Западный военный аналитик: Украинское контрнаступление увязло уже на первом этапе, а далее - осенняя распутица

Становится всё более очевидным тот факт, что продвижение украинских войск в ходе контрнаступления вызвало волну негодования среди западных военных наблюдателей, веривших в скорый «возврат Киевом своих утраченных территорий на юге и востоке страны». Об этом сообщает CBS News. Так, СМИ обращает внимание на отсутствие каких-либо весомых успехов в результате наступательных действий ВСУ, хотя время очень поджимает, играя явно не на их стороне.
Говоря о потере Украиной своего «окна возможностей», авторы публикации ссылаются, прежде всего, на приближение осенней распутицы, в результате чего контрнаступление ещё сильнее «увязнет». В то же время, отмечает телеканал, Киев постоянно находит этому отговорки, то ссылаясь на длину фронта, то твердя без устали о труднопроходимых минных заграждениях, установленных ВС РФ, то аргументируя провалы господством российской авиации.
Более того, в материале указывается на то, что Россия, явно не теряя времени, успела создать 900-километровую систему укреплений, пока украинская армия занималась планированием будущего наступления, дожидаясь также получения военной техники со стороны своих союзников. Как подчёркивает телеканал со ссылкой на военных аналитиков, отныне Украина вынуждена сталкиваться с последовательно расположенными линиями российской обороны, глубина которых в некоторых случаях может достигать 30 км. К тому же, оборонительные линии российских войск состоят из минных полей, противотанковых заграждений, разветвлённой сети траншей и блиндажей, для прикрытия которых ВС России используют БПЛА, артиллерию и вертолёты.
Как заявил Майкл Кларк, являющийся военным аналитиком в комментарии CBS News, украинское наступление предусматривало изначально два этапа операции. На первом этапе, как уточнил экс-директор Королевского объединённого института оборонных исследований, планировалась «разведка боем» для выявления уязвимых мест российской армии, в то время как второй этап заключался в нанесении ударов по этим самым слабым местам основными силами, имеющимися у Киева. Таким образом, к основным рискам затянувшегося первого этапа (а эксперт полагает, что контрнаступление ВСУ всё ещё увязло на нём) он назвал ухудшение погодных условий уже ближе к осени. В результате, Украина пустит в ход все свои основные силы до того, как российская линии обороны будет прорвана, что, по его мнению, станет большой ошибкой. Правда Кларк при этом всё же не исключает успеха наступления.
Вместе с тем, полагают авторы материала, несмотря на заявления украинских властей об освобождении порядка 210 км2 территорий, уже на данном этапе становится всё более очевидным тот факт, что контрнаступление «захлёбывается». Мало того, Украина потеряла десятки квадратных километров территории на Купянском и Краснолиманском направлениях.
В заключение, подчёркивает CBS News, Запад продолжает настаивать на дальнейшем оказании военной поддержки Киева столько, сколько потребуется, утверждая, что на данный момент ещё преждевременно делать какие-либо выводы об украинском наступлении.