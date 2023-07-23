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Украинские СМИ: Ночью ВС РФ атаковали объекты в Одесской области пятью видами ракет

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Украинские СМИ: Ночью ВС РФ атаковали объекты в Одесской области пятью видами ракет

Сегодня ночью российскими Вооруженными силами была предпринята очередная массированная атака объектов военного назначения и портовой инфраструктуры на территории Одесской области Украины. Об этом сообщают украинские средства массовой информации.


По данным украинских СМИ, ночью ВС РФ атаковали объекты в Одесской области пятью видами ракет. Для ударов по целям на территории Одесской области были применены пять видов ракет – «Калибр», «Оникс+», Х-22, «Искандер-К», баллистические «Искандер-М». В этот раз украинские паблики признают, что ракеты нанесли разрушения портовой инфраструктуре, правда, не уточняя, какой именно.

В привычном для себя духе украинское командование «Юг» сообщило, что якобы значительную часть ракет удалось сбить средствами противовоздушной обороны. Но, вероятно, именно последствия «работы» украинской ПВО как раз и демонстрируют украинские СМИ, публикуя фотографии разрушенных жилых домов и уничтоженных автомобилей. Для России нет никакого смысла наносить удары дорогостоящими ракетами по жилым кварталам. А вот на «работу» украинской ПВО эти попадания как раз и похожи более всего.


Вероятно, результат "работы" украинской ПВО


Согласно опубликованной украинскими СМИ информации, практически все удары наносились по прибрежной части Одессы, по объектам портовой инфраструктуры. Ранее, пока действовала «зерновая сделка», Россия предпочитала воздерживаться от уничтожения этих объектов, но теперь ограничения сняты.

Портовая инфраструктура Одессы использовалась киевским режимом отнюдь не только для целей вывоза зерна, но и для приема грузов военного назначения, размещения вооружений и военной техники, в том числе морских беспилотников, используемых в диверсионных атаках против Крымского полуострова.
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16 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:37
    +2
    Когда смотришь на руины домов, то вспоминается американский термин: "Сопутствующий ущерб".
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 07:54
      +2
      По данным украинских СМИ, ночью ВС РФ атаковали объекты в Одесской области пятью видами ракет. Для ударов по целям на территории Одесской области были применены пять видов ракет – «Калибр», «Оникс+», Х-22, «Искандер-К», баллистические «Искандер-М».


      По-моему 4 типами ракет,так как Калибр и Искандер-К это по сути одна и та же ракета.Что за Оникс +?Может быть Оникс-М.
      Боевая часть ракеты кажется небольшой. Это всего 400 кг. Однако понимать, что за счет сверхзвука ракета проникает вглубь корпуса корабля или заглубленного штаба и уж затем взрывается. Так что даже 400 кг боевой части причиняют значительные повреждения.
      К тому же у «Оникса» боевая часть — это не масса тротила, а масса более эффективного взрывчатого вещества, которое взрывается в 2 раза мощнее тротила. Получается, что эквивалентная масса ракеты — 800 кг тротила. А это уже серьезно.


      Изначально дальность «Оникса» была 600 км, однако модернизированный вариант летает на 800 км. Дальность удалось увеличить благодаря использованию нового топлива. Вместо обычного децилина используется Децилин-М Т-10.

      https://dzen.ru/a/ZLpZESICrXuuhRCz

      Дальность 800 км позволяет бить хоть по Киеву.Расстояние Севастополь Киев по трассе составляет 876 км, а по прямой - 688 км.А там ведь ещё боевая часть эквивалент 800 кг тротила.
      1. 63_spb_52
        63_spb_52 Сегодня, 08:11
        +1
        Какое используемое в отечественном ракетном вооружении ВВ имеет тротиловый коэффициент 2?
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 08:13
          0
          Цитата: 63_spb_52
          Какое используемое в отечественном ракетном вооружении ВВ имеет тротиловый коэффициент 2?


          Не знаю.
        2. 63_spb_52
          63_spb_52 Сегодня, 08:18
          +1
          Прошу простить - тротиловый эквивалент ВВ
          1. 63_spb_52
            63_spb_52 Сегодня, 08:25
            +1
            Тротил- гексоген максимальное значение эквивалента 1,42. Другие бризантные ВВ, например самое мощное нитрокубан- даже в США не производят, т. к. цена запредельная даже для них- десятки тысяч долларов за кг.
      2. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:26
        +1
        Как то все забыли, что в условиях зерновой сделки был досмотр кораблей, участвующих в транспортировке зерна. Я нигде не мог найти уточнений, кто и где проводил такой досмотр? А теперь наши СМИ всюду пишут, что вместе с зерном везли оружие.... Ну и, как можно было подписывать такие договоренности, если их запросто никто не выполнял? На кого жалуемся, если сами полные идиоты и позволяем водить себя за нос? request
  2. Равик
    Равик Сегодня, 07:40
    +3
    Неплохо бы рейд минами обложить. Блокада так блокада.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:44
    +2
    Портовая инфраструктура Одессы использовалась киевским режимом отнюдь не только для целей вывоза зерна, но и для приема грузов военного назначения, размещения вооружений и военной техники, в том числе морских беспилотников, используемых в диверсионных атаках против Крымского полуострова.

    Фсе! Лавочка прикрылась и на Привозе торговать нечем! ))) "Давно пора" уже наступило. Удачи, ребята. Даешь Одессу!
  4. larsikkot
    larsikkot Сегодня, 07:45
    +2
    минировать мне кажется надо все вокруг одессы-если подорвется зерновоз сказать что на своей же мине laughing
  5. air wolf
    air wolf Сегодня, 07:56
    +3
    Вернуть Одессу это святое и потом как Жуков, Николаев, зачистить от бандеровцев laughing
    И заметьте не Миколаев, это русский город!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:59
      +3
      Николаев то почему потом?После Одессы?В наших условиях Николаев в первую очередь на освобождение
    2. Si1vernn
      Si1vernn Сегодня, 08:28
      +1
      В Одессе много лояльных украинскому режиму, получим полно скрытых информаторов.
      1. Metallurg_2
        Metallurg_2 Сегодня, 09:05
        0
        Нужно воссоздавать Смерш и подлатать бараки в лагерях за Полярным кругом.
  6. Отшельница
    Отшельница Сегодня, 08:25
    0
    "Портовая инфраструктура использовалась для приёма военных грузов "
    Какая халатность со российской стороны. Или что то по хуже. Почему не было досмотра нашими? Реджепке доверились, а он зная что продолжения сделки не будет, вишенку на этот тортик в виде освобождения азiвцев.
    Амеры уже заявили, а им не доверять нельзя ибо они аксиома, что русские заминировали акватории. Таки надо добавить к украинским минам ещё и при подрыве судна говорить что украинская повредила.
  7. Световит
    Световит Сегодня, 08:48
    +2
    Сегодня рекордный пуск по портовой инфраструктуре Одессы. Укропская ППО по привычке спрацювала по жилой застройке, собор разрушили. negative