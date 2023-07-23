Украинские СМИ: Ночью ВС РФ атаковали объекты в Одесской области пятью видами ракет

Сегодня ночью российскими Вооруженными силами была предпринята очередная массированная атака объектов военного назначения и портовой инфраструктуры на территории Одесской области Украины. Об этом сообщают украинские средства массовой информации.
По данным украинских СМИ, ночью ВС РФ атаковали объекты в Одесской области пятью видами ракет. Для ударов по целям на территории Одесской области были применены пять видов ракет – «Калибр», «Оникс+», Х-22, «Искандер-К», баллистические «Искандер-М». В этот раз украинские паблики признают, что ракеты нанесли разрушения портовой инфраструктуре, правда, не уточняя, какой именно.
В привычном для себя духе украинское командование «Юг» сообщило, что якобы значительную часть ракет удалось сбить средствами противовоздушной обороны. Но, вероятно, именно последствия «работы» украинской ПВО как раз и демонстрируют украинские СМИ, публикуя фотографии разрушенных жилых домов и уничтоженных автомобилей. Для России нет никакого смысла наносить удары дорогостоящими ракетами по жилым кварталам. А вот на «работу» украинской ПВО эти попадания как раз и похожи более всего.
Вероятно, результат "работы" украинской ПВО
Согласно опубликованной украинскими СМИ информации, практически все удары наносились по прибрежной части Одессы, по объектам портовой инфраструктуры. Ранее, пока действовала «зерновая сделка», Россия предпочитала воздерживаться от уничтожения этих объектов, но теперь ограничения сняты.
Портовая инфраструктура Одессы использовалась киевским режимом отнюдь не только для целей вывоза зерна, но и для приема грузов военного назначения, размещения вооружений и военной техники, в том числе морских беспилотников, используемых в диверсионных атаках против Крымского полуострова.