Представители стран G20 на встрече по энергетике не смогли согласовать коммюнике из-за разногласий по Украине

Представители стран с наиболее развитой и активно развивающейся экономикой, входящие в клуб G20 («Большая двадцатка»), на встрече рабочей группы, посвященной энергетическому переходу на возобновляемые источники и климатическим проблемам, так и не сумели согласовать итоговое коммюнике. Разногласия возникли в том числе из-за параграфа по Украине, в котором высказывается осуждение действий России, сообщает со ссылкой на свои источники индийская газета The Economic Times.Заседание рабочей группы состоялось 19-20 июля в преддверии встречи профильных министров стран-членов G20, которая состоится сегодня в индийском штате Гоа. Подписывать итоговый документ в предложенной редакции отказались представители России и Китая. Кроме того, возникли разногласия по вопросу классификации водородного топлива. В результате текст коммюнике был согласован на шестьдесят процентов, сообщает индийское издание.По данным газеты, делегация КНР поставила вопрос о критериях определения «критически важного минерального сырья». К таковому относятся редкоземельные металлы, мировым лидером в добыче которых является Китай. Ранее Пекин, в ответ на запрет США поставлять высокопроизводительные чипы в КНР, ввел серьезные ограничения на экспорт некоторых редкоземелов, используемых в производстве современных чипов и аккумуляторов к электромобилям.На этой неделе на встрече министров финансов и руководителей центральных банков «Большой двадцатки», прошедшей 17-18 июля в индийском штате Гуджарат, также не удалось согласовать итоговое коммюнике. И вновь причиной разногласий стал параграф, в котором странам-членам клуба предлагалось осудить «агрессию» России против Украины. Тогда представители Китая справедливо отметили, что подобные форумы не предназначены для решения геополитических вопросов. Аналогичную позицию выразили и члены делегации РФ.