Командующий ОС ВСУ Наев: За последнюю неделю на границе с Белоруссией установлено более 2,5 тысяч мин

(...) Но нас не надо пугать, потому что мы знаем, чем надо заниматься и делаем все для того, чтобы вражеские разведывательные диверсионные силы не смогли успешно действовать на территории Украины, в частности, на Киевском направлении в Чернобыльской зоне

Переброска подразделений ЧВК "Вагнер" в Белоруссию не на шутку встревожила Киев, в Генштабе ВСУ не исключают удара с северного направления. В связи с этим командование группировки "Север" предпринимает дополнительные меры для укрепления границы.По словам командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, только за последнюю неделю подразделения ВСУ установили на границе с Белоруссией более 2,5 тысячи противотанковых мин, разрушили участки на пяти дорогах, сделали более 60 лесных завалов, еще и заминировав их. Все это должно задержать наступающие со стороны республики силы, если атака все же последует.Генерал подчеркнул, что в данный момент все проводимые ЧВК "Вагнер" мероприятия направлены на "запугивание" населения Украины. Но у них ничего не получится, потому что ВСУ готовы к этому.- заявил Наев.Командующий отметил, что сосредоточенные на границе с Белоруссией силы "мотивированы и натренированы" и полностью готовы к отражению потенциального наступления. А созданная линия обороны с новыми фортификационными сооружениями поможет в этом. На сегодняшний день ВСУ выкопали 40 км противотанкового рва и установили более 30 тысяч минных ловушек. Как заявил недавно Зеленский, северное направление находится под "круглосуточным контролем".