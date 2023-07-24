Новые жертвы контрнаступления на подходе: танки «Леопард 1» прибыли на Украину

Про договорённости о передаче Киеву танков «Леопард 1», пожалуй, слышали уже все. Более того, ему даже прочат судьбу самого массового танка западного производства в украинских войсках – обещано почти две сотни, да ещё и по итогам саммита НАТО в Вильнюсе немцы решили скинуть с барского плеча 25 единиц этой породы. Разумеется, не всё и не сразу – в час по чайной ложке, но лапы старой немецкой «кошки» модификации 1А5 уже ступили на украинскую землю и окажутся в зоне проведения специальной военной операции.
Машины в целом не такой уж и хлам, учитывая нынешнее применение бронетехники в боях. Однако если их используют в «контрнаступе», результат, скорее всего, будет очевиден, и дело тут даже не в их слабом бронировании.
«Картонный», но с претензией
Положение сейчас очень серьёзное – идёт кровопролитный и тяжёлый во всех смыслах военный конфликт крайне высокой интенсивности, в котором каждая единица боевой техники на особом счету. Однако по вполне понятным причинам некоторые господа по обе стороны баррикад пытались и пытаются иронизировать насчёт этого обстоятельства. В особенности это касается старых боевых машин, по которым вообще образовался некий паритет: сначала украинцы откровенно смеялись по поводу решения об отправке наших Т-54 и Т-62 на фронт, а теперь получают в «обратку» такой же шквал критики по поводу «Леопардов 1».
Автор этой иронии не разделяет и придерживается простого правила: иметь даже устаревший танк под рукой лучше, чем вообще не иметь никакого. Тем не менее стоит признать, что защищённость немецких изделий не являлась даже формально удовлетворительной ещё на момент их создания. Доктрины, концепции – это всё понятно, но когда у машины по корпусу толщина стальной брони не превышает 70 мм по лбу и 30-35 мм по бортам, а башня в целом даже до старого Т-54 не дотягивает, то выводы можно сделать соответствующие.
Собственно говоря, на это и делают основной упор в критике «Леопарда 1». Всё, на что он реально способен – это выдержать обстрел из автоматических орудий, и то не во всех проекциях. Поэтому фактически любое противотанковое средство, используемое в зоне специальной военной операции, гарантированно продырявит его с фатальными последствиями. Как-то мы уже выкладывали материал с описаниями результатов обстрела более «толстокожего» Т-54 – с германским танком будет то же самое.
Исходя из этих обстоятельств, украинцы, скорее всего, попытаются оборудовать часть машин навесной динамической защитой типа «Контакт», как это делалось с некоторыми «Леопардами 2». В таком исполнении танк сможет действовать чуть более свободно на поле боя: стойкость к старым, но активно используемым в СВО противотанковым гранатомётам и некоторым моноблочным ракетам будет обеспечена, хоть и не в полной мере. Впрочем, эти меры проблему защищённости могут решить только частично – радикально ситуация не поменяется. Машина всё равно останется уязвимой к широкому спектру противотанковых боеприпасов, используемых войсками Российской Федерации.
С бронёй-то всё более или менее понятно – под обстрел эту «кошку» лучше не выпускать, она, пусть и в самом мощном обвесе, разгромно проиграет даже не самому защищённому советскому Т-72А, не говоря об остальных. Но вот с огневой мощью и её реализацией не всё так просто.
Надо понимать, что модификация «Леопард 1А5», которую решили поставлять и уже поставляют на Украину, сильно отличается от базовых моделей пятидесятилетней давности.
Старой требухи в виде оптического дальномера, примитивных прицелов и прочего в нём уже нет. Вместо этого танк имеет систему управления огнём от своего потомка в лице «Леопард 2». Вполне сносный тепловизионный прицел, лазерный дальномер, баллистический вычислитель и комплект сопутствующего оборудования для учёта условий стрельбы, типа и скорости цели, собственного положения танка, температуры пороховых зарядов и прочего. В общем-то, таким набором не могут похвастаться не только старые Т-54, но и некоторые танки посвежее.
Вопрос лишь в том, какие боеприпасы войдут в комплект с поставляемыми «Леопардами 1». Их номенклатура, если брать не только германское производство, на самом деле весьма широкая. К 105-мм нарезной пушке существует масса оперённых бронебойных подкалиберных снарядов, причём бельгийцы в этом деле преуспели настолько, что выдали на-гора боеприпас на вольфраме с пробиваемостью около 400-420 миллиметров, чуть-чуть не дотягивающий до легендарного советского «Манго» в калибре 125-мм. Помимо этого, есть осколочно-фугасные, бронебойно-фугасные, картечные, кумулятивные, многофункциональные снаряды и даже управляемые ракеты, но последние два в расчёт можно не брать.
Но даже если дело ограничится старым набором из кумулятивных, оперённых подкалиберных и бронебойно-фугасных снарядов, танк беззубым не будет. Для лёгкой техники он окажется серьёзным противником, учитывая неплохую систему управления огнём. Тут разве что бронебойно-фугасные боеприпасы не являются полноценной альтернативой осколочным из-за их существенно меньшего радиуса действия по пехоте, но их наличие в любом случае позволяет бороться как с живой силой, так и с укреплениями, разного рода строениями гражданского назначения и заграждениями.
Повторят судьбу своих потомков в СВО
При обозначенных ранее вводных: тотальная слабость бронирования, неплохая система управления огнём и номенклатура боеприпасов (как вероятная, так и фактическая в минимальном варианте) позволяют сделать вывод о том, что в теории танки «Леопард 1» могут использоваться исключительно в качестве поддержки пехоты и лёгкой техники на сравнительно безопасных для себя дистанциях, либо в сложившихся подобным образом иных боевых ситуациях. В этом плане, как показала практика, в том числе и в наших вооружённых силах, старый конь борозды не портит. Однако дело упирается в ставший уже притчей во языцех украинский «контрнаступ».
Длящееся уже больше месяца, это, с позволения сказать, мероприятие сопровождается очень большими потерями ВСУ как в личном составе, так и в боевой технике. Потеряны десятки переданных Соединёнными Штатами боевых машин пехоты «Брэдли», некоторое количество «Леопардов 2» тоже получили своё, причём часть из них вышла из строя безвозвратно. В конце концов, под раздачу попали и французские АМХ-10RC. И это всё не включая множества БТР и броневиков, а также машин разных классов советского образца.
Да, тумаков получили изрядно и приобрели опыт, поняв, что на рожон лучше не лезть. Тем не менее с учётом высоких потерь высока вероятность, что Киев рано или поздно задействует максимум из имеющегося резерва, приготовленного для наступления. В ход могут пойти и «Челленджеры 2» с «Мардерами», ранее нигде на фронтах не мелькавшие, и «Леопарды 1» в том числе. Тогда может сложиться ситуация, в которой «Леопарды 1» окажутся такими же жертвами, как и их потомки в лице «Леопард 2».
Естественно, нет никаких сомнений в том, что тот же «Леопард 2» куда сильнее по живучести и защищённости, поэтому при столкновении лоб в лоб с противником покажет себя лучше, чем натуральная консервная банка в лице его предка. На этом вообще все выводы можно было бы закончить – запинают старика без каких-либо проблем даже не заморачиваясь выбором средств. Но есть определённые обстоятельства.
Эти обстоятельства характеризуются на самом деле очень просто: нехватка сил и средств для ведения полноценного общевойскового боя.
Просто физическая невозможность ВСУ подавить нашу артиллерию и провести полноценную огневую подготовку, отсутствие авиации, должного количества инженерной техники, средств ПВО для непосредственного прикрытия войск на линии боевого соприкосновения, проблемы с РЭБ и остальные составляющие украинского битья головой об стену приводят к предсказуемому результату, который мы видим каждый день в бесконечных количествах видеороликов и фотографий с фронта.
Да, это про выведение из строя как отдельных танков, так и в составе групп с помощью мин с последующим прилётом «подарков» от наших артиллеристов по наведению с дронов. Обстрел любой попавшейся на глаза техники управляемыми противотанковыми ракетами из боевых вертолётов. Тотальное господство беспилотных летательных аппаратов в воздухе, начиная от самодельных камикадзе в виде FPV-дрона с примотанной гранатой от РПГ и заканчивая фабричными барражирующими боеприпасами.
В этом случае получается весьма странный, но в то же время ожидаемый парадокс: шансы доехать до рубежей обороны и реализовать свой огневой потенциал что у «тонкостенного» «Леопарда 1», что у более защищённого аналога порой могут оказаться одинаковы. Конкретно броня оказывается в том положении, что ей невозможно воспользоваться в полной мере – высок риск остаться «разутым» на минах или горелым остовом ещё в серой зоне.
Тут остаётся только вспомнить и перефразировать высказывание про Кольта. Конструкторы сделали танки сильными и слабыми, а «контрнаступ» сделал их равными. Утрированно, конечно, но частенько с реальностью совпадает.