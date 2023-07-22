Военное обозрение
Войти Регистрация

Около здания штаба ОДКБ в Москве был обнаружен странный ящик с надписью «Радий»

7
Около здания штаба ОДКБ в Москве был обнаружен странный ящик с надписью «Радий»

У здания штаба Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) был найден странный ящик с надписью «Радий».


На дереве в парке возле штаба ОДКБ на Ленинградском проспекте обнаружен ящик с проводами, на котором написано слово «радий». На место уже выехали специалисты, которые займутся его исследованием

– сообщил ТАСС один из сотрудников экстренных служб.

Позднее выяснилось, что в ящике находился радиозонд и погодный датчик. По данным ТГ-канала «112», он мог быть сброшен при помощи парашюта, однако эта информация не нашла официального подтверждения. Никакой опасности он не представляет.

Напомним, что похожий случай в начале этого месяца также произошёл около столичного детского сада, куда подбросили контейнер со ртутью. Наткнулся на него случайный прохожий, обнаруживший его в несколько метрах от учреждения. Предмет этот представлял собой квадратный ящик советского производства, содержащий 4 металлических ёмкости с опасным веществом.

Радий относится к радиоактивным металлам.

Для справки: ОДКБ – региональная международная организация в области коллективной безопасности, учреждённая в 1992-м году. Её участниками являются Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Главные цели этого военно-политического союза заключаются в укреплении мира, международной и региональной безопасности и стабильности, а также защите независимости, территориальной целостности и суверенитета всех её стран-членов на коллективной основе.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 17:36
    +2
    На дереве в парке возле штаба ОДКБ на Ленинградском проспекте обнаружен ящик с проводами, на котором написано слово «радий». На место уже выехали специалисты, которые займутся его исследованием

    – сообщил ТАСС один из сотрудников экстренных служб.
    Хотели бы взорвать, то взорвали. Радует что общественность не спит... recourse
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:43
    +2
    Подарок подкинули? Были такие конфеты - "Радий". Целый ящик.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:44
    +4
    Идёт война, враг, совсем обесчеловечился. Надо понимать, что с нелюдью бороться надо эффективно и беспощадно!
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 18:10
      +1
      Приветствую Виктор hi
      Цитата: rocket757
      ..... с нелюдью бороться надо эффективно и беспощадно!

      Что сочувствующие укронацистам, что отечественные недоумки --- возможно разное. Но когда найдут ---- подвергнут , может и пролечат, если необходимо am длительно и бесплатно
  4. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 18:00
    0
    А что так можно было? (с)
    Нада у госдумы наверно просто так ящик оставить и написать "Бомба холодного термоядерного синтеза" good
    З.ы, было бы смешно, если бы не было так грустно crying
  5. KCA
    KCA Сегодня, 18:19
    0
    Радий весьма радиоактивный элемент, открывшая его Мария Склодовская-Кюри поизучала его немножко, похоронили её в свинцовом гробу, датчики на любой проходной, таможне, аэропорту и в прочих местах будут орать громче чем при воздушной тревоге даже на доли грамма, откуда и как его могли утащить? Не знаю, что за радиозонд, но радий никогда не использовался в источниках питания, РИТЕГ, например, стронций или плутоний, от радия чересчур много излучения, ртуть ни разу не так опасна, как её представляет "Радон", который по цене евроремонта чистит комнату от разбитого градусника, в детстве наигрался со ртутью по полной, и две копейки из медной делал серебряной, и разбитые градусники пылесосом, а то и просто веником собирал, а уж сколько люминисцентных ламп разбил, ужос, страшна не ртуть, ну если её не пить, а пары, но кто-ж станет кипятить ртуть?
  6. zampolit
    zampolit Сегодня, 18:20
    0
    Да это ж метеозонд, самый обычный. На шариках поднимаются до 35-40 км, передают данные на частоте 1680 Мгц.