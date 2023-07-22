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Запечатлены сразу четыре подбитые БМП Bradley: итоги новой атаки ВСУ на Ореховском участке

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Запечатлены сразу четыре подбитые БМП Bradley: итоги новой атаки ВСУ на Ореховском участке

Украинское командование несмотря на внушительные потери в личном составе и технике, продолжает проводить наступательную операцию под диктовку Запада, недовольного тем, что его «инвестиции» в незалежную и переданное «чудо-оружие» не отбивают себя на поле боя.


Соответственно продолжается «мясорубка» на двух основных в настоящее время направлениях наступления ВСУ – Запорожском и Артемовском. Каждый день появляются новые свидетельства поражения боевых порядков ВСУ, стремящихся взломать российскую оборону. Действия малых пехотных подразделений, пытающихся просочиться через защитные эшелоны, чередуются с атаками бронированных групп, идущих через минные поля напролом под ударами артиллерии, авиации, беспилотников.



После подобных атак на поле боя остаются уничтоженные или поврежденные бронемашины ВСУ, в том числе западного происхождения. Часто эту картину фиксируют сами украинские военные, которых после разгрома предыдущей группы, следом командование бросает в новое сражение, пытаясь не ослаблять давление на российские войска. Так, на Ореховском участке фронта солдаты ВСУ запечатлели сразу четыре уничтоженных и поврежденных БМП M2A2 ODS-SA Bradley. «Пейзаж» дополнил подбитый танк Т-64БВ.

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13 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:41
    +2
    Вот тебе и "....копать".Гляди ,следом не закопайся..Впрочем,судя по сообщениям,до первой линии они все де доползли
  2. air wolf
    air wolf Сегодня, 12:42
    0
    У меня сто вопросов, видно сели на мины, а как наш танк так уверенно идет, ведь бандеровцы и свою технику минируют, почему не уничтожили до тла? am
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:44
      +8
      Это не наш танк,какалы едут..Судя по всему.Да,и в статье сказано,что это-солдаты ВСУ
      1. air wolf
        air wolf Сегодня, 13:02
        +3
        Это не солдаты ВСУ, а бандеровцы, надо называть все своими именами.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 13:25
          +1
          Это не ко мне,к автору статьи.Впрочем,как ни назови,далеко эти танкисты,надеюсь не уедут.
    2. Бамблби
      Бамблби Сегодня, 13:43
      0
      Возможно, ждут начала эвакуации, что бы уничтожить инженерную технику. Вчера смотрел на Ютюбе про "выключаемые" минные поля, на время затишья может их и отключают, об этом нам знать пока рано...
  3. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 12:47
    0
    сразу четыре уничтоженных и поврежденных БМП M2A2 ODS-SA Bradley
    Через неделю: Не бит, не крашен, сел и поехал, ароматизатор-ёлочка в подарок...
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:50
    0
    Так, на Ореховском участке фронта солдаты ВСУ запечатлели сразу четыре уничтоженных и поврежденных БМП M2A2 ODS-SA Bradley. «Пейзаж» дополнил подбитый танк Т-64БВ.
    . Как оценить такой пейзаж?
    Эт смотря с какой стороны смотреть!
    Единственное совпадение, глядя с любой стороны, металлолома в полях много, очень много.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:54
      0
      laughing Выпускайте Берлагу!(с).То бишь цыган...
  5. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 13:03
    -3
    Обратите внимание:
    Стрелкова (много воевавшего за Россию), ничего не заработавшего (так как не воровал: нет квартиры и машины): арестовывают по заявлению депутата (из власти):
    https://rutube.ru/video/12be3ab4146d7a509ec0dd75c8860776/

    При этом (со всех сторон) - идут ложные обвинения: что "он якобы против президента" (начиная с Федорова: его обман - вообще зашкаливает, что якобы Стрелков не хотел присоединения ДНР к России, и заканчивая Соловьевым).

    При этом - пятая колонна в кремле (в виде чиновников)
    продолжает свою деятельность, никто не арестован:
    Константин Сивков (05.2023)
    https://rutube.ru/video/0060a28f21f20948e495b0a5d8f2f2db/
    1. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 18:24
      0
      Цитата: VladimirNET
      Обратите внимание
      Обратите внимание: вы темой ошиблись – здесь про битые американские БМП...
  6. Normann
    Normann Сегодня, 13:23
    0
    В лоб атаковать подготовленного противника - это конечно верх стратегии.
  7. isv000
    isv000 Сегодня, 14:14
    0
    Эту картинку надо на большой плакат перед посольством поместить и обновлять периодически. Рядом - фото забитых наёмников с полоссатыми нашивками. Пусть на ночь смотрят...