Противник продолжает предпринимать попытки прорвать оборону российских войск в рамках контрнаступления, активные боевые действия, по-прежнему, идут на трех направлениях. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Донецкое направление уже длительное время является основным, где ВСУ предпринимают больше всего попыток выбить российские войска с занимаемых позиций. За минувшие сутки подразделения "Южной" группировки войск отбили 14 атак противника, который атаковал в районах Белогоровка, Берестовое, Спорное, Зайцево и Клещеевка. Успеха ВСУ не добились, потери составили более 280 человек личного состава, три ББМ и четыре гаубицы, включая одну САУ. В районе Золотаревка, Веселое и Ясногорка накрыты два полевых лагеря иностранных наемников, а также места дислокации живой силы и техники 28-й, 60-й, 115-й механизированных, 10-й горно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Уничтожено два склада боеприпасов.
Активизировались ВСУ и на Красно-Лиманском направлении, предприняв семь атак на позиции подразделений группировки войск "Центр". Атаковали в районах Кармазиновка, Кременная, Нововодяное и Червоная Диброва, успеха, по-прежнему, не добились. По даным Минобороны противник за сутки здесь потерял до 170 всушников, семь ББМ и четыре гаубицы, из которых только одна буксируемая.
На Южно-Донецком подразделения группировки войск "Восток" отразили три атаки ВСУ в районах Урожайное и Приютное. На Запорожском противник действовал мелкими группами, наши уничтожили две ДРГ в районах Луговское и Марфополь. Общие потери противника до 190 всушников, два танка, шесть ББМ и три гаубицы.
На Купянском направлении наши продолжают продвижение, населенных пунктов не брали, но по последним данным, в районе Масютовка и станции Синьковка подразделения из состава "Западной" группировки войск взяли 5 опорных пунктов ВСУ. Также авиацией и артиллерией нанесены удары по живой силе и технике 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады ТРО. Потери ВСУ до 110 всушников, две ББМ и две гаубицы.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено более 30 украинских военных, две ББМ и две гаубицы.