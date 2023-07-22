Выигравший в 2017 году тендер XM17 Modular Handgun System пистолет SIG Sauer M17 стал основным в Армии США

Американская армия обзавелась новым основным оружием, в качестве которого выбран пистолет SIG Sauer M17 и M18 (компактная версия M17). Об этом сообщает 19fortyifve.
Армия США наконец-то определилась с основным пистолетом для своих военнослужащих, им стал SIG Sauer M17, который заменит Beretta M9 и M9A1, M45A1 (Colt 1911) и M007 (Glock 19). Вообще-то выбор в пользу этого пистолета ВС США сделали еще в 2017 году, приняв его на вооружение, но основным он стал только сейчас.
После многих лет испытаний, разработок и совместной работы с ВВС армия выбрала большой пистолет SIG SAUER M17 и боевой M18 в качестве своей армейской модульной системы ручного огнестрельного оружия
- пишет издание.
По последним данным, армия США уже заказала 500 тысяч экземпляров нового пистолета в двух модификациях M17 и M18 (укороченный).
В январе 2017 года американская армия назвала победителя тендера XM17 Modular Handgun System. Им оказался пистолет M17 — модификация SIG Sauer P320, разработанная с учётом требований Минобороны США. Новый пистолет поставляется в войска в калибре 9×19 Parabellum, при этом производитель указывает, что оружие является модульным и может быть легко переоборудовано для стрельбы патронами .357SIG и .40 S&W.
Первыми на вооружение новый пистолет приняла Армия США (Сухопутные войска), затем Корпус морской пехоты, ВМС, ВВС и космические силы.