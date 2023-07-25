Невспомогательный флот: итоги бессистемного развития вспомогательного флота РФ



Типовая ситуация для ВМС США – передача топлива на ходу и одновременно переноска грузов вертолётами. Для ВМФ России – недостижимый уровень возможностей. Фото: ВМС США

Проект 23120



Построенное на ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» (заводской номер 881) проекта 23120 во время церемонии подъема флага и ввода в состав ВМФ России. Кронштадт, 21.08.2021 года. Фото: Curious / forums.airbase.ru

Проект 20360

Морской транспорт вооружения «ВТР-79» проекта 20360. Фото: Wikipedia

Проект 20360М

Морской транспорт вооружения проекта 20360М. Рисунок: сайт конструкторского бюро по проектированию судов «Вымпел».

Проект 03180



Чертёж судна проекта 03180

Проект 03182



Головной построенный АО «Судостроительный завод «Волга» (Нижний Новгород) малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» (заводской номер 850) проекта 03182 в Севастополе, 26.11.2020 года. Фото: А. Бричевский



Проект 23130



СМТ «Академик Пашин». Фото: Александр Иванов



Передача торпеды на боевой корабль с корабля комплексного снабжения «Березина». Фото: Форум Balancer'а (форум Авиабазы).



Баржа простава для Кузнецова. Фото: Мурманская область / Vk.com.



Кузнецов и плавкран при погрузке боеприпасов. Фото: Форум Balancer'а (форум Авиабазы).

«Так, уже в процессе эксплуатации этого ККС выяснилось, что он плохо приспособлен для совместных действий с авианесущими кораблями. Недостаточной оказалась и скорость полного хода, ибо ГШ ВМФ, опираясь на ошибочные научные обоснования, задал в ТТЗ скорость, не отвечающую опыту боевого использования авианесущих кораблей…

Иностранные аналоги имели скорость хода в 25–26 узлов, что позволяло им действовать в составе авианосных соединений, не сковывая их своим присутствием, ибо при работе с авиацией средняя скорость соединения составляла 23–24 узла».