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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин зарегистрировал компанию в Белоруссии

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин зарегистрировал компанию в Белоруссии

В Белоруссии появилась компания ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", владелец - Евгений Пригожин. Компания внесена в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей минюста Белоруссии.


Основатель и куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин зарегистрировал в Белоруссии свою компанию ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", указав в качестве адреса деревню Цель в Осиповичском районе Могилевской области. Именно там располагается основной полевой лагерь "Оркестра".

Как отмечается, регистрация прошла еще 19 июля. Таким образом можно констатировать, что основная компания Пригожина переместилась в Белоруссию вслед за ЧВК "Вагнер", республика становится новой базой для "Оркестра", возможно, что возвращение ЧВК "Вагнер" на территорию России не планируется. По крайней мере, в ближайшее время.

На данный момент "Оркестр" завершает переброску основных отрядов на территорию Белоруссии, одновременно расширяя полевой лагерь в районе Осиповичей. Именно он будет основным, сюда же будет переброшен личный состав из Молькино, где находилась учебная база компании. Сворачивание базы должно быть завершено до 30 июля.

Ранее сообщалось, что подразделения ЧВК "Вагнер", переброшенные в Белоруссию, присоединятся к региональной группировке войск Союзного государства с целью ее усиления. Причем финансирование "Оркестра" будет вестись из средств российского Минобороны, а не белорусского. Официального подтверждения этой информации не поступило, как и опровержения.

На сегодняшний день инструкторы ЧВК "Вагнер" уже вплотную работают с военнослужащими белорусской армии, передавая им свой боевой опыт.
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41 комментарий
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  1. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 13:06
    +10
    Батьку - с мощным усилением . Санчо Пансе - большой привет .
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 14:09
      +8
      Цитата: Серж9901
      Батьку - с мощным усилением . Санчо Пансе - большой привет .

      Оркестр дал новый концерт: в ЦАР, на б. французской военной базе, поднято Знамя Победы!
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:07
    +8
    Название юридического адреса двусмысленное.Впрочем ,вагнеровцы свое слово еще скажут на этой войне.Удачи им.
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 13:19
      -3
      А кто-нибудь видел фото или видео Пригожина после известных событий и "встречи в Кремле"? Видел только фото, якобы от 12 июля в палатке с закрытыми окнами. Других не нашёл. Может, кто скинет ссылочку. А то, разное поговаривают....
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 13:25
        +3
        Цитата: Monster_Fat
        А кто-нибудь видел фото или видео Пригожина после известных событий и "встречи в Кремле"? Видел только фото, якобы от 12 июля в палатке с закрытыми окнами. Других не нашёл. Может, кто скинет ссылочку. А то, разное поговаривают....


      2. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 13:47
        +6
        Цитата: Monster_Fat
        А кто-нибудь видел фото или видео Пригожина после известных событий и "встречи в Кремле"?

        Меня больше Суровикин беспокоит. Вчера семья получила от него письмо фельдъегерской почтой.
        1. isv000
          isv000 Сегодня, 13:54
          +1
          Цитата: Румaтa
          Меня больше Суровикин беспокоит. Вчера семья получила от него письмо фельдъегерской почтой.

          Копию уведомления о вручении вам приволокли?! lol
    2. Комментарий был удален.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:40
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      .Впрочем ,вагнеровцы свое слово еще скажут на этой войне.Удачи им.


      Белоруссия сейчас, как раз то место для "Оркестра", поляки литовцы, не зря готовят свой 25 000 корпус, который скорее всего будет направлен против Белоруссии.
      Лидер организации BYPOL Александр Азаров:
      «Мы сформировали свои хоругви во всех крупных польских городах, их уже около десяти. Они объединяют белорусов, которые хотят получить военный опыт, чтобы в будущем освободить Беларусь» (Азаров, бывший подполковник белорусской милиции) . Александр Азаров представляет себя в западных СМИ как лидер организации BYPOL, объединяющей бывших белорусских силовиков, бежавших из страны. Он утверждает, что на территории самой Белоруссии находится около 200 тысяч «партизан» (вот тут перебор), которые в рамках плана «Перамога» организовывают диверсии против российских войск, входящих в состав совместной группировки РФ и РБ.
      Хотя тут Белоруссией не пахнет, а вот новой Речью Посполитой пованивает.
    4. shikin
      shikin Сегодня, 16:31
      +4
      На этой войне ЧВК "Вагнер" вряд ли будет теперь участвовать. ВС РФ укрепляются, и пускать ЧВК для действий на, по сути, своей территории - плохая идея. Решение применять их в СВО было вынужденным, и временным.
      И по поводу того, что Пригожин - основатель ЧВК "Вагнер" - большие сомнения.
  3. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 13:08
    +5
    Ну, добро пожаловать! hi
    Деревня Цель, звучитЪ! laughing
    Ядерное оружие есть, Вагнер есть, надо ещё что-то интересное добавить в копилку!
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:10
    +4
    Наверно это один из пунктов переговоров реализован.Что будет дальше посмотрим.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 13:34
      +4
      Цитата: tralflot1832
      Наверно это один из пунктов переговоров реализован.Что будет дальше посмотрим.

      Есть версия создания украино-польско-прибалтийского войска для совместного участия в "защите Украины от Российской агрессии", с прикусом западных белорусских регионов. В самой скромной интерпретации война выплеснется на территории этих стран. ЕС не впишется, будет пока снаряды подтаскивать да свою экономику гасить. Потом "гегемон" пинка выпишет и подтянутся, придётся России вновь делать зачистку Европы, пока за лужей окончательно не перетянут одеяло (производство) на себя. Кто-то там, на верху, очень грамотно тасует карты, в т. ч. и топографические...
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:11
    0
    И что?
    Да ничего существенного, пока.
    Время и события покажут, что было сделано правильно, а чего делать не следовало.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 13:41
      +5
      Цитата: rocket757
      И что?
      Да ничего существенного, пока.
      Время и события покажут, что было сделано правильно, а чего делать не следовало.

      Однозначно операция "Мятеж" достигла своих целей...
      Остаются вопросы: арестованы Стрелков и Губарев, отстранен Павлов, "отдыхает" Суровикин...
  6. Попандос
    Попандос Сегодня, 13:12
    -2
    финансирование "Оркестра" будет вестись из средств российского Минобороны

    Это как? Контора вроде как частная
    Пригожин зарегистрировал в Белоруссии свою компанию ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг"

    Похоже на ОБС (одна бабка сказала)
    Официального подтверждения этой информации не поступило, как и опровержения.
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 13:26
      +4
      Зайди на белорусский реестр юрлиц! В Могилеве зарегистрировал 19 июля!
  7. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 13:12
    0
    Пригожин прочно "пускает корни" в Белоруссии. С одной стороны это большой плюс к обороноспособности белорусской армии, с другой стороны, с ним надо держать ухо востро.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 13:42
      -1
      Цитата: Южноукраинец
      Пригожин прочно "пускает корни" в Белоруссии. С одной стороны это большой плюс к обороноспособности белорусской армии, с другой стороны, с ним надо держать ухо востро.

      Белоруссия - это Россия. Россия - это Белоруссия. Нет России - нет Белоруссии...
      1. Дво
        Дво Сегодня, 14:36
        0
        Вы неправы Белоруссия это Белоруссия.По России вагнер ехал с флагами а в Белоруссии надо законы соблюдать уже без флага.Делайте выводы даже из этого.И да Белоруссия самодостаточна как технически так и сельскохозяйственно, она не чего советского не разрушала наоборот строила и делала производства. Без России они смогут прожить.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 14:47
          +2
          Цитата: Дво
          Без России они смогут прожить.

          Звиняюся, и воевать против Польши самодостаточны тоже и прожить без России сможете ?
        2. carpenter
          carpenter Сегодня, 14:54
          +1
          Цитата: Дво
          И да Белоруссия самодостаточна как технически так и сельскохозяйственно, она не чего советского не разрушала наоборот строила и делала производства. Без России они смогут прожить.

          Я вот только что писал, Александр Азаров:
          «Мы сформировали свои хоругви во всех крупных польских городах, их уже около десяти. Они объединяют белорусов, которые хотят получить военный опыт, чтобы в будущем освободить Беларусь»           И если как он пишет, что их 200 000 (во что я мало верю), самодостаточностью и "сами, сами" проживем без России как то не вяжется. Врагов под ребрами, у вас столько же, сколько и в России.
          Вместе Гитлера душил и вместе должны новых нацистов давить. У меня почти что вся родня в Белоруссии живет, я знаю какая там ситуация.
        3. seamen2
          seamen2 Сегодня, 17:24
          0
          *Без России они смогут прожить*.
          правда? А без российских кредитов. Сколько там уже нахапано.
  8. oleg Pesotsky
    oleg Pesotsky Сегодня, 13:18
    +3
    Один белорусский пенсионер отжал у России частную военную кампанию (с) Поражает вопли и проклятия в адрес Пригожина и "Вагнеров" от официальных СМИ России и части населения. Общество в котором вчерашние герои за несколько часов становятся изгоями не имеет будущего.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 13:50
      +5
      Цитата: oleg Pesotsky
      Один белорусский пенсионер отжал у России частную военную кампанию (с) Поражает вопли и проклятия в адрес Пригожина и "Вагнеров" от официальных СМИ России и части населения. Общество в котором вчерашние герои за несколько часов становятся изгоями не имеет будущего.

      Воистину! У меня глаза с ушами на лоб лезли от той клоаки, что лилась из утюгов в те летние дни. Такое ощущение было, что нас держат за биомассу , которой можно лить в уши всё что угодно. Посмешил Золотов с его безусым курсантом-снайпером в замусоренной "лёжке" перед дорогой... Курсантов, срочников выставили против штурмовиков Артёмовска! Так кто больше преступник?! Ладно хоть это спектакль был а, если бы, было бы таки боестолкновение - они хоть представляли себе масштаб потерь?!
      1. Дилетант
        Дилетант Сегодня, 14:01
        +1
        Посмешил Золотов с его безусым курсантом-снайпером

        Он с испугу жене заначку сдал. А Вы - "снайпер, снайпер". drinks
    2. seamen2
      seamen2 Сегодня, 17:27
      0
      *Поражает вопли и проклятия в адрес Пригожина и "Вагнеров" от официальных СМИ России и части населения*.
      с СМИ все понятно. но ведь была и другая часть населения, молчаливо одобрявшая *мятеж*. Это привет *родной* власти от благодарного населения.
  9. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 13:25
    +5
    А говорили мятежник... Да, есть нашему народу над чем задуматься...
    1. vik669
      vik669 Сегодня, 13:43
      0
      Да, есть "вашему" народу над чем задуматься.. только вот чем думать то - желательно не .опой а ... !
  10. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 13:31
    +1
    Общество в котором вчерашние герои за несколько часов становятся изгоями не имеет будущего.

    О нашем обществе из века в век это говорят разные трусы и предатели а оно есть и будет есть а о таких как вы,никто никогда и не вспоминает,так и живём и жить будем.
  11. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 13:31
    +2
    В Белоруссии появилась компания ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", владелец - Евгений Пригожин. Компания внесена в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей минюста Белоруссии.
    Мы здесь работаем, люди в курсе !!! Надеюсь что взаимовыгодное сотрудничество пойдёт во благо союзному государству !!! Польские "товарищи" напряглись, что не может не радовать представителей отечественного общества. Также надеюсь на то, что Александр Григорьевич не станет применять свои прежние идеи "многовекторности" good drinks
    1. ettore
      ettore Сегодня, 14:09
      +4
      Цитата: oppozite28
      Также надеюсь на то, что Александр Григорьевич не станет применять свои прежние идеи "многовекторности"

      А, не надо пример подавать.
  12. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 13:35
    +4
    А "Конкорд Управление и Рекомендации" не так красиво звучало бы?
    Интересно, где-нибудь в Штатах есть компании, называющиеся например "Postavka kartoschki i svekly dlja amerikanskoj beregovoj slughbiy".
    "Obuchenie uschenikov kolledgey navjykam sotsializadcii".
    Чего у нас то всё по-иностранному кириллицей?
  13. Алекс Тархов
    Алекс Тархов Сегодня, 13:40
    +1
    Посадите этого мудака- псевдоблоггера. Чтобы не разносил данные размещения войск. Другим будет наука
  14. pavlushka7
    pavlushka7 Сегодня, 13:51
    +5
    Вагнеру только удачи,как впрочем и Пригожину Е.В.,думается что вы ещё покажите Ху из ху, да и время расставит всё по местам.
    1. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 14:05
      +1
      вы ещё покажите Ху из ху,

      Этот т.н. "мятеж" очень четко показал кто есть Ху и кому уже пора на...
      1. svarog77
        svarog77 Сегодня, 15:19
        0
        Точно, и этот кто пошел на... в Беларусь
  15. Roust
    Roust Сегодня, 14:13
    0
    Те же помидоры , только вид с боку. Замутили так, что нам, которые не небожители, уже пофиг, лишь бы дальше отправлять в ад нацистов вместе с Оркестром.
  16. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 15:02
    +2
    Что теперь, Пригожину опять что то не понравится и марш на Минск? Или белорусское КГБ работает эффективнее ФСБ, пресечёт на корню..
  17. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 16:00
    +1
    Пригожин - это тот, который пытался организовать мятеж? Или другой, которого за это не посадили?
    1. Евгений Иванов_5
      Евгений Иванов_5 Сегодня, 17:09
      0
      Смысл этой басни каждый знает, но должно тсс. Молчать. кто все болтает.
  18. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 17:08
    0
    Ну сколько можно писать, что повар основатель Вагнера. Он просто попутчик, который сам приписал себе великие заслуги.