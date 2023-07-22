В результате удара ВСУ кассетными боеприпасами по группе журналистов погиб военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлёв

Украинские вооруженные формирования нанесли артиллерийский удар по группе российских журналистов, работавших на территории Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Группа российских журналистов "Известий" и РИА "Новости" попала под артиллерийский обстрел во время нахождения в одном из населенных пунктов Запорожской области, где они собирали материал о применении ВСУ кассетных боеприпасов по мирным жителям. В результате группа сама попала под кассетный боеприпас, четыре журналиста получили ранения различной степени тяжести.
22 июля 2023 г. около 12.00 подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ «Известия» и информационного агентства РИА «Новости», которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области
- говорится в сообщении военного ведомства.
Российские военные экстренно эвакуировали в медицинские учреждения представителей прессы, оказав им первую помощь на месте, однако спасти журналиста РИА "Новости" Ростислава Журавлева не удалось, от полученных ранений он скончался. У других журналистов ранения средней тяжести, угрозы для жизни нет.
Во время эвакуации журналист информационного агентства «РИА-новости» Ростислав Журавлев от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса скончался
- добавили в Минобороны.
Украина целенаправленно бьет по населенным пунктам кассетными боеприпасами, на месте группы журналистов могли оказаться простые мирные люди. Это будет продолжаться до тех пор, пока не будет уничтожен нацистский режим, засевший в Киеве.