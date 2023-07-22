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Командующий ОС ВСУ Наев: За последнюю неделю на границе с Белоруссией установлено более 2,5 тысяч мин

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Командующий ОС ВСУ Наев: За последнюю неделю на границе с Белоруссией установлено более 2,5 тысяч мин

Переброска подразделений ЧВК "Вагнер" в Белоруссию не на шутку встревожила Киев, в Генштабе ВСУ не исключают удара с северного направления. В связи с этим командование группировки "Север" предпринимает дополнительные меры для укрепления границы.


По словам командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, только за последнюю неделю подразделения ВСУ установили на границе с Белоруссией более 2,5 тысячи противотанковых мин, разрушили участки на пяти дорогах, сделали более 60 лесных завалов, еще и заминировав их. Все это должно задержать наступающие со стороны республики силы, если атака все же последует.

Генерал подчеркнул, что в данный момент все проводимые ЧВК "Вагнер" мероприятия направлены на "запугивание" населения Украины. Но у них ничего не получится, потому что ВСУ готовы к этому.

(...) Но нас не надо пугать, потому что мы знаем, чем надо заниматься и делаем все для того, чтобы вражеские разведывательные диверсионные силы не смогли успешно действовать на территории Украины, в частности, на Киевском направлении в Чернобыльской зоне

- заявил Наев.

Командующий отметил, что сосредоточенные на границе с Белоруссией силы "мотивированы и натренированы" и полностью готовы к отражению потенциального наступления. А созданная линия обороны с новыми фортификационными сооружениями поможет в этом. На сегодняшний день ВСУ выкопали 40 км противотанкового рва и установили более 30 тысяч минных ловушек. Как заявил недавно Зеленский, северное направление находится под "круглосуточным контролем".
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14 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Вчера, 18:37
    +1
    Вопрос... а вопросов нет. Только они видят смысл в подобных заявлениях.
  2. oppozite28
    oppozite28 Вчера, 18:44
    +4
    (...) Но нас не надо пугать, потому что мы знаем, чем надо заниматься и делаем все для того, чтобы вражеские разведывательные диверсионные силы не смогли успешно действовать на территории Украины, в частности, на Киевском направлении в Чернобыльской зоне

    - заявил Наев.
    Вот именно что их не надо пугать, сами себя уже напугали и наложили мин. Даже не помнят куда мины наклали, небось под каждым кустом чтобы никто не видел. Кладут дальше чем видят, примерно как после употребления слабительного для нормализации стула... request
  3. ASM
    ASM Вчера, 18:49
    +1
    Интересно, западные страны поставляют свои мины, или окраинцы минируют советскими? Просто наши солдаты тренируются именно на старых наших минах и они для них представляют меньшую опасность.
  4. михаилл
    михаилл Вчера, 18:50
    +3
    разрушили участки на пяти дорогах,

    Что-то мне это напоминает. wink
    1. Умник
      Умник Вчера, 19:44
      0
      Древнеукрам ломать любимое занятие не одной гидроэлектростанции не построили зато ломать мастера
  5. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Вчера, 18:57
    +2
    И чем им это поможет??? Они скоро на четыре фронта будут воевать. Южное направление, район Кременского леса, Харьковское направление с атакой на Суммы и мз Белоруссии на Куев. И как они это собираются делать???
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 19:03
      +3
      В истории зачастую бывало..Укрепления просто обходили..
      1. AllBiBek
        AllBiBek Вчера, 19:41
        0
        Как вариант, через Литву.
        Что-то подобное немцы пару раз проворачивали в прошлом веке, с Францией, через Бельгию.
    2. Егоза
      Егоза Вчера, 19:05
      +1
      Цитата: Михаил-Иванов
      Они скоро на четыре фронта будут воевать. Южное направление, район Кременского леса, Харьковское направление с атакой на Суммы и мз Белоруссии на Куев. И как они это собираются делать???

      "И мальчики кровавые в глазах"! (с) И везде "Вагнер! Вагнер! Вагнер!"
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 20:21
        0
        Цитата: Егоза
        "И мальчики кровавые в глазах"! (с) И везде "Вагнер! Вагнер! Вагнер!"

        Это наши к Вагнерам нелицеприятно, а Сырский уже по ночам во сне вскакивает и орёт - "Вагнер, Вагнер, спасайся, кто, как может". Да еще в. Беларуси зарегистрирован, тяжко Сырскому и кодле.
  6. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Вчера, 18:58
    +1
    Сделали 60 лесных завалов, ещё и заминировав их. Разбойники какие-то. feel Посмотреть бы на это.
  7. Румaтa
    Румaтa Вчера, 19:10
    +1
    Молодцы Вагнера! Пальцем не пошевелив изъяли с ЛБС тысячи мин ВФУ.
  8. Uno
    Uno Вчера, 19:52
    0
    "Михаил-Иванов" Хорошо когда есть эксперты, которые знают откуда готовится нападение, вы забыли про десант в Одессе.
  9. Евгений_Свириденко
    Евгений_Свириденко Вчера, 23:40
    0
    Может сосредоточение сил "Вагнера" в Беларуси было с целью оттянуть силы ВСУ с других направлений? В этом случае репутация "Вагнера" конечно идёт на пользу России. И размещение их в Беларуси стратегически хороший ход. Тогда и далее нужно пускать поболе "дыма" в глаза, изображать что вот вот нападём объединёнными с Беларусью силами... Ну и классика. "Всякая война основывается на обмане". "Поэтому, когда ты способен атаковать, показывай себя неспособным; когда выдвигаешься вперед, делай вид, что стоишь на месте; когда ты близко, показывай, будто далеко; когда ты далеко, показывай, будто близко" "Если его силы свежи, утоми его". Ну у древнего китайского мыслителя Сунь Цзы много чего ещё подобного в таком стиле и считаю многое актуально до сих пор. https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2020/02/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D1%8C-%D0%A6%D0%B7%D1%8B-%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B.pdf