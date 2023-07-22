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Посол РФ в Варшаве: с Польшей у нас нет взаимопонимания ни по политическим вопросам, ни по историческим

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Посол РФ в Варшаве: с Польшей у нас нет взаимопонимания ни по политическим вопросам, ни по историческим

Российский дипломат дал достойный отпор и ответил на предъявленные польской стороной претензии по поводу слов президента Владимира Путина о Польше. Он сравнил взгляды двух наших стран на современные политические процессы и вопросы истории.

Дело в том, что посол РФ в Варшаве Сергей Андреев был вызван в МИД Польши для объяснений, а затем рассказал подробности своего визита журналистам агентства ТАСС.

Комментируя польские претензии, дипломат отметил, что с Польшей у нас нет взаимопонимания ни по политическим вопросам, ни по историческим. К ним руководство двух стран, по его словам, подходит совершенно по-разному.

Андреев сообщил, что в польском внешнеполитическом ведомстве ему не стали вручать официальную ноту протеста, ограничившись устным выражением недовольства высказываниями Путина во время совещания Совета безопасности.

О вызове российского дипломата в МИД Польши сообщил также журналистам польского информагентства PAP замглавы ведомства Павел Яблоньский.

В субботу в 10:00 часов в МИД в срочном порядке был вызван посол РФ

- заявил он.

Замминистра сказал, что вызов был связан со словами Путина и другими «недружественными действиями» России в отношении к Польше.

Подразумевается вчерашнее заявление президента РФ на совещании Совбеза, где он коснулся темы территориального устройства польского государства.

Именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на западе, земли Германии

- заявил Путин, добавив, что теперь Варшава стремится включить в состав польского государства украинские и белорусские территории.
Использованы фотографии:
МИД Польши
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13 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:39
    +3
    Да пусть бздышеки вошкаются дальше со своим недовольством. Пусть хоть на кал с вонью изойдут.
    У нас что, цель их переубедить-переспорить?
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:43
    +5
    Возникает вопрос,раз нет взаимопонимания ,может стоит понизить уровень дипотношений.Ища информацию по ледоколу Евпатий Коловрат ,нашёл информацию в Польшу и Голландию из Архангельска ,автомобильным транспортом поставлена наша треска и крабы ,около 200 тонн.Вот по этому у пункту нас взаимопонимание есть.МИД Польши ранее заявил что они не будут отзывать своего посла из Москвы.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:49
      +2
      МИД Польши не будет отзывать своего посла из Польши? belay
      Это как? Может из России не будут отзывать?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 16:01
        +1
        Nexcom.Спасибо,исправил! hi Пользуюсь Т9.Иногда некогда контролировать,что уходит на сайт.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 16:07
          +1
          Да наздоровье, tralflot1832. hi smile
          -------------------------------
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 16:32
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Ища информацию по ледоколу Евпатий Коловрат ,нашёл информацию в Польшу и Голландию из Архангельска ,автомобильным транспортом поставлена наша треска и крабы ,около 200 тонн. Вот по этому у пункту нас взаимопонимание есть.

      Ещё бы...Вы нам который год доказываете и рассказываете про прелести частного владения траловым флотом в России.
      Это же подобные вашему частному владельцу решают куда везти рыбу...Именно поэтому в России она стоит дороже мяса...Мне только невдомёк, когда вы там «успешно» бороздили просторы СЛО, квоты на вылов, ТО, заправку и прочие нюансы (проживание вас и членов ваших семей, учеба детей, медицинское обслуживание и пр.) тоже обеспечивались теми странами, куда вы рыбу возили?
      И сейчас, небось, четвёртый год штампуете сообщения из какого-нибудь Амстердама...
  3. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 15:44
    0
    Предлагаю переехать в Венгрию, с ней есть отношения.
  4. Комментарий был удален.
  5. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 16:13
    +3
    А что делает посол в стране с которой нет понимания
  6. Алексей Зезин
    Алексей Зезин Сегодня, 16:14
    +7
    Если нет взаимопонимания может следует расторгнуть дипломатические отношения с Польшей. Польша после этого будет понимать что она находится в одном шаге войны с Россией. Готова она рискнуть, или очко жим жим.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:40
    0
    Поляки существуют в нынешних границах милостью Сталина, котрый отстоял их перед США и Великобританией. Благодарность же, как черта характера отсутствует у польского руководства напрочь.
  8. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 16:45
    0
    Спорить с ними бесполезно, переучивать поздно.
    Прибалты они все одинаковы.
    В тихом омуте, черти водятся. Вот они все черти из одного омута.
  9. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 16:57
    0
    Не, ну если пшеки не согласны, то пусть вернут Сталинский подарок, немцам)))
  10. seamen2
    seamen2 Сегодня, 17:15
    +1
    *дипломат отметил, что с Польшей у нас нет взаимопонимания ни по политическим вопросам, ни по историческим*
    ну как лжедмитрий в кремле не усидел, так и кончилось взимопонимание, понимашь.