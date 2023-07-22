Военное обозрение
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Появились данные о взрывах на объекте в Крыму

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Появились данные о взрывах на объекте в Крыму

Сегодня киевский режим вновь нанес удар по инфраструктурным объектам на территории Республики Крым. Об этом в своем телеграм-канале написал глава региона Сергей Аксенов.


По официальным данным, была осуществлена атака с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам Красногвардейского района республики. На место прилетов выехали сотрудники МЧС и других экстренных служб.

Позднее Аксенов добавил, что в результате атаки украинских беспилотников в Красногвардейском районе произошла детонация на складе боеприпасов. В результате прилета по предварительным данным жертв и пострадавших нет. Местные власти приняли решение об эвакуации населения в пятикилометровой зоне от места ЧП в пункты временного размещения.

Кроме того, для минимизации рисков принято решение о приостановке движения на близлежащем участке Крымской железной дороги. Глава Крыма уточнил, что принимаются все необходимые меры для скорейшего устранения последствий диверсии.

Рассчитываем, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки. Вся оперативная информация будет размещаться на сайте Министерства транспорта Республики Крым и других официальных ресурсах

— сообщил Аксенов.

Между тем, в российском сегменте соцсетей появилось сообщение, что удар якобы пришелся по военному аэродрому Черноморского флота и нефтебазе в поселке Октябрьский под Симферополем. В подтверждение публикуются кадры взрыва, по которым совершенно невозможно идентифицировать место прилета. Хотя на видео, действительно, слышно несколько хлопков, похожих на детонацию боеприпасов.

Естественно, эту информацию сразу же подхватила украинская пропаганда. Пост с «подтверждением» атаки по военному аэродрому в Крыму активно распространяется в украинских пабликах. Причем некоторые «осведомленные источники» утверждают, что атака была проведена не беспилотниками, а с применением ракет Storm Shadow, ранее поставленных Киеву Великобританией.

В свою очередь, на провокационные публикации, льющие воду на пропагандистскую мельницу врага, отреагировали власти республики. Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале призвал всех, кто знает авторов видео и фото о последствиях украинских атак по территории России сообщать о них в МВД или ФСБ.

Доверяем только официальной информации. И помним, что выложенное в сеть видео военных или критических объектов — работа на врага!

— справедливо отметил советник главы Республики Крым.

Косвенным подтверждением того, что Киев использует сегодняшний инцидент в Крыму по полной программе можно считать то, что в данный момент сайт Министерства транспорта республики, о котором писал Аксенов, недоступен. Очевидно, ресурс подвергнут DDоS-атаке, уточнять происхождение и цели которой не имеет смысла.

Использованы фотографии:
Соцсети
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45 комментариев
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  1. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 14:27
    -12
    Мы тратим целые ракеты чтобы жахнуть по какому то складу, а они бпла
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:29
      +18
      Герань-2 это же то же БПЛА.Ими тоже бьют по складам.
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 14:28
    +5
    Ну и когда уже это закончится?Алгоритм противодействия подобным вещам надо вырабатывать,а то так снарядов не напасёшься.
    1. antiaircrafter
      antiaircrafter Сегодня, 14:58
      +2
      Цитата: Orange-Bigg
      Ну и когда уже это закончится?

      Когда русские танки выдут к польской границе или хотя бы зайдут на аэродромы противника.
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 15:37
        +2
        Главное, чтобы им к тому времени было чем стрелять, не так ли?
        1. lisikat2
          lisikat2 Сегодня, 16:34
          -3
          Я женщина и то не паникую. Да, взорвались боеприпасы, ноиВПК работают в три смены,+есть сообщения, что Китай поставляет снаряды , было в Телеге
          1. Альф
            Альф Сегодня, 16:43
            +1
            Цитата: lisikat2
            есть сообщения, что Китай поставляет снаряды , было в Телеге

            В Телеге много чего пишут, как и на заборе...Какой смысл КНР поставлять России снаряды, если официальная позиция Китая-перемирие и переговоры ?
            Цитата: lisikat2
            Я женщина и то не паникую. Да, взорвались боеприпасы

            Паники нет, есть вопросы-а как это допущено ?
            1. Imperor_Alive
              Imperor_Alive Сегодня, 17:29
              0
              Какой смысл КНР поставлять России снаряды, если официальная позиция Китая-перемирие и переговоры

              Китай отлично понимает, что без победы России над НАТО на Украине не видать ему Тайваня, как своих ушей. Так же точно, как и полной независимости от США и доллара.

              Он будет поставлять нам, со временем, боеприпасы и все необходимое, несмотря на нынешнюю официальную позицию "перемирие и переговоры".
              1. Альф
                Альф Сегодня, 17:35
                0
                Цитата: Imperor_Alive
                Так же точно, как и полной независимости от США и доллара.

                А полной независимости от США Китай и не желает, так же как и отказа от бакса. Товарооборот между США и КНР за 2022-й год составил 690 миллиардов $, что на 5% больше, чем в 2021-м году. Да и отказа от бакса Китаю тоже не надо, КНР просто желает выдвинуть свою валюту наравне с долларом.
                Цитата: Imperor_Alive
                Он будет поставлять нам, со временем, боеприпасы

                Когда ? Через год ? Или через 5 лет ?
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 15:02
      +3
      "Широка страна моя родная, много в ней ̶л̶е̶с̶о̶в̶,̶ ̶п̶о̶л̶е̶й̶ ̶и̶ ̶р̶е̶к̶ хранилищ и складов!
      Я другой такой страны не знаю, ̶г̶д̶е̶ ̶т̶а̶к̶ ̶в̶о̶л̶ь̶н̶о̶ ̶д̶ы̶ш̶и̶т̶ ̶ч̶е̶л̶о̶в̶е̶к̶ тут ведь каждый к СВО готов!"
      (с) современная (актуальная) версия
  3. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 14:34
    +19
    Сегодня киевский режим вновь нанес удар по инфраструктурным объектам на территории Республики Крым. Об этом в своем телеграм-канале написал глава региона Сергей Аксенов.

    Э-э-э... А с каких пор у нас склады боеприпасов стали инфраструктурными объектами?
    1. Мамин-Сибиряк
      Мамин-Сибиряк Сегодня, 14:46
      +6
      Трактую Аксёнова: это объекты военной инфраструктуры
    2. Torins Narkuas
      Torins Narkuas Сегодня, 16:02
      +2
      Э-э-э... А с каких пор у нас склады боеприпасов стали инфраструктурными объектами?
      Видимо с тех самых пор как мосты стали объектами исключительно гражданского назначения.
  4. Адрей
    Адрей Сегодня, 14:34
    +16
    "Новояз" в статье шикарен! laughing Склад боеприпасов - инфраструктурный обьект (видимо в каждом н/п есть), детонация боеприпасов - хлопки.
  5. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 14:36
    +10
    Доверяем только официальной информации

    А официально нас что то не особо шибко информатируют.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:41
      +1
      ТАСС,как Вы считаете официальным СМИ?.На их ленте,к примеру,это есть.Но они,опять же ссылаются на Аксенова
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 14:54
        +4
        Цитата: dmi.pris1
        На их ленте,к примеру,это есть.Но они,опять же ссылаются на Аксенова

        Что там есть? То, что Аксенов сказал? Помнится, после взрыва Крымского моста, где пролет рухнул, он говорил, что дорожное полотно там повреждено. ЧП. Интересно, если мост является критическим объектом, то выходит всех, кто его фотографировал и в сеть выкладывал, тоже в кутузку надо?
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 15:09
      +6
      Стадо не должно волноваться, иначе надои снизятся.
    3. Баюн
      Баюн Сегодня, 15:38
      +4
      Смысл информации - есть ЛОЖЬ.

      P.S.: Эта фраза написана специально для учета мнения администраторов сайта, дико ненавидящих сестру таланта;)
    4. lisikat2
      lisikat2 Сегодня, 16:19
      0
      " не особо шибко информируют" привереда: сообщения МО, сообщения Военкоров, в "телеге"их куча, в Топоре , в худшем случае "сарафанное радио"
    5. Альф
      Альф Сегодня, 16:44
      0
      Цитата: мордвин 3
      Доверяем только официальной информации

      А официально нас что то не особо шибко информатируют.

      Да и то, что официально говорят, надо делить даже не на два, а на все десять...
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:37
    +6
    С складами боеприпасов взаимная бяда.2 дня назад мы тоже фейерверк устроили в г Чуднов Житомирской обл.Есть видео,у Военного Осведомителя.
  7. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 14:38
    0
    Увы. Ничего при нынешнем руководстве не меняется, так и будем огребать и огребать... И в ответ что то потом делать.
  8. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 14:52
    +1
    Позднее Аксенов добавил, что в результате атаки украинских беспилотников... Глава Крыма уточнил, что принимаются все необходимые меры для скорейшего устранения последствий диверсии.

    Сергей Валерьевич, конечно, не военный, да и не по бумажке читает, но всё-таки между диверсией и атакой есть небольшая разница...

    Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале призвал всех, кто знает авторов видео и фото о последствиях украинских атак по территории России сообщать о них в МВД или ФСБ.

    Вна Окраине давно уже сообщают в СБУ, ничего принципиально нового Крючков не предложил.
  9. Дво
    Дво Сегодня, 14:56
    +4
    Это просто по стандартам НАТО ,сперва уничтожаются склады и логистика противника что мы сейчас видим ,это уже второй склад за неделю ,затем идут штабы ну а потом наступление.
    1. Василий Луговской
      Василий Луговской Сегодня, 15:50
      0
      по складам и штабам бьют обе стороны , а само наступления идёт уже два месяца и походу зашло в тупик....тут только если ,какие нибудь неожиданные шаги ВСУ могут помочь, типо перейти засохшее каховское водохранилище и ударить с фланга, но опять же , если там возможность перевезти по дну водохранилища тяжёлую технику, да и думаю там ждут их и отслеживают скопления сил
  10. Василий Луговской
    Василий Луговской Сегодня, 14:58
    +2
    На видео, что горит ,идет черный дым,но несильно... если ГСМ,то скорее пустые ёмкости, взрывы по сравнению, с недавним взрывом, где пришлось тавриду перекрывать, слабые....что мы ,что Киев, склады стараемся большие не держать
  11. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 15:01
    -1
    аааааааааааааааууууууууууууууууу шооооооооооооооооооооооойгуууууууууууууууууу
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 15:42
      +2
      "Шоу маст гоу он". Когда, наконец, выучите?
  12. Fonmeg
    Fonmeg Сегодня, 15:04
    +3
    А вот мы теперь как в ответ вдарим..., а потом как получим..., а потом в ответ.... и т. д.! Пока боеприпасы у них и у нас не закончатся! Короче тактика лет на...?
  13. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 15:06
    -5
    работа на врага

    Болтун -- находка для шпиона!!


    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 15:24
      +3
      Киевский режим запретил иностранным журналистам публиковать информацию о местах и последствиях российских ударов
      27 марта 2022

      https://topwar.ru/194056-kievskij-rezhim-zapretil-inostrannym-zhurnalistam-publikovat-informaciju-o-mestah-i-posledstvijah-rossijskih-udarov.html
      1. lisikat2
        lisikat2 Сегодня, 16:05
        0
        В ответ и нам запретить сообщать? Так. Что ли?
        1. Kojote21
          Kojote21 Сегодня, 16:09
          0
          Цитата: lisikat2
          В ответ и нам запретить сообщать? Так. Что ли?

          Я про другое. Я про то, что сказал Аксёнов, а не про запреты всех подряд сообщений.
        2. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 16:13
          +1
          Крючков же всё объяснил. feel
          ...........................................
  14. igorlvov
    igorlvov Сегодня, 15:19
    +3
    ну какие бпла,2 ракеты было по нефтебазе и по боеприпасам
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 15:32
      +8
      В Госдуме призвали доверять только официальным сообщениям, а поскольку официальных сообщений о прилётах ракет не было, то прилёты ракет являются фейком, выдуманным врагами России и призванным поколебать непоколебимую веру ̶с̶о̶в̶е̶т̶с̶к̶и̶х̶ ̶л̶ю̶д̶е̶й̶ российского народа в мудрость и прозорливость нашей горячо любимой ̶с̶о̶в̶е̶т̶с̶к̶о̶й̶ власти. Вот когда услышим подтверждение, озвученное глубокоуважаемым генерал-лейтенантом Конашенковым, тогда и поверим.
      1. Сид2014
        Сид2014 Сегодня, 15:36
        +8
        Как верить власти, которая постоянно врёт!!!???
        1. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 16:17
          +2
          Как-как... Ну, поднапрячься, конечно, и - поверить...
  15. barclay
    barclay Сегодня, 15:21
    +4
    Чего то ПВО в Крыму как то слабо справляется со своей работой. Каждый день пропускают голы.
  16. АА22Шлем
    АА22Шлем Сегодня, 15:31
    +3
    Лишение войск боеприпасов всегда приоритетная цель.Тот,кто складировал боеприпасы в Крыму всерьез надеялся,что до них не достанут,но увы.Необходимо срочно пересматривать условия размещения и маскировку складов боеприпасов,иначе боеприпасов может просто не хватить на отражение атак.Чего и добивается противник
    1. Дво
      Дво Сегодня, 15:46
      +3
      Один умный человек предлагал в своё время , разнести большой склад на несколько что бы в случае таких ударов не всё было уничтожено (видно это не про нас).
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 16:24
        +2
        А другой предлагал размещать боеприпасы не под открытым небом, а в бетонных ангарах, типа советских самолётных, или хотя бы небольшими партиями в отдельных капонирах из валов земли. Но это всё сложно и затратно, наверное проще и дешевле новые боеприпасы произвести, свежие, только с конвейера, со свежими же зарядами - тогда врагу точно кирдык придёт, осечек/отказов/несработок не будет.
      2. МойВрач
        МойВрач Сегодня, 16:25
        0
        Цитата: Дво
        Один умный человек предлагал в своё время , разнести большой склад на несколько что бы в случае таких ударов не всё было уничтожено (видно это не про нас).

        на несколько, это по сколько? По тонне, по 10 тонн, или по 100 тонн? И на каждый склад по ЗРК и роте охраны? Так где вы столько зениток и солдат наберёте?
  17. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 15:34
    -3
    Лично мне боеприпасы жальче всего! Лучше бы они там действительно всю инфраструктуру бы раздолбали, лишь бы боеприпасы целы были.