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Западная пресса: Супружеская пара из Великобритании задержана за неудавшуюся попытку ввоза гранатомётов с Украины

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Западная пресса: Супружеская пара из Великобритании задержана за неудавшуюся попытку ввоза гранатомётов с Украины

Супружескую пару из Великобритании задержали за неудавшуюся попытку осуществления контрабанды гранатомётов с Украины. Об этом сообщает газета Evening Standard. По данным британского издания, она была арестована во французском порту Кале – месте, которое британцы используют для транзита с тем, чтобы попасть на свои острова. При себе у супругов находилось 2 гранатомёта M141 американского производства, завёрнутых в целлофан, которые они провозили в кузове фургона.


Примечателен и тот факт, что изначально пара даже попыталась задекларировать вышеуказанное оружие. Так, на вопрос таможенника о том, есть ли у них какие-либо вещи, подлежащие декларированию, британцы заявили о 2 ракетных установках и прочей военной технике. Как уточнили они, она была им передана на Украине во время некой «гуманитарной миссии» в качестве «символа победы».

Более того, в ходе обыска было также обнаружено 14 гильз с остатками разорванного бронежилета.

Таким образом, была объявлена чрезвычайная ситуация (ЧС), в связи с чем людей пришлось эвакуировать из порта. На место инцидента прибыли сапёры. Хотя спустя некоторое время специалисты пришли к выводу о том, что данное оборудование является списанным, оно в любом случае было изъято и уничтожено.

Как уже заявили британцы в суде, они пробыли на Украине 4 дня, утверждая, что они якобы получили разрешение со стороны британского посольства на перевозку оружия. В итоге на нарушителей был наложен штраф.

Напомним, что несколько дней тому назад Минобороны США подготовило отчёт, в котором содержатся некоторые сведения, свидетельствующие об имевшем место на Украине разворовывании американского оружия. Как отметили журналисты телеканала CNN, ссылающиеся на этот документ, украинским спецслужбам удалось раскрыть каналы хищений.
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23 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:52
    +6
    Задорнов был прав..Это и британцев касаемо...
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 13:11
      +1
      Они туда как на сафари ездили, за их бобло им даже подарков надовали, наивные их и повезли с собой. Все это говорит о том что обычные люди такое не привезут и если чтото где то и бахнет то только с разрешения руководства сверху. Да и отделались легким штрафом, их понятие свободы, права и демократии все таки оригинальны.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 13:24
        +3
        их понятие свободы, права и демократии все таки оригинальны.
        Они были деактивированы, а за военные сувениры здесь никто расстреливать не станет. Оригинально вышло, когда мы с корешем слетали в Латвию, где зашли в тир. По возвращению, уже в Лондоне, он полез за зажигалкой в карман ( на станции Виктория) и обнаружил там три боевых патрона .45 АСР . А вот тут уже статья. laughing . Выкинул в мусорник за станцией и быстро слинял.
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 13:40
          -1
          Цитата: dmi.pris1
          Задорнов был прав..Это и британцев касаемо...

          Ну да, не могли понять, что при таких объёмах поставок в вывозе замешаны даже не "оружейные бароны", а как минимум "герцоги".
          А тут какая-то "супружеская пара" захотела обидеть, практически ограбив, серьёзных людей.
          Такое не прощается.
          Кстати, на счёт обидеть.
          Надеюсь, наши люди поучаствуют в вывозе оружия с Украины куда-нибудь в ЕС или в Мексику с Никакрагуа. Надо ведь как-то помочь бескорыстным борцам с мировым империализмом.
      2. сойка_тк
        сойка_тк Сегодня, 14:29
        0
        настолько наивные, что очень странно, что им не втюхали заодно разносолы для сбивания российских гиперзвуковых ракет
  2. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 13:01
    +1
    1 couplé avec deux M141, arrêtés car ils ont DÉCLARÉ, ce qui est inquiétant combien passent sans être déclarés ?!!
    Ils étaient à Calais c'est à dire qu'ils avaient traversé toute l'Europe en diagonale...Dans de mauvaises mains de telles armes auraient pu faire un massa re dans n'importe quel pays...Peut être un jour les dirigeants Européens corindon.t ils le danger qu'il y a à inonder l'Ukraine d'armes.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:01
    +3
    Неужели по Даунинг стрит 10 хотели шандарахнуть,надоела проблема " маленьких лодок"?Сейчас не удалось,контрабандисты завезут.Прикалывает с Украины гранатомёты до Ла Манша доехали.А если бы ранее Англия не вышла из ЕС ,то без проблем оказались бы гранатомёты в Англии.Главное не видно- гранотомёты были снаряженными?
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 13:18
      +6
      проблема " маленьких лодок"
      Сунак таки протащил закон, согласно которому прибывший в страну нелегально не имеет права на натурализацию ни под каким предлогом. Так что желающих- без заветного приза в виде темно-синей с золотом книжицы- будет намного меньше, если вообще будут. Кроме того, "беженцев" заявляющих о своем несовершеннолетии- чтоб сходу не депортнули- будут, наплевав на все их неотьемлемые права, отправлять на экспертизу, которая по зубам и костям(рентген) выяснит их возраст. И поток 23-25 летних "подростков" тоже иссякнет. Даже в газетах сейчас лодочников называют не беженцами, а нелегальными мигрантами,
      про этом уточняя, что они прибыли паразитировать на британском обществе.Это (такая риторика) было немыслимо еще год назад. Так что справиться с лодочниками наверняка удастся. Как-то так.
  4. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 13:02
    +1
    Фига се.. what 2 гранатомёта и штраф laughing
    Интересно, их им вернули после уплаты штрафа? what
    А что,так можно было?!(с)
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:09
      +4
      Гранатометы использованные..В другом бы случае штрафом бы не отделались..
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 13:28
        +2
        Я не очень понимаю - чего все возбудились? Ну везли использованные одноразовые гранатомёты в качестве сувениров, и что? Если бы их легко можно было повторно снарядить для использования, они не были бы одноразовыми. А так... считай - те же гильзы. Так что для разгона темы "вна Украине воруют западное оружие и раздают всё подряд" такого эпизода маловато будет. Тут даже непонятно - за что им штраф впаяли?
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:02
    +2
    Западная пресса: Супружеская пара из Великобритании задержана за неудавшуюся попытку ввоза гранатомётов с Украины
    . Да ладно, захотелось им такие "экспонаты" для своего домашнего музея поиметь, делов то.
  6. Болторез
    Болторез Сегодня, 13:03
    +6
    пара даже попыталась задекларировать вышеуказанное оружие.
    Они были деактивированы, т.е лишены возможности стрелять и превращены в сувенир. В Англии такого военного барахла много продают- я в Хастингсе хотел гранату времен 1й мировой для украшения купить в магазине. Поэтому англичане и не поняли, с чего кипиш.
    Сейчас в комментах к статье будет шуму побольше чем на том пропускном пункте laughing .
  7. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 13:03
    +1
    На место инцидента прибыли сапёры. Хотя спустя некоторое время специалисты пришли к выводу о том, что данное оборудование является списанным, оно в любом случае было изъято и уничтожено.

    Так понимаю, что все обделались, ой... обошлось нормально. А 2 гранатомёта M141 оказались отстрелянными тубусами? Видимо эти британцы решили открыть у себя музей "боевой украинской славы"...
    Слава богу, что это были старьевщики, а ведь есть и активные упыри которые скупают и коллекционируют останки от погибших военных (черепа, кости, личные вещи).
  8. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 13:11
    +2
    "специалисты пришли к выводу о том, что данное оборудование является списанным...", так и не понятно, списанное оружие, это металлолом или годное к использованию, если к нему "руки приложить"?
    Но сам факт, что через всю Европу они эти штуковины абсолютно спокойно провезли, впечатляет! Выходит, если бы не попытка их задекларировать, никто бы и не почесался.
    Всё это наводит на мысли, а почему, подобными европейскими порядками, не пользуются определённые российские спецорганизации, чтобы кое-кого в Европе заставить постоянно оглядываться и ночью не спать спокойно?
    1. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 13:15
      0
      ну видимо какие-то одноразовые гранатометы раз штраф, да и пули с использованным бронежилетом.
    2. Болторез
      Болторез Сегодня, 13:27
      +2
      кое-кого в Европе заставить постоянно оглядываться и ночью не спать спокойно?
      Есть вероятность, что этим кое-кем станете вы- осколки и пули паспорт не спрашивают.
  9. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 13:47
    +3
    Единственная проблема заключается в том, что законы об оружии и деактивированном оружии различны для каждого штата. Даже если они получили разрешение посольства Великобритании в Украине, это разрешение не распространяется на другие страны. В Италии вы также окажетесь в тюрьме за хранение одноразовых ракетных установок, если у вас нет сертификата, подтверждающего, что они деактивированы в соответствии с положениями соответствующих директив.
  10. Sith
    Sith Сегодня, 13:50
    -2
    Интересно другое ... это те кто были новички в теме контрабанды , а сколько тех кто в доле с таможенниками или более ушлые , кто и без их помощи провёз
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 13:54
      +1
      тех кто в доле с таможенниками
      Здесь не постсоветские просторы. Кроме того, если за наркотики-даже в больших количествах- дают 5-8 лет, то за оружие- вплоть до пыжа. А "красных зон" для бывших сотрудников здесь нет- не исключено, что таможенник в доле будет сидеть в одной камере с провозившим.
  11. seamen2
    seamen2 Сегодня, 14:02
    +2
    Не, ну а че, благодарным юкрейновцам глав.полицмейстеру Польши можно подарить гранатомет, а бритишам нет?
    правда, он у него потом взорвался в кабинете..такая вот благодарочка получилась.
    так что этим можно сказать повезло.
  12. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:04
    0
    Нормальные люди с нормальными подарками домой отправляют, а не с военными приблудами. ЦеГабония в полный рост, одарить больше нечем видимо.
  13. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 17:38
    0
    Супружескую пару из Великобритании задержали за неудавшуюся попытку осуществления контрабанды гранатомётов с Украины. Об этом сообщает газета Evening Standard. По данным британского издания, она была арестована во французском порту Кале – месте, которое британцы используют для транзита с тем, чтобы попасть на свои острова. При себе у супругов находилось 2 гранатомёта M141 американского производства, завёрнутых в целлофан, которые они провозили в кузове фургона.
    Не уж то для обороны дома от мигрантов ?! am angry