Около здания штаба ОДКБ в Москве был обнаружен странный ящик с надписью «Радий»

На дереве в парке возле штаба ОДКБ на Ленинградском проспекте обнаружен ящик с проводами, на котором написано слово «радий». На место уже выехали специалисты, которые займутся его исследованием

У здания штаба Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) был найден странный ящик с надписью «Радий».– сообщил ТАСС один из сотрудников экстренных служб.Позднее выяснилось, что в ящике находился радиозонд и погодный датчик. По данным ТГ-канала «112», он мог быть сброшен при помощи парашюта, однако эта информация не нашла официального подтверждения. Никакой опасности он не представляет.Напомним, что похожий случай в начале этого месяца также произошёл около столичного детского сада, куда подбросили контейнер со ртутью. Наткнулся на него случайный прохожий, обнаруживший его в несколько метрах от учреждения. Предмет этот представлял собой квадратный ящик советского производства, содержащий 4 металлических ёмкости с опасным веществом.Радий относится к радиоактивным металлам.Для справки: ОДКБ – региональная международная организация в области коллективной безопасности, учреждённая в 1992-м году. Её участниками являются Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Главные цели этого военно-политического союза заключаются в укреплении мира, международной и региональной безопасности и стабильности, а также защите независимости, территориальной целостности и суверенитета всех её стран-членов на коллективной основе.