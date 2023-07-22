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Противник предпринял попытку прорыва под Ореховом, бросив в бой пехоту при поддержке БМП и танков

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Противник предпринял попытку прорыва под Ореховом, бросив в бой пехоту при поддержке БМП и танков

Противник предпринял попытку прорвать нашу оборону на Запорожском направлении, бросив в бой на Ореховском участке большое количество танков. Об этом сообщает ТГ-канал "Военкоры Русской весны".


Временное затишье на Запорожском направлении закончилось, противник подтянул резервы и сегодня с утра бросил их в бой, пытаясь прорвать оборону российской армии. По данным с передовой, атаки ВСУ начались в районе 4 часов утра, на прорыв пошли штурмовые отряды ВСУ при поддержке бронетехники западного производства. Все это сопровождалось ударами артиллерии.

Первая попытка была на стыке 291 и 70 полков между Работино и Вербовое. Командование ВСУ бросило вперед машины разминирования, которые должны были проделать проходы в минных полях под прикрытием БМП Bradley с пехотой и танков. Наши накрыли наступающие порядки ВСУ артиллерией, отработали операторы ПТУР, уничтожено до 4-х единиц техники. По данным ТГ-канала "Архангелы спецназа", в атаке участвовало два танка, три Bradley и до 70 человек пехоты. По ним отработал артиллерией, ПТУР и FPV-дронами. Понеся потери враг отступил.

Позднее были замечены еще две БМП Bradley, но их спугнула наша артиллерия, и те быстро ретировались.

Примерно в 16:00 мск появились новые данные, что противник бросил в атаку большое количество бронетехники, включая танки. Со стороны Новоданиловки выдвинулось до десяти танков при поддержке БМП, по ним отработала наша ствольная и реактивная артиллерия, подбив один и остановив остальные. Сообщается, что одну БМП Bradley удалось подбить с помощью FPV-дрона. На данный момент противник проводит перегруппировку, готовясь атаковать наши позиции.

По данным с передовой, ситуация тяжелая, но контролируемая, наши готовы встречать противника, который может только атаковать в лоб, надеясь прорваться на позиции российской армии.
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10 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 17:36
    +14
    Берегите себя, парни и бейте нациков hi
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:52
    +3
    Опять тыкаются, ищут слабину... но на какое то общее, конкретное наступление это не похоже. Поверить, что это все силы, которые они могут бросить на прорыв, как то не верится.
  3. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 17:53
    +2
    Временное затишье на Запорожском направлении закончилось, противник подтянул резервы и сегодня с утра бросил их в бой, пытаясь прорвать оборону российской армии. По данным с передовой, атаки ВСУ начались в районе 4 часов утра, на прорыв пошли штурмовые отряды ВСУ при поддержке бронетехники западного производства. Все это сопровождалось ударами артиллерии.
    Больше похоже на психические атаки учитывая итог к которому приходят украинские военные recourse
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 18:05
      0
      Цитата: oppozite28
      Больше похоже на психические атаки учитывая итог к которому приходят украинские военные

      Может пытаются наших копировать? У нас же тоже не всегда с самолетами атакуют.
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 18:18
      0
      Даже психическая атака должна иметь какой то смысл!
      Какого смысла они достигают в результате масштабной могилизации "мяса" и утилизации своей техники?
      За "чудо богатырей" их никто не воспринимает, скорее за долбанутых обдолбышей... техника, своя, импоршная, любая, горит, утелизируется без остановки, т. е. чуда оружия у них нет и не будет...
      Что ещё там есть или должно было быть???
  4. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 18:07
    -5
    А, почему наша армия не подтянула резервы со всей страны и не перешла в наступление? Кто скажет мне?
    Быть может-религия не позволяет?..
    love
    1. Михаил Шаманов
      Михаил Шаманов Сегодня, 18:12
      +4
      Зачем, при наступлении потери выше чем в обороне, если не слеп и глух, то должен что время играет на нас.
      Сейчас тот случай когда победа куется не только на поле боя. Они теряют людской, ресурс, а это самое дорогое.....
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 18:22
        0
        Свои потери больше при прорыве подготовленный, устойчивой обороны... когда прорыв осуществлён и войска начинают громить тылы, громить вражеские войска на марше, дробить и громить по отдельности подразделения противника, свои потери сокращаются, а потери противника возрастают кратно.
        Это азбука, в учебниках именно так написано.
  5. Sergei Timofeich
    Sergei Timofeich Сегодня, 18:21
    -1
    В чём проблема накрыть места дислокации всушников фабами и кассетами,до сих пор мне не понятно,зачем от кого то отбиваться,если можно уничтожить заранее,чё за вторая мировая с какими то перестрелками и отбитием атак?
  6. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 18:32
    0
    Если сейчас начнут задействовать кассетные боеприпасы в массовом порядке, будет фарш. Страшнее чем минные поля. У России запасов на годы вперёд хватит. Дикая мясорубка ожидает украинцев. what