Пресса США: Переход Запада на «более продвинутые» истребители F-35 освободит для Украины большое количество самолётов F-16

Поскольку мощные вооруженные силы по всему миру переходят на F-35, F-16 освобождаются для таких ВВС, как у Украины

Западные страны передадут Украине стоящие на вооружении ВВС американские истребители F-16, так как переходят на современные истребители пятого поколения F-35. Об этом пишет Newsweek.Американское издание приводит мнение экс-директора программы Lockheed Martin F-35 Тома Бербеджа, который считает, что переход всех западных стран на "более продвинутые" истребители F-35 неизбежен, а это освободит большое количество истребителей четвертого поколения, в том числе и F-16, так необходимых Украине.- заявил Бербедж.По его словам, до 2022 года закупать "мощные" истребители пятого поколения F-35 решались не все западные страны, но начавшаяся спецоперация российской армии на Украине резко поменяла это мнение. В то же время, признал он, процесс перехода на F-35 затянется на долгие годы, поэтому ждать Украине быстрых поставок истребителей F-16 не стоит.Ранее в Белом доме предположили, что первые самолеты Украина получит до конца года, но зависеть это будет от готовности необходимой для их размещения инфраструктуры, а также наличия обученных пилотов, способных эксплуатировать эти самолеты. В Киеве не так оптимистичны, как в Вашингтоне, там ожидают первые F-16 в следующем году, поскольку подготовка украинских пилотов еще и не начиналась.Между тем, в Пентагоне считают, что Украина зря сделала ставку на американские истребители, они не смогут повлиять на сложившуюся ситуацию кардинальным образом.