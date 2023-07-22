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Литва опубликовала стратегию в отношении Индо-Тихоокеанского региона

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Литва опубликовала стратегию в отношении Индо-Тихоокеанского региона

После распада СССР Соединенные Штаты создали на постсоветском пространстве целую сеть стран-лимитрофов, руководство которых, угробив экономику путем разрыва связей с Россией, видит единственную цель своего существования в обслуживании политических интересов своего заокеанского хозяина. Наиболее рьяно ведут себя в этом отношении государства Прибалтики: по указке Вашингтона они становятся инициаторами целого ряда решений ЕС, которые вредят интересам развитых стран Европы, но заставляют их следовать в русле политики США.


Прибалтика давно играет роль «ручной собачонки», постоянно пытаясь провоцировать под режиссурой Вашингтона конфликты ЕС с Москвой. Но как только США захотели стравить Европу с КНР, так прибалтийские власти сразу же подхватили и антикитайскую повестку.

Так, Вильнюс опубликовал официальную доктрину под названием «Стратегия Литвы в отношении Индо-Тихоокеанского региона». Конечно, можно долго с сарказмом рассуждать о внешнеполитических амбициях американского лимитрофа, однако заложенные в нем постулаты уже нашли отклик в Польше: теперь здесь местные «эксперты» требуют составить аналогичную программу действий. В целом это повторяет сценарий нагнетания в Европе истерии вокруг России. Итогам этого «спектакля» должна стать официально подкрепленная доктрина ЕС в отношении КНР, в которой он будет фактически назван врагом «цивилизованного мира».

В «Стратегии» Литвы повторяются все официальные заявления Вашингтона об угрозе, якобы исходящей со стороны Пекина, и необходимости сдерживания КНР. Ничего нового этот документ не несет, по сути являясь более провокационным в отличие от аналогичных «Стратегий», уже принятых в ряде стран Европы, включая ФРГ, Францию и Британию, а также ЕС в целом. Однако большая радикальность литовского варианта призвана стать образцом для всех прочих стран Старого континента и Запада.

Литовская стратегия является чрезвычайно жесткой в отношении подхода к Китаю, что делает из Вильнюса величайшего антикитайского ястреба. Польша, как большая страна с большими возможностями, должна брать пример с Литвы и опубликовать такой документ, тем более что Польша имеет огромные амбиции в регионе Центральной Европы

- говорится в польской прессе.

Судя по всему, Варшава в итоге примет аналогичную агрессивную стратегию, направленную против КНР, и будет требовать аналогичного шага от всего ЕС. В итоге Литва, которая называет себя в стратегии «маленькой страной с небольшими возможностями», является зачинателем по указке из США крупного «шоу», финалом которого должен стать разрыв связей между Европой и Китаем.
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35 комментариев
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  1. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 16:22
    +9
    Литва опубликовала стратегию в отношении Индо-Тихоокеанского региона

    Где та Литва и где Индо-Тихоокеанский регион. Стратегию они опубликовали....
    1. Luminman
      Luminman Сегодня, 16:50
      +5
      Цитата: antiaircrafter
      Где та Литва и где Индо-Тихоокеанский регион. Стратегию они опубликовали....

      Это всего лишь паршивые шавки, лижущие сапог своему хозяину...
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 17:05
        +2
        Пшеи решили поучиться у недобалтов! Это что-то! Китай как-то назвал недобалтов странами -козявками. Как-то Польшу назовёт?
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 17:58
          0
          Привет Дмитрий soldier
          Китай, во внешней политике, действует планомерно, основательно....
          Он нацелен на перспективные, развивающиеся, растущие регионы, страны... какое ему дело до каких то долбанутых вымиратов.
          С гейропой он не прочь торговать, контактировать, но на крайняк и без них обойдётся теперь.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:12
      0
      Цитата: antiaircrafter
      Где та Литва и где Индо-Тихоокеанский регион. Стратегию они опубликовали...

      Да это хлёстко, Литва и стратегия Тихоокеанском регионе, а кто нибудь хоть раз из них там был, да на карте и то каждый десятый не покажет, Страна меньше республики Коморских островов, а гонору, как у Британии. Да только кто вас слушает - убогие.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:23
    +7
    Я не понял,что это?Вроде 1 апреля было давно.Что есть Литва,а что есть Тихо-Азиатский регион.Насолить Китаю?Так китаец высморкается,и нет Литвы...
    1. RVAPatriot
      RVAPatriot Сегодня, 16:37
      +1
      Так если все китайцы сделают так, затопит еще и Латвию и Эстонию, всех этих табаки....
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:41
        +1
        Они надеются на Тайвань..Но зачастую бывает,что слишком доверчивых кидает сюзерен
        1. RVAPatriot
          RVAPatriot Сегодня, 16:46
          +1
          Сюзерену это не впервой... Вся история об этих отношениях англосаксов с подчиненными говорит... В топку войны кинут любого, и на этом наживаются
  3. К-50
    К-50 Сегодня, 16:26
    +2
    Литва опубликовала стратегию в отношении Индо-Тихоокеанского региона

    Меня шокирует их чувство собственного величия. fellow laughing
    Где Индо-Тихоокеанский регион и где литва. Сдаётся мне, что кроме дипломатов и географов о существовании литвы там знают единицы, ну пусть десятки единиц народа. Но то что на карте найдут их ещё меньше.
    Так о какой стратегии можно говорить с таким "мировым потенциалом"? lol
  4. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 16:27
    +3
    Литва опубликовала стратегию в отношении Индо-Тихоокеанского региона
  5. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 16:27
    +1
    Литва напоминает Наполеонов в сумасшедшем доме. В Литве какая армия? С батальон или полк? soldier
  6. KCA
    KCA Сегодня, 16:29
    +1
    На надувных лодках теперь можно из Балтики до Индо-Тихоокеанского региона доплыть? Или у Литвы ракетный крейсер появился?
    1. bk0010
      bk0010 Сегодня, 18:08
      0
      Цитата: KCA
      На надувных лодках теперь можно из Балтики до Индо-Тихоокеанского региона доплыть? Или у Литвы ракетный крейсер появился?
      Военно-морской плот Литвы под прикрытием военно-воздушного змея послужит надежной опорой штатовским АУГ в деле сдерживания Китая в индо-тихоокеанском регионе!
  7. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:29
    +1
    ,, Литва,,? ,, Стратегию,,?.. Это хохма?.. У Литвы поезда, из двух вагонов состоят. Карлики…
  8. Альф
    Альф Сегодня, 16:35
    +1
    В итоге Литва, которая называет себя в стратегии «маленькой страной с небольшими возможностями», является зачинателем по указке из США крупного «шоу», финалом которого должен стать разрыв связей между Европой и Китаем.

    А если шоу не удастся, США заявят-Мы здесь не причем, это все Литва...
    Читая комменты и становится и смешно и грустно. Коллеги, вы статью-то саму читали ? Там же русским по белому написано, что именно США и является двигателем этой идеи, а Литва выбрана в качестве мальчика для биться. Нам бы поучиться загребать жар чужими руками, а мы все смеемся-Литва наполеон, резиновые лодки, три танка на три страны..
    1. antiaircrafter
      antiaircrafter Сегодня, 17:01
      +2
      Цитата: Альф
      три танка на три страны..

      Как три?! Один же был!
      1. Альф
        Альф Сегодня, 17:02
        +1
        Цитата: antiaircrafter
        Цитата: Альф
        три танка на три страны..

        Как три?! Один же был!

        Виноват, начальника разведки прикажу расстрелять за преувеличение сил врага. soldier
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:35
    +1
    Стратегия литвы?
    Уже смешно. Лучше бы они застолбили Альфа Центавру, и выработали стратегию, по своим интересам естественно.
  10. certero
    certero Сегодня, 16:38
    +2
    Смеяться можно, только западные страны и США очень последовательны в своих действиях.
    1. Альф
      Альф Сегодня, 17:04
      +2
      Цитата: certero
      Смеяться можно, только западные страны и США очень последовательны в своих действиях.

      Единственное толковое сообщение. Очень хочется напомнить всем уряклам, как пару лет назад кричали-да разве Украина с нами ровня, да мы ее за три дня...
  11. Егоза
    Егоза Сегодня, 16:41
    +1
    Литовская стратегия является чрезвычайно жесткой в отношении подхода к Китаю, что делает из Вильнюса величайшего антикитайского ястреба.

    Ястреба? Да даже на воробья не тянут! Списали с методички США.
  12. Oberleutnant
    Oberleutnant Сегодня, 16:43
    +1
    Вопрос из Германии: что это такое, Литва? Вымират? Я раньше часто был в Вильнюсе. Разговаривал с людями пр русский. И что сегодня? Боюсь что это квазигосударство, провинция США, пошлёт свой флот в в.о. регион и грозит Китаю.
  13. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 16:53
    +1
    Наверное ещё не пришло время слить в унитаз и золотой миллиард и весь этот "цивилизованный мир". Самое главное когда сольют всю эту шушеру не давать им подняться, давить,чтобы это стало из нормой жизни на все поколения.
  14. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 16:55
    +1
    Ржу нимагу))) территория, на которой скоро закончится население, имеет какую-то стратегию в Тихом океане))) жаль Задорнов умер, он бы оценил)))
    1. RuAbel
      RuAbel Сегодня, 17:06
      +1
      Да уж, жаль.. Сколько материала жизнь сатирикам подбрасывает сейчас! А сатирики, увы,...
  15. wanna
    wanna Сегодня, 16:58
    +1
    Литовцы нас не раздражают, мы смотрим на литовцев как на умственно отсталых. Так что китайцы с удовольствием распространяют литовское слово:

    Литва утверждает, что "провал" экономического и дипломатического давления Китая на Литву показывает, что странам Индо-Тихоокеанского региона также нужны надежные партнеры, такие как Литва, и что Литва хочет поделиться своим "опытом" в отношениях с Китаем со странами Индо-Тихоокеанского региона, чтобы помочь им "противостоять давлению Китая".

    Согласно докладу, Литва выступает против попыток Китая изменить статус-кво в Тайваньском проливе с помощью силы или принуждения. Литва выступает за единство с "большим количеством стран-единомышленников по ситуации в Тайваньском проливе" и стремится к укреплению практического сотрудничества с Тайванем в таких областях, как построение демократии и научно-техническая промышленность.
  16. Vashek
    Vashek Сегодня, 17:00
    +1
    Ну всё. Конец теперь и КНР , и Индии, и нам заодно. Ужас.
  17. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 17:04
    +1
    Ну, батенька!.. Как же не знать величайшего антикитайского ястреба? Это же та Литва, которая героически открыла у себя диппредставительство Тайваня! Современные спартанцы! Глыбы!
  18. HAM
    HAM Сегодня, 17:06
    +1
    Литва выступает в роли деревенского дурачка Эвропы......только и всего...
  19. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 17:15
    0
    всем присутствующим на сайте....лабас вакарас)
  20. D-Master
    D-Master Сегодня, 17:22
    +1
    Шпроты обычно являются застрельщиками всяческих безумных и агрессивных инициатив. Они обкатывают все что только можно. Если прокатывает, можно дальше давить, не прокатывает ЕС и США не причем, а получают шпроты - они известные мальчики для битья.
  21. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:53
    +1
    Прибалтика давно играет роль «ручной собачонки», постоянно пытаясь провоцировать под режиссурой Вашингтона конфликты ЕС с Москвой.
    . Так то фиг на них, сами вымрут...
  22. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 17:59
    0
    А китайские власти вообще в курсе, где находится Литва?
  23. Сартана
    Сартана Сегодня, 18:00
    0
    Это цветочки.скоро Литва опубликует стратегию в отношении Альфа Центавра.бойтесь.