
    +1
    Да,безусловно является.Дальше что будем делать?Вон и ДАМ грозится и кулачками трясет,но результат?Понятно,что нелюдей в Киеве надо закапывать..
    1. Умник
      Умник Сегодня, 07:56
      +4
      Может Слуцкого на фронт отправить, хоть толк будет? Для угроз и разоблачений Зеленского Медведев есть)
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:51
    +3
    Вот бы думу нашу в полном составе,парламент и правительство отправить на один месяц рядовыми на эту войну. Возможно что после месяца боев говорильня прекратится и власти начнут действовать в интересах России а не кормить демогогическими речами обывателей.
  3. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 08:02
    0
    А разве уничтожение киевского режима является официальной целью СВО? Гарант вроде как гарантировал Зеленскому неприкосновенность.
  4. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 08:06
    0
    ну так,выносите на голосование,признавайте.....
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:24
      0
      Да к тож им такое позволит?..Кстати,еврочудаки нас террористами обозвали.Так может,раз мы-"плохие парни",так и соответствовать будем..
  5. Zhan
    Zhan Сегодня, 08:07
    0
    Цитата: dmi.pris1
    Да,безусловно является.Дальше что будем делать?Вон и ДАМ грозится и кулачками трясет,но результат?Понятно,что нелюдей в Киеве надо закапывать..

    ДАМ Кулачками то трясёт, вот только толку от этого. А по поводу Киева я сразу сказал, их там закапывать надо. Продажный родственник, хуже врага.