Западная пресса: Супружеская пара из Великобритании задержана за неудавшуюся попытку ввоза гранатомётов с Украины

Супружескую пару из Великобритании задержали за неудавшуюся попытку осуществления контрабанды гранатомётов с Украины. Об этом сообщает газета Evening Standard. По данным британского издания, она была арестована во французском порту Кале – месте, которое британцы используют для транзита с тем, чтобы попасть на свои острова. При себе у супругов находилось 2 гранатомёта M141 американского производства, завёрнутых в целлофан, которые они провозили в кузове фургона.
Примечателен и тот факт, что изначально пара даже попыталась задекларировать вышеуказанное оружие. Так, на вопрос таможенника о том, есть ли у них какие-либо вещи, подлежащие декларированию, британцы заявили о 2 ракетных установках и прочей военной технике. Как уточнили они, она была им передана на Украине во время некой «гуманитарной миссии» в качестве «символа победы».
Более того, в ходе обыска было также обнаружено 14 гильз с остатками разорванного бронежилета.
Таким образом, была объявлена чрезвычайная ситуация (ЧС), в связи с чем людей пришлось эвакуировать из порта. На место инцидента прибыли сапёры. Хотя спустя некоторое время специалисты пришли к выводу о том, что данное оборудование является списанным, оно в любом случае было изъято и уничтожено.
Как уже заявили британцы в суде, они пробыли на Украине 4 дня, утверждая, что они якобы получили разрешение со стороны британского посольства на перевозку оружия. В итоге на нарушителей был наложен штраф.
Напомним, что несколько дней тому назад Минобороны США подготовило отчёт, в котором содержатся некоторые сведения, свидетельствующие об имевшем место на Украине разворовывании американского оружия. Как отметили журналисты телеканала CNN, ссылающиеся на этот документ, украинским спецслужбам удалось раскрыть каналы хищений.