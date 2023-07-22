Посол РФ в Варшаве: с Польшей у нас нет взаимопонимания ни по политическим вопросам, ни по историческим

Российский дипломат дал достойный отпор и ответил на предъявленные польской стороной претензии по поводу слов президента Владимира Путина о Польше. Он сравнил взгляды двух наших стран на современные политические процессы и вопросы истории.
Дело в том, что посол РФ в Варшаве Сергей Андреев был вызван в МИД Польши для объяснений, а затем рассказал подробности своего визита журналистам агентства ТАСС.
Комментируя польские претензии, дипломат отметил, что с Польшей у нас нет взаимопонимания ни по политическим вопросам, ни по историческим. К ним руководство двух стран, по его словам, подходит совершенно по-разному.
Андреев сообщил, что в польском внешнеполитическом ведомстве ему не стали вручать официальную ноту протеста, ограничившись устным выражением недовольства высказываниями Путина во время совещания Совета безопасности.
О вызове российского дипломата в МИД Польши сообщил также журналистам польского информагентства PAP замглавы ведомства Павел Яблоньский.
В субботу в 10:00 часов в МИД в срочном порядке был вызван посол РФ
- заявил он.
Замминистра сказал, что вызов был связан со словами Путина и другими «недружественными действиями» России в отношении к Польше.
Подразумевается вчерашнее заявление президента РФ на совещании Совбеза, где он коснулся темы территориального устройства польского государства.
Именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на западе, земли Германии
- заявил Путин, добавив, что теперь Варшава стремится включить в состав польского государства украинские и белорусские территории.