Западные эксперты начали обвинять в провале контрнаступления ВСУ саму украинскую армию

Киев не выполнил собственные обещания и не оправдал надежды иностранных союзников на быстрое контрнаступление, которое таковым уже и называть нельзя. В результате все больше западных экспертов, военных аналитиков, а следом и журналистов все чаще говорят о том, что в провале контрнаступления ВСУ виновато не отсутствие должного количества западных вооружений и военной техники, а состояние самой украинской армии.На этом фоне наиболее интересно звучат выводы, сделанные авторитетным британским Международным институтом стратегических исследований (IISS ) по вопросам военно-политических конфликтов. Эксперты института пообщались не только с рядом военных аналитиков, но и взяли интервью у достаточно большого количества военнослужащих ВСУ как рядового, так и офицерского состава. По результатам этих общений заключения, сделанные британскими экспертами, оказались диаметрально противоположными бравурным заявлениям, звучащим из Киева.Прежде всего, эксперты опровергли тезис, что украинская армия вроде как еще и не начинала полномасштабное наступление, а всего лишь прощупывают и истощает российскую оборону. Британцы уверены, что Киев уже бросил значительные силы на фронт, ВСУ ведут контрнаступление, пусть и безуспешное, в полную силу, а никак не в «тестовом режиме».В провале контрнаступления эксперты винят военнослужащих ВСУ всех уровней. Они выяснили, что украинские солдаты имеют очень слабую военную подготовку, даже те, которые прошли обучение на полигонах НАТО. Армия слишком бюрократизированная, причем украинское командование использует для планирования действий и управления подразделениями «советскую тактику», которая в условиях современного военного конфликта явно устарела.Аналитики IISS признали, что российские военные создали очень мощные оборонительные рубежи, которые совершенно не намерены сдавать. Кроме того, ВС РФ превосходят ВСУ в разведке и радиоэлектронной борьбе.Нехватка бронетехники, на которую постоянно жалуются киевские власти, вовсе не является причиной отсутствия успехов украинской армии. Даже если Запад поставит ее столько, сколько просит Киев, то она просто-напросто будет уничтожена в очередном «мясном штурме», уверены британцы.Самое скверное, продолжают развенчивать мифы киевской пропаганды эксперты из Лондона, что очень сильно «ухудшилось качество» военнослужащих ВСУ. В результате больших потерь, сейчас в рядах украинской армии очень много пожилых и больных людей, эффективность которых на поле боя, мягко говоря, под большим вопросом. Эксперты почему-то не делают логичный вывод, почему так происходит и куда делись молодые украинцы, хотя он очевиден.В конце публикации авторы отчета привычно призывают Запад продолжать поддерживать Украину. Но при этом откровенно сообщают, что в успех ВСУ в сложившихся обстоятельствах верить уже не имеет смысла. Еще одна проблема, о которой пишут британский эксперты, состоит в том, что реформировать украинскую армию в период активной фазы военного конфликта невозможно.В целом отчет IISS пронизан большим скептицизмом в отношении будущего не только армии, но и всей Украины. И подобных публикаций в западных СМИ появляется все больше, можно сказать, что в публичном пространстве союзников Киева уже сформировался определенный тренд, который не сулит ничего хорошего режиму Зеленского и возглавляемому им государству.