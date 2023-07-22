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В США испытали дрон-разведчик, способный непрерывно находиться в стратосфере до года

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В США испытали дрон-разведчик, способный непрерывно находиться в стратосфере до года

Теперь военные стран НАТО смогут шпионить с 20-километровой высоты за тем, что происходит на земле. В США успешно испытали дрон-разведчик, способный непрерывно находиться в стратосфере сроком до года.


Об этом сообщает немецкий журнал Bild.

Испытательный полет проходил в пустынной местности американского штата Нью-Мексико. Запускали беспилотный летательный аппарат Phasa 35, созданный специалистами британской оборонной компании BAE Systems.


Дрон взлетел, достигнув 20-километровой высоты, то есть оказался в стратосфере. Его полет продлился сутки. Но это время не является предельным. Создатели аппарата утверждают, что он может беспосадочно находиться в воздухе в течение целого года. БПЛА способен на это благодаря наличию солнечных элементов питания.

На высоте 20 километров летательный аппарат становится незаметен для радаров. И операторам дрона можно не опасаться, что его собьют системы ПВО предполагаемого противника.


Авторы публикации хотели бы, чтобы западные разработчики вскоре начали поставлять такую технику ВСУ, ведь она могла бы принести пользу украинским боевикам в ходе военных действий против российской армии.

Он может сыграть решающую роль и в войне в Украине

- предположили они, говоря о новом беспилотнике.

Российскому командованию, наверное, тоже следует предполагать такую возможность и поставить задачу отечественному ОПК, чтобы там придумали «противоядие» против созданного на Западе дрона.
Использованы фотографии:
BAE Systems
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10 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:10
    0
    Шикарно написали...
    Простой вопрос... а что может делать этот пепелац, кроме того, что б парить над облаками???
  2. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 18:11
    0
    найдется ответка и на эту технику ... ибо это вам не с туземцами воевать
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:11
    +1
    Удивительно, в космосе с земли мы можем видеть железку с шарик для тенниса,а вот дроняру на высоте 20 км не можем.Парадокс .Может кто обьяснит ?35 метров размах крыльев ,150 кг вес.
  4. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 18:12
    +1
    С цистерной спирта я хоть на орбите могу
  5. Попандос
    Попандос Сегодня, 18:12
    -1
    поставить задачу отечественному ОПК, чтобы там придумали «противоядие» против созданного на Западе дрона.

    Дык, вроде уже придумали,
    Фрэнсис Гэри Пауэрс мог бы подтвердить, он наверняка запомнил 1 мая 1960 года.
  6. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 18:12
    0
    он может беспосадочно находиться в воздухе в течение целого года

    ...и зачем козе баян?
  7. tihon4uk
    tihon4uk Сегодня, 18:13
    +2
    На высоте 20 километров летательный аппарат становится незаметен для радаров.!? Автор сейчас не 50-е года 20 века и сбить его можно современными ЗРК, высота не панацея.
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 18:22
      0
      Цитата: tihon4uk
      На высоте 20 километров летательный аппарат становится незаметен для радаров.!? Автор сейчас не 50-е года 20 века и сбить его можно современными ЗРК, высота не панацея.


      Здесь акцент сделан не на высоте полета, а на совокупности малощаметности и высоты. Типа малозаметный аппарат на такой высоте сложнее обнаружить.
  8. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 18:16
    +1
    У нас есть противоядие это МИГ-31 который летает в стратосфере, а дальше уже соответствующая ракета класса воздух-воздух сделает своё дело.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:26
    0
    На высоту 20 км эта Фаза 35 сколько часов поднималась на своих двух лопушках?Лопушки на высоте 20 км ,какую-то тягу развить могут и какая у него тогда скорость на высоте 20 км?