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Российские войска создали выступ в районе Торского и отбили серию украинских попыток вернуть утраченные теми территории

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Российские войска создали выступ в районе Торского и отбили серию украинских попыток вернуть утраченные теми территории

После успешных боевых действий российская армия вклинилась в оборону противника на Краснолиманском направлении, о чём сообщают военкоры с мест событий. Остриём образовавшегося выступа стало село Торское, находящееся примерно в 13 км (по прямой) от Красного Лимана.


Украинские войска, понеся потери, в том числе территориальные, в районе Торского, предприняли попытку вернуть утраченные позиции. Однако российские войска укрепили основания Торского выступа к востоку от селения Терны и западнее Дибровы (Красной Дубравы).



Для попытки прорыва линии нашей обороны ВСУ использовали подразделения трёх бригад – 21-й, 42-й и 67-й. Одно из подразделений при поддержке 4 танков и боевых машин пехоты попыталось атаковать в районе Серебрянского лесничества. Попытка эта привела к тому, что техника противника была подбита, пехота частично уничтожена, частично рассеяна.

Подразделения из состава 21-й бригады ВСУ атаковали с сторону Дибровы с целью отбить ранее утраченные позиции юго-восточнее Торского, но и эта попытка оказалась провальной. Российские войска удар выдержали, после чего, контратаковав противника, отбросили его от Торского выступа.

Чтобы вновь пойти в наступление, противник попытался перегруппироваться и бросить ещё несколько танков. Однако их встретили бойцы с ПТРК, нанеся удары по бронетехнике с флангов. Несколько танков ВСУ продолжают гореть в районе Торского в результате точных попаданий ПТУР.
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4 комментария
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  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:10
    +2
    Что идёт на пользу России и её ВС, то и нам отрадно.
  2. monetam
    monetam Сегодня, 08:33
    +2
    очень хорошая новость ! Если плацдарм удастся закрепить, так вообще здорово. В самом деле, тут можно повернуть и на Лиман, и на Ямполь.
    Кстати, админу респект за то, что стал рисовать более-менее вменяемые карты. Значит, здоровая критика доходит :-) Призываю на этом не останавливаться, и продолжать совершенствовать графическое отображение вот такой военной географии. Чем будет нагляднее - тем больше у вас будет читателей.
  3. nobody75
    nobody75 Сегодня, 08:43
    -1
    Так что? Фронт у ВСУ не сыпется?
    С Уважением
  4. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 09:03
    0
    Так что? Фронт у ВСУ не сыпется?

    К сожалению пока "осыпания" нет. Но перспективы имеются . Наши все чаще, от глухой обороны переходят к активным действиям. Не хватает сильного удара например с северного направления. Вот тогда ВСУ могли бы очень быстро "поплыть"