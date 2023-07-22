Появились данные о взрывах на объекте в Крыму

Рассчитываем, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки. Вся оперативная информация будет размещаться на сайте Министерства транспорта Республики Крым и других официальных ресурсах

Доверяем только официальной информации. И помним, что выложенное в сеть видео военных или критических объектов — работа на врага!