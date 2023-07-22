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Представители стран G20 на встрече по энергетике не смогли согласовать коммюнике из-за разногласий по Украине

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Представители стран G20 на встрече по энергетике не смогли согласовать коммюнике из-за разногласий по Украине

Представители стран с наиболее развитой и активно развивающейся экономикой, входящие в клуб G20 («Большая двадцатка»), на встрече рабочей группы, посвященной энергетическому переходу на возобновляемые источники и климатическим проблемам, так и не сумели согласовать итоговое коммюнике. Разногласия возникли в том числе из-за параграфа по Украине, в котором высказывается осуждение действий России, сообщает со ссылкой на свои источники индийская газета The Economic Times.


Заседание рабочей группы состоялось 19-20 июля в преддверии встречи профильных министров стран-членов G20, которая состоится сегодня в индийском штате Гоа. Подписывать итоговый документ в предложенной редакции отказались представители России и Китая. Кроме того, возникли разногласия по вопросу классификации водородного топлива. В результате текст коммюнике был согласован на шестьдесят процентов, сообщает индийское издание.

По данным газеты, делегация КНР поставила вопрос о критериях определения «критически важного минерального сырья». К таковому относятся редкоземельные металлы, мировым лидером в добыче которых является Китай. Ранее Пекин, в ответ на запрет США поставлять высокопроизводительные чипы в КНР, ввел серьезные ограничения на экспорт некоторых редкоземелов, используемых в производстве современных чипов и аккумуляторов к электромобилям.

На этой неделе на встрече министров финансов и руководителей центральных банков «Большой двадцатки», прошедшей 17-18 июля в индийском штате Гуджарат, также не удалось согласовать итоговое коммюнике. И вновь причиной разногласий стал параграф, в котором странам-членам клуба предлагалось осудить «агрессию» России против Украины. Тогда представители Китая справедливо отметили, что подобные форумы не предназначены для решения геополитических вопросов. Аналогичную позицию выразили и члены делегации РФ.
Использованы фотографии:
Сайт G20
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7 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:56
    +3
    Где присутствует G7 всегда бардак ,который заканчивается ни чем.Задолбали они своей Украиной весь остальной мир,так пусть её сами в задницу целуют,для остальных это не приемлемо.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 13:09
      +1
      В мире все не однозначно, пока...
      Хотя, есть такое правило, любят, не любят ПОБЕДИТЕЛЯ, но к нему стараются прислонится многие, до того колебавшиеся, какую сторону принять, поддержать!
  2. parabyd
    parabyd Сегодня, 13:07
    0
    Кризис всех мировых организаций на лицо. Ни в ООН, ни в g20 не могут ни о чем договориться... По итогам СВО и Китайско-Американского противостояния родятся новые, видимо
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:08
    0
    Представители стран G20 на встрече по энергетике не смогли согласовать коммюнике из-за разногласий по Украине
    . Понятно, что наглосаксы со товарищи, везде одну и туже повесточку пытаются пропихнуть.
    Не все с этим согласны...
    Теперь все именно от наших верхних и нас всех зависит. На коне мы будем сидеть или на щите с поля боя унесут.
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 13:11
    +1
    А мы на этих форумах (G20) ещё присутствуем?
    Вообще это хорошо. Это значит, что мнение Президента и Правительства Российской Федерации доносятся не только через системы ВКС.
    Упс... В данном случае ВКС - это видеоконференцсвязь.
    Хотя через Воздушно-Космические иногда проще объяснить свою экономическую политику.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 16:07
      0
      через Воздушно-Космические иногда проще объяснить

      Это только если у того, кому объяснять, нет ПВО и ВВС.
  5. A2AD
    A2AD Сегодня, 16:29
    0
    Вот нашли проблему. Приняли бы в редакции. "гомосеки за укурков. Осталным нормальным на этих свиней насрать."