Военное обозрение
Войти Регистрация

Минобороны подтвердило уничтожение большого количества наёмников в ходе удара по академии СВ ВСУ во Львове

22
Минобороны подтвердило уничтожение большого количества наёмников в ходе удара по академии СВ ВСУ во Львове

Российское Минобороны подтвердило нанесение результативного ракетного удара по военным объектам Украины, произведенного еще в начале этого месяца. Как сообщает пресс-служба военного ведомства, результативность удара получила подтверждение.


Согласно сообщению, 6 июля 2023 года ВС России нанесли удар высокоточными крылатыми ракетами "Калибр" морского базирования по Западной Украине, а точнее, по военным объектам, расположенным в районе Львова. Тогда ночью были поражены здания академии Сухопутных войск ВСУ, но точной информации о результативности удара не было. Теперь подтверждение получено, по обновленным данным, в ходе удара уничтожено большое количество иностранных наемников из Польши и Германии, находившихся в казармах академии.

По подтвержденным данным, 6 июля, в результате группового удара высокоточным оружием большой дальности морского базирования, по территории академии сухопутных войск ВСУ в городе Львов уничтожено большое количество размещавшихся там польских и немецких наемников

- говорится в сообщении.

Начиная с февраля 2022 года и по сегодняшний день, российские военнослужащие в ходе СВО уничтожили 4990 иностранных наемников, еще 4910 сбежали из районов боевых действий. Такие данные предоставляет российское Минобороны на основе собственных подсчетов. При этом подчеркивается, что уничтожение наемников будет продолжено.

Вооруженными Силами Российской Федерации будет продолжено целенаправленное уничтожение иностранных наемников на территории Украины

- заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
22 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:41
    +10
    В Львиве уже проблема с захоронениями- но там есть крематорий на газе.Газ догадываетесь откуда?Реверсный.2 месяца назад были свободные сектора на мемориальном кладбище,счас всё в флагами.Честно говоря жуть,майдан пожирает своих " героев" с огромной скоростью.Когда они уже магилами наедятся,а сколько их брошенных гниёт.По Днепру, бакланы уже наверно летать не могут.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:57
      +5
      Цитата: tralflot1832
      В Львиве уже проблема с захоронениями

      Лемберг. "Марсово поле" до 24 февраля 2022 и сегодня.

  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:42
    0
    Хайли лайкли. И где это подтверждение?
    1. Мамин-Сибиряк
      Мамин-Сибиряк Сегодня, 14:44
      +2
      Вам что, заявления Конашёнкова мало?
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 14:47
        +5
        Цитата: Мамин-Сибиряк
        Вам что, заявления Конашёнкова мало?

        Зачётный сарказм.)))))
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 14:46
      +5

      .....................................................
    3. БойКот
      БойКот Сегодня, 15:02
      +5
      Какое подтверждение вам требуется, оригинал шифровки Юстас Алексу? Информация проверялась две недели, сейчас обнародована, видно серьёзное отношение, в отличие от.
    4. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 15:52
      +3
      Цитата: Румaтa
      И где это подтверждение?

      Съездите и посмотрите своими глазами.
    5. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 15:58
      -3
      Если Конашенков сказал, значит так оно и есть. Он один все знает, всех громит и побеждает. Самолетов насбивал столько, сколько в мире не было! Одно слово - два высших образования в сфере ПВО, правда, ни одного дня пвошником не был, подался сразу в пиар (брехню)...
  3. KJIETyc
    KJIETyc Сегодня, 14:44
    +8
    Я хз как эта разведка работает честно говоря, но за полтора когда ниразу не читал про удары по небольшому городу в Ивано-франковской области под названием Коломыя, куда свозили на обучение и приписку тысячи мобилизованных ВСУшников
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:49
      +6
      Цитата: KJIETyc
      по небольшому городу в Ивано-франковской области под названием Коломыя,

      Был там как-то до войны. Это осиное гнездо нужно снести с лица земли, а землю перепахать как в Карфагене.
      1. vindigo
        vindigo Сегодня, 15:09
        +1
        Просветите не бывавших в этом городе. Что там не понравилось?
        1. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 15:25
          +4
          Цитата: vindigo
          Просветите не бывавших в этом городе. Что там не понравилось?

          Это просто-напросто большой бандэровский схрон - столица укронацизма. Все там такие от пелёнок до гроба.
          Помните разговор Бога с Авраамом о Содоме? Так вот, в Каломые нет ни одного праведника!
        2. carpenter
          carpenter Сегодня, 15:39
          +4
          Цитата: vindigo
          Просветите не бывавших в этом городе. Что там не понравилось?

          Ну словами описать тяжело, лучше поезжайте своим глазами посмотрите. Мне лично хватило одного раза, чтобы туда не ездить.
          1. Wolfskin1993
            Wolfskin1993 Сегодня, 15:52
            0
            А есть ещё и мистЭчко с тематическим названием - ЧОРТкив. Там рогатые чертуганы обитают!
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 15:36
        +2
        Цитата: Румaтa
        Был там как-то до войны. Это осиное гнездо нужно снести с лица земли

        Тоже был там и во Львове, в конце 90-го, осадок неприятный, в Мукачево было поспокойнее, но желание ездить туда отпало.
    2. Jager
      Jager Сегодня, 15:42
      +3
      Обычный лагерь из мобилизованных не сильно интересен как цель. А вот пункт базирования профессиональных наёмников - это другое.
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:51
    -1
    российские военнослужащие в ходе СВО уничтожили 4990 иностранных наемников, еще 4910 сбежали из районов боевых действий. Такие данные предоставляет российское Минобороны на основе собственных подсчетов.

    Наверное используется искусственный интеллект с уровнем детализации класса 3-П *.
    * - уровень 3-П - наивысшей сложности и точности, достижимой только максимальным напряжением коллективного разума "большезвездных интеллектуалов"и расшифровывающийся как "Пол, Потолок, Палец". wassat
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 15:12
    0
    Что в академии сухопутных войск делали иноцы? Почти 5 тысяч.
    Они на Украину приезжают воевать за Киевских или учиться воевать?
    Это не "школа зампополетов", если по прошлому?
    1. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 15:54
      +1
      Цитата: Fangaro
      Что в академии сухопутных войск делали иноцы? Почти 5 тысяч.

      5000 за все время.
    2. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 15:54
      +3
      При Юще Гниломордом туда Одесское Артучилище перевели. А при Союзе , таки Политическое там было.
  6. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 17:17
    0
    По подтвержденным данным, 6 июля, в результате группового удара высокоточным оружием большой дальности морского базирования, по территории академии сухопутных войск ВСУ в городе Львов уничтожено большое количество размещавшихся там польских и немецких наемников

    - говорится в сообщении.
    Точность никогда не бывает лишней. Любопытно, успели хоть немецике и польские наёмники чему-нибудь научиться во львовской академии ?! request К сожелению мы никогда не узнаем... crying