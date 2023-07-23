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Военврач: ВСУ ведут целенаправленную охоту на российских медиков в зоне спецоперации

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Военврач: ВСУ ведут целенаправленную охоту на российских медиков в зоне спецоперации

С целью причинения наибольшего ущерба российским войскам, украинские формирования целенаправленно пытаются уничтожать всех работающих на линии боевого соприкосновения военных медиков. Об этом рассказала РИА Новости начальник медицинской службы сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным «Дуга».


Известно, что в вооруженных силах стран мира существует «табу» на действия против медиков. В Женевской конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях от 12 августа 1949 года подчеркивается, что медицинский персонал, включая и задействованные для эвакуации раненых санитарные подразделения, не относятся к комбатантам. Поэтому они не должны подвергаться нападению, а все стороны конфликта должны их уважать. Но это – не про ВСУ, которые давно отвергли любые правила и нормы международного права.

У ВСУ объявлены награды за убийство медика. Потому что если медик погибает - погибает вся рота, весь взвод, и несутся большие потери, потому что некому оказать профессиональную помощь бойцам

- рассказала РИА Новости начальник медслужбы бригады.

Например, имел место случай, когда эвакуационная группа, перевозившая раненого, была подвергнута обстрелу, ее сопровождали беспилотники, сбрасывавшие боеприпасы. В итоге машина приехала полностью изрешеченная, рассказала начальник медицинской службы бригады.

Такие действия украинских формирований свидетельствуют о полном пренебрежении нормами международного права и повышенной кровожадности самих боевиков ВСУ, участвующих в этих обстрелах эвакуационных машин. Запад, разумеется, взирает на происходящее снисходительно, и не думая обвинять своих украинских протеже в нарушении прав человека и правил ведения войны.
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21 комментарий
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:48
    +8
    имел место случай, когда эвакуационная группа, перевозившая раненого, была подвергнута обстрелу, ее сопровождали беспилотники, сбрасывавшие боеприпасы. В итоге машина приехала полностью изрешеченная, рассказала начальник медицинской службы бригады.

    Международные правила, говорите? Так для Украины их не существует. Достойные выкормыши Бандеры и Гитлера. В ту войну фашисты тоже бомбили наши санитарные поезда и машины. Честь и слава нашим медикам. Вот это настоящие герои.
    1. стар
      стар Сегодня, 07:53
      +7
      Все международные правила написаны англосаксами для России и никого больше ни к чему не обязывают. Значит пора перестать оглядываться на тех, кто может что-то сказать и начинать наносить удары по их медикам и госпиталям. Накрыли располагу - через 30 минут повтор.. И забыть уже про то, что «мы не такие»: как они с нами, так и мы с ними!
      Израиль уничтожает дома террористов вместе с их семьями и давно плевал на общественное мнение, потому что действуй он по другому - его бы уже не было давно.
      1. AllX_VahhaB
        AllX_VahhaB Сегодня, 08:24
        0
        Цитата: стар
        Израиль уничтожает дома террористов вместе с их семьями и давно плевал на общественное мнение, потому что действуй он по другому - его бы уже не было давно.

        Так сионизм это зло или пример для подражания?
        1. Андрей Москвин
          Андрей Москвин Сегодня, 08:39
          +2
          Пример для подражания не сионизм, а метод борьбы с террором. Евреи не сионизмом отвечают на обстрелы, а жёсткими действиями.
        2. стар
          стар Сегодня, 08:41
          +2
          Так сионизм это зло или пример для подражания?

          Сионизм - это борьба за объединение еврейского народа на его исторической родине.
    2. сайгон
      сайгон Сегодня, 08:35
      +4
      Ну что ж вы Елена выкормыши не только Гитлера и дырявого , вы забыли англичанцев . Во время битвы за Британию именно англичанцы первыми стали сбивать германские санитарные ( не вооруженные ) гидропланы . Так что персвиноство как и с концлагерями опять таки у англичанских подонков
      1. стар
        стар Сегодня, 08:52
        +1
        Ну так англичане и до Второй мировой в человеколюбии замечены не были. За одного убитого английского солдата ими убивались все жители деревни, включая женщин и детей, без выяснения причин, побудивших местных жителей убить этого солдата.
  2. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 07:52
    +12
    У меня друг во время эвакуации раненых снимал с себя все опознавательные знаки .И на своей мотолыге с передка людей раненых вывозил.Так собственно и жив остался. Кто не снял ..... Для них опознавательные знаки бойца с медициной связанные . Как красная тряпка для быка.Вот как то так.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:56
      +7
      НелюдиТак же вели себя и гитлеровцы,зачастую.
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:53
    +4
    Такие действия украинских формирований свидетельствуют о полном пренебрежении нормами международного права и повышенной кровожадности самих боевиков ВСУ...

    Констатация фактов - ничто, ответные действия - всё!!!
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 08:42
      +1
      Если мы, как обычно, "оставляем право на ответные действия", то толку от этого будет мало. Вернее, вообще не будет.
  4. Равик
    Равик Сегодня, 08:02
    +5
    Пехотинца можно обучить за пару недель, в случае если сильно припрет, на артиллериста, танкиста времени уйдет побольше, а вот медика надо учить лет 5-6, а потом практика, пока он хоть что соображать начнет... Так, что с военной точки зрения охота на наших медиков решение правильное.
    Но у меня вопрос - почему мы проявляем либерализм?
    На всех перекрестках кричим - против нас объявили войну, объявили войну, войну... а сами, извините за грубость, сопли жуем.
    Грустно все это и непонятно.
    1. AllX_VahhaB
      AllX_VahhaB Сегодня, 08:26
      +1
      Цитата: Равик
      а вот медика надо учить лет 5-6,

      Чему 5-6 лет учить? Оказать первую помощь, наложить жгут\повязку\шину и о оттранспортировать в тыл? belay
      Цитата: Равик
      На всех перекрестках кричим - против нас объявили войну, объявили войну, войну... а сами, извините за грубость, сопли жуем.

      Потому что это у них война, а у нас СВО!
      1. Glock-17
        Glock-17 Сегодня, 09:25
        +1
        Здесь речь скорее идет о военврачах. Обучить первой помощи совсем не сложно. А вот военно-полевая хирургия уже выший пилотаж. Что было бы если бы Пирогов погиб в Крымской войне? Страшно даже представить.
  5. Serafim
    Serafim Сегодня, 08:17
    -2
    Паскуды. Я бы в ответ уничтожи "ихних" гражданских медиков. Вместе с Вашингтоном
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 08:42
      0
      Проблема в том что о таком не надо в первую голову кричать , во вторых до гражданских надо добраться и в третьих как вы думаете наша военная прокуратура отреагируют на преднамеренное убийство медиков гражданских ? Думаю что отгавкиваться устаните . Так что вы несколько ошибочное предложение озвучили .
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:21
    +1
    Так надо отвечать зеркально, а не сюсюкаться с укронацистами.
  7. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 08:26
    +1
    А потом пленные всу говорят что они водители, повора и вообще за мир, лгут безбожно. Понятно дело что там нелюди и им неписаны никаких правила.
  8. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 08:31
    +1
    Тоже самое относится и к убийству журналистов. Убитый журналист это очередной резонанс и деморализация общества. Ну а конвенции, так они не для «унтерменшев»
  9. север 2
    север 2 Сегодня, 08:40
    +1
    а я и не удивился прочитав про методы идейных наследников Гитлера и Бендеры . Предполагаю , что такие зверства этих тварей происходили и раньше , но солдатская скромность и терпеливость наших переносить все эти ужасы , пальму первенства для публикаций до сих пор отдавало публикациям об страданиях от нацистов гражданского населения Донбасса . Согласитесь , что наводить бендеровские орудия и стрелять по детским садам и школам , по театрам и магазинам не менее уродливо и преступно , как охотится на военных медиков вывозящих раненных бойцов из роля боя. Карать за такие зверства , и ещё раз самим карать . На всякие международные конвенции эти наследники Гитлера и Бендеры давно жирно плюнули и смачно вытерли своим нацистским сапогом !
  10. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 09:07
    0
    В ответ нам надо объявить, что мы перестаем считать гражданскими целями медучреждения на территории 404
  11. Комментарий был удален.