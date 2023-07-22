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Российские войска продолжают продвижение на Купянском направлении, выбив противника из пяти опорников

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Российские войска продолжают продвижение на Купянском направлении, выбив противника из пяти опорников

Противник продолжает предпринимать попытки прорвать оборону российских войск в рамках контрнаступления, активные боевые действия, по-прежнему, идут на трех направлениях. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


Донецкое направление уже длительное время является основным, где ВСУ предпринимают больше всего попыток выбить российские войска с занимаемых позиций. За минувшие сутки подразделения "Южной" группировки войск отбили 14 атак противника, который атаковал в районах Белогоровка, Берестовое, Спорное, Зайцево и Клещеевка. Успеха ВСУ не добились, потери составили более 280 человек личного состава, три ББМ и четыре гаубицы, включая одну САУ. В районе Золотаревка, Веселое и Ясногорка накрыты два полевых лагеря иностранных наемников, а также места дислокации живой силы и техники 28-й, 60-й, 115-й механизированных, 10-й горно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Уничтожено два склада боеприпасов.

Активизировались ВСУ и на Красно-Лиманском направлении, предприняв семь атак на позиции подразделений группировки войск "Центр". Атаковали в районах Кармазиновка, Кременная, Нововодяное и Червоная Диброва, успеха, по-прежнему, не добились. По даным Минобороны противник за сутки здесь потерял до 170 всушников, семь ББМ и четыре гаубицы, из которых только одна буксируемая.

На Южно-Донецком подразделения группировки войск "Восток" отразили три атаки ВСУ в районах Урожайное и Приютное. На Запорожском противник действовал мелкими группами, наши уничтожили две ДРГ в районах Луговское и Марфополь. Общие потери противника до 190 всушников, два танка, шесть ББМ и три гаубицы.

На Купянском направлении наши продолжают продвижение, населенных пунктов не брали, но по последним данным, в районе Масютовка и станции Синьковка подразделения из состава "Западной" группировки войск взяли 5 опорных пунктов ВСУ. Также авиацией и артиллерией нанесены удары по живой силе и технике 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады ТРО. Потери ВСУ до 110 всушников, две ББМ и две гаубицы.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено более 30 украинских военных, две ББМ и две гаубицы.

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5 комментариев
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  1. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 15:55
    +1
    Когда я читаю новости с фронта, где говорят - идет продвижение, я начинаю вспоминать украинцев у которых Анна Маляр также все время двмжется на флангах Артемовска. Там даже метры публиковали одно время, потом перестали, так как дотошные сложили все ранее озвученные метры и оказалось, что продвижение хохла уже наблюдается за Донецком...
    А мы чем отличаемся в этих реляциях? Возьмет армия Петропавловку, вот тогда и будет праздник, за которым мы возьмем Купянск. А так это пустая болтовня...
    1. monetam
      monetam Сегодня, 16:12
      +4
      Разница тут в том, что в случае Купянского направления есть реальное, а не выдуманное продвижение. Брать безымянные опорники - тоже труд немалый, и просто так , без их взятия, продвижения не будет. Если вспоминать Отечественную войну, то там обычное дело не столько огромные и быстрые прорывы, сколько борьба за такие безымянные " высотки".
      "У незнакомого поселка , на безымянной высоте" - это вот как раз про это.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:31
      +1
      Цитата: Михаил-Иванов
      А мы чем отличаемся в этих реляциях?

      Чего Вы выдумываете!? Укажите, где Вы эти реляции услышали (увидели) от официальных лиц Минобороны России?
      Даже этот абзац
      На Купянском направлении наши продолжают продвижение, населенных пунктов не брали, но по последним данным, в районе Масютовка и станции Синьковка подразделения из состава "Западной" группировки войск взяли 5 опорных пунктов ВСУ.
      не соответствует сводке за 22 июля озвученной Конашенковым. Слушайте внимательно.
      А, укро-Маляр является официальным лицом Минобороны Украины.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 18:06
        0
        Только время все расставит по своим местам.
        Привет Геннадий soldier
        Спорить о "вкусах"... пустые хлопоты.
        Реально, за "туманом войны" многого не видно... вот когда рассеится, где то, как то, тогда можно будет что то оценить, более объективно.
  2. monetam
    monetam Сегодня, 16:08
    +2
    Новость очень хорошая. В самом деле, если низкие темпы продвижения также сочетаются и с низкими потерями, то это весьма удачный способ наступления - не быстрый, но в итоге все же результативный.