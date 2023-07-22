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Президент Украины обсудил по телефону с генсеком НАТО меры по разблокированию экспорта зерна из черноморских портов

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Президент Украины обсудил по телефону с генсеком НАТО меры по разблокированию экспорта зерна из черноморских портов

Отказ Москвы от участия в продлении зерновой сделки, введение фактически военной блокады украинских портов в Черном море после предупреждения Минобороны РФ о возможных ударах по танкерам наконец-то прекратили существование абсолютно невыгодной для России «черноморской инициативы».


Такое развитие событий буквально взбесило киевских правителей, которые наверняка получали выгоду от масштабного морского экспорта зерновых, причем отнюдь не в беднейшие страны, не только в казну. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 20 июля, когда вступило в силу предупреждение российского военного ведомства, заявил в интервью американскому журналу Time, что Киев «готов на любой риск» для возобновления вывоза зерна по Черному морю.

После этого президент Украины обратился ко всем своим западным покровителям, и даже президенту Турции с отчаянной просьбой повлиять на Россию, дабы восстановить транспортировку зерновых. Однако Москва непреклонна в этом вопросе до тех пор, пока Запад реально, а не на словах, выполнит все требования РФ, оговоренные при заключении соглашения между ООН, Россией, Украиной и Турцией.

Они, кстати, касаются не только отмены препонов по экспорту российского продовольствия, удобрений и восстановлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса. Среди условий Москвы, в частности, требование по разблокированию замороженных в ЕС активов, связанных с поставками нашего продовольствия за рубеж и ряд других. До исполнения всех этих пунктов Россия возвращаться к обеспечению безопасного вывоза зерна из украинских портов не намерена.

Совсем уже нелепо звучат обвинения из Киева, Брюсселя, Берлина и ООН, что Россия своим демаршем усугубила проблему голода в беднейших странах Африканского континента, Ближнего Востока и Азии. Как известно, жители этих государств получили менее трех процентов украинского продовольствия за почти год существования «черноморской инициативы».

Видимо, исчерпав все резервы «давления» на Москву, президент Украины решил обратиться за помощью к генеральному секретарю НАТО. Сегодня Зеленский написал в своем телеграм-канале, что провел телефонные переговоры с Йенсом Столтенбергом. На них, в частности, глава киевского режима поделился оценками нынешней ситуации в Черном море и обсудил некие «будущие шаги» по разблокированию экспорта зерна из черноморских портов Украины. О каких именно шагах идет речь, Зеленский не рассказал.

Сомнительно, что генсек НАТО пообещал президенту Украины военную поддержку против ВС РФ в Черном море. Столтенберг всего-лишь функционер, выполняющий распоряжения из Вашингтона. А в Белом доме уже официально объявили, что США не рассматривают возможность установления военной блокады Черного моря в свете непродления зерновой сделки, предложив искать альтернативные пути вывоза украинского зерна.

Такие пути, кончено, есть. Но все они более затратные, да и объемы трафика по ним несопоставимы с возможностями вывоза продовольствия морскими танкерами.
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27 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Вчера, 19:06
    +11
    Есть еще несколько адресов,куда еще можно пожаловаться..Спортлото,пингвины в Антарктиде(они очень внимательно слушают)....
    1. carpenter
      carpenter Вчера, 19:39
      +4
      Цитата: dmi.pris1
      Спортлото,пингвины в Антарктиде(они очень внимательно слушают).

      У моей бывшей тещи, дворовая, очень хорошо слушает, даже от счастья повизгивает, Гутерриш бы с ней друг друга бы поняли.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 19:40
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Есть еще несколько адресов,куда еще можно пожаловаться..Спортлото,пингвины в Антарктиде(они очень внимательно слушают)....


      Назойливый мух Зеленский и туда нажалуется.
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 21:12
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Есть еще несколько адресов,куда еще можно пожаловаться..Спортлото,пингвины в Антарктиде(они очень внимательно слушают)....

      С пингвИнами ему общаться без толку.
      Поймут его разве что пИнгвины. hi
  2. rocket757
    rocket757 Вчера, 19:09
    +6
    Президент Украины обсудил по телефону с генсеком НАТО меры по разблокированию экспорта зерна из черноморских портов
    . Переговоры двух пустобрехов, которые ничего сделать не в состоянии...
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 19:42
      +7
      С понтом что без украинского зерна ну никак.Да не в зерне дело,а в поставках оружия и боеприпасов.
      Можно посмотреть каков обьём грузооборота был ранее в портах Украины и какой за 2022 год.


      Для сравнения.


      В 2019 году грузооборот порта Новороссийск (156,8 млн.тонн) фактически сравнялся с общим грузооборотом всех портов Украины вместе взятых.
    2. carpenter
      carpenter Вчера, 19:42
      +4
      Цитата: rocket757
      Переговоры двух пустобрехов, которые ничего сделать не в состоянии

      Я смотрю, что кто пообщался с Зеленскм, становятся через какое то время, клоунам пустобрехами.
      Может это я один заметил обижаю "невинных" людей ?
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 19:57
        +1
        Про украинизацию мозгов среди гейропейских говорят, не скрывая ь у нас, а там, пока, тыхо и нызенько!
        У них там свобода слова и сплошная дермократия...
  3. Лешак
    Лешак Вчера, 19:10
    +6
    Жалуется всем до кого достучится. Эх, зеля, зеля, лично ты со своей сворой уже всех задолбал. Кинут тебя в ближайшем будущем даже не сомневайся. yes
    1. rocket757
      rocket757 Вчера, 19:21
      +2
      Кинут этого, на пустое место поставят следующую пустышка.
      Будет хуже или ещё хуже... да вроде и хуже некуда, но как всегда, снизу может раздастся стук!
    2. carpenter
      carpenter Вчера, 19:46
      +2
      Цитата: Лешак
      Эх, зеля, зеля, лично ты со своей сворой уже всех задолбал. Кинут тебя в ближайшем будущем даже не сомневайся.

      Не кнут, пока он им нужен, где он найдут еще такой "ценный материал".
      Пока идет койны клоун войны будет нужен, а потом - да хоть трава не расти, кому нужен этот "окурок".
  4. Pavel57
    Pavel57 Вчера, 19:22
    0
    Цитата: Лешак
    Жалуется всем до кого достучится. Эх, зеля, зеля, лично ты со своей сворой уже всех задолбал. Кинут тебя в ближайшем будущем даже не сомневайся. yes

    Разговор о перевороте в Киеве уже стоит. Тогда и персонально судьба Зеленского под вопросом.
    1. 1976AG
      1976AG Вчера, 19:31
      +1
      Какой смысл им менять зеленского ? Шило на мыло
  5. убей фашиста
    убей фашиста Вчера, 19:28
    +2
    Уверен, что эти два ушлепка нашли полное взаимопонимание побрехали на славу, но только все закончилось пшиком. Англосаксонские ..людки отказались вмешиваться, попытаются науськать турцию. А если султан откажется таскать каштаны из огня, то зелибобику подмоги ждать не откуда.
  6. carpenter
    carpenter Вчера, 19:37
    +2
    Совсем уже нелепо звучат обвинения из Киева, Брюсселя, Берлина и ООН, что Россия своим демаршем усугубила проблему голода
    Это "демарш" Гутерриш & Co. + Брюссель, на а Киев Берлин, он слова не имеют. Выполни, что подписал и как сказал Путин -"Вы делаете свою часть, мы делаем свою", нет ничего проще. А визжать как голодные свиньи в коровнике, Запад может.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Вчера, 19:43
    +1
    И США и Великобритания уже сказали, что вводить корабли в Черное море они не будут.
  8. rusich
    rusich Вчера, 20:17
    +4
    Заметался Зеля как вошь на гребешке. Давно пора было зерновую сделку прикрыть
  9. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Вчера, 20:30
    +1
    Ещё можно в Спортлото позвонить или в справочную автовокзала в столице Гватемалы...
  10. Бывший солдат
    Бывший солдат Вчера, 20:46
    +1
    Такое развитие событий буквально взбесило киевских правителей, которые наверняка получали выгоду от масштабного морского экспорта зерновых, причем отнюдь не в беднейшие страны, не только в казну.


    Известный украинский экономист Кущ утверждает, что выручка от продажи украинского зерна по сделке- около 10млрд$, и основная прибыль по ней упала международным зернотрейдерам, скупившим зерно ещё до СВО. Второй выгодоприобретатель бюджет Турции. Казна Украины получила от сделки что-то около нуля. Бюджет Украины формируется с налогов и сборов ещё живого бизнеса и подачек Запада.
    1. Ольгея
      Ольгея Вчера, 21:19
      0
      Цитата: Бывший солдат
      Известный украинский экономист Кущ утверждает, что выручка от продажи украинского зерна по сделке- около 10млрд$, и основная прибыль по ней упала международным зернотрейдерам, скупившим зерно ещё до СВО. Второй выгодоприобретатель бюджет Турции. Казна Украины получила от сделки что-то около нуля. Бюджет Украины формируется с налогов и сборов ещё живого бизнеса и подачек Запада.

      Ну за поставки оружия надо чем то платить. С паршивой овцы хоть шерсти клок.
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 21:32
    +2
    А Зеля уверен ,что на том конце провода был Столтенберг - а не Вован с Лексусом?
    1. Наган
      Наган Сегодня, 00:29
      0
      вывоза продовольствия морскими танкерами.
      А так разве делают? Обращаюсь к Вам как к спецу по гражданскому флоту. Мне до сих пор казалось, что танкеры перевозят жидкие грузы, а для насыпных используют балкеры, или как их там звать. Но я в морских делах ни разу не спец, даже после дюжины, а то и больше, круизов по морям-океанам.
  12. ratoborets
    ratoborets Вчера, 22:01
    +3
    Экспорт украинского зерна 33 млн т – это 1.4% мирового производства зерна (2384 млн т). В мире более, чем достаточно поставщиков-экспортеров, которые будут только рады его заменить ... в том числе фермеры из США (2-ые по экспорту пшеницы), Канады (3-е место), Франции (4-е место) ... и, конечно, же России (1-е место).

    Удивительно, американские власти так беспокоятся о продовольственной безопасности африканских стран и как же они будут без украинского зерна (а Украина занимает всего лишь 5-е место по экспорту пшеницы) ... при этом делают все, чтобы запретить вывоз российского зерна, когда Россия (по крайней мере до СВО) занимала 1-е место по экспорту.

    Это говорит либо о крайней мере кретинизма (медицинский термин) американского руководства, либо об абсолютном бессовестном двуличии (якобы переживать о бедных африканцах и как мир выживет без 18 млн т украинской пшеницы, но при этом делать все, чтобы заблокировать экспорт 37 млн т российской пшеницы).

    ПС Данные по экспорту взяты за 2020 год до проведения СВО.
  13. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Вчера, 23:25
    0
    Уж ежели за время СВО ничто и никуда толком не сдвинулось,
    то и далее ждать особых сдвигов резонов нет.
    Возможно лишь дальнейшее омаразмение вплоть до 24 года.
    А там под выборы возможно и будет сделано что-либо для поднятия тонуса "электората".

    Но после выборов всё это будет забыто.
  14. Улисс
    Улисс Вчера, 23:47
    0
    Кокаинового в НАТО послали.. Клоун уже реально начал надоедать.
  15. Любитель_чтения
    Любитель_чтения Вчера, 23:54
    0
    Очень интересно, что Канада внезапно нарастатила посадки пшеницы. Причём они начали это делать с весны, когда сделка работала вовсю...Видно знали.
  16. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 00:07
    0
    Автотранспортом до Германии, потом морем в страны Африки, Ближнего Востока и Азии. Например, в ЮАР, Египет, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Японию, Ю.Корею.