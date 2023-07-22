Военное обозрение
Войти Регистрация

В новый пакет военной помощи Украине Лондон включил БПЛА Malloy, способные эвакуировать раненых

16
В новый пакет военной помощи Украине Лондон включил БПЛА Malloy, способные эвакуировать раненых

Британия является одним из самых активных поставщиков оружия, техники и боеприпасов для украинской армии. И в новый пакет военной помощи Украине Лондон включил тяжелые БПЛА Malloy, способные эвакуировать раненых.

Об этом сообщается в официальных соцсетях британского Министерства обороны.

Аппараты способны также доставлять на передовую вооружение, оборудование и боеприпасы.

Беспилотные воздушные системы, такие как дроны Malloy, управляемые британской армией, могут перебрасывать технику, оружие и даже раненых с линии фронта

- говорится в сообщении оборонного ведомства Соединенного Королевства.

Радиус действия дронов составляет 70 километров. Эти летательные аппараты способны перемещать грузы массой до 180 килограммов.


Судя по кадрам, показанным британским Минобороны, такой беспилотник, если он появится на передовой, окажется заметной мишенью. Возможно, аппарат вполне возможно повредить или сбить даже при помощи стрелкового оружия. Его легко заметить даже на большом расстоянии. И вряд ли он летит бесшумно.

Наверное, его пригодность для эвакуации раненых очень сомнительна, разве что в экстренных случаях, когда нет других вариантов. Но, к примеру, для подвоза боеприпасов он вполне подойдет. Тем более, что, в отличие от автомобиля, для дрона не будут помехой заминированные участки, да и артиллерия для него не представляет опасности.

Британия оказывает существенную помощь ВСУ. Помимо поставок для украинской армии, она занимается подготовкой военнослужащих и предоставляет армии Украины разведданные.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
16 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Болторез
    Болторез Сегодня, 13:57
    +6
    вряд ли он летит бесшумно
    Мавик и то слышно издалека. Явно хотят протестировать девайс в реальных боевых условиях.
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 17:47
      0
      Цитата: Болторез
      вряд ли он летит бесшумно
      Мавик и то слышно издалека. Явно хотят протестировать девайс в реальных боевых условиях.

      Скорее всего так. Будут тестировать, что бы запустить в серию и иметь возможность присосаться к освоению бабосов выделяемых на военные расходы. Если оценить с точки зрения функционала, то скорее всего годная штуковина, если её будут применять не на самой передовой, а "от" и "до определённой точки сбора", куда эвакуационные группы предварительно будут вытаскивать этих подранков, что бы исключить огневое воздействие, либо для сброса б/к который потом должны будут забрать в точке сброса, что может находиться в 1-2 км.от передовой. По любому эта шляпа менее заметна, чем те же БМП и БТР которые надо гнать по заминированным полям и пристрелянным дорогам, над которыми к тому же висят наши "глаза".
      К недостаткам можно отнести габарит этой приблуды и то, что забрать он сможет не более 1 бандерлога. Интересно, как надёжно работает защита БПЛА от перехвата канала связи средствами РЭБ, между приблудой и оператором, а то ведь можно все эти "подарки" и "подранков" притащить к себеwinked
  2. megadeth
    megadeth Сегодня, 13:58
    +3
    Теперь наши ЗРК будут укрофашистов в воздухе аннигилировать...Вообще аттракцион для раненных фашистов будет улётный...
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 13:59
      +4
      наши ЗРК
      Батарея будет вполне теплая при таких нагрузках- даже ПЗРК возьмет. А пуля в батарею- фейерверк незабываемой красоты,особенно для эвакуируемого.
      1. spirit
        spirit Сегодня, 14:30
        +2
        даже ПЗРК возьмет

        Он будет летать ниже деревьев ,а где нужно просто подниматься чуть выше кромок.По такому объекту эффективно будет стрельба из крупнокалиберного пулемета.Еще как вариант тот же "Упырь" вполне сможет его догнать+ там умельцы уже дистанционный подрыв смастерили.
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 14:38
          0
          летать ниже деревьев
          C пластмассовыми (см видео) винтами?
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 14:01
      +2
      Цитата: megadeth
      Теперь наши ЗРК будут укрофашистов в воздухе аннигилировать...Вообще аттракцион для раненных фашистов будет улётный...

      Ключевое слово - "улётный" - взлёт/посадка, поскольку небо сраму не терпит...
    3. МойВрач
      МойВрач Сегодня, 15:41
      +1
      Цитата: megadeth
      Теперь наши ЗРК будут укрофашистов в воздухе аннигилировать...Вообще аттракцион для раненных фашистов будет улётный...

      это только при эвакуации раненых, но основное применение это подвоз боеприпасов. И скорее всего, будут применяться вне зоны поражения зрк.
    4. N.O.M.A.D.E.
      N.O.M.A.D.E. Сегодня, 16:17
      0
      На самом деле, вещь интересная. Радиус 70 км, ближняя зона. Это гораздо лучше, чем своих подставлять под огонь, таща раненого под огнём. Или под обстрелом на машине. На таком бпл, на низкой высоте, да ещё и в тёмное время суток, везти быстрее да и рисков меньше (на минах уже не подорвать), а от стрелкового вооружения, риски во всех вариантах. Для пзрк, это слишком избыточная мишень, как по размерам так и по стоимости выстрел /цель. Это по сути большой квадракоптер, а не сложный и дорогой вертолёт. Для доставки боеприпасов на передовую, так вообще отличная вещь. Вопрос только на сколько он будет защищён от рэб, принудительной посадки.
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 14:03
    +1
    Забота о своих раненых военных - уважения заслуживает. Даже если это санитары врага, вытаскивающего врага кадрового к себе в тыл.
    Но ведь эти беспилотники на Украине быстро переделают в атакующие.
    И положат на предназначение.
    И будет не гуманизм к тем, кто в других стрелял, но сам выжил, и стал голубем мира.
    А очередное вооружение для гибких на ум, но твёрдых на совесть, воюющих против России.
    1. volodimer
      volodimer Сегодня, 17:03
      +1
      Первая моя реакция на эту новость также была, что переделают под перевозку бомб или мин. Ввиду отсутствия авиации, скорее всего так и сделают. 180 кг притащить и скинуть на опорник это будет сильно. Одна надежда что, как тут написали в комментариях, его будет просто обнаруживать и сбивать.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:06
    0
    Большая, горячая штучка... на счёт практичность, удобства и прочего??? Вот на укропных это и испытает.
    Полигон, однако, это помимо того, что большие возможности по утилизации всякого хлама, старья.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:09
    0
    На расстоянии где-то километр от передка и полёте на бреющем 3...5 метров вполне работоспособная вестч.
  6. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 15:47
    0
    Судя по кадрам, показанным британским Минобороны, такой беспилотник, если он появится на передовой, окажется заметной мишенью. Возможно, аппарат вполне возможно повредить или сбить даже при помощи стрелкового оружия. Его легко заметить даже на большом расстоянии. И вряд ли он летит бесшумно.

    Наверное, его пригодность для эвакуации раненых очень сомнительна, разве что в экстренных случаях, когда нет других вариантов.

    Наверное поэтому мы такие беспилотники не производим, глупая трата средств, а у нас к бюджету относятся экономно.
  7. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 15:57
    0
    Я бы посмотрел как такой сбивают когда он будет бандеровскую тушку тащить.
  8. Загребун
    Загребун Сегодня, 17:24
    0
    А зачем с воина ботинки сняли? Что бы врагу не достались, или в госпитале попятят?