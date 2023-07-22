Минобороны подтвердило уничтожение большого количества наёмников в ходе удара по академии СВ ВСУ во Львове

По подтвержденным данным, 6 июля, в результате группового удара высокоточным оружием большой дальности морского базирования, по территории академии сухопутных войск ВСУ в городе Львов уничтожено большое количество размещавшихся там польских и немецких наемников

Вооруженными Силами Российской Федерации будет продолжено целенаправленное уничтожение иностранных наемников на территории Украины

Российское Минобороны подтвердило нанесение результативного ракетного удара по военным объектам Украины, произведенного еще в начале этого месяца. Как сообщает пресс-служба военного ведомства, результативность удара получила подтверждение.Согласно сообщению, 6 июля 2023 года ВС России нанесли удар высокоточными крылатыми ракетами "Калибр" морского базирования по Западной Украине, а точнее, по военным объектам, расположенным в районе Львова. Тогда ночью были поражены здания академии Сухопутных войск ВСУ, но точной информации о результативности удара не было. Теперь подтверждение получено, по обновленным данным, в ходе удара уничтожено большое количество иностранных наемников из Польши и Германии, находившихся в казармах академии.- говорится в сообщении.Начиная с февраля 2022 года и по сегодняшний день, российские военнослужащие в ходе СВО уничтожили 4990 иностранных наемников, еще 4910 сбежали из районов боевых действий. Такие данные предоставляет российское Минобороны на основе собственных подсчетов. При этом подчеркивается, что уничтожение наемников будет продолжено.- заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.