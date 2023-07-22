В США испытали дрон-разведчик, способный непрерывно находиться в стратосфере до года

Теперь военные стран НАТО смогут шпионить с 20-километровой высоты за тем, что происходит на земле. В США успешно испытали дрон-разведчик, способный непрерывно находиться в стратосфере сроком до года.
Об этом сообщает немецкий журнал Bild.
Испытательный полет проходил в пустынной местности американского штата Нью-Мексико. Запускали беспилотный летательный аппарат Phasa 35, созданный специалистами британской оборонной компании BAE Systems.
Дрон взлетел, достигнув 20-километровой высоты, то есть оказался в стратосфере. Его полет продлился сутки. Но это время не является предельным. Создатели аппарата утверждают, что он может беспосадочно находиться в воздухе в течение целого года. БПЛА способен на это благодаря наличию солнечных элементов питания.
На высоте 20 километров летательный аппарат становится незаметен для радаров. И операторам дрона можно не опасаться, что его собьют системы ПВО предполагаемого противника.
Авторы публикации хотели бы, чтобы западные разработчики вскоре начали поставлять такую технику ВСУ, ведь она могла бы принести пользу украинским боевикам в ходе военных действий против российской армии.
Он может сыграть решающую роль и в войне в Украине
- предположили они, говоря о новом беспилотнике.
Российскому командованию, наверное, тоже следует предполагать такую возможность и поставить задачу отечественному ОПК, чтобы там придумали «противоядие» против созданного на Западе дрона.