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Пресса США: Переход Запада на «более продвинутые» истребители F-35 освободит для Украины большое количество самолётов F-16

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Пресса США: Переход Запада на «более продвинутые» истребители F-35 освободит для Украины большое количество самолётов F-16

Западные страны передадут Украине стоящие на вооружении ВВС американские истребители F-16, так как переходят на современные истребители пятого поколения F-35. Об этом пишет Newsweek.


Американское издание приводит мнение экс-директора программы Lockheed Martin F-35 Тома Бербеджа, который считает, что переход всех западных стран на "более продвинутые" истребители F-35 неизбежен, а это освободит большое количество истребителей четвертого поколения, в том числе и F-16, так необходимых Украине.

Поскольку мощные вооруженные силы по всему миру переходят на F-35, F-16 освобождаются для таких ВВС, как у Украины

- заявил Бербедж.

По его словам, до 2022 года закупать "мощные" истребители пятого поколения F-35 решались не все западные страны, но начавшаяся спецоперация российской армии на Украине резко поменяла это мнение. В то же время, признал он, процесс перехода на F-35 затянется на долгие годы, поэтому ждать Украине быстрых поставок истребителей F-16 не стоит.

Ранее в Белом доме предположили, что первые самолеты Украина получит до конца года, но зависеть это будет от готовности необходимой для их размещения инфраструктуры, а также наличия обученных пилотов, способных эксплуатировать эти самолеты. В Киеве не так оптимистичны, как в Вашингтоне, там ожидают первые F-16 в следующем году, поскольку подготовка украинских пилотов еще и не начиналась.

Между тем, в Пентагоне считают, что Украина зря сделала ставку на американские истребители, они не смогут повлиять на сложившуюся ситуацию кардинальным образом.
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4 комментария
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  1. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 08:24
    0
    F-16 на ряду с его альтернативой Миг-29-ым получились очень удачными. Оба машин не потяри свойства для дальнейшей модернизации. С этими самолётами надо считаться!
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:25
    0
    А пилотов у шароварных на "большое количество Ф-16" хватит?
    Это пехотинцем можно быстро сделать любого и отправить в наступ. Пилота то выучить ещё надобно.... И практику в виде налёта пилот должен получить.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 08:32
      0
      Первую группу - около 50 человек - набрали.
      Как-раз на первую партию истребителей.
      И техников параллельно начнут обучать.
      Научить летать на F-16 несложно, труднее обучить
      применять весь спектр вооружений. Особенно, ударных.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:29
    0
    Один из результов СВО ,европейский ВПК по производству самолётов приговорён к смерти,могут конечно посопротивляться но умрут уставшими.Хозяин сказал Ф35 ваше фсё.Если придёт понимание в США ,что бодаться с Россией не имет ни какой перспективы,на следующий же день начнётся торг .Вот тут надо нам постараться,чтобы продавить всё что нам нужно.