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«Система для истребления танков»: в польской прессе оценили создание наземного комплекса «Гермес»

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«Система для истребления танков»: в польской прессе оценили создание наземного комплекса «Гермес»

Тульское КБП сообщило о продолжающихся испытаниях модернизированного наземного комплекса, использующего сверхзвуковые ракеты «Гермес». В изделие был внесен ряд поправок с учетом опыта боевых действий на Украине.


Русские возвращаются к планам создания наземной ракетной системы для истребления танков с дальностью действия до 100 км

- говорится в издании Defence24.

Основным средством поражения нового изделия являются модульные ракеты, способные уничтожать различные типы целей. Новая система позволит устранить пробел в ракетной артиллерии [вероятно, имеется в виду линейка РСЗО без учета ОТРК], вызванный отсутствием ударных комплексов с дальностью огня более 90 км.

Впервые «Гермес» в наземном исполнении был продемонстрирован в 2020 году. Тогда была показана пусковая установка с 6 ракетами на шасси КамАЗ 6х6. Более старые проекты предполагали использование как минимум двух ПУ с 6 направляющими каждый.

Как полагают в польской прессе, оценивая новое изделие, оно способно увеличить дальность стрельбы по сравнению с большинством боеприпасов, используемых РСЗО БМ-30 «Смерч», а также было бы дешевле последнего. Одновременно с возможностью нанесения ударов по наземным целям «Гермес» будет в состоянии бороться с воздушными угрозами, например, БПЛА или ракетами GMLRS, выпущенных из M142 HIMARS и M270 MLRS.

«Гермес» - это семейство управляемых ракет, которые благодаря модульной архитектуре могут быть адаптированы к поражению различных целей.

В варианте калибра 170 мм УР может уничтожать объекты на расстоянии 15-20 км, летя со скоростью 1000 м/с, что позволяет поражать как наземные цели (при установке соответствующей боеголовки), так и воздушные, например, вертолеты или боевые самолеты. Ракета предназначена для интеграции с ударными вертолетами, такими как Ка-52 и Ми-28НМ.

Для морских или наземных платформ УР имеет диаметр 210 мм. В этом варианте дальность поражения увеличивается до 100 км (или более) при скорости снаряда 1300 м/с. В зависимости от цели боеприпас оснащается осколочно-фугасной или кумулятивной боеголовкой, способной пробить 1000 мм гомогенной броневой стали.

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14 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:11
    0
    Вестч хорошая. Побольше бы таких и побыстрее, но есть ещё очень интересная ниша. Барражирующий боеприпас на микро ВРД габаритами с Ланцет и трансзвуковой скоростью. Дальность? 50 км с головой хватит.
    Проскочила смутная информация, что таковой на этапе испытаний опытного образца.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:16
      +4
      Тульское КБП сообщило о продолжающихся испытаниях модернизированного наземного комплекса, использующего сверхзвуковые ракеты «Гермес». В изделие был внесен ряд поправок с учетом опыта боевых действий на Украине.

      Судя по всему Гермес наземного базирования уже применяли в СВО и модернизировали его с учётом опыта применения в боевых условиях.На днях Вестник Мордовии писал об уничтожении второго словенского танка M55S поставленного на Украину экспериментальным образцом неизвестного высокоточного снаряда,БПЛА подсвечивал цель.Уж не Гермес ли это был?

      Для морских или наземных платформ УР имеет диаметр 210 мм. В этом варианте дальность поражения увеличивается до 100 км (или более) при скорости снаряда 1300 м/с. В зависимости от цели боеприпас оснащается осколочно-фугасной или кумулятивной боеголовкой, способной пробить 1000 мм гомогенной броневой стали.


      Против танков самое то.И дальность поражения и возможность пробить 1000 мм гомогенной броневой стали.И главное комплекс можно использовать для контрбатарейной борьбы.Тут и манёвренность комплекса и дальность поражения и самое главное скорость поражения сверхзвуковыми ракетами.
      1. kapitan92
        kapitan92 Сегодня, 13:29
        +1
        С дальностью 15-20 км все понятно, а вот на дальности 80-100км кто будет выдавать целеуказания для "Гермеса"? Если расчет на отсутствие систем пво -понятно, если пво присутствует -бпла собьют.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 13:43
          +1
          Цитата: kapitan92
          С дальностью 15-20 км все понятно, а вот на дальности 80-100км кто будет выдавать целеуказания для "Гермеса"? Если расчет на отсутствие систем пво -понятно, если пво присутствует -бпла собьют.


          Всех не собьют.К тому же есть БПЛА на электродвижках,навестись на которых из-за отсутствия теплового следа не просто,да и оптика существенно улучшилась судя по последним данным ,выросла дальность с которой лазером можно подсвечивать цель.Так что не всё так просто.
          1. kapitan92
            kapitan92 Сегодня, 14:03
            +1
            Вы можете мне назвать отечественные бпла, стоящие на вооружении, на эл. движках, с дальностью 100км, высотой до 5-6 км, мощной оптикой и "лазером"? Всех не собьют, увы, это не аргумент. hi
            1. Orange-Bigg
              Orange-Bigg Сегодня, 14:08
              +1
              Недавно перечислял данные по отечественным БПЛА из статьи.Сейчас просто заново искать надо.

              В частности, впервые дебютировали три новейших российских вертолёта Ми-24П2М и менее распространенная модификация Ми-24П1М, отличающийся АФАР РЛС вместо орудийной турели с ГШ-23 на П2, всвязи с чем отсутствует ОЛС, функции которой выполняет радар, и курсовым двуствольным мощнейшим орудием гаста ГШ-30К по правому борту, Ми-28НМ, визуально отличимый от Ми-28Н отсутствием "мышиного носика" и Ка-52М.

              О каждом из этих вертолётов и их вооружении можно написать отдельную статью, но я остановлюсь на их оружии дальнего действия до 30+км для МПТРК "Гермес-А" и 25км для УРВЗ ЛМУР при благоприятных условиях пуска.

              Стопкадр - уничтожение одной их двух РСЗО (или РСЗО и зарядающей машины) HIMARS летом 2022 года ракетой "Воздух-земля" "Гермес" с Ми-24П2М Спецавиагруппы

              https://nbalanchak.livejournal.com/8737449.html

            2. bayard
              bayard Сегодня, 16:54
              +1
              Цитата: kapitan92
              Вы можете мне назвать отечественные бпла, стоящие на вооружении, на эл. движках, с дальностью 100км, высотой до 5-6

              "Орлан-10" , "Орион" . Они конечно не на электродвижении , но залететь могут и поглубже . К тому же не следует забывать , что "до 100 км." , это максимальная дальность комплекса . А у нас по досягаемости в тылу противника дыра от 30 до тех самых 100 км. по средствам поражения (хотя есть вроде бы управляемые "Торнадо-С" , но где они и сколько их на ТВД) .
              Цитата: kapitan92
              Всех не собьют, увы, это не аргумент.

              Это беспилотники , у них судьба такая . К тому же нам неизвестна система наведения "Гермаса" . Возможно там не только лазерное целеуказание , но и по координатам спутниковой навигации . А для этого уже подсвечивать цель вплоть до попадания необязательно - выглянул их тучки , цель нашел , лазерным дальномером на неё кликнул - координаты есть . И обратно в тучку (условно) , чтоб не маячить в р-не цели и не спугнуть оную . Чем больше инструментов для поражения целей в тылу врага , тем выше уровень и результативность контрбатарейной борьбы .
              Цитата: kapitan92
              Всех не собьют, увы, это не аргумент.

              А Вы слышали о новых запущенных производствах БПЛА ? О том , что производство одних лишь "Орланов-10" выросло в 95 раз ? Это расходники войны , у них судьба такая . "Орионы" тоже серийно выпускаются , к тому же сами могут нести средства поражения . Но благодаря величине их полезной нагрузки , они могут и отменный оптический комплекс потянуть ... есть даже фото "Ориона" с РЛС бокового обзора под брюхом . Интересны характеристики и возможности такой РЛС , возможно ли использовать оную в качестве РЛС контрбатарейной борьбы . Появился и новый "большой" "Ланцет" со складными плоскостями , гораздо большей дальностью и более мощной БЧ . Тоже для работы в оперативном и тактическом тылу .
              "Гермес" как средство точечного поражения целей на большом расстоянии - очередное "лыко в строку" наращивания средств контрбатарейной борьбы . Это инструмент , который весьма хорош когда он есть , плох , когда его нет , а он нужен .
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 13:19
      0
      Системы ближнего, дальнего действия подкрепляют друг друга, в сумме, по должном взаимодействии, противнику будет не весело, в прифронтовой полосе и вдали от неё.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:16
    +1
    Основным средством поражения нового изделия являются модульные ракеты, способные уничтожать различные типы целей. Новая система позволит устранить пробел в ракетной артиллерии [вероятно, имеется в виду линейка РСЗО без учета ОТРК], вызванный отсутствием ударных комплексов с дальностью огня более 90 км.
    . Что ОЧЕВИДНО, разведывательных возможности с нашей стороны, в войсках, необходимо наращивать, улучшать, МНОГОКРАТНО!!!
    Средства поражения у нас есть, модернизируются, развиваются, эффективно они работают в связке с системами разведки, контроля и... нужна чёткая координация всех со всеми, только так.
  3. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 13:28
    0
    Вот информация из "Википедии":
    "Управление и наведение комплекса.
    Допустимые типы управления: Комбинированное, с самонаведением
    Сопровождение цели: автоматическое.
    Просьба к спецам, разъясните, что это значит?
    Опять привязка к лазерной подсветке БПЛА? Значит риск его потери или глушения через РЭБ противника?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:55
      +1
      О да.Википедия.Источник знаний блин.
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 13:58
      +2
      До района цели идёт по инерцально-джипиэсному, а дальше включается гсн и ищет цель. Подсветка - нет данных по гсн, если полуактивная, нужна подсветка
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 15:39
    +2
    Извините дилетанта...
    Танк на 100 км - это маленькая цель. Надо как то в него попасть и он ещё движется. Надо учесть, что ветер может оказать влияние. Не знаю, но возможно и пролетевшая в пределах 500 метров ракета может оказать влияние на траекторию, если она не корректируемая.
    А если ракета полетит с корректировкой, то это не про ракету, а про космос, самолёты, радио, компьютеры, программы и умников, которые всё это умеют использовать.
    Извините, если совсем по-дилетантски!
  5. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 15:50
    0
    Русские возвращаются к планам создания

    Хорошее дело. От планов до их воплощения в массовое производство пройдёт наверное не так и много времени.