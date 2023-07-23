Военное обозрение
Войти Регистрация

Американский военный эксперт: Украине нужно либо идти на переговоры, либо Россия перейдёт в наступление и может взять Одессу и Харьков

16
Американский военный эксперт: Украине нужно либо идти на переговоры, либо Россия перейдёт в наступление и может взять Одессу и Харьков

Старший научный сотрудник института по вопросам обороны США Дэниел Дэвис опубликовал статью, в которой рассуждает о смене тактике украинской армии. Эту тактику ВСУ оказались вынуждены использовать после провала так называемого первого этапа контрнаступления, когда крупные «бронекулаки» были размотаны российской армией, в том числе на Запорожском направлении.


Отставной американский подполковник пишет, что теперь Украина решила перейти к тактике использования малых групп, которые бросаются в бой с целью просочиться через российские линии обороны.

Американский военный эксперт:

Эта тактика является изначально провальной по той причине, что используется она на равнинной местности. У России превосходство в воздухе. Там открытое пространство. Пехотинцы двигаются медленно, их обнаруживают и накрывают артиллерийским и миномётным огнём.

Дэвис отмечает, что если в качестве поддержки пехоты вперёд отправляется бронетехника, то она также рискует быть уничтоженной ещё на начальном этапе движения.

Американский аналитик считает, что такой тактикой ВСУ не истощают российскую оборону, а истощают только собственный человеческий ресурс на поле боя.

Дэниел Дэвис:

В такой ситуации Украине нужно сейчас воспользоваться возможностью для проведения переговоров с Россией, либо столкнуться с тем, что Россия перейдёт уже в собственное наступление. Тогда под контроль россиян могут перейти даже Одесса и Харьков.
Использованы фотографии:
Минобороны России
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
16 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:15
    +1
    Отставной полковник-этим всё сказано!Не действующий сенатор или генерал ,а составной!
    1. yuri bakster
      yuri bakster Сегодня, 07:53
      -1
      только отставной, и может такое сказать,вряд ли, скажет действующий офицер нато....низззя,у них украина,почти что победила
  2. Мореход
    Мореход Сегодня, 07:15
    +2
    Ну с планами то он угадал, а вот критикуя нет вариантов для ВСУ.
  3. 30 вис
    30 вис Сегодня, 07:20
    +3
    Что такое отставной подполковник ? Да у нас в стране таких отставных ( не всегда дружащих с головой ! ) тьма . А так было бы просто шикарно взять Одессу и Харьков . Да звучит хорошо . Но , время покажет .
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 09:00
      0
      . А так было бы просто шикарно взять Одессу и Харьков . Да звучит хорошо

      Только вот кем брать ? Где взять столько сил?
  4. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 07:20
    +5
    В такой ситуации Украине нужно сейчас воспользоваться возможностью для проведения переговоров с Россией,
    О какой возможности толкует этот господин? Переговоры уже были. Чем это закончилось? И вообще, переговоры с террористами, фашистами и западными демократами - или глупость или тактическая уловка (допустимая именно с ними), не более.
  5. Мореход
    Мореход Сегодня, 07:21
    +6
    Как то так
    Тот самый случай, когда критикуешь действия, а предложить то и нечего.
  6. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:27
    +1
    Россия перейдёт уже в собственное наступление. Тогда под контроль россиян могут перейти даже Одесса и Харьков.

    Кошмарный сон для США! Возьмут, возьмут и Одессу и Харьков, и Киев. Пусть в Америке довольствуются тем, что на их территории есть и Киев, и Одесса. Вот вам ваш суррогат. А наши возьмут свое обязательно.
    1. Сандор Клиган
      Сандор Клиган Сегодня, 08:26
      0
      еще полгода назад, я и сам так думал, а сейчас уверен, что будут переговоры, да подлые и поганые, но на фронте тупик, очень хочу ошибаться....
      1. A17ttt
        A17ttt Сегодня, 08:53
        +1
        Тупик не на фронте (ТВД), а выше - в едином царстве финансов, капитала, имущественных прав, управления.
        Раньше вопрос решался единолично или узким коллегиальным органом, потом через Scrum и другие модели. Теперь перекладывают на ИИ.
        Неудивительно, что мировое одеяло трещит, а капитал не может определиться. Ибо привык капитал за последние десятилетия не работать, а пожинать ссудный % доход на коротких участках времени.
        И самый лучший способ для капитала - сформировать руины настолько большие и такой величины спрос, чтобы загрузить производственные мощности и взрастить кадры утраченные за эти десятилетия.
        На основе которых (кадры и спрос) возможно прорастет росток - новой индустриальной технологической революции.
        Поэтому очаги раздражения и противостояния (F точки) будут только множиться. Формируя плацдарм для последующих руин и спроса на товарные предложения.
  7. антивирус
    антивирус Сегодня, 07:33
    -3
    Понятно что дкмали не уничтожая мосты ухрии.
    Доставка снега и элитный алкоголь.
    Долбанули и запели про запрягайте хлопцы тюленей, та лягайте в каяк почивать.
    Чем дольше не перемирие, тем слабее позиции бандеры.
    Им не нужны силы. За них все сделают на очередном берлинском конгрессе нато.
    А почему сократили сухпут до уровня франции-это не вопрос и наши всегда правы.
    А мосты? А центры принятия? А символы бандеровцев?а ж/д войска в 1/6 или1/7 суши?
    Экономика трубы вылетела в трубу.лоббистов нефтгаз задвинут в угол, а третьего передела поставят на пьедестал и в думу, правительство? Замена шохина и...?
  8. Николай310
    Николай310 Сегодня, 07:43
    +3
    КЕМ??? У России что с 10к армий в запасе? Ситуация на фронте тупиковая...их количество нейтрализуется нашим качеством...и наоборот

    Поэтому переговоры практически единственный выход...

    Есть второй,конечно:"вставай,страна огромная". Но Путин не Сталин( и даде не Николай Второй)...и произнести "братья и сестры...к Вам обращаюсь я,друзья мои" не в состоянии...поэтому как бы не хотелось восстановить территорию СССР,при данных розовых поняшках-это практически нереально...

    Они скорее от Славянска и Краматорска откажутся ради аммиакопроводов...
  9. air wolf
    air wolf Сегодня, 07:52
    +1
    Если мы не вернем Одессу и Харьков, Суммы, это война будет столетней как средневековье, только отрезав бандеровцев от моря это все закончится, Польша не выдержит логистического кошмара и лет через пять мы забудем про Украину...
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 08:47
      0
      Можно подумать что сейчас морем что то приходит. Логистический ужас начнётся при уничтожение этих хабов.
  10. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 07:52
    -1
    Мне ближе по сердцу второе. Компромисс только в одном, так называемая "западная украина" может отойти третьим странам, но при этом на них не должно быть военных баз. Если будут, то Россия должна их уничтожить массированным ударом.
  11. BlacTiger74
    BlacTiger74 Сегодня, 08:03
    0
    " Тогда под контроль россиян могут перейти даже Одесса и Харьков " ..........
    А кто сказал , что только Одесса и Харьков ? )))