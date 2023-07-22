Великобритания завершила обучение второй группы украинских расчётов для британских САУ AS-90

С начала этого года уже вторая группа украинских артиллеристов завершила учения на грозной 155-мм САУ AS90

Украинская армия в ближайшее время получит подготовленные расчеты для британских самоходных гаубиц AS-90, поставленных ранее Киеву. Как сообщает пресс-служба Минобороны Великобритании, завершено обучение второй группы украинских военных.Британия завершила подготовку уже второй группы украинских военных для самоходных артиллерийских установок AS-90. Количество завершивших обучение и сроки британцы не называют. Известно, что первая группа прибыла на территорию Соединенного королевства еще в марте, ее обучение завершилось еще весной.- говорится в сообщении британского военного ведомства.Как подчеркнули в Лондоне, программа обучения украинских военнослужащих является частью обязательств Великобритании в "неизменной поддержке" Украины в ее "борьбе с Россией".Ранее Великобритания поставила Украине примерно 30 самоходных артиллерийских установок AS-90, на сегодняшний день они должны находиться на линии боевого соприкосновения, но информации об их применении очень мало.155-мм САУ AS-90 стоит на вооружении армий Великобритании и Польши, всего выпущено 179 единиц, не считая прототипов. Широкого распространения не получила. Дальность стрельбы - 24 км в базовом варианте и до 30 км с удлиненным стволом. Темп стрельбы - 3 выстрела в минуту, может применять все 155-мм боеприпасы НАТО.