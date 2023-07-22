Спикер Госдумы: Вашингтон и Брюссель несут прямую ответственность за осуществление геноцида в отношении украинских граждан

США и ЕС ответственны за геноцид, устроенный ими в отношении украинского народа. Об этом спикер Государственной Думы Вячеслав Володин написал в своём канале в Telegram.
Так, по словам председателя нижней палаты российского парламента, по идеологии Вашингтона и Брюсселя сотни тысяч украинцев должны погибнуть на фронте, для чего они и продолжают наращивать поставки вооружений преступному киевскому режиму. Остальные же, по задумке «коллективного» Запада, должны утратить свою национальную идентичность.
В то же время, уточнил Володин, для реализации этих задач ими используется Польша, широко известная своими территориальными притязаниями в отношении Западной Украины.
Далее спикер российского законодательного органа обращает внимание на ряд опрометчивых и необдуманных решений, принятых президентом Владимиром Зеленским, из-за которых под ударом оказались, прежде всего, граждане этой страны. Среди них – закон, согласно которому поляки, по сути, приравниваются к украинцам путём наделения их теми же правами, что позволяет им пребывать на Украине без каких-либо на то разрешений, будь то трудоустройство, обучение, оказание медицинских услуг или даже возможность получения ряда социальных выплат.
Также Володин указал на факт выселения Киевом украинских граждан из своих родных домов в приграничных с нашей страной областях с целью их замены на лояльных нацистам переселенцев-поляков. Речь идёт в данном случае о Сумской и Черниговской областях.
Коснулся также российский государственный деятель и темы языковой политики, проявляющейся в виде навязывания гражданам Украины польского языка вместо русского, будучи уже включённым в список экзаменов в высших учебных заведениях. Не обошёл, конечно же, вниманием он и всем известные гонения, участившиеся в последнее время режимом Зеленского на каноническую УПЦ, что вообще ставит под удар православную веру. Именно подобными действиями киевская хунта и намеревается обратить украинцев в католичество.
Таким образом, не остаётся сомнений в запуске главой киевского режима процесса ополячивания страны, рассчитывающего на получение возможности со стороны своих хозяев удержаться у власти на более длительный срок.
Кстати говоря, прямым и неопровержимым доказательством тому служит созданное воинское соединение, состоящее из 25 тыс солдат, куда входят преимущественно поляки и литовцы, то и дело ожидающих команды оккупировать территории Западной Украины. Единственная корыстная цель, которую Варшава преследует в этом случае, заключается в возврате потерянных ею, как она считают, своих исторических земель, – Восточных Кресов. Однако тот факт, что на этой территории проживают украинцы, их вовсе не заботит – полякам они там не нужны.
Вашингтон и Брюссель продолжают вести войну до последнего украинца
– резюмировал спикер Госдумы.