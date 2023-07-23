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Американский чиновник: администрация Байдена на текущий момент решительно придерживается отказа от отправки на Украину ракет большой дальности ATACMS

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Американский чиновник: администрация Байдена на текущий момент решительно придерживается отказа от отправки на Украину ракет большой дальности ATACMS

Американская пресса пишет о решении администрации Байдена относительно ракет большой дальности, которые ранее затребовала Украина.


По данным издания Washington Post, ситуация такова, что администрация Байдена «на текущий момент решительно придерживается отказа от отправки на Украину ракет большой дальности ATACMS». Напомним, что для пусков этих ракет подходят универсальные установки HIMARS.

Свой материал американская газета основывает на данных высокопоставленного источника, имя которого, однако, не называется.

Из материала:

По данным источника, никакого предметного обсуждения вопроса поставок ракет большой дальности в администрации в течение последнего времени не было.

Источник WP говорит о том, что, по мнению администрации США, у Киева есть куда более насущные на данный момент потребности, чем ракеты ATACMS.

Из публикации:

В администрации (Байдена) опасаются, что если США будут отправлять Украине всё больше современного оружия, то это приведёт к утрате возможности для самих США надлежащим образом подготовиться к другим гипотетическим конфликтам.

Нужно напомнить, что у Украины уже есть натовские дальнобойные ракеты. Это франко-британские Storm Shadow и французские SCALP.
Использованы фотографии:
Википедия
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7 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:52
    0
    ситуация такова, что администрация Байдена «на текущий момент решительно придерживается отказа от отправки на Украину ракет большой дальности ATACMS»

    И правильно делают. И эти собьют при случае. Так зачем же заранее себя подставлять?)))
  3. Попандос
    Попандос Сегодня, 06:58
    0
    на текущий момент решительно придерживается отказа от отправки

    Значит точно отправят
  4. tsvetahaki
    tsvetahaki Сегодня, 07:03
    +1
    Американский чиновник: администрация Байдена на текущий момент решительно придерживается отказа от отправки на Украину ракет большой дальности ATACMS

    А насколько быстро утечет "текущий момент"???
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:17
    -1
    Возможно что ПОКА не дадут,ибо есть всушникам чем бить по нашим складам,а ближе к зиме расщедрятся.
  6. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 07:18
    -1
    Толку радоваться то? Штаты последовательно проходят все "красные линии". Пройдут и эту, увы.
  7. Мореход
    Мореход Сегодня, 07:36
    0
    Возможно дезинформация, перед поставками.
  8. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 07:55
    0
    Думаю, что, если их поставят, то военные базы НАТО будут в большой опасности. Наш Посейдон на запасном пути.