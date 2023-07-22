Военное обозрение
Войти Регистрация

«Превосходные боевые характеристики»: Танки Challenger-2 поступили на вооружение десантно-штурмовых подразделений ВСУ

65
«Превосходные боевые характеристики»: Танки Challenger-2 поступили на вооружение десантно-штурмовых подразделений ВСУ

Переданные Великобританией Украине танки Challenger-2 поступили на вооружение одного из подразделений десантно-штурмовых войск Украины. Как заявили в пресс-службе ДШВ ВСУ, это лучший танк в мире.


Украинские десантники поют дифирамбы британским танкам Challenger-2 заявляя, что это "лучший в мире танк", имеющий превосходную проходимость, а также высокие технические и боевые характеристики. Как отмечается, свои качества британский танк проявил только на учениях. В боевых действиях Challenger-2 не участвовали.

Впечатления очень замечательные, как и на учениях, так и в действии

- заявил один из украинских танкистов.

Впрочем, немецкому танку Leopard 2 в Киеве тоже раздавали авансы заявляя, что это "лучший в мире танк", от вида которого российские войска побегут, бросая оружие. Первые бои показали, что "лучшие танки" горят не хуже других, а российским военным все равно, какую бронетехнику поражать, тем более, что за нее еще и премии дают.

Напомним, что Великобритания поставила Киеву 14 танков Challenger 2, на данный момент они находятся в "оперативном резерве" и в боевых действиях не участвуют. Об этом еще в июне заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в интервью одному из британских изданий. Уж очень в Лондоне не хотят, чтобы британские танки повторили судьбу немецких. А так они "самые лучшие в мире".

В марте этого года появились данные, что Великобритания удвоит количество переданных Украине танков Challenger 2, но они так и остались слухами. На сегодняшний день на вооружении британской армии числится 227 танков, из которых менее 100 находятся в боеспособном состоянии. Лондону стоило больших трудов набрать первые четырнадцать, где уж тут говорить об отправке дополнительных машин.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
65 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. isv000
    isv000 Сегодня, 14:04
    +19
    Представляю, сколько охотников сейчас нетерпеливо потирают руки - предстоит новый этап "игры" "Кто хочет стать миллионером?"...
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 14:09
      +9
      Этих танков всего 14. На что они могут повлиять?
      1. Borik
        Borik Сегодня, 14:16
        +8
        Ещё один экспонат для музея в Кубинке. Ценник премии я думаю понижен не будет и будет на уровне Леопарда. Если их, как говорят, всего полтора десятка то добыть их будет трудно.
        1. Barmaglot_07
          Barmaglot_07 Сегодня, 14:31
          +2
          Цитата: Borik
          Ещё один экспонат для музея в Кубинке. Ценник премии я думаю понижен не будет и будет на уровне Леопарда.

          А что, в Кубинке уже стоят леопарды?
      2. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 14:36
        +1
        Цитата: Арон Заави
        Этих танков всего 14. На что они могут повлиять?

        В плане "повлиять" то точно ни на что, а вот в плане "уронить планку" в глазах потенциальных покупателей, в случае поражения, очень даже. yes
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 15:34
          +1
          Цитата: Ныробский
          Цитата: Арон Заави
          Этих танков всего 14. На что они могут повлиять?

          В плане "повлиять" то точно ни на что, а вот в плане "уронить планку" в глазах потенциальных покупателей, в случае поражения, очень даже. yes

          Челенджеров то в Британии осталось на 2-3 бригады. Что там продавать?
        2. URAL72
          URAL72 Сегодня, 15:44
          +1
          В плане "повлиять" то точно ни на что, а вот в плане "уронить планку" в глазах потенциальных покупателей, в случае поражения, очень даже.

          Как я помню, Британия вообще отказалась от производства танков. Может СВО изменит это решение, но им много не надо. Есть смысл разработки и производства танка, если серия не привысит 500 машин? Другие страны уже давно не горят желанием покупать британские танки. Производство давно прекращено
        3. Альф
          Альф Сегодня, 16:49
          +2
          Цитата: Ныробский
          Цитата: Арон Заави
          Этих танков всего 14. На что они могут повлиять?

          В плане "повлиять" то точно ни на что, а вот в плане "уронить планку" в глазах потенциальных покупателей, в случае поражения, очень даже. yes

          А разве Челленджеры хоть куда-то предлагались к продаже ?
      3. KJIETyc
        KJIETyc Сегодня, 14:48
        +4
        Товарищ из солнечного израиля, тут понимаете в чем дело, курочка по зернышку как говорится сначала 14 потом 140, и так с каждой страны западного "весьмира" и набегает очень такая некислая циферя. представляете 50 стран по 14 танков уже получается 700. Почему-то все не очень умные люди считают все по отдельности. Очевидно, что елси бы всего поставили 14 танков со всего блока то это была бы капля в море
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 15:38
          +1
          Цитата: KJIETyc
          Товарищ из солнечного израиля, тут понимаете в чем дело, курочка по зернышку как говорится сначала 14 потом 140, и так с каждой страны западного "весьмира" и набегает очень такая некислая циферя. представляете 50 стран по 14 танков уже получается 700. Почему-то все не очень умные люди считают все по отдельности. Очевидно, что елси бы всего поставили 14 танков со всего блока то это была бы капля в море

          Согласен. Но именно Челенджеры это не более чем демонстративная акция англичан.
        2. Rage66
          Rage66 Сегодня, 15:41
          +4
          Про 50 стран поставляющих танки, можно поподробнее?
      4. carpenter
        carpenter Сегодня, 15:02
        +2
        Цитата: Арон Заави
        Этих танков всего 14. На что они могут повлиять?

        Да ни на что, но восторженных криков много, хотя в работе на фронте их не проверяли.
      5. БМП-2
        БМП-2 Сегодня, 15:29
        +2
        Как минимум не так быстро начинает падать моральный дух и кратковременно, но резко завышается уровень ожиданий. laughing
        1. Андрей Москвин
          Андрей Москвин Сегодня, 17:06
          0
          не так быстро начинает падать моральный дух
          С Леопардами он упал очень быстро. Почему здесь должно быть по другому? Против современных кумулятивов без КАЗ никуда.
      6. seregatara1969
        seregatara1969 Сегодня, 15:43
        0
        Вот хотелось бы посмотреть на них поближе, нельзя ли их как нибудь поближе к нашим позициям придвинуть?
      7. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 16:21
        +2
        Да будь их 100 ничего бы не сделали с такой массой как маусы будут.
        но резко завышается уровень ожиданий.
        Это до боёв потом опять зрада будет.
    2. 30 вис
      30 вис Сегодня, 15:21
      0
      Цитата: isv000
      Представляю, сколько охотников сейчас нетерпеливо потирают руки - предстоит новый этап "игры" "Кто хочет стать миллионером?"...

      Ветер по чистому полю Лёгкой гуляет походкой,

      Выглянул месяц, и снова
      Спрятался за облаками,
      На пять замков запирай вороного, Выкраду вместе с замками.

      Спрячь за высоким забором девчонку,
      Выкраду вместе с забором! drinks
  2. kapitan92
    kapitan92 Сегодня, 14:05
    +5
    Бой покажет, лучшие они или лучшие из худших!
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 14:07
      +4
      Цитата: kapitan92
      Бой покажет, лучшие они или лучшие из худших!

      Бой покажет, кто из "иномарок" лучше горит...
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 14:11
      0
      Так что очевидно, общеизвестно... "Неуловимый ковбой Джо"! Вопрос... а почему он неуловимый?
      Кстати, какой такой "неуловимый" из забугорных остался??? Французский леклерк...
      1. БойКот
        БойКот Сегодня, 15:05
        0
        какой такой "неуловимый" из забугорных остался??? Французский леклерк...
        Меркав ещё не было, да и не будет, скорее всего.
      2. Joker62
        Joker62 Сегодня, 15:13
        -1
        Вы мелив виду хвалённых "Abrams"?
        Придёт время, если будут на полях ТВД Укрорейха - и этих побьём от души, как лупили "кошек"!
        1. Альф
          Альф Сегодня, 16:53
          +2
          Цитата: Joker62
          Вы мелив виду хвалённых "Abrams"?
          Придёт время, если будут на полях ТВД Укрорейха - и этих побьём от души, как лупили "кошек"!

          Я так понимаю, что Вы пишете из окопа, сжимая в руках РПГ ?
      3. БМП-2
        БМП-2 Сегодня, 15:38
        0
        Да в террариум пока еще много зверушек не попало: корейские К-1, К-2, итальянский "Ариете", японский Тип 10, турецкий "Алтай"...
    3. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 14:41
      +3
      Цитата: kapitan92
      Бой покажет, лучшие они или лучшие из худших!

      Это наверное будет их первый(наверняка и последний)бой в условиях войны с противником, мотивированным на уничтожение любых западных приблуд, имеющим все возможности для их поражения. По любому рейтинг сложится не в пользу Челленджера.
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:04
      0
      Цитата: kapitan92
      Бой покажет, лучшие они или лучшие из худших!

      До боя еще доехать надо.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:09
    0
    «Превосходные боевые характеристики»: Танки Challenger-2 поступили на вооружение десантно-штурмовых подразделений ВСУ
    . Ну так зелебобик обещал каждое утро начинать мантрами, благодарностью в сторону наглов.
    А так... такие же "дрова в костёр", как и все предыдущее, прочее.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:09
    +3
    Лучший в мире танк Леклерк,ибо его вообще нету у всушников wassat Чем дальше от линии фронта тем больше шансов не сгореть в войне!
    1. Szerg
      Szerg Сегодня, 15:25
      +1
      Чем дальше от линии фронта тем лучше танк.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:10
    +3
    "лучший в мире танк", имеющий превосходную проходимость,

    Мине пофиг какая у него проходимость.
  6. Болторез
    Болторез Сегодня, 14:11
    +1
    Интересно, нижнюю лобовую деталь укрепили композитной броней или так голой и оставили?
  7. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 14:13
    +6
    Челленджер 2 считается наиболее защищенными западным танком. Означает ли это, что он неуязвим - конечно нет. Но свое время действительно максимально неуязвимым был КВ-1 (подобной неуязвимости более не имел ни один серийный танк), но это никак не помешало немцев наступать и уничтожать эти, выдающиеся в тот момент танки. Ни один вид вооружения сам по себе победы не приносит.
    1. KJIETyc
      KJIETyc Сегодня, 14:52
      -4
      Узко мыслите. Ядерное оружие переворачивает игровую доску. 100 х-102 по 250кт и война окончена ))Ой, то есть СВО
      1. Альф
        Альф Сегодня, 16:54
        -2
        Цитата: KJIETyc
        Узко мыслите. Ядерное оружие переворачивает игровую доску. 100 х-102 по 250кт и война окончена ))Ой, то есть СВО

        А в какую сторону потом ветерок подует, куда дождик понесет Вам все равно ?
        1. KJIETyc
          KJIETyc Сегодня, 18:02
          -1
          От термоядерных БЧ? без разницы.Фона как в угольном разрезе.А говорят в ссср типа все умные были
          1. Альф
            Альф Сегодня, 18:04
            +1
            Цитата: KJIETyc
            От термоядерных БЧ? без разницы.Фона как в угольном разрезе.А говорят в ссср типа все умные были

            Ну куда уж нам, старых пердунам, до нынешних жертв ЕГЭ...
  8. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:28
    +3
    Надежды на западные вундервафли ни как не покидают окраинские умы. request
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 15:26
      +1
      Цитата: Лешак
      Надежды на западные вундервафли ни как не покидают окраинские умы. request

      "западные вундервафли " Морковка перед носом жидобандеровского осла ... hi
    2. Клон
      Клон Сегодня, 17:53
      0
      Цитата: Лешак
      Надежды на западные вундервафли ни как не покидают окраинские умы. request

      Оооо...они ещё не использовали морскую артиллерию на железнодорожных платформах и именно в десантно-штурмовых частях...
  9. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 14:30
    0
    Да. Кубинка и парк Патриот пополняют коллекции.
    Хлама много пришло.
    1. KJIETyc
      KJIETyc Сегодня, 14:58
      0
      Не желаете своего сынка отправить воевать с "хламом" на т-55? Сколько солдат он грохнет, прежде чем отправится в кубинку? Всегда раздражают кловуны, пишущие про хлам, этакий вид человек-хахол, только наоборот. Один боготворит , второй низводит до хлама.
  10. paul3390
    paul3390 Сегодня, 14:33
    0
    Если он весь из себя такой кузявый - что ж его никто не купил, окромя Омана? what
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 14:42
      +2
      что ж его никто не купил
      Очень дорогой. Зато в комплекте идет электрочайник, который можно использовать как фритюрницу yes .
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 14:48
        +2
        Цитата: Болторез
        что ж его никто не купил
        Очень дорогой. Зато в комплекте идет электрочайник, который можно использовать как фритюрницу yes .

        Есть ещё куда расти, можно ещё холодильник с пивом и бассейн с девочками, и тогда точно - это будет лучший танк в мире, для самой лучшей работы в мире. lol
        1. ln_ln
          ln_ln Сегодня, 15:01
          0
          Недалеко от действительности. В южноафриканском "Олифанте" можно душ принимать.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:54
        +1
        Болторез.Надеюсь сам Челенджер будет как фритюрница- самая большая в мире на 62 тонны.На Четыре посадочных места. hi
      3. carpenter
        carpenter Сегодня, 15:06
        +1
        Цитата: Болторез
        Очень дорогой. Зато в комплекте идет электрочайник, который можно использовать как фритюрницу

        Вот британцы, забыли только "памперсы" положить к чайнику.
  11. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 14:35
    +1
    если МТО нет ...то это не танк а рухлядь
  12. edmed
    edmed Сегодня, 14:36
    -1
    "Уж сколько их было..." Джавелины,Нлавы,Байрактары,Химеры,Леопарды с Бредлями, Тени со Скальпами и вот он, могучее "чудо-оружие",ЧЧЧеленджер!
  13. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:45
    +2
    Как заявили в пресс-службе ДШВ ВСУ, это лучший танк в мире.

    Пока до передовой не доехал даже неуязвимый...
  14. Andrey Petrov
    Andrey Petrov Сегодня, 14:49
    0
    А как же леопард-лучший танк НАТО? Чего то не торопятся его бросать в бой)) А то миф так же быстро развеятся))
  15. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:50
    0
    Не правильная градация.Нет такой категории " превосходный".Есть градация по весу,самый тяжёлый- первое место у МеркавыМК 4 - 70 полноценных тонн,вот только это масса пустого или полного. Он действительно самый большой.Но евреи Меркаву ВСУ не дадут,те всё равно её сломают.
  16. Sith
    Sith Сегодня, 14:51
    +1
    Цитата: Арон Заави
    Этих танков всего 14. На что они могут повлиять?

    Вроде ж 28 ... 14 в начале дали , потом ещё "пообещали" столько же
  17. Аристарх Пасечник
    Аристарх Пасечник Сегодня, 14:53
    +1
    Я помню пели диферамбы Байрактару:- Байрактар-белоснежная лошадка... и шо где они? Джавелину, хаймерсу...
  18. Овсиговец
    Овсиговец Сегодня, 14:54
    0
    Минные поля ждут своих новых кумиров..... Велькам
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:08
      +2
      Цитата: Овсиговец
      Минные поля ждут своих новых кумиров..... Велькам

      Вот и поглядим, как они себя на минном поле покажут. А эвакуировать такую махну с поля боя невозможно.
  19. vindigo
    vindigo Сегодня, 15:03
    0
    А в бой пускают старые советские танки.
  20. Не_боец
    Не_боец Сегодня, 15:03
    0
    И как танк будете в десант запихивать? Бросать вместе самолетом?
  21. Joker62
    Joker62 Сегодня, 15:16
    -2
    Цитата: БойКот
    какой такой "неуловимый" из забугорных остался??? Французский леклерк...
    Меркав ещё не было, да и не будет, скорее всего.

    А разве евреи согласили отдать свои танки "Меркав" нацикам???
    Но если Зе со своей шавкой сумеют уболтать "землян обетованных" - и эти побьём, но не сразу, но побьём!
    1. Солдатов В.
      Солдатов В. Сегодня, 15:43
      -1
      Евреи давно в деле, с самого начала СВО. Вся мировая финансовая система под евреями . Они всё проплачивают и потом получают дивиденды от продажи оружия. И вся Украина под ними, главное чтобы русские убивали русских, или русские убивали украинцев. Это месть евреев за двухтысячелетний геноцид в отношении евреев. soldier
  22. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 15:31
    +1
    Переданные Великобританией Украине танки Challenger-2 поступили на вооружение одного из подразделений десантно-штурмовых войск Украины. Как заявили в пресс-службе ДШВ ВСУ, это лучший танк в мире.

    А что нам скажет начальник транспортного цеха?
    Из Аризоны или Оклахомы.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 15:37
      0
      С таким расходом эвакуационных машин в ВСУ, всё это железо будет ржаветь на полях.
  23. Cannon
    Cannon Сегодня, 16:23
    0
    Цитата: Арон Заави
    Этих танков всего 14. На что они могут повлиять?
    На благосостояние тех, кто их спалит.
  24. ASM
    ASM Сегодня, 17:35
    0
    Откуда у 70-тонного монстра с хорошим бронированием только в лобовой проекции и древней пушкой с раздельным заряжанием превосходные боевые качества? Там перед выстрелом заряжающий делает 3 операции: снаряд, картуз, запальная трубку. И все это хранится в разных укладках. При стрельбе в движении у него худшие (в НАТО) показатели точности. К тому же англичане для окраины делают специальные закладки взрывчатки, чтобы не дай бог чего интересного нам не досталось. Так что, по моему, удел Челленджеров - быть передвижными ДОТами.
  25. Комментарий был удален.
  26. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 17:55
    0
    Впечатления очень замечательные, как и на учениях, так и в действии

    - заявил один из украинских танкистов.