Появились данные о взрывах на объекте в Крыму

Сегодня киевский режим вновь нанес удар по инфраструктурным объектам на территории Республики Крым. Об этом в своем телеграм-канале написал глава региона Сергей Аксенов.
По официальным данным, была осуществлена атака с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам Красногвардейского района республики. На место прилетов выехали сотрудники МЧС и других экстренных служб.
Позднее Аксенов добавил, что в результате атаки украинских беспилотников в Красногвардейском районе произошла детонация на складе боеприпасов. В результате прилета по предварительным данным жертв и пострадавших нет. Местные власти приняли решение об эвакуации населения в пятикилометровой зоне от места ЧП в пункты временного размещения.
Кроме того, для минимизации рисков принято решение о приостановке движения на близлежащем участке Крымской железной дороги. Глава Крыма уточнил, что принимаются все необходимые меры для скорейшего устранения последствий диверсии.
Рассчитываем, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки. Вся оперативная информация будет размещаться на сайте Министерства транспорта Республики Крым и других официальных ресурсах
— сообщил Аксенов.
Между тем, в российском сегменте соцсетей появилось сообщение, что удар якобы пришелся по военному аэродрому Черноморского флота и нефтебазе в поселке Октябрьский под Симферополем. В подтверждение публикуются кадры взрыва, по которым совершенно невозможно идентифицировать место прилета. Хотя на видео, действительно, слышно несколько хлопков, похожих на детонацию боеприпасов.
Естественно, эту информацию сразу же подхватила украинская пропаганда. Пост с «подтверждением» атаки по военному аэродрому в Крыму активно распространяется в украинских пабликах. Причем некоторые «осведомленные источники» утверждают, что атака была проведена не беспилотниками, а с применением ракет Storm Shadow, ранее поставленных Киеву Великобританией.
В свою очередь, на провокационные публикации, льющие воду на пропагандистскую мельницу врага, отреагировали власти республики. Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале призвал всех, кто знает авторов видео и фото о последствиях украинских атак по территории России сообщать о них в МВД или ФСБ.
Доверяем только официальной информации. И помним, что выложенное в сеть видео военных или критических объектов — работа на врага!
— справедливо отметил советник главы Республики Крым.
Косвенным подтверждением того, что Киев использует сегодняшний инцидент в Крыму по полной программе можно считать то, что в данный момент сайт Министерства транспорта республики, о котором писал Аксенов, недоступен. Очевидно, ресурс подвергнут DDоS-атаке, уточнять происхождение и цели которой не имеет смысла.