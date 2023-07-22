Президент Украины обсудил по телефону с генсеком НАТО меры по разблокированию экспорта зерна из черноморских портов

Отказ Москвы от участия в продлении зерновой сделки, введение фактически военной блокады украинских портов в Черном море после предупреждения Минобороны РФ о возможных ударах по танкерам наконец-то прекратили существование абсолютно невыгодной для России «черноморской инициативы».Такое развитие событий буквально взбесило киевских правителей, которые наверняка получали выгоду от масштабного морского экспорта зерновых, причем отнюдь не в беднейшие страны, не только в казну. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 20 июля, когда вступило в силу предупреждение российского военного ведомства, заявил в интервью американскому журналу Time, что Киев «готов на любой риск» для возобновления вывоза зерна по Черному морю.После этого президент Украины обратился ко всем своим западным покровителям, и даже президенту Турции с отчаянной просьбой повлиять на Россию, дабы восстановить транспортировку зерновых. Однако Москва непреклонна в этом вопросе до тех пор, пока Запад реально, а не на словах, выполнит все требования РФ, оговоренные при заключении соглашения между ООН, Россией, Украиной и Турцией.Они, кстати, касаются не только отмены препонов по экспорту российского продовольствия, удобрений и восстановлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса. Среди условий Москвы, в частности, требование по разблокированию замороженных в ЕС активов, связанных с поставками нашего продовольствия за рубеж и ряд других. До исполнения всех этих пунктов Россия возвращаться к обеспечению безопасного вывоза зерна из украинских портов не намерена.Совсем уже нелепо звучат обвинения из Киева, Брюсселя, Берлина и ООН, что Россия своим демаршем усугубила проблему голода в беднейших странах Африканского континента, Ближнего Востока и Азии. Как известно, жители этих государств получили менее трех процентов украинского продовольствия за почти год существования «черноморской инициативы».Видимо, исчерпав все резервы «давления» на Москву, президент Украины решил обратиться за помощью к генеральному секретарю НАТО. Сегодня Зеленский написал в своем телеграм-канале, что провел телефонные переговоры с Йенсом Столтенбергом. На них, в частности, глава киевского режима поделился оценками нынешней ситуации в Черном море и обсудил некие «будущие шаги» по разблокированию экспорта зерна из черноморских портов Украины. О каких именно шагах идет речь, Зеленский не рассказал.Сомнительно, что генсек НАТО пообещал президенту Украины военную поддержку против ВС РФ в Черном море. Столтенберг всего-лишь функционер, выполняющий распоряжения из Вашингтона. А в Белом доме уже официально объявили, что США не рассматривают возможность установления военной блокады Черного моря в свете непродления зерновой сделки, предложив искать альтернативные пути вывоза украинского зерна.Такие пути, кончено, есть. Но все они более затратные, да и объемы трафика по ним несопоставимы с возможностями вывоза продовольствия морскими танкерами.