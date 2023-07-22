Военное обозрение
Войти Регистрация

Великобритания завершила обучение второй группы украинских расчётов для британских САУ AS-90

11
Великобритания завершила обучение второй группы украинских расчётов для британских САУ AS-90

Украинская армия в ближайшее время получит подготовленные расчеты для британских самоходных гаубиц AS-90, поставленных ранее Киеву. Как сообщает пресс-служба Минобороны Великобритании, завершено обучение второй группы украинских военных.


Британия завершила подготовку уже второй группы украинских военных для самоходных артиллерийских установок AS-90. Количество завершивших обучение и сроки британцы не называют. Известно, что первая группа прибыла на территорию Соединенного королевства еще в марте, ее обучение завершилось еще весной.

С начала этого года уже вторая группа украинских артиллеристов завершила учения на грозной 155-мм САУ AS90

- говорится в сообщении британского военного ведомства.

Как подчеркнули в Лондоне, программа обучения украинских военнослужащих является частью обязательств Великобритании в "неизменной поддержке" Украины в ее "борьбе с Россией".

Ранее Великобритания поставила Украине примерно 30 самоходных артиллерийских установок AS-90, на сегодняшний день они должны находиться на линии боевого соприкосновения, но информации об их применении очень мало.

155-мм САУ AS-90 стоит на вооружении армий Великобритании и Польши, всего выпущено 179 единиц, не считая прототипов. Широкого распространения не получила. Дальность стрельбы - 24 км в базовом варианте и до 30 км с удлиненным стволом. Темп стрельбы - 3 выстрела в минуту, может применять все 155-мм боеприпасы НАТО.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Егоза
    Егоза Вчера, 19:33
    -1
    Ранее Великобритания поставила Украине примерно 30 самоходных артиллерийских установок AS-90, на сегодняшний день они должны находиться на линии боевого соприкосновения, но информации об их применении очень мало.

    Все пали в борьбе роковой! )))
    1. rocket757
      rocket757 Вчера, 19:41
      0
      Те же "дрова в костёр", по другому там не получается.
    2. Tochilka
      Tochilka Вчера, 21:11
      +1
      не все, но по сводкам уже выбито несколько штук.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Вчера, 23:03
        0
        Цитата: Tochilka
        не все, но по сводкам уже выбито несколько штук.

        Вот и получвется что смысла учить чему-то "мясо" нет.
        Оно и не образованное в качестве мяса вполне подойдёт.
  2. rocket757
    rocket757 Вчера, 19:40
    0
    Наглы в своём амплуа... не наградил России, кому то ещё, с самого утра, день пропал зря.
  3. LeutnantTom
    LeutnantTom Вчера, 19:48
    -3
    Надеюсь, русские силы хорошо подготовились к встрече со 2-й британской группой.
    Никогда не недооценивайте врага!
    Но с объединенными силами должно получиться
    Вертолеты, самолеты, дроны, артиллерия и смелые умные и сплоченные солдаты.
    И кассетные боеприпасы, по крайней мере на фронте.
    В самом начале, если можно, экономит человеческие и материальные потери в своих рядах.
  4. oppozite28
    oppozite28 Вчера, 20:36
    +1
    С начала этого года уже вторая группа украинских артиллеристов завершила учения на грозной 155-мм САУ AS90

    - говорится в сообщении британского военного ведомства.
    Вторую группу артиллеристов туда же куда и первую, безаппеляционно... САУ AS-90 однозначно подлежат утилизации отечественными специалистами по контрбатарейной работе... request
  5. Ольгея
    Ольгея Вчера, 20:56
    0
    Известно, что первая группа прибыла на территорию Соединенного королевства еще в марте, ее обучение завершилось еще весной.

    И куда делась первая группа?
  6. Ivan F
    Ivan F Вчера, 21:34
    -3
    Такие машины в принципе, не должны попадать на территорию незалежной. Даже распиаренные танки по сравнению с этими САУ, не так опасны.
  7. Enceladus
    Enceladus Вчера, 23:18
    0
    Чему могут обучить люди, которые только по мишенькам на полигоне стреляли?
  8. Fangaro
    Fangaro Вчера, 23:54
    0
    Украинская армия в ближайшее время получит подготовленные расчеты для британских самоходных гаубиц AS-90, поставленных ранее Киеву. Как сообщает пресс-служба Минобороны Великобритании, завершено обучение второй группы украинских военных.

    Плохо, что очередных спецов для ВСУ подготовили.
    Однако... Чем сложнее западное вооружение, тем дороже подготовленные спецы. Может пора не западную технику уничтожать, а купейные вагоны, в которых обученные военные на Украину возвращаются?
    Ну не только же из патриотизма и равенства гражданских прав американцы во Вьетнаме на спасение лётчика отправляли несколько десятков спасателей.
    Дорогой специалист - дорог и обучением и своей госпитализацией или пленением.