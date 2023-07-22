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В результате удара ВСУ кассетными боеприпасами по группе журналистов погиб военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлёв

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В результате удара ВСУ кассетными боеприпасами по группе журналистов погиб военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлёв

Украинские вооруженные формирования нанесли артиллерийский удар по группе российских журналистов, работавших на территории Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.


Группа российских журналистов "Известий" и РИА "Новости" попала под артиллерийский обстрел во время нахождения в одном из населенных пунктов Запорожской области, где они собирали материал о применении ВСУ кассетных боеприпасов по мирным жителям. В результате группа сама попала под кассетный боеприпас, четыре журналиста получили ранения различной степени тяжести.

22 июля 2023 г. около 12.00 подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ «Известия» и информационного агентства РИА «Новости», которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области

- говорится в сообщении военного ведомства.

Российские военные экстренно эвакуировали в медицинские учреждения представителей прессы, оказав им первую помощь на месте, однако спасти журналиста РИА "Новости" Ростислава Журавлева не удалось, от полученных ранений он скончался. У других журналистов ранения средней тяжести, угрозы для жизни нет.

Во время эвакуации журналист информационного агентства «РИА-новости» Ростислав Журавлев от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса скончался

- добавили в Минобороны.

Украина целенаправленно бьет по населенным пунктам кассетными боеприпасами, на месте группы журналистов могли оказаться простые мирные люди. Это будет продолжаться до тех пор, пока не будет уничтожен нацистский режим, засевший в Киеве.
Использованы фотографии:
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47 комментариев
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  1. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 15:04
    +12
    Это будет продолжаться до тех пор, пока не будет уничтожен нацистский режим, засевший в Киеве.

    Это будет продолжаться до тех пор, пока русские танки не выйдут к польской границе.
    1. yuri bakster
      yuri bakster Сегодня, 15:20
      +6
      с нынешними кремлёвскими старцами....без вариантов
      1. Irokez
        Irokez Сегодня, 15:42
        +7
        Цитата: yuri bakster
        с нынешними кремлёвскими старцами

        Уверяю Вас, что лучше старец чем младенец.
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 16:14
          +3
          Цитата: Irokez
          Уверяю Вас, что лучше старец чем младенец.

          Про "младенца" точно написали, вон клоун-фюрер 45 лет от роду и не старец, но он покровавее Чумадеда будет, ну прямо как "парень из под Линца".
          1. Normann
            Normann Сегодня, 16:23
            0
            вон клоун-фюрер 45 лет от роду

            Можно подумать он сам что-то решает.
            1. carpenter
              carpenter Сегодня, 16:37
              0
              Цитата: Normann
              Можно подумать он сам что-то решает.

              И это клоун понял, только сейчас, но поздно "пить Боржоми ...."
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 16:09
        0
        Цитата: yuri bakster
        с нынешними кремлёвскими старцами....без вариантов

        Конечно, если для вас Байден молодой.
        1. yuri bakster
          yuri bakster Сегодня, 17:30
          0
          Цитата: carpenter
          Цитата: yuri bakster
          с нынешними кремлёвскими старцами....без вариантов

          Конечно, если для вас Байден молодой.

          зачем постить,заведомую глупость....
      3. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 17:21
        +1
        Цитата: yuri bakster
        с нынешними кремлёвскими старцами....без вариантов

        Они лучше закроют кого нибудь за критику.
      4. ГУМАНОИД
        ГУМАНОИД Сегодня, 17:53
        0
        с нынешними кремлёвскими старцами....без вариантов
        можно подумать вашингтонские старцы моложе wassat
    2. Uno
      Uno Сегодня, 15:21
      -1
      дублирование одного и того же сообщения в каждой новости ничего не меняет
    3. Романенко
      Романенко Сегодня, 15:27
      0
      Точнее, к польско-германской границе
      1. antiaircrafter
        antiaircrafter Сегодня, 15:36
        +2
        Цитата: Романенко
        к польско-германской границе

        Не, это лишнее.
    4. isv000
      isv000 Сегодня, 16:21
      +2
      Цитата: antiaircrafter
      Это будет продолжаться до тех пор, пока русские танки не выйдут к польской границе.

      За Одером!..
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:06
    +12
    Сейчас не время гневных коментариев.Вырожаю соболезнование родным ,близким ,сослуживцам погибшего журналиста Ростислава Журавлёва.Вечная ему память.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:29
      -5
      Цитата: tralflot1832
      Вырожаю

      Чтобы получить лайк пишите грамотно.
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 16:26
        +2
        Цитата: Румaтa
        Чтобы получить лайк пишите грамотно.

        Лаять, лайкать - не всё ли равно - это вам сподручнее. Не впервой замечены.
        Воспитанные люди не заметят описки, сделанной на эмоциональном фоне, мимо пройдут.
        Народ здесь разный и пишет о разном, не всегда памятуя школьную программу, не для того собрались...
        1. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 16:31
          -2
          Цитата: isv000
          не всегда памятуя школьную программу, не для того собрались...

          Замечайте дальше. Если у меня - буду весьма признателен. Безграмотность дискредитирует коммент и его автора.
    2. Kojote21
      Kojote21 Сегодня, 16:12
      +5
      Вечная, светлая, добрая ему [Ростиславу] память!!
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 15:07
    +3
    Эти укурки из ВСУ наверняка решили, что по нашим военным бьют.
    А жертвами оказались журналисты независимой прессы.
    Скорейшего выздоровления раненым!
    Душе Ростислава - мира там, где он окажется, покинув наш бренный мир по вине бездумых обстрелов.
    1. yuri bakster
      yuri bakster Сегодня, 15:21
      +5
      думаю,они отлично знали,по ком бьют
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 15:52
        +1
        Помню, что ещё в 2014 погибли сотрудники ----Игорь Корнелюк, звукооператор, также , оператор Анатолий Клян. ...А война уже сколько лет..... Укронацисты и их кураторы всё знают и потом говорят о какой-то их демократии.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:26
      +1
      Цитата: Fangaro
      Эти укурки из ВСУ наверняка решили, что по нашим военным бьют.

      Они ничего не решали, они прекрасно знали, куда бьют.Также как бьют по деревням Белгородчины, зная что там мирный народ. СВО показало всё звериное нутро небратьев.
    3. isv000
      isv000 Сегодня, 16:31
      -1
      Цитата: Fangaro
      Эти укурки из ВСУ наверняка решили, что по нашим военным бьют.

      Хотел было назвать их урками, но осёкся - не по чину - наши урки с доблестью и мужеством бьют этих мразей...
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:08
    +5
    Земля ему пухом,коллегам и его родным соболезнования.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:09
    +5
    Надеюсь руки у нас развязаны по самому широкому ассортименту боеприпасов..Дальше только мат...Соболезнование родным и близким журналиста
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:31
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Надеюсь руки у нас развязаны

      Руки развязать может только мозг.
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 16:37
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Надеюсь руки у нас развязаны по самому широкому ассортименту боеприпасов..Дальше только мат...Соболезнование родным и близким журналиста

      В России народ праздник бы устроил, если бы увидел результаты одномоментного удара по всем местам дислокации всего военного и наёмного, термобарическими и кассетными, всем, что может точно летать и больно бить. После такого удара шумеры долго бы искали куда бежать, а мы бы выпили за Верховного! drinks hi
  6. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 15:11
    -2
    Кассетными ? Ну тогда ждем обещанного фанерным балаболом ответа . Фломастеры красные зарядил он надеюсь уже ? am
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 15:23
      +3
      Любитель фламастеров- у России есть второе название ,более человечное,прям гуманитарное - снаряд с боевыми осколочными элементами! Правильно вам минуса ставят,мы их используем с начала СВО.Они совсем не кассетные,но от смены формулировки их названия ,поражающий эфект не меняется.
      1. Eug
        Eug Сегодня, 15:37
        +1
        "....с боевыми осколочными элементами"....
        А не с "готовыми поражающими элементами"? БЧ ЗУР такого типа точно есть.
    2. RuAbel
      RuAbel Сегодня, 17:31
      0
      "Кассетными ? Ну тогда ждем обещанного фанерным балаболом ответа "
      Напомнило старый анекдот про новый диск у пулемётчика Ганса) Перефраз:" Сегодня на украине дискотека! Ди-джей Герасим достал свежие кассеты!"
      Журналистов, конечно, жалко. Но, война же. Много народа гибнет. Одна надежда – никто безвестным не сгинет, как в ВОВ.
  7. Слон
    Слон Сегодня, 15:24
    +2
    Не пора ли и нам проявить решительность и повытаскивать из арсеналов аналогичные подарки для бандерлогов. Или у Кужугетовича есть проблемы со зрением, не замечает уже очевидных вещей!?
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:31
      -1
      Цитата: Слон
      проявить решительность и повытаскивать из арсеналов аналогичные подарки

      Писали, что арсеналы распечатаны. Ждём-с пока логистика сработает.
    2. KCA
      KCA Сегодня, 15:34
      +3
      Первый раз окраина кассетные боеприпасы использовала? С 14-го года летали Точки-У с кассетной БЧ, "Лепестки" каждый день по ТВ показывали, что изменилось?
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 15:56
      +2
      Цитата: Слон
      Не пора ли и нам проявить решительность и повытаскивать из арсеналов аналогичные подарки для бандерлогов.

      Мы? Попурри из оперы:
      Я достаю из широких штанин...

      Логическое объяснение неприменения имеющегося арсенала вооружений можно объяснить двумя причинами:
      1. Отсутствие такового, несмотря на разговоры о наличии.
      2. Смертельный страх за судьбу и состояние (финансовое) родственников
      Цитата: Слон
      Или у Кужугетовича есть проблемы со зрением, не замечает уже очевидных вещей!?

      Там похоже не одна проблема, главные из которых ответная стрельба из рогатки по воробьям (чтобы ястребы не заклевали) и отсутствие того самого боевого опыта, когда стратег ясно представляет последствия своих действий...
      * * *
      Три цитаты от Петра Чаадаева:
      Протекшее определяет будущее: таков закон жизни. Отказаться от своего прошлого — значит лишить себя будущего.
      Иногда кажется, что Россия предназначена только к тому, чтобы показать всему миру, как не надо жить и чего не надо делать.
      Горе народу, если рабство не смогло его унизить, — такой народ создан, чтобы быть рабом.
      hi
  8. JD1979
    JD1979 Сегодня, 15:30
    +7
    Украина целенаправленно бьет по населенным пунктам кассетными боеприпасами, на месте группы журналистов могли оказаться простые мирные люди. Это будет продолжаться до тех пор, пока не будет уничтожен нацистский режим, засевший в Киеве.

    На этот комментарий хочется ответить полностью нецензурным комментарием с перечислением всех родственников и определенных действий с ними высшего комсомтава МО и главкома. И в конце задать вопрос, а чем вы полтора года занимались, если "засевший в киеве нацистский режим" чувтвует себя более чем прекрасно?
  9. Chem1st
    Chem1st Сегодня, 15:41
    +7
    Цитата: JD1979
    а чем вы полтора года занимались

    Выражали глубокие озабоченности и проводили жесты доброй воли
  10. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 15:51
    +2
    Утром я уже комментировал удар кассетными боеприпасами по деревне в Белгородской области, сейчас убили журналиста и еще несколько человек ранили. Если бы на первый удар кассетами ответили ударом кассетами по Харькову, я думаю, что у хохла прыти бы поубавилось. Нашей импотентной власти пора принимать ключевые решения и воевать, иначе сама власть станет ненужна...
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 16:33
      0
      Если т.н. "кассетные" БП ПОКА не применяют по противнику, то это означает только, что их, ПОКА ещё не на ЛС. А не потому, что "дядя не решается"...

      Помимо "принять решение", надо "распаковать арсеналы". Надо проверить состояние. Надо доставить (под соответствующую номенклатуру носителей или средств поражения). Надо применению. Надо, наконец, проинструктировать свой же личный состав как действовать, при наступательных действиях, на тех уакстках и направлениях, где ВС России применяли по киевским бандеро - нацикам и прочему наемному мусору, "кассетные" БП...

      Все это времени требует. И "на счет раз", нигде не делается...
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 16:34
        0
        Извините, опечатался...

        Читаем, - "надо обучить применению", и "нет на ЛС"...
  11. Sergei N 58912062
    Sergei N 58912062 Сегодня, 15:55
    +3
    В результате удара ВСУ кассетными боеприпасами по группе журналистов погиб военкор РИА "Новости" Ростислав Журавлёв

    ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

  12. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 15:56
    +1
    царства небесного ему ! вот и кассеты пошли ((( пора сносить киевский режим !
  13. srelock
    srelock Сегодня, 15:56
    +3
    Вот, кто настоящие военкоры, а не эти, обсосы из телег.
  14. beybender
    beybender Сегодня, 16:15
    +2
    К этой Кремлевской власти один вопрос ДОКОЛЕ ?!?
  15. Сибиряк70регион
    Сибиряк70регион Сегодня, 16:18
    +1
    Очередной маленький штришок в километровой красной линии
  16. AlexSam
    AlexSam Сегодня, 16:21
    +2
    почему-то очень хочется, чтобы все знали в лицо тридварасов-минусаторов, являющихся гражданами России... твари из зверинца не интересуют, это их хлеб, а вот твари, жрущие и пьющие на территории нашей страны...