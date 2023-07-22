Военное обозрение
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К западу от Артемовска ВС РФ атаковали позиции ВСУ в районе села Григоровка

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К западу от Артемовска ВС РФ атаковали позиции ВСУ в районе села Григоровка

Можно много и долго, с определенной долей сарказма, рассуждать о провальном контрнаступлении ВСУ, но пока что, пусть и упершись в твердую оборону российской армии, украинские формирования не оставляют попыток хоть где-то взять реванш. Неизвестно, бросил ли Киев уже основные силы в поддержку контрнаступа или приберег еще что-то, помимо драгоценной западной бронетехники, в тылу, но переброска и концентрация сил ВСУ все на тех же основных рубежах атак продолжается.


Правда, все это прекрасно видит наша разведка, по наводке которой затем работают все возможные средства поражения ВС РФ. Кроме того, российские подразделения тоже контратакуют на нескольких участках, добиваясь пусть и не очень значительного, но устойчивого продвижения вперед.

Телеграм-канал военнослужащих бывшего 105-го стрелкового полка НМ ДНР сообщает, что российская артиллерия с минувшей ночи ведет очень плотный огонь по позициям противника под Авдеевкой. По сообщениям в украинских закрытых военных чатах наша армия начала наступление на этом направлении широким фронтом.

На Донецком направлении инициатива тоже у российских военных. Здесь наши активно прощупывают оборону врага в районе Новомихайловки, в Марьинке и у Невельского. Пока без продвижения, но, как говорится, еще не вечер. Ответные действия противника пресекаются огнем артиллерии и авиаударами. В частности, ВКС РФ поразили место скопления живой силы и техники ВСУ в районе села Александрополь как раз к северо-западу от Авдеевки.

Украинский Генштаб подтверждает, что наиболее активно российская армия наступает на Краснолиманском направлении, штурмовые действия ВС РФ были в районе Надежды, Макеевки и Невского. Позиции ВСУ также атакованы в Серебрянском лесничестве и вблизи с селом Диброва, это Донецкий участок фронта. Ранее Минобороны Украины вынужденно подтвердило общее масштабное наступление ВС РФ на Краснолиманском направлении.

Маниакальное стремление генерала Сырского любой ценой пусть не взять Артемовск (Бахмут), то хотя бы закрепиться на северных и южных подступах к городу успеха не имеет, а вот эта самая цена в виде огромных потерь с каждым днем только растет. Наши отражают все атаки, удерживая господствующие высоты. Более того, к западу от Артемовска российские войска атаковали позиции противника в районе села Григоровка, что означает отсутствие у противника инициативы по лобовому штурму нашей обороны на этом участке.



Опасаясь прорыва наших войск в направлении Купянска, где накануне противник был выбит с территории ж.д. станции «Молчаново» в районе н.п Лиман Первый, украинское командование спешно перебросило из Красного Лимана в Купянск 121-ю бригаду теробороны. Дополнительно подтягиваются резервы 3-й отдельной танковой бригады. На позициях 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в авральном режиме возводятся дополнительные фортификационные сооружения. Командные пункты противника перенесены глубже в тыл на запасные позиции. Наши ведут штурмовые действия севернее Купянска в районе села Синьковка.

Российские военные эксперты полагают, что спецоперация может быть распространена на Сумскую область. Противник опасается появления нового участка активных боевых действий на границе с РФ. Сейчас по распоряжению из Киева вдоль границы с Белгородской и Брянской областями создается пятикилометровая «зона отчуждения», откуда принудительно вывозится население. Кроме того, украинские власти намереваются эвакуировать население и из ряда восточных районов Харьковской области.

В Краснопольский район Сумской области переброшен танковый взвод и придан в качестве усиления 117-й обртр, резервы данной бригады передислоцированы из тыловых районов и приведены в состояние повышенной готовности. Украинские военные приступили к рытью окопов и созданию минных полей.

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23 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Вчера, 19:16
    +13
    События идут своим чередом...
    Что очевидно
    Можно много и долго, с определенной долей сарказма, рассуждать о провальном контрнаступлении ВСУ, но пока что, пусть и упершись в твердую оборону российской армии, украинские формирования не оставляют попыток хоть где-то взять реванш. Неизвестно, бросил ли Киев уже основные силы в поддержку контрнаступа или приберег еще что-то, помимо драгоценной западной бронетехники, в тылу, но переброска и концентрация сил ВСУ все на тех же основных рубежах атак продолжается.
    . Противник не разгромлен, управляемость войск на должном уровне и резервы, какие то, у него есть.
    Значит, борьба будет жёсткой и лёгких побед ожидать не приходится.
    1. Седов
      Седов Вчера, 21:37
      +3
      Противник не разгромлен, управляемость войск на должном уровне и резервы, какие то, у него есть.
      Значит, борьба будет жёсткой и лёгких побед ожидать не приходится.
      Лучшая защита - это нападение. Всё получится.
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 22:21
        +1
        Всему свое время, да и подготовка нужна, соответствующая.
        В общем, время покажет, кто делом занимался, а кто воздух сотрясал попусту.
  2. Бензорез
    Бензорез Вчера, 19:16
    -13
    У меня лично один вопрос.
    Если РФ Украину победить два года не в состоянии, как она с НАТО воевать планирует?... what
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 19:28
      +10
      Похоже,что все армии НАТО в настоящий момент по численности меньше ВСУ..Да и натовцам во многом надо у всук еще учиться..
      1. monetam
        monetam Вчера, 20:36
        0
        Именно так. Уверен, что тот же бундествер ВС РФ вынесло бы за месяц. Немцы никогда и нигде не имели боевого опыта.
      2. voyaka uh
        voyaka uh Вчера, 20:50
        +4
        Армия Польши крупная, хорошо подготовлена и оснащена.
        Армия Германии небольшая, но тренирована на учениях.
        Так что, с НАТО тягаться, полагаю, не стоит, не осилив ВСУ.
      3. Болторез
        Болторез Вчера, 21:01
        +2
        все армии НАТО в настоящий момент по численности меньше ВСУ
        А что там с авиацией?
        1. voyaka uh
          voyaka uh Вчера, 21:18
          +3
          У НАТО примерно, пятикратное преимущество по боевым самолетам поколения 4 и выше.
    2. antiaircrafter
      antiaircrafter Вчера, 19:38
      +5
      Цитата: Бензорез
      как она с НАТО воевать планирует?...

      Она не планирует.
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 20:03
        +6
        Так и НАТОшка не рвётся засовывать голову в петлю... это дело только для "избранных" и полезных дурней, тем более там и такие есть.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Вчера, 20:13
        +3
        Отнюдь.Безусловно есть планы в случае нападения натовских войск.Проводят учения,командно-штабные.Если нет планов на войну с ворогом,то грош цена такой армии
    3. 1976AG
      1976AG Вчера, 19:41
      +12
      Цитата: Бензорез
      У меня лично один вопрос.
      Если РФ Украину победить два года не в состоянии, как она с НАТО воевать планирует?... what


      А мы сейчас только с украиной воюем ? Техника, боеприпасы, инструктора, военное планирование, разведка - это все уже давно натовское. Украинское только мясо и то уже не на 100%
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 20:05
        +3
        Цитата: 1976AG
        Украинское только мясо и то уже не на 100%

        Мясо, да ещё Бандера-батька..
    4. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 20:03
      -2
      Цитата: Бензорез
      Если РФ Украину победить два года не в состоянии, как она с НАТО воевать планирует?.

      Да всё логично и правильно, жаль что вы не понимаете.
    5. nik-mazur
      nik-mazur Вчера, 20:07
      +5
      Цитата: Бензорез
      как она с НАТО воевать планирует?
      А как НАТО с Россией воевать планирует, вам не интересно? Или думаете, что у них лучше чем у Украины получится?
    6. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Вчера, 20:50
      +2
      Цитата: Бензорез
      Если РФ Украину победить два года не в состоянии, как она с НАТО воевать планирует?

      В своё время, с Финляндией долго ковырялись и очень тяжело победа далась.
      А после этого, как-то воевали с объединенной европой под руководством Гитлера, и одолели.
      1. voyaka uh
        voyaka uh Вчера, 21:55
        0
        Тогда были в союзниках сильнейшие военные державы того времени:
        США и Британская империя (включая Канаду, Австралию...).
        С 1943 года шел непрерывный бесперебойный поток техники, боеприпасов, продовольствия - Лендлиз.
        Это позволило, не экономя снарядов, бомб, патронов, провести
        мощные наступления 44-45 годов.
    7. Paul Zewike
      Paul Zewike Вчера, 22:19
      0
      Россия воюет с НАТО и пока НАТО не в состоянии показать что-то вразумительное.
      1. Руслан Саидов
        Руслан Саидов Вчера, 22:26
        +2
        Я что то не вижу сотен натовских самолётов, вертолётов,ракет и флота ..
    8. Седов
      Седов Вчера, 23:49
      +1
      У меня лично один вопрос.
      Если РФ Украину победить два года не в состоянии, как она с НАТО воевать планирует?...

      Да к счастью - никак. В нынешнем состоянии блок НАТО - это всего лишь средство "политико-психологического давления" и "демонстрации силы". Сборная НАТОвская солянка гипотетически может все, на самом деле - ничего. Воевать в Европе никто не собирается. Это не Украина, там люди по-другому живут. Это совершенно другой менталитет. Ну сами подумайте: в Германии объявили мобилизации поучавствовать в боевых действиях против России. Ну очень мало будет желающих. Как в Украине их силком в военкомат не потащишь. И везде так. Весь контингент от каждой страны может быть представлен макимум 3-5тыс. человек (кроме Польши). Причем, большинство кадровых военных и иделогических "диких гусей" уже успело поучавствовать в нынешних БД и теперь дома делятся впечатлениями, о том, что это жуть какая-то. И вот на всякий пиковый случай, после теперь уже понятного поражения Киева, Вашингтон приготовил Польшу, как средство будущей агрессии. Грубо говоря, в этом самом самом пиковом случае, именно Польша выступит "тараном" (человеческими ресурсами?) в прокси-войне. Все остальное - из области фантастики. Вообще, все это нынешнее СВО сводится всего лишь к одному - к будущим переговорам. А точнее - их условиям. А еще точнее - кто диктовать их будет.

      У меня лично один вопрос.
      Если РФ Украину победить два года не в состоянии, как она с НАТО воевать планирует?...

      А как США с Китаем воевать собираются? Да тоже никак. Их последнюю "войну" в Афганистане, с последующим позорным бегством за двое суток, со всей брошенной техникой мы все помним. И даже помним, что Джейкоб Салливан это позорное бегство назвал "самой успешной спецоперацией США", где за двое суток им удалось весь контингент вывести. И, да, как наверняка про этот позор сказала бы Джен Псаки, отражая официальную риторику американцев: "Все произошло именно так, потому что мы просто вовремя не смогли наши авианосцы в моря Афганистана доставить"..)
  3. LeutnantTom
    LeutnantTom Вчера, 20:01
    +3
    Nun wird auf Anordnung Kiews entlang der Grenze zu den Regionen Belgorod und Brjansk eine fünf Kilometer lange „Sperrzone“ geschaffen, aus der die Bevölkerung gewaltsam vertrieben wird. Darüber hinaus beabsichtigen die ukrainischen Behörden, die Bevölkerung aus mehreren östlichen Bezirken der Region Charkiw zu evakuieren.

    это хорошие новости, свободный путь для них, Бродячие боеприпасы, ТОС 1, вертолеты и т.д. И все массивно и внушительно!
    Тогда зона отчуждения должна быстро оказаться в руках русских.
  4. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Вчера, 20:30
    0
    Григоровку даже Вагнера не штурмовали, хотя им было это нужно. Думаю, что информация недостоверная...