К западу от Артемовска ВС РФ атаковали позиции ВСУ в районе села Григоровка

Можно много и долго, с определенной долей сарказма, рассуждать о провальном контрнаступлении ВСУ, но пока что, пусть и упершись в твердую оборону российской армии, украинские формирования не оставляют попыток хоть где-то взять реванш. Неизвестно, бросил ли Киев уже основные силы в поддержку контрнаступа или приберег еще что-то, помимо драгоценной западной бронетехники, в тылу, но переброска и концентрация сил ВСУ все на тех же основных рубежах атак продолжается.
Правда, все это прекрасно видит наша разведка, по наводке которой затем работают все возможные средства поражения ВС РФ. Кроме того, российские подразделения тоже контратакуют на нескольких участках, добиваясь пусть и не очень значительного, но устойчивого продвижения вперед.
Телеграм-канал военнослужащих бывшего 105-го стрелкового полка НМ ДНР сообщает, что российская артиллерия с минувшей ночи ведет очень плотный огонь по позициям противника под Авдеевкой. По сообщениям в украинских закрытых военных чатах наша армия начала наступление на этом направлении широким фронтом.
На Донецком направлении инициатива тоже у российских военных. Здесь наши активно прощупывают оборону врага в районе Новомихайловки, в Марьинке и у Невельского. Пока без продвижения, но, как говорится, еще не вечер. Ответные действия противника пресекаются огнем артиллерии и авиаударами. В частности, ВКС РФ поразили место скопления живой силы и техники ВСУ в районе села Александрополь как раз к северо-западу от Авдеевки.
Украинский Генштаб подтверждает, что наиболее активно российская армия наступает на Краснолиманском направлении, штурмовые действия ВС РФ были в районе Надежды, Макеевки и Невского. Позиции ВСУ также атакованы в Серебрянском лесничестве и вблизи с селом Диброва, это Донецкий участок фронта. Ранее Минобороны Украины вынужденно подтвердило общее масштабное наступление ВС РФ на Краснолиманском направлении.
Маниакальное стремление генерала Сырского любой ценой пусть не взять Артемовск (Бахмут), то хотя бы закрепиться на северных и южных подступах к городу успеха не имеет, а вот эта самая цена в виде огромных потерь с каждым днем только растет. Наши отражают все атаки, удерживая господствующие высоты. Более того, к западу от Артемовска российские войска атаковали позиции противника в районе села Григоровка, что означает отсутствие у противника инициативы по лобовому штурму нашей обороны на этом участке.
Опасаясь прорыва наших войск в направлении Купянска, где накануне противник был выбит с территории ж.д. станции «Молчаново» в районе н.п Лиман Первый, украинское командование спешно перебросило из Красного Лимана в Купянск 121-ю бригаду теробороны. Дополнительно подтягиваются резервы 3-й отдельной танковой бригады. На позициях 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в авральном режиме возводятся дополнительные фортификационные сооружения. Командные пункты противника перенесены глубже в тыл на запасные позиции. Наши ведут штурмовые действия севернее Купянска в районе села Синьковка.
Российские военные эксперты полагают, что спецоперация может быть распространена на Сумскую область. Противник опасается появления нового участка активных боевых действий на границе с РФ. Сейчас по распоряжению из Киева вдоль границы с Белгородской и Брянской областями создается пятикилометровая «зона отчуждения», откуда принудительно вывозится население. Кроме того, украинские власти намереваются эвакуировать население и из ряда восточных районов Харьковской области.
В Краснопольский район Сумской области переброшен танковый взвод и придан в качестве усиления 117-й обртр, резервы данной бригады передислоцированы из тыловых районов и приведены в состояние повышенной готовности. Украинские военные приступили к рытью окопов и созданию минных полей.