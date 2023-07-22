Запечатлены сразу четыре подбитые БМП Bradley: итоги новой атаки ВСУ на Ореховском участке

Украинское командование несмотря на внушительные потери в личном составе и технике, продолжает проводить наступательную операцию под диктовку Запада, недовольного тем, что его «инвестиции» в незалежную и переданное «чудо-оружие» не отбивают себя на поле боя.
Соответственно продолжается «мясорубка» на двух основных в настоящее время направлениях наступления ВСУ – Запорожском и Артемовском. Каждый день появляются новые свидетельства поражения боевых порядков ВСУ, стремящихся взломать российскую оборону. Действия малых пехотных подразделений, пытающихся просочиться через защитные эшелоны, чередуются с атаками бронированных групп, идущих через минные поля напролом под ударами артиллерии, авиации, беспилотников.
После подобных атак на поле боя остаются уничтоженные или поврежденные бронемашины ВСУ, в том числе западного происхождения. Часто эту картину фиксируют сами украинские военные, которых после разгрома предыдущей группы, следом командование бросает в новое сражение, пытаясь не ослаблять давление на российские войска. Так, на Ореховском участке фронта солдаты ВСУ запечатлели сразу четыре уничтоженных и поврежденных БМП M2A2 ODS-SA Bradley. «Пейзаж» дополнил подбитый танк Т-64БВ.