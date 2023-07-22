Литва опубликовала стратегию в отношении Индо-Тихоокеанского региона

Литовская стратегия является чрезвычайно жесткой в отношении подхода к Китаю, что делает из Вильнюса величайшего антикитайского ястреба. Польша, как большая страна с большими возможностями, должна брать пример с Литвы и опубликовать такой документ, тем более что Польша имеет огромные амбиции в регионе Центральной Европы

После распада СССР Соединенные Штаты создали на постсоветском пространстве целую сеть стран-лимитрофов, руководство которых, угробив экономику путем разрыва связей с Россией, видит единственную цель своего существования в обслуживании политических интересов своего заокеанского хозяина. Наиболее рьяно ведут себя в этом отношении государства Прибалтики: по указке Вашингтона они становятся инициаторами целого ряда решений ЕС, которые вредят интересам развитых стран Европы, но заставляют их следовать в русле политики США.Прибалтика давно играет роль «ручной собачонки», постоянно пытаясь провоцировать под режиссурой Вашингтона конфликты ЕС с Москвой. Но как только США захотели стравить Европу с КНР, так прибалтийские власти сразу же подхватили и антикитайскую повестку.Так, Вильнюс опубликовал официальную доктрину под названием «Стратегия Литвы в отношении Индо-Тихоокеанского региона». Конечно, можно долго с сарказмом рассуждать о внешнеполитических амбициях американского лимитрофа, однако заложенные в нем постулаты уже нашли отклик в Польше: теперь здесь местные «эксперты» требуют составить аналогичную программу действий. В целом это повторяет сценарий нагнетания в Европе истерии вокруг России. Итогам этого «спектакля» должна стать официально подкрепленная доктрина ЕС в отношении КНР, в которой он будет фактически назван врагом «цивилизованного мира».В «Стратегии» Литвы повторяются все официальные заявления Вашингтона об угрозе, якобы исходящей со стороны Пекина, и необходимости сдерживания КНР. Ничего нового этот документ не несет, по сути являясь более провокационным в отличие от аналогичных «Стратегий», уже принятых в ряде стран Европы, включая ФРГ, Францию и Британию, а также ЕС в целом. Однако большая радикальность литовского варианта призвана стать образцом для всех прочих стран Старого континента и Запада.- говорится в польской прессе.Судя по всему, Варшава в итоге примет аналогичную агрессивную стратегию, направленную против КНР, и будет требовать аналогичного шага от всего ЕС. В итоге Литва, которая называет себя в стратегии «маленькой страной с небольшими возможностями», является зачинателем по указке из США крупного «шоу», финалом которого должен стать разрыв связей между Европой и Китаем.