Военное обозрение
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Западные эксперты начали обвинять в провале контрнаступления ВСУ саму украинскую армию

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Западные эксперты начали обвинять в провале контрнаступления ВСУ саму украинскую армию

Киев не выполнил собственные обещания и не оправдал надежды иностранных союзников на быстрое контрнаступление, которое таковым уже и называть нельзя. В результате все больше западных экспертов, военных аналитиков, а следом и журналистов все чаще говорят о том, что в провале контрнаступления ВСУ виновато не отсутствие должного количества западных вооружений и военной техники, а состояние самой украинской армии.


На этом фоне наиболее интересно звучат выводы, сделанные авторитетным британским Международным институтом стратегических исследований (IISS ) по вопросам военно-политических конфликтов. Эксперты института пообщались не только с рядом военных аналитиков, но и взяли интервью у достаточно большого количества военнослужащих ВСУ как рядового, так и офицерского состава. По результатам этих общений заключения, сделанные британскими экспертами, оказались диаметрально противоположными бравурным заявлениям, звучащим из Киева.

Прежде всего, эксперты опровергли тезис, что украинская армия вроде как еще и не начинала полномасштабное наступление, а всего лишь прощупывают и истощает российскую оборону. Британцы уверены, что Киев уже бросил значительные силы на фронт, ВСУ ведут контрнаступление, пусть и безуспешное, в полную силу, а никак не в «тестовом режиме».

В провале контрнаступления эксперты винят военнослужащих ВСУ всех уровней. Они выяснили, что украинские солдаты имеют очень слабую военную подготовку, даже те, которые прошли обучение на полигонах НАТО. Армия слишком бюрократизированная, причем украинское командование использует для планирования действий и управления подразделениями «советскую тактику», которая в условиях современного военного конфликта явно устарела.

Аналитики IISS признали, что российские военные создали очень мощные оборонительные рубежи, которые совершенно не намерены сдавать. Кроме того, ВС РФ превосходят ВСУ в разведке и радиоэлектронной борьбе.

Нехватка бронетехники, на которую постоянно жалуются киевские власти, вовсе не является причиной отсутствия успехов украинской армии. Даже если Запад поставит ее столько, сколько просит Киев, то она просто-напросто будет уничтожена в очередном «мясном штурме», уверены британцы.

Самое скверное, продолжают развенчивать мифы киевской пропаганды эксперты из Лондона, что очень сильно «ухудшилось качество» военнослужащих ВСУ. В результате больших потерь, сейчас в рядах украинской армии очень много пожилых и больных людей, эффективность которых на поле боя, мягко говоря, под большим вопросом. Эксперты почему-то не делают логичный вывод, почему так происходит и куда делись молодые украинцы, хотя он очевиден.



В конце публикации авторы отчета привычно призывают Запад продолжать поддерживать Украину. Но при этом откровенно сообщают, что в успех ВСУ в сложившихся обстоятельствах верить уже не имеет смысла. Еще одна проблема, о которой пишут британский эксперты, состоит в том, что реформировать украинскую армию в период активной фазы военного конфликта невозможно.

В целом отчет IISS пронизан большим скептицизмом в отношении будущего не только армии, но и всей Украины. И подобных публикаций в западных СМИ появляется все больше, можно сказать, что в публичном пространстве союзников Киева уже сформировался определенный тренд, который не сулит ничего хорошего режиму Зеленского и возглавляемому им государству.

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18 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:00
    +12
    Когда начинается поиск виновных-дело протухло... yes
  2. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 16:07
    +2
    Не правильные доводы делают. Тут всё предельно ясно. Против лома нет приёма. Как не крути
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:14
      +5
      Против лома нет приёма,( если нет второго лома).Толи руки не те для второго лома,толи лом не тот.
      1. antiaircrafter
        antiaircrafter Сегодня, 16:19
        +7
        Цитата: tralflot1832
        Против лома нет приёма,( если нет второго лома)

        Сидит мужик на скамейке и все пpо себя повтоpяет:
        - Зачем я их позвал? Зачем я их позвал?..
        Пpохожий спpашивает:
        - Что с вами?
        - Да, отвечает мужик, - поймали, надавали по pогам и уже ушли, а
        я увидел лом на земле и говоpю:
        - Эй, ...., вы куда?
        - А они что?
        - Они веpнулись, я за лом, а он к земле пpимеpз...
        Hу зачем я их позвал?
        1. д^Амир
          д^Амир Сегодня, 16:26
          +3
          боюсь дело к другой байке с просторов интернета разворачивается:

          ya_frosia: Связка ломов, как правило, тонет.
          alexei: ya_frosia: Но в ртути прекрасно плавает.
          zoogenic: alexei: Но если ломы урановые, то и во ртути тонут.
          alexei: zoogenic: сам топи урановые ломы в ртути.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:11
    +5
    Ну всё, теперь на шароварных польются тонны фекалий. А все проблемы западной техники будут объясняться криворукостью укров.
    В общем - всё по западным лекалам - виновные вновь назначены.
  4. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 16:16
    +2
    Была такая фраза из американского кино- "Не стреляйте в пианиста - он играет так как может."
    Так и Украина, она слесарь 3 разряда но никогда не будет 6 разряда. soldier
  5. Юра
    Юра Сегодня, 16:25
    +4
    Армия это только один из механизмов государства, без работы остальных (экономика, оборонная промышленность и промышленность в целом, продуманный механизм мобилизационного резерва, социальные условия и прожиточный минимум населения, медицина и образование, мотивация народа и много ещё чего) без всего этого получается украинская армия, которая как свистел нам запад из дня в день самая боеспособная армия в Европе по натовскому образцу. Алчность и корысть украинских заправил с самого начала уничтожала страну, а под конец бросили её в мясорубку войны чтобы и на этом делать свой гешефт. Я не виню запад и США в случившемся с Украиной, потому как образ жизни и её основа у них жить за счёт других, больше всех украинцы сами позволили этому случится, не захотели бы, никакие штаты вместе с Европой не смогли манипулировать ими, примеры этому в новейшей истории есть и их не единицы - это Куба, это Вьетнам, это Серная Корея и достаточно много других государств. Добавлю, Украина и Запад в целом на примере этой страны показали всем народам мира и их правительствам к чему ведёт поклонение и бездумное доверие США и Европе, этот факт катастрофа для тех же США и Европы.
    1. seamen2
      seamen2 Сегодня, 17:12
      +1
      *этот факт катастрофа для тех же США и Европы*.
      для них вообще не катастрофа. у них очередь стоит из полякоф и прибалтоф.
      хотя все они, включая юкрейновцев, могли бы задуматься, после кабульского аэропорта, где союзники сша цеплялись за колеса улетающих глобмастеров.
      так что ваш *факт катастрофа*--мимо кассы.
      1. Юра
        Юра Сегодня, 17:49
        0
        Цитата: seamen2
        у них очередь стоит из полякоф и прибалтоф.

        Вся эта очередь стоит за деньгами во всех смыслах, а денег как известно всегда мало и когда "один с плошкой, а семеро с ложкой" этим деньгам рано или поздно приходит конец, так что не мимо кассы моё "факт катастрофа", а неизбежный в недалёком будущем свершившийся результат их деятельности.
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:34
    +1
    У победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:34
    +1
    Зачем искать виноватых: достаточно посмотреть в зеркало.
  8. Krivobokoff
    Krivobokoff Сегодня, 16:46
    0
    Конечно они призывают дальше поддерживать Украину, им то победа Украины особо и не нужна, главное что мы бабос тратим не на развитие, а на войну с каклами, поскольку у них бабла в разы больше, они и в выигрыше.
  9. Oleg Fedechkin
    Oleg Fedechkin Сегодня, 17:07
    0
    А сами не хотят попробовать??? Пройти по их ВСУ следам??
  10. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 17:20
    -1
    "На этом фоне наиболее интересно звучат выводы, сделанные авторитетным британским Международным институтом стратегических исследований"
    На этом фоне- куда интереснее прослушать выводы деятелей от РФ на самом деле hi
  11. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 17:33
    0
    Киев не выполнил собственные обещания и не оправдал надежды иностранных союзников на быстрое контрнаступление, которое таковым уже и называть нельзя. В результате все больше западных экспертов, военных аналитиков, а следом и журналистов все чаще говорят о том, что в провале контрнаступления ВСУ виновато не отсутствие должного количества западных вооружений и военной техники, а состояние самой украинской армии.
    Учитвая что украинская национальная идея в большенстве случаев сводится к обману и зарабатыванию денег, то результат на лицо украинской широкой общественности. Ах да чуть забыл, украинцы считают что могут разговаривать "з ними". СВО продолжается... request
  12. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 17:58
    +2
    что украинская армия вроде как еще и не начинала полномасштабное наступление
    А десятки тысяч уничтоженных укрооккупантов вообще убыточные и дотационные.
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:59
    0
    Западные эксперты начали обвинять в провале контрнаступления ВСУ саму украинскую армию
    . Да ладно... что выращивали, то и получили...