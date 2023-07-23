Американский чиновник: администрация Байдена на текущий момент решительно придерживается отказа от отправки на Украину ракет большой дальности ATACMS

По данным источника, никакого предметного обсуждения вопроса поставок ракет большой дальности в администрации в течение последнего времени не было.

В администрации (Байдена) опасаются, что если США будут отправлять Украине всё больше современного оружия , то это приведёт к утрате возможности для самих США надлежащим образом подготовиться к другим гипотетическим конфликтам.

Американская пресса пишет о решении администрации Байдена относительно ракет большой дальности, которые ранее затребовала Украина.По данным издания Washington Post, ситуация такова, что администрация Байдена «на текущий момент решительно придерживается отказа от отправки на Украину ракет большой дальности ATACMS». Напомним, что для пусков этих ракет подходят универсальные установки HIMARS.Свой материал американская газета основывает на данных высокопоставленного источника, имя которого, однако, не называется.Из материала:Источник WP говорит о том, что, по мнению администрации США, у Киева есть куда более насущные на данный момент потребности, чем ракеты ATACMS.Из публикации:Нужно напомнить, что у Украины уже есть натовские дальнобойные ракеты. Это франко-британские Storm Shadow и французские SCALP.