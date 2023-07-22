Минобороны подтвердило уничтожение большого количества наёмников в ходе удара по академии СВ ВСУ во Львове

Российское Минобороны подтвердило нанесение результативного ракетного удара по военным объектам Украины, произведенного еще в начале этого месяца. Как сообщает пресс-служба военного ведомства, результативность удара получила подтверждение.
Согласно сообщению, 6 июля 2023 года ВС России нанесли удар высокоточными крылатыми ракетами "Калибр" морского базирования по Западной Украине, а точнее, по военным объектам, расположенным в районе Львова. Тогда ночью были поражены здания академии Сухопутных войск ВСУ, но точной информации о результативности удара не было. Теперь подтверждение получено, по обновленным данным, в ходе удара уничтожено большое количество иностранных наемников из Польши и Германии, находившихся в казармах академии.
По подтвержденным данным, 6 июля, в результате группового удара высокоточным оружием большой дальности морского базирования, по территории академии сухопутных войск ВСУ в городе Львов уничтожено большое количество размещавшихся там польских и немецких наемников
- говорится в сообщении.
Начиная с февраля 2022 года и по сегодняшний день, российские военнослужащие в ходе СВО уничтожили 4990 иностранных наемников, еще 4910 сбежали из районов боевых действий. Такие данные предоставляет российское Минобороны на основе собственных подсчетов. При этом подчеркивается, что уничтожение наемников будет продолжено.
Вооруженными Силами Российской Федерации будет продолжено целенаправленное уничтожение иностранных наемников на территории Украины
- заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.