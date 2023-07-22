Противник предпринял попытку прорыва под Ореховом, бросив в бой пехоту при поддержке БМП и танков

Противник предпринял попытку прорвать нашу оборону на Запорожском направлении, бросив в бой на Ореховском участке большое количество танков. Об этом сообщает ТГ-канал "Военкоры Русской весны".
Временное затишье на Запорожском направлении закончилось, противник подтянул резервы и сегодня с утра бросил их в бой, пытаясь прорвать оборону российской армии. По данным с передовой, атаки ВСУ начались в районе 4 часов утра, на прорыв пошли штурмовые отряды ВСУ при поддержке бронетехники западного производства. Все это сопровождалось ударами артиллерии.
Первая попытка была на стыке 291 и 70 полков между Работино и Вербовое. Командование ВСУ бросило вперед машины разминирования, которые должны были проделать проходы в минных полях под прикрытием БМП Bradley с пехотой и танков. Наши накрыли наступающие порядки ВСУ артиллерией, отработали операторы ПТУР, уничтожено до 4-х единиц техники. По данным ТГ-канала "Архангелы спецназа", в атаке участвовало два танка, три Bradley и до 70 человек пехоты. По ним отработал артиллерией, ПТУР и FPV-дронами. Понеся потери враг отступил.
Позднее были замечены еще две БМП Bradley, но их спугнула наша артиллерия, и те быстро ретировались.
Примерно в 16:00 мск появились новые данные, что противник бросил в атаку большое количество бронетехники, включая танки. Со стороны Новоданиловки выдвинулось до десяти танков при поддержке БМП, по ним отработала наша ствольная и реактивная артиллерия, подбив один и остановив остальные. Сообщается, что одну БМП Bradley удалось подбить с помощью FPV-дрона. На данный момент противник проводит перегруппировку, готовясь атаковать наши позиции.
По данным с передовой, ситуация тяжелая, но контролируемая, наши готовы встречать противника, который может только атаковать в лоб, надеясь прорваться на позиции российской армии.