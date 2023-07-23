Американский военный эксперт: Украине нужно либо идти на переговоры, либо Россия перейдёт в наступление и может взять Одессу и Харьков

Эта тактика является изначально провальной по той причине, что используется она на равнинной местности. У России превосходство в воздухе. Там открытое пространство. Пехотинцы двигаются медленно, их обнаруживают и накрывают артиллерийским и миномётным огнём.

В такой ситуации Украине нужно сейчас воспользоваться возможностью для проведения переговоров с Россией, либо столкнуться с тем, что Россия перейдёт уже в собственное наступление. Тогда под контроль россиян могут перейти даже Одесса и Харьков.

Старший научный сотрудник института по вопросам обороны США Дэниел Дэвис опубликовал статью, в которой рассуждает о смене тактике украинской армии. Эту тактику ВСУ оказались вынуждены использовать после провала так называемого первого этапа контрнаступления, когда крупные «бронекулаки» были размотаны российской армией, в том числе на Запорожском направлении.Отставной американский подполковник пишет, что теперь Украина решила перейти к тактике использования малых групп, которые бросаются в бой с целью просочиться через российские линии обороны.Американский военный эксперт:Дэвис отмечает, что если в качестве поддержки пехоты вперёд отправляется бронетехника, то она также рискует быть уничтоженной ещё на начальном этапе движения.Американский аналитик считает, что такой тактикой ВСУ не истощают российскую оборону, а истощают только собственный человеческий ресурс на поле боя.Дэниел Дэвис: