В результате удара ВСУ кассетными боеприпасами по группе журналистов погиб военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлёв

22 июля 2023 г. около 12.00 подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ «Известия» и информационного агентства РИА «Новости», которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области

Во время эвакуации журналист информационного агентства «РИА-новости» Ростислав Журавлев от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса скончался