Российские войска создали выступ в районе Торского и отбили серию украинских попыток вернуть утраченные теми территории

После успешных боевых действий российская армия вклинилась в оборону противника на Краснолиманском направлении, о чём сообщают военкоры с мест событий. Остриём образовавшегося выступа стало село Торское, находящееся примерно в 13 км (по прямой) от Красного Лимана.
Украинские войска, понеся потери, в том числе территориальные, в районе Торского, предприняли попытку вернуть утраченные позиции. Однако российские войска укрепили основания Торского выступа к востоку от селения Терны и западнее Дибровы (Красной Дубравы).
Для попытки прорыва линии нашей обороны ВСУ использовали подразделения трёх бригад – 21-й, 42-й и 67-й. Одно из подразделений при поддержке 4 танков и боевых машин пехоты попыталось атаковать в районе Серебрянского лесничества. Попытка эта привела к тому, что техника противника была подбита, пехота частично уничтожена, частично рассеяна.
Подразделения из состава 21-й бригады ВСУ атаковали с сторону Дибровы с целью отбить ранее утраченные позиции юго-восточнее Торского, но и эта попытка оказалась провальной. Российские войска удар выдержали, после чего, контратаковав противника, отбросили его от Торского выступа.
Чтобы вновь пойти в наступление, противник попытался перегруппироваться и бросить ещё несколько танков. Однако их встретили бойцы с ПТРК, нанеся удары по бронетехнике с флангов. Несколько танков ВСУ продолжают гореть в районе Торского в результате точных попаданий ПТУР.