Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин зарегистрировал компанию в Белоруссии

В Белоруссии появилась компания ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", владелец - Евгений Пригожин. Компания внесена в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей минюста Белоруссии.Основатель и куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин зарегистрировал в Белоруссии свою компанию ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг", указав в качестве адреса деревню Цель в Осиповичском районе Могилевской области. Именно там располагается основной полевой лагерь "Оркестра".Как отмечается, регистрация прошла еще 19 июля. Таким образом можно констатировать, что основная компания Пригожина переместилась в Белоруссию вслед за ЧВК "Вагнер", республика становится новой базой для "Оркестра", возможно, что возвращение ЧВК "Вагнер" на территорию России не планируется. По крайней мере, в ближайшее время.На данный момент "Оркестр" завершает переброску основных отрядов на территорию Белоруссии, одновременно расширяя полевой лагерь в районе Осиповичей. Именно он будет основным, сюда же будет переброшен личный состав из Молькино, где находилась учебная база компании. Сворачивание базы должно быть завершено до 30 июля.Ранее сообщалось, что подразделения ЧВК "Вагнер", переброшенные в Белоруссию, присоединятся к региональной группировке войск Союзного государства с целью ее усиления. Причем финансирование "Оркестра" будет вестись из средств российского Минобороны, а не белорусского. Официального подтверждения этой информации не поступило, как и опровержения.На сегодняшний день инструкторы ЧВК "Вагнер" уже вплотную работают с военнослужащими белорусской армии, передавая им свой боевой опыт.