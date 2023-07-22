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Выигравший в 2017 году тендер XM17 Modular Handgun System пистолет SIG Sauer M17 стал основным в Армии США

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Выигравший в 2017 году тендер XM17 Modular Handgun System пистолет SIG Sauer M17 стал основным в Армии США

Американская армия обзавелась новым основным оружием, в качестве которого выбран пистолет SIG Sauer M17 и M18 (компактная версия M17). Об этом сообщает 19fortyifve.


Армия США наконец-то определилась с основным пистолетом для своих военнослужащих, им стал SIG Sauer M17, который заменит Beretta M9 и M9A1, M45A1 (Colt 1911) и M007 (Glock 19). Вообще-то выбор в пользу этого пистолета ВС США сделали еще в 2017 году, приняв его на вооружение, но основным он стал только сейчас.

После многих лет испытаний, разработок и совместной работы с ВВС армия выбрала большой пистолет SIG SAUER M17 и боевой M18 в качестве своей армейской модульной системы ручного огнестрельного оружия

- пишет издание.


По последним данным, армия США уже заказала 500 тысяч экземпляров нового пистолета в двух модификациях M17 и M18 (укороченный).

В январе 2017 года американская армия назвала победителя тендера XM17 Modular Handgun System. Им оказался пистолет M17 — модификация SIG Sauer P320, разработанная с учётом требований Минобороны США. Новый пистолет поставляется в войска в калибре 9×19 Parabellum, при этом производитель указывает, что оружие является модульным и может быть легко переоборудовано для стрельбы патронами .357SIG и .40 S&W.

Первыми на вооружение новый пистолет приняла Армия США (Сухопутные войска), затем Корпус морской пехоты, ВМС, ВВС и космические силы.
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69 комментариев
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  1. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Вчера, 20:37
    +4
    Что ж, видать хороший "пестик". Впрочем я, конечно, не специалист. А было бы интересно, конечно, послушать практиков - как сей девайс соотносится с нашими "гюрзами" и т.д.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Вчера, 20:48
      +11
      Не буду брюзжать,но все таки.Раз пишется статья о оружии,то хоть выкладывайте тех.характеристики.Сравним,может и поспорим.А так?Ну,красивый девайс на фото...
      1. Moonlight
        Moonlight Вчера, 20:57
        +2
        Мне все равно больше симпатичен старый добрый Кольт 1911-го года. Не знаю, насколько он эффективен по сравнению с современными образцами, но выглядит потрясающе.
        А тенденция, что американцы принимают на вооружение европейские пистолеты, все-таки есть. Лоббисты ли стараются, или местные оружейники не выдают чего-то стоящего?..
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Вчера, 21:08
          +3
          Все дело в том,что этот пистолет-американский.Выпущен в США дочерней компанией.
      2. Alex777
        Alex777 Вчера, 22:42
        +2
        Цитата: dmi.pris1
        Раз пишется статья о оружии,то хоть выкладывайте тех.характеристики.


        Бренд SIG Sauer Inc.
        Страна бренда США
        Калибр 9mm Luger
        Размер пистолета Полноразмерный
        Длина общая 203 мм
        Ширина 41 мм
        Высота 139 мм
        Длина ствола 119 мм
        Вес 833 г
        Длина прицельной линии 168 мм
        Тип рельс Picatinny (M1913)
        Срабатывание триггера Striker
        Тип спускового крючка Стандартный изогнутый
        Тип рукоятки Carry полимерный средний
        Материал ствола Карбонитрированная сталь
        Материал рамы Нержавеющая сталь
        Материал затвора Нержавеющая сталь, покрытие Coyote PVD

        P320-M17 - 9-мм пистолет с ударно-спусковым механизмом, поставляется с одним магазином на 17 патронов и двумя магазинами на 21 патрон.
    2. yuri bakster
      yuri bakster Вчера, 21:02
      0
      хороший подарок для зеленского....с одним патроном
      1. Starover_Z
        Starover_Z Вчера, 21:42
        0
        Цитата: yuri bakster
        хороший подарок для зеленского....с одним патроном

        В качестве такого, для надёжности ему нужно подарить Магнум 45 калибра !
        P.S. Чтоб надёжно пораскинул мозгами !
        1. Aken
          Aken Вчера, 22:01
          +2
          Уже предлагали. Много раз. Ничуть не хуже.
    3. Wildcat
      Wildcat Сегодня, 01:55
      +1
      hi
      Пистолет "соответствовал условиям закупки", как указало мое любимое GAO (если надо, найду цитаты, вам, как финансисту, возможно будет интересно почитать мысли аудиторов о пистолете), опережая конкурентов (ближайший - Глок) по цене.

      Из "фичей" - за счет сменных рамок "подгонка по руке 90% военных" (раньше все делали разные накладки на рукоять). Опциональная возможность установки коллиматора на пистолет (у нас это недооценивается, но в тире лично видел: двум девушкам выдали оружие с коллиматором и без - рост попаданий по гонгам ориентировочно с 50% до 90% у неподготовленного стрелка, плюс - реальная возможность стрелять в темноте). "Неочевидно нужная" возможность ставить фонарь/ЛЦУ. Стабильное усилие спуска.

      ИМХО, с нашими пистолетами не соотносится от слова "никак", особенно при требовании 35 000 (тридцать пять тысяч) гарантированного "настрела". Сколько стреляют наши - в комментариях к статье все ясно (возможно, поэтому такая живучесть и не нужна). Отзывы о "Викинге" желающие могут найти сами.

      Слово барышне из USAF

      https://youtu.be/5sZ4fg0vI3c

      Ну и не обойтись без Йена:

      https://youtu.be/g16oac56h4E?list=RDCMUCrfKGpvbEQXcbe68dzXgJuA

      PS. Остальные "силовики" в США - милитари/полис - выбирают "кто во что горазд".
      Марин Корпс упрямо использует для отдельных юнитов 1911; есть те, кто использует "5-7" (аналог условный "Гюрзы", "бронебойный" пистолет); некоторые полицейские управления не мучаются и берут Глок (9мм, 10 мм, был даже .45Глок, который не .45 от 1911); Сикрет Сервис - .357 Зиг/Глок19ген5.
      Но вроде бы милитари переходят на М17/М18 все.
  2. Румaтa
    Румaтa Вчера, 20:41
    +1
    Х.З. Пистолет это ИМХО вообще не для армии, разве что для полиции алкашей пугать. Свой штатный ПМ брал раз в полгода на дежурство по полку. На стрельбище ни разу в мишень не попал.)))
    Зато из Калаша всегда в тройке лучших по полку среди офицерского состава, хотя тоже раз в полгода безымянный не пристрелянный.
    1. Б-15
      Б-15 Вчера, 21:03
      +1
      ПМ любит твёрдую руку.
      У нас в полку был майор, который постоянно выбивал девятку и десятку.
      1. beybender
        beybender Вчера, 21:27
        +1
        В 91 -м был фельдшером в Одинцово (Власиха) , ездил на все стрельбы как медик , выбивал из ПМ офицерский норматив на 4 . Про твердую руку сказать не могу , наверное повезло !!!
        1. Oldi
          Oldi Сегодня, 00:09
          0
          Респект! Я из Одинцово, служил в РВСН, но во Владимире, 27 армия, Яковлев главком в 1995г. дурацкие годы...Просто близко всё).
      2. Glock-17
        Glock-17 Вчера, 23:03
        0
        Мой дядька был один из лучших стрелков МВД из ПМ по области. Только твёрдую руку он набивал ещё с детства. Помогло то что дед будучи офицером его постоянно брал на стрельбище.
      3. AlexFly
        AlexFly Сегодня, 00:11
        +1
        ПМ любит настрел, а не твёрдую руку... Как впрочем и любой другой пистолет... Не чешите то, что тешится... Сходите в баню...
      4. Сергей Аверченков
        Сергей Аверченков Сегодня, 00:48
        +1
        Вы простите, но много стрелял из ПМ и вот никогда у меня не получалось. Стрелял из этого как он... забыл. Ну американский... Кольт вроде и опять не получалось - видимо мне это не дано. Хотя с ружьём у меня всё в порядке.
    2. Анатоль Клим
      Анатоль Клим Вчера, 21:06
      +6
      Цитата: Румaтa
      Свой штатный ПМ брал раз в полгода на дежурство по полку.

      У Вас не служба была, а курорт, раз в полгода дежурным ходили, ну мечта однако. а может не доверяли?
      На стрельбище ни разу в мишень не попал.)))

      Добрые у Вас командиры были, за такие результаты в стрельбе, через день на ремень, а может не доверяли, мало ли что, обращаться с ПМ не умеет. smile
      1. Румaтa
        Румaтa Вчера, 21:33
        +1
        Цитата: Анатоль Клим
        У Вас не служба была, а курорт, раз в полгода дежурным ходили, ну мечта однако. а может не доверяли?

        В полку сотни офицеров. Раз в полгода дежурным это часто.
        Стрелковым не владел никто, даже горцы в батальоне охраны.))) В армии пушек, танков, миномётов вообще не видел ни разу.))) Только ракеты, пусковые, локаторы, КУНГи, самолёты, тягачи разные.
        1. Анатоль Клим
          Анатоль Клим Вчера, 21:52
          +5
          Цитата: Румaтa
          В полку сотни офицеров. Раз в полгода дежурным это часто.

          Не позорьтесь про сотни офицеров, ходивших дежурными по полку, каждый год командир утверждает список должностных лиц, допускаемых к дежурству по полку, и там не сотни офицеров полка.
          Стрелковым не владел никто, даже горцы в батальоне охраны.)))

          Командир батальона охраны плохо проводил боевую учёбу, на то и батальон охраны, чтобы уметь стрелять, а горцы вообще не причём, стрелять почаще надо, тренировать л/с.
          1. Румaтa
            Румaтa Вчера, 22:03
            +1
            Цитата: Анатоль Клим
            каждый год командир утверждает список должностных лиц, допускаемых к дежурству по полку,

            Это вы про дежурных по штабу. По полку - все подряд. Обходить ночью территорию и особенно казармы.
            1. Анатоль Клим
              Анатоль Клим Вчера, 22:13
              +4
              Цитата: Румaтa
              По полку - все подряд. Обходить ночью территорию о особенно казармы.

              Вы пишете, что служили в ВВС, вот уж никогда не думал, что в ВВС главной задачей дежурного по полку является хождение по территории и казармам, спорить не буду, в ВВС не служил, в армии всегда говорили, когда писали устав лётчики были в воздухе, про устав слышали, но не читали hi
          2. Румaтa
            Румaтa Вчера, 22:07
            +2
            Цитата: Анатоль Клим
            Командир батальона охраны плохо проводил боевую учёбу, на то и батальон охраны,

            Какую нахрен работу, если на стрельбище давали по 10 патронов. 5 одиночных и 5 очередью.)))
            1. Анатоль Клим
              Анатоль Клим Вчера, 22:41
              +2
              Цитата: Румaтa
              Какую нахрен работу, если на стрельбище давали по 10 патронов.

              Задаю самые простые вопросы:
              - кто составлял план боевой и политической подготовки полка на год?
              - кто подписывал и кто утверждал данный план?
              - почему для батальона охраны не спланированы дополнительные стрельбы? почему не отправлены заявки на получение боеприпасов?
              Видимо для командира полка ВВС батальон охраны это последний вопрос, о котором он вспоминает только тогда, когда случаются ЧП, а так тихо там, ну и ладно.
              1. Румaтa
                Румaтa Вчера, 22:58
                0
                Цитата: Анатоль Клим
                когда случаются ЧП

                Было до меня ЧП. Рассказывали.
                Лейтенант забыл ключи от дома возле спецкапонира со спецбункером где хранились спецбоеголовки. Вернулся в неурочное время. Курок его шлёпнул. Курка отправили в отпуск и перевели в другую часть.
                1. Анатоль Клим
                  Анатоль Клим Вчера, 23:07
                  +3
                  Цитата: Румaтa
                  его шлёпнул.

                  А как же "Стой кто идёт! Стой стрелять буду!" Предупредительный выстрел вверх. Если этого не было, то не в отпуск, а на зону. Мутная история.
                  1. Румaтa
                    Румaтa Сегодня, 00:14
                    0
                    Если этого не было

                    Всё было. На других вышках слышали. А может просто его земели подтвердили.
                    1. Neo-9947
                      Neo-9947 Сегодня, 01:53
                      0
                      В полку сотни офицеров, это точно, и в наряды они ходят не раз в полгода, а раз в неделю, а бывает и по два разА.
                      И какой еще батальон охраны в полку?
                      Командиру полка больше делать нечего, как утверждать фамилии прапорщиков, допущенных к дежурству по штабу?
                      Кстати, вы в армии служили?
              2. Oldi
                Oldi Сегодня, 00:19
                0
                Эти Ваши планы из области - с каким интервалом расставлены таблички, насколько уставной кантик по верхнему срезу ушей, длина щетины, расстояние шеврона от погона, высота голенища сапога, сугробиков (как гробиков) и журналов учёта журналов места хранения журналов фиксации заполнения журналов по нарушениям заполнения журналов и неотправленных заявок на получение журналов. winked Отлично вы планировали, до сих пор действующая армия офигивает.
    3. yuri bakster
      yuri bakster Вчера, 21:08
      +2
      Цитата: Румaтa
      Х.З. Пистолет это ИМХО вообще не для армии, разве что для полиции алкашей пугать. Свой штатный ПМ брал раз в полгода на дежурство по полку. На стрельбище ни разу в мишень не попал.)))
      Зато из Калаша всегда в тройке лучших по полку среди офицерского состава, хотя тоже раз в полгода безымянный не пристрелянный.

      это вы,в каких войсках служили,что у вас калаши непристрелянные были?)
      1. Румaтa
        Румaтa Вчера, 21:40
        0
        Цитата: yuri bakster
        это вы,в каких войсках служили,что у вас калаши непристрелянные были?)

        ВВС.
    4. km-21
      km-21 Вчера, 21:43
      +4
      Цитата: Румaтa
      Свой штатный ПМ брал раз в полгода на дежурство по полку

      В армии говорят не "штатный", а "табельный".
      1. Румaтa
        Румaтa Вчера, 21:52
        +2
        Цитата: km-21
        В армии говорят не "штатный", а "табельный".
        Ну, да. По штату мне положен был табельный пистолет.
        Задумался. Ни разу в армии не видел солдата с Калашом.))) Только охрана с карабинами.
        Мы и по тревоге без личного оружия прибывали.
    5. mister-red
      mister-red Вчера, 21:50
      +3
      Свой штатный ПМ брал раз в полгода на дежурство по полку. На стрельбище ни разу в мишень не попал.)))

      Странно. Я служил срочную гранатомётчиком, личным оружием был Стечкин. Стрелял из него много раз, но больше из ПМ. Так вот из ПМ всегда в мишень попадал, а вот из Стечкина ни разу. Тяжёлый, адвумя руками стрелять запрещали.
      1. Михаил-Иванов
        Михаил-Иванов Вчера, 22:21
        0
        Стечкин - это пистолет-пулемет, к нему также есть съемный приклад. Его главный плюс - большая обойма и безотказность. И им надо уметь правильно пользоваться. В критических ситуациях он спасает воину жизнь!
        1. hhurik
          hhurik Вчера, 22:59
          +1
          Стесняюсь сказать: не пистолет-пулемет АПС, что как-бы отражено в названии. И обоймы у него нету - вот такая горемычная жизнь у изделия с рождения hi Не смог ее Игорь Яковлевич присандалить к пестику, беда-печаль.
        2. Румaтa
          Румaтa Вчера, 23:06
          +1
          Цитата: Михаил-Иванов
          Стечкин - это пистолет-пулемет

          Никогда в жизни не видел, но говорили, что где-то на складах лежат и в случае войны нам выдадут вместо автоматов.)))
    6. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Вчера, 22:26
      +1
      Первый раз когда я стрелял из АК-47 перебил цепь на которой мишень висела. Подошел полковник и спрашивает, ты случайно это сделал или специально)))
      Про ПМ ниже написал. Хотя я из него тоже неплохо могу стрелять, но я просто много лет этим занимался. А среднестатистичный мент не факт что попадет в цель размером с человека. При Союзе у нас было два тира - ментовской и спортивный. Спортивный до сих пор чемпионов выдает, по тв показывают. А в ментовской все время очередь стояла))) Я вот в спортивный много лет ходил, потом в жизни очень пригодилось...
  3. ln_ln
    ln_ln Вчера, 20:54
    +1
    Интересно, чем он лучше Беретты 92.
    1. В. Салама
      В. Салама Вчера, 22:18
      0
      Цитата: ln_ln
      Интересно, чем он лучше Беретты 92.

      Насколько я помню, спец. подразделениям не нравился открытый ствол Беретты, типа возможность загрязнения велика. Предпоследние испытания выиграла Беретта по причине того, что сделали скидку на ЗИП, а Зиг Зауэр упёрлись (а то могли бы и тогда выиграть конкурс), а по характеристикам вроде как совершенно равные пистолеты.
    2. kapitan92
      kapitan92 Сегодня, 00:33
      0
      Цитата: ln_ln
      Интересно, чем он лучше Беретты 92.

      Легче, компактнее, удобнее.
      Лично мне всегда нравилась Беретта. Несколько раз стрелял, правда не в России.
      Пистолеты Beretta 92 серии являются самыми распространёнными в армиях западных стран и многих других развитых и не очень государств ,они состоят на вооружении более чем в 40 армиях мира и в бесчисленном колличестве других силовых структур,ежегодно напрямую и по лицензии их выпускают в мире более 100000 штук в год.Это один из самых массово выпускаемых за всю послевоенную историю пистолетов,обьёмы производства которого можно может-быть только сравнивать с обьёмами производства ПМ в Советские годы.
      Кто не верит моим словам,может сам их легко проверить,источники информации открыты и доступны всем.
      С уважением.
  4. alebdun2000
    alebdun2000 Вчера, 20:56
    +1
    У меня был sig , не нравиться. Слишком толстая рама. Реально чубук в руке. Короткая ручка и высокий пестик. Зато ест все патроны, увеличенный размер патронника
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Вчера, 21:03
      +1
      Цитата: alebdun2000
      У меня был sig , не нравиться. Слишком толстая рама. Реально чубук в руке. Короткая ручка и высокий пестик. Зато ест все патроны, увеличенный размер патронника

      Самый лучший пистолет из западных это Глок-21С, мощный патрон, большой магазин.
      1. Михаил-Иванов
        Михаил-Иванов Вчера, 22:19
        +2
        Я все же отдаю предпочтение ГЛОК 17... Он может и слабее, но у него больше удобства в использовании...
        1. Glock-17
          Glock-17 Вчера, 23:21
          +1
          Отличный пистолет. Сам из него стрелял несколько раз. Десятку из него конечно трудно выбить, но кучность приемлема. Да и вообще я считаю, что пистолет не рассчитан для прицельной стрельбы.
      2. В. Салама
        В. Салама Вчера, 23:26
        0
        Цитата: Лт. запаса ВВС
        Самый лучший пистолет из западных это Глок-21С, мощный патрон, большой магазин.

        Спорное предпочтение. Калибр 45 АКП, ёмкость магазина 13 патронов. Хотя - дело вкуса, а о вкусах не спорят. На мой взгляд, вам бы присмотреться к ГШ-18, по дизайну похожи, ухватистый, гораздо легче и меньше по габаритам. Со специальным патроном пробиваемость гораздо выше, якобы бронежилет 5 класса защиты берёт. Ёмкость магазина - 18 патронов, правда пока пружина не осядет, снаряжаются тяжело, ну так лётчику магазины не снаряжать - все патроны в магазинах уже быть должны. Опять же отечественный производитель поддержки требует.
        Вы заметили, Глок -17 (база для Глок -21) в наши ВС не пошёл и американцы не взяли. Что касается наших - им не нравится, что этот суперпрочный пистолет можно "убить" лишней каплей масла, якобы. Кроме того, там запатентованная технология изготовления ствола, которая обеспечивает его высокий ресурс и, которая возможно иногда нарушается производителем. Были случаи (ютуб в помощь) когда наши спецназовцы жаловались, что новые Глоки, рассыпались практически с первого выстрела. Взрывался патрон в патроннике, причину так и не определили. Думаю причина здесь главная не в стволе, а в форме бойка ударника, что в сочетании с отечественным капсюлем приводит к мощному форсу пламени, что, в свою очередь, увеличивает скорость горения пороха и, как итог, резкий скачок давления. Кто охотники, думаю, подтвердят наличие такого явления, на охотничьем ружье это по дикой отдаче сразу заметно.
        А в реальном бою, думаю, что "самый лучший пистолет - это автомат", но мысль иметь ещё и малогабаритный и лёгкий, но мощный пистолет, хотя бы с одним магазином, конечно же имеет право на жизнь в силу своей привлекательности. Вряд ли ПСМ или ОЦ-21 подойдут для этого, так что - либо ПМ, либо ГШ -18. Ну, на мой взгляд, конечно.
    2. bk0010
      bk0010 Вчера, 23:42
      0
      Цитата: alebdun2000
      Зато ест все патроны, увеличенный размер патронника
      В смысле "ест все патроны"? Какие (9x17, 9x18 и 9x19)? И как этого добились?
  5. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Вчера, 20:59
    +3
    Моё мнение пистолет должен быть у солдата вторым оружием, наряду с автоматом, мало ли заклинил автомат, потерял в бою, лучше иметь пистолет чем быть вообще безоружным.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Вчера, 21:10
      +4
      Лишняя тяжесть, а толку мало.
      Полезнее взять еще пару магазинов к основному оружию.
      1. Михаил-Иванов
        Михаил-Иванов Вчера, 22:18
        0
        А в сжатом пространстве из корда будешь отсреливаться))) У каждого снайпера с собой есть пистолет!
      2. Евгений_Свириденко
        Евгений_Свириденко Вчера, 23:12
        0
        В общем да, в поле пистоль не особо нужен. В плотной застройке, при зачистке зданий лишним не будет. Всегда быстрее выхватить пистоль (подготовленному) чем перезарядить автомат. А останавливающее действие у пистоля 9мм вблизи поболе будет чем у автомата 5,45. Но опять таки пистоль требует тренировок и больше соотносится с спецслужбами.
    2. ColdWind
      ColdWind Вчера, 21:40
      0
      Пистолет нужен офицерам для обороны от безоружных солдат в казарме и что бы застрелиться. Иных задач для пистолета в армии нет.
      1. Михаил-Иванов
        Михаил-Иванов Вчера, 22:16
        +1
        Чтобы застрелиться достаточно пистолета системы Коровина, он раньше и был личным оружием офицера, в том числе Органов Госбезопасности. Хороший ствол для своих задач, в кармане джинсов можно носить)))
        1. hhurik
          hhurik Вчера, 23:31
          0
          Да ладно, пихал ТК в карман джинс - редкостная угловатая гадость, рвущая ткань торчащими во все стороны штифтами. Продавался функционерам-коммунистам, ЕМНИП, по линии спортобщества "Динамо". Стаханову подарили по приколу, наряду с прочими подарками трудящихся. По сравнению с европейскими одноклассниками типа Браунинга-бебби - не катит, от слова совсем.
  6. Был Мамонт
    Был Мамонт Вчера, 20:59
    +2
    Объясните, это мода такая- чем угловатей, тем лучше. Чтоб цепляться ?
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Вчера, 22:15
      0
      Это удобство при стрельбе, держать удобно. Надо понимать, что тир это один вариант, а реальные условия применения оружия совсем другое. Я с детства стрельбой занимался, мс выполнил в свое время...
    2. В. Салама
      В. Салама Вчера, 22:36
      0
      Цитата: Был Мамонт
      ...это мода такая- чем угловатей, тем лучше. Чтоб цепляться ?

      Ну этот ещё ничего, даже курок скрыт (или ударникового типа, хотя вряд ли, на фото непонятно). А вообще вы правы, вид личного оружия во многом дело вкуса, то как же тут без моды. Встречал многих "экспертов" которым уже не нравится дизайн середины прошлого века, на ПМ нос воротят, не современно выглядит.
    3. bk0010
      bk0010 Вчера, 23:45
      +2
      Цитата: Был Мамонт
      Объясните, это мода такая- чем угловатей, тем лучше.
      Стелс! (шутка) Наверно, так внешний вид грознее.
  7. Ivan F
    Ivan F Вчера, 21:06
    0
    На англоязычном ютубе много обзоров на М серию. Вполне достойное оружие.
  8. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Вчера, 22:13
    0
    Я считаю, что выбор в пользу ЗИГа банальная американская коррупция. Детали сравнения этих двух стволов ниже, в конце ссылка на подробную статью.
    Я считаю Глок 17 идеальным пистолетом. И отвечу насчет ПМ, это оружие с невысокими точностными характеристиками, но с хорошей останавливающей способностью (болевой шок), идеальный ствол мента...
    Для справки, бойцы ЦСН ФСБ, сотрудники ФСО и некоторые другие спецы имеют на вооружении ГЛОК 17.
    Глок — мировой лидер среди пистолетов, на сегодня он самый массовый в мире. Есть как фанаты, так и критики этой системы (в первую очередь, каноничного Glock 17), но количество говорит само за себя — более половины полицейских в США выбирают Глок (да-да, им позволяют выбирать), а рынок США — самый интересный для всех производителей короткостволов и самый показательный, по понятным причинам.

    При этом последний армейский конкурс Армии США по замене устаревших и изношенных М9 (Беретта 92) Глок в финал не пустили. Предпочтение отдали SIG Sauer, поэтому теперь это уже свершившийся стандартный пистоль капралов, сержантов и офицеров армии. Но, что характерно, Глоки в сетке армейских вооружений есть — их использует 75-й полк рейнджеров и некоторые другие спецподразделения.

    Кто хочет изучить вопрос в деталях, вот ссылка:
    https://www.ferra.ru/review/techlife/why-glock-is-not-military.htm
  9. Непостижимый
    Непостижимый Вчера, 22:16
    -1
    Цитата: yuri bakster
    хороший подарок для зеленского....с одним патроном

    Дальше что? Зеленский - марионетка! Вместо него появится "черезабораногазадерищенко" с теми же антирусскими лозунгами.
    Я бы ебажахнул по Пентагону, вот честно. Но кто есть я и Верховный. Вероятно тактик он так себе, зато как стратег - выше всех похвал. Так что доверяем нашему Лидеру.
  10. Вадим С
    Вадим С Вчера, 22:17
    -1
    Может у нас когда нибудь примут нормальный закон о гражданском оружии и сможем спокойно покупать себе такие симпатичные игрушки :)))
    1. Болторез
      Болторез Вчера, 22:26
      +3
      Первыми в очередь за " игрушками" встанут тожирасияны с купленным паспортами.
    2. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Вчера, 22:31
      0
      Нашему населению стволы давать нельзя! У нас начальник отдела в супермаркете Остров гражданских пострелял по пьяни, на ПЖ ушел, а что говорить про дураков, пьяниц, наркоманов и психопатов? Наш человек стулом может убить, а баба сковородкой. Этого хватит для самообороны)))
      1. Enceladus
        Enceladus Вчера, 23:11
        0
        Это ты про тот случай на деддомовском метро в 2007? Я там был за 10 минут до этого... слышал выстрелы
      2. Glock-17
        Glock-17 Вчера, 23:33
        0
        А остановить его было некому. Ибо все остальные безоружны. Гражданское оружие нужно разрешить, но после тщательной проверки. Кольт всех уравнял.
      3. hhurik
        hhurik Вчера, 23:41
        0
        Цитата: Михаил-Иванов
        Нашему населению стволы давать нельзя! У нас начальник отдела в супермаркете Остров гражданских пострелял по пьяни, на ПЖ ушел, а что говорить про дураков, пьяниц, наркоманов и психопатов? Наш человек стулом может убить, а баба сковородкой. Этого хватит для самообороны)))

        Вам бы к доктору сходить. hi
      4. bk0010
        bk0010 Вчера, 23:47
        0
        Цитата: Михаил-Иванов
        Нашему населению стволы давать нельзя!
        Необходимо!
        Цитата: Михаил-Иванов
        У нас начальник отдела в супермаркете Остров гражданских пострелял по пьяни

        Цитата: Михаил-Иванов
        , а что говорить про дураков, пьяниц, наркоманов и психопатов

        Цитата: Михаил-Иванов
        Наш человек стулом может убить, а баба сковородкой
        Именно поэтому.
  11. Enceladus
    Enceladus Вчера, 23:09
    0
    У зига кожух + затвор. Это не монолитная деталь... кожух штампофка лютая, затвор да, фрезеровка. на P+ патронах разваливается за пару сотен выстрелов... игрушка как и глок. Сам носил трофейный ... бразильскую копию таурус беретты 92фс. очень точный ствол... надежный как швецарские часы. Но уход естественно нужен.
    З.Ы. Браунинговскую систему запирания терпеть не могу.... даже у глока ствол начинает опускать порой до вылета... с нее стабильно 3-кой 10ки с 25 метров, с глока - 9ка стабильно 1 точно в 75% выстрелов
  12. Fangaro
    Fangaro Вчера, 23:38
    +2
    500 тыс экз...

    Недавно шли дебаты про то, что пистолет должен быть меньше, легче и т.д. Автора не помню. В разделе Вооружение.
    Там в дискуссии часто мелькала фраза, что пистолет в армии лишь номинант. Как погон или шеврон. И его надо прятать, что бы все враги не охотились за тем, у кого пистолет. Это вроде логично, т.к. офицер, как противник, больше может навредить, чем рядовой, сержант.
    Тогда за каким лешим Штаты и конкурс провели, и 2 варианта для своих военных выбрали, и 500 тыс экземпляров заказали?
    Если пистолет никому не нужен, кроме полиции, то амеры зачем деньги тратят для закупки в армию? Они межгалактические пильщики бюджета? Или что то не так с посулами, что в нашей армии птстолет не нужен?