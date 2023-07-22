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Спикер Госдумы: Вашингтон и Брюссель несут прямую ответственность за осуществление геноцида в отношении украинских граждан

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Спикер Госдумы: Вашингтон и Брюссель несут прямую ответственность за осуществление геноцида в отношении украинских граждан

США и ЕС ответственны за геноцид, устроенный ими в отношении украинского народа. Об этом спикер Государственной Думы Вячеслав Володин написал в своём канале в Telegram.


Так, по словам председателя нижней палаты российского парламента, по идеологии Вашингтона и Брюсселя сотни тысяч украинцев должны погибнуть на фронте, для чего они и продолжают наращивать поставки вооружений преступному киевскому режиму. Остальные же, по задумке «коллективного» Запада, должны утратить свою национальную идентичность.

В то же время, уточнил Володин, для реализации этих задач ими используется Польша, широко известная своими территориальными притязаниями в отношении Западной Украины.

Далее спикер российского законодательного органа обращает внимание на ряд опрометчивых и необдуманных решений, принятых президентом Владимиром Зеленским, из-за которых под ударом оказались, прежде всего, граждане этой страны. Среди них – закон, согласно которому поляки, по сути, приравниваются к украинцам путём наделения их теми же правами, что позволяет им пребывать на Украине без каких-либо на то разрешений, будь то трудоустройство, обучение, оказание медицинских услуг или даже возможность получения ряда социальных выплат.

Также Володин указал на факт выселения Киевом украинских граждан из своих родных домов в приграничных с нашей страной областях с целью их замены на лояльных нацистам переселенцев-поляков. Речь идёт в данном случае о Сумской и Черниговской областях.

Коснулся также российский государственный деятель и темы языковой политики, проявляющейся в виде навязывания гражданам Украины польского языка вместо русского, будучи уже включённым в список экзаменов в высших учебных заведениях. Не обошёл, конечно же, вниманием он и всем известные гонения, участившиеся в последнее время режимом Зеленского на каноническую УПЦ, что вообще ставит под удар православную веру. Именно подобными действиями киевская хунта и намеревается обратить украинцев в католичество.

Таким образом, не остаётся сомнений в запуске главой киевского режима процесса ополячивания страны, рассчитывающего на получение возможности со стороны своих хозяев удержаться у власти на более длительный срок.

Кстати говоря, прямым и неопровержимым доказательством тому служит созданное воинское соединение, состоящее из 25 тыс солдат, куда входят преимущественно поляки и литовцы, то и дело ожидающих команды оккупировать территории Западной Украины. Единственная корыстная цель, которую Варшава преследует в этом случае, заключается в возврате потерянных ею, как она считают, своих исторических земель, – Восточных Кресов. Однако тот факт, что на этой территории проживают украинцы, их вовсе не заботит – полякам они там не нужны.

Вашингтон и Брюссель продолжают вести войну до последнего украинца

– резюмировал спикер Госдумы.
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16 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:56
    +1
    Какое дело Госдуме до украинских гражданах?Нам то что?Не хватало еще заботится о них.
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:39
      +1
      Полагаю, что здесь ключевое слово - "геноцид", а не "украинские граждане". И обвинение Россией Вашингтона и Брюсселя (сиречь, всего т.н. "цивилизованного запада" в целом) именно в геноциде, позволяет Москве официально возбуждать дела, в отношении того, кого она "сама решит"... Любого лица, любой страны, или организации, - официального или "общественника". И принимать, как официальные, так и "специальные" меры к розыску, задержанию и наказанию таких лиц...

      И ОФИЦИАЛЬНОЕ информационное и пропагандисмтское сопровождение этой темы, в российских СМИ должно быть непрерывным, последовательным и ТОЛЬКО НАРАСТАТЬ...

      Во прямо сейчас, например, по ARD Story Фатерланда, а это "бундесканал") идёт "документальный", слезливо-жалостный "ужастик" по российским "военным преступлениям" в ходе СВО. А Президента России и высшее военное руководство, уже, буквально, на "скамью" в Гааге "посадили"...

      Всякие "министры юстиции" Фатерланда и прочие "байдены", по части "необходимости наказания" весьма громко конвульсируют.. И делают это весьма последовательно...

      Но России пора начинать непреклонно и последовательно приучать т.н. "запад" к неизбежности понимания того, что отвечать за развязанную на территории бывшей единой Украины войны, вооруженную поддержку киевских переворотчиков - бандеро - нациков, за геноцид, да и завесь прочий - материальный, экологический и т.д. ущерб, в том числе и за геббельсовскую ложь, придётся именно ему...
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 13:56
        0
        Кстати...

        "Совместная фотка" всех участников сходняка, под названием "встреча министров юстиции" т.н. "большой семерки" (с присутствием на оном, подельников из числа киевских бандеро - нациков и некоего "главы" некоего "МУС") выглядит довольно забавно...

        Балаган устроен, именно на "скорбный предмет" обсуждения неких "российских преступлений" и принятия мер к "привлечению к ответственности", а ВСЕ персонажи "шеренги", сбежавшейся перед объективом, "лыбятся" так весело, как будто собрались принять участие в отметить рождественском карнавале...
        1. ABC-schütze
          ABC-schütze Сегодня, 14:19
          0
          И я полагаю, что Россия только выиграет, как внутриполитически, так и внешнеполитически, если станет "пионером" в официальном введении такого понятия, как "духовный геноцид". И в официальной криминализации политики и действий, имеющих ЗАДАЧЕЙ, реализацию ЦЕЛЕЙ "духовного геноциад" - т.е. проведение и поощрение целенаправленных, действий, специально направленных на разрушение и деградацию общественного сознания ВСЕХ слоёв населения. Как в одной стране, так и масштабах мирового сообщества...

          Вот например, широко рекламируемый, в режиме "онлайн", предстоящий "пятисотысячный", он же, - "традиционный" парад педерастов всего мира в Берлине, - столице Фатерланда. Необхоимо, ОФИЦИАЛЬНО объвлять такие "мероприятия" ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ "духовного геноцида". И настойчиво и непреклонно напоминать их организаторам и сообщникам в организации проведения, о неминуемой уголовной отвественности...

          Т.е., например, как минимум, должен быть запрещен въезд в Россию, всех установленных лиц. Как должностных, так и "неформалов"...
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:57
    +1
    Спикер Госдумы: Вашингтон и Брюссель несут прямую ответственность за осуществление геноцида в отношении украинских граждан
    . Ну да, ну да, проявил человечность к тем "полезным дурням", которые сами, САМИ, в эту бодягу влезли!
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:00
    -1
    Так то ладно, такую озабоченность проявить, вреда не будет, вот только выводы, решения принимать надо очень осторожно, потому что тамошние дурни, нам в таком виде совсем не нужны, а лечить их хлопотно, затратно, да и ВАЩЕ, НАФИГ НА ЭТО НАДО!
  4. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 13:05
    +4
    Перечитал заголовок ( думал ошибся ) . Нет , точно - " в отношении украинских граждан " . Вот кого надо хватать и тащить в прокуратуру . Развели балаган , "слуги народа" . Вы ,..... , там в своей ...... организации совсем берега потеряли . Про русский народ , который уже кассетниками в своих домах убивают ничего сказать не хотите ?
    1. Простой
      Простой Сегодня, 13:30
      0
      Многие сдесь себя умнее депутатов в Думе считают.
      Кто-то хочет воевать с Украиной вечно?
      Так такого праздника англо- саксы и ждут.
      1. seamen2
        seamen2 Сегодня, 14:12
        0
        *Многие сдесь себя умнее депутатов в Думе считают*.
        А может так оно и есть на самом деле. депутаты прям свет в окне, нам сирым.
  5. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 13:11
    0
    Ну и что?""""
  6. turbina2367
    turbina2367 Сегодня, 13:34
    0
    Верный пехотинец Путина, с говорящей фамилией, на профессиональном уровне выдаёт черное за белое, и наоборот.
    Мастер разговорного жанра!
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 16:19
      0
      "...выдаёт черное за белое, и наоборот."
      ******************************************************************************************
      Да неужели?..

      А профессиональный клоун - солист, возглавляющий шапито на Банковой, значитсЯ, "белое за белое", вроде как "выдаёт"...

      Ежели не затруднит, "примерОВ" тому не приведете?.. Уж не пресловутая ли "буча", - место традиционного паломничества забугорных "экскурсантов", любителей цирковых представлений?..
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:41
    +2
    Если понимать, что спикер, по русски, это болтун то всё становится на свои места. wink
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 13:57
    0
    Подумать бы Думе и Совету Федерации об экономике нашей страны, о предоставлении преимуществ при приёме на работу когенному населению Российской Федерации. И не только при призыве служить по контракту.
    Уже Кадыров высказался против незаконных митингов и шествий тех, кого раздрай в Думе с Советом привлёк в Россию.
    Местные за маленькие деньги не хотят работать, а приезжие будут?
    Так Думе и Совету что надо то? Что бы страна была едина в борьбе с угрозами? Или что бы крупный бизнес (строительный, торговый, дорожный, сельскохозяйственный) показывал темпы роста своих компаний?
  9. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:08
    0
    Кстати говоря, прямым и неопровержимым доказательством тому служит созданное воинское соединение, состоящее из 25 тыс солдат, куда входят преимущественно поляки и литовцы

    В этот корпус входят также украинцы, но только на должности рядового и сержантского состава. Корпус должен дислоцироваться в Луцке.
  10. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 16:02
    0
    Наверное он их очень жёстко накажет за это.