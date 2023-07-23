У ВСУ объявлены награды за убийство медика. Потому что если медик погибает - погибает вся рота, весь взвод, и несутся большие потери, потому что некому оказать профессиональную помощь бойцам

С целью причинения наибольшего ущерба российским войскам, украинские формирования целенаправленно пытаются уничтожать всех работающих на линии боевого соприкосновения военных медиков. Об этом рассказала РИА Новости начальник медицинской службы сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным «Дуга».Известно, что в вооруженных силах стран мира существует «табу» на действия против медиков. В Женевской конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях от 12 августа 1949 года подчеркивается, что медицинский персонал, включая и задействованные для эвакуации раненых санитарные подразделения, не относятся к комбатантам. Поэтому они не должны подвергаться нападению, а все стороны конфликта должны их уважать. Но это – не про ВСУ, которые давно отвергли любые правила и нормы международного права.- рассказала РИА Новости начальник медслужбы бригады.Например, имел место случай, когда эвакуационная группа, перевозившая раненого, была подвергнута обстрелу, ее сопровождали беспилотники , сбрасывавшие боеприпасы. В итоге машина приехала полностью изрешеченная, рассказала начальник медицинской службы бригады.Такие действия украинских формирований свидетельствуют о полном пренебрежении нормами международного права и повышенной кровожадности самих боевиков ВСУ, участвующих в этих обстрелах эвакуационных машин. Запад, разумеется, взирает на происходящее снисходительно, и не думая обвинять своих украинских протеже в нарушении прав человека и правил ведения войны.