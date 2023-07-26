Послевоенное использование пистолетов-пулемётов, произведённых в нацистской Германии

После окончания Второй мировой войны странам-победительницам и государствам, восстановившим свой суверенитет, после освобождения их из-под немецкой оккупации достались миллионы единиц стрелкового оружия, произведённого в Третьем рейхе.
В послевоенное время трофейные немецкие пистолеты-пулемёты активно использовались полицейскими и армейскими подразделениями примерно в трёх десятках стран и участвовали во многих локальных конфликтах.
Пистолеты-пулемёты МП 38 и МП 40
В годы войны в немецких вооруженных силах имелось достаточно большое количество типов пистолетов-пулемётов собственного и иностранного производства. Если судить по изданному в СССР в 1947 году «Справочнику по стрелковому оружию иностранных армий», предназначенному для использования на складах стрелкового оружия, то советскими войсками в значительных количествах были захвачены пистолеты-пулемёты: MP 28 (II), МР 38, MP 40 и MP 41.
Пистолет-пулемёт МР 38, разработанный конструктором Генрихом Фольмером, работавшим на фирме Erfurter Maschinenfabrik (Erma Werke), имел революционный для конца 1930-х годов дизайн.
Пистолеты-пулемёты MP 18 и МР 28
До этого все выпущенные ранее германские ПП внешне походили на карабины с ручным перезаряжанием, имели деревянные приклад и ложе, а также кожух на ствол из стальной трубы с круглыми или овальными отверстиями. Впоследствии в других странах было создано большое количество пистолетов-пулемётов, которые в той или иной степени повторяли конструкцию и внешний вид немецкого МР 38.
Предшественником МР 38 был МР 36, который известен также как ЕМР 36. Основные отличия от предыдущих немецких пистолетов-пулемётов заключались в металлическом складном прикладе и нижнем расположении горловины магазина.
Впрочем, поначалу горловина располагалась не строго вертикально к стволу оружия, а с небольшим смещением вперёд и влево. Такое решение позволило преодолеть недостаток пистолетов-пулеметов с боковым расположением магазинов. Перенос центра тяжести в плоскость симметрии снизил влияние изменения массы магазина при его опорожнении на баланс оружия, что положительно сказалось на кучности стрельбы.
Пистолет-пулемёт МР 36
Небольшая партия МР 36 была направлена на войсковые испытания, и с учётом полученных замечаний оружие подверглось доработке. Для облегчения пистолета-пулемёта использовались новые технологии и материалы. Цевьё изготавливалось из пластика, а пистолетная рукоятка была выполнена из алюминиевого сплава. В конструкции серийного МР 38 вообще не было деревянных деталей: только металл и пластмасса, что во многом упрощало и удешевляло процесс производства. Пистолет-пулемёт МР 38 (выпущено около 25 000 экземпляров) стал первым крупносерийным оружием такого типа со складным прикладом.
Пистолет-пулемёт МР 38
Длина МР 38 с разложенным прикладом составляла 833 мм, со сложенным − 630 мм. Длина ствола − 251 мм. Масса без патронов − 4,18 кг, с патронами – 4,85 кг. Емкость магазина − 32 патрона. Прицельные приспособления состоят из мушки, защищенной намушником, и перекидного целика, позволяющего вести прицельную стрельбу на 100 и 200 метров. Эффективная дальность стрельбы не превышала 120 м.
Самым многочисленным в вооруженных силах Германии являлся МР 40 (Maschinenpistole 40), созданный на базе МР 38, этот образец имел более технологичную конструкцию. По сравнению с МР 38 в конструкции MP 40 содержалось больше штампованных деталей. Благодаря этому удалось сократить трудоемкость производства и снизить вес без патронов с 4,18 до 3,96 кг. Снаряженная масса МР 40 составляла 4,54 кг.
Пистолет-пулемёт МР 40
Внешне MP 40 отличался от MP 38 гладким (без рёбер) верхом корпуса и иным креплением магазина. Пистолет-пулемёт МР 40 получился достаточно легким и компактным, со сложенным прикладом имел небольшие габариты, вследствие чего он был удобен во время транспортировки и при ведении боевых действий в зданиях. Благодаря значительному запасу прочности этот ПП без проблем переваривал патроны увеличенной мощности. При должном уходе ресурс превышал 20 000 выстрелов.
При стрельбе оружие удерживалось за гнездо магазина. Важным достоинством МР 38 и ранних МР 40 является умеренный темп стрельбы (в зависимости от мощности используемого патрона 9х19 Parabellum 480−600 выстр./мин) и плавная работа автоматики, что улучшило точность стрельбы и управляемость. Для снижения темпа стрельбы использовался пневматический буфер отката, который обеспечивал торможение свободного затвора. Хотя переводчик видов огня отсутствовал, опытный стрелок, дозируя время нажатия на спусковой крючок, мог добиться одиночных выстрелов.
Ствольная коробка цилиндрической формы. На стволе имеется нижний выступ для фиксирования оружия в амбразурах боевых машин. В дульной части ствола МР 40 имелась резьба, что позволяло устанавливать приспособления, блокирующие попадание в ствол влаги и грязи, а также приборы бесшумной и беспламенной стрельбы. Для эффективного шумоподавления использовались специальные дозвуковые патроны Nahpatrone 08 с утяжелённой пулей и уменьшенной пороховой навеской. При начальной скорости пули 280−290 м/с эффективная дальность стрельбы не превышала 50 м.
В процессе производства МР 40 в его конструкцию постоянно вносились изменения. Часть пистолетов-пулемётов, выпущенных после 1943 года, в связи с желанием упростить и удешевить процесс производства лишилась пневматического демпфера-замедлителя, что компенсировалось усиленной возвратной пружиной. Такие ПП имели увеличенный до 750 выстр./мин темп стрельбы, что отрицательно сказывалось на точности и надёжности оружия. У МР 40 также имелись врожденные недостатки: длинный, сильно выступающий вниз магазин затруднял ведение огня из положения лёжа и вынуждал приподниматься над землёй.
Расположенная слева рукоятка взведения при ношении оружия в положении «на грудь» давила грудную клетку владельца, доставляя ему неудобства. Из-за отсутствия кожуха ствола при длительной стрельбе была высока вероятность ожогов. Шарниры складного металлического приклада оказались ненадёжными и очень быстро разбалтывались, что в свою очередь ухудшало точность.
Пистолет-пулемёт МР 40 с 1940 года выпускался фирмами Steyr-Daimler-Puch, Erfurter Maschinenfabrik и Haenel. В общей сложности до октября 1944 года было произведено около 1,1 млн экземпляров разных модификаций.
Первоначально пистолеты-пулемёты предназначались для использования в качестве индивидуального оружия экипажами боевых машин, парашютистами, связистами, полевой жандармерией, вторыми номерами пулемётных расчётов и офицерами, непосредственно участвующими в боевых действиях. Но впоследствии ими вооружали и другие категории военнослужащих.
Согласно планам командования вермахта, в каждой пехотной роте должно было иметься 14−16 пистолетов-пулемётов, но в реальности добиться этого не всегда получалось. Пистолетами-пулемётами MP 40 вооружались командиры отделений и взводов, относительно большее распространение они получили среди панцергренадеров, танкистов и парашютистов-десантников. Насыщенность немецких пехотных подразделений пистолетами-пулемётами была относительно невысокой.
Использование трофейных пистолетов-пулемётов МР 38 и МР 40
На начальном этапе войны в связи с острой нехваткой оружия такого класса трофейные немецкие МР 38 и МР 40 были очень востребованы в РККА. До насыщения пехотных частей отечественными пистолетами-пулемётами германские ПП часто служили личным оружием командиров взводного-батальонного звена, они также имелись у военнослужащих, осуществляющих связь со штабами, военными почтальонами, экипажами танков бойцов разведывательных и диверсионных групп, а также партизан. Непосредственно на передовой пистолеты-пулемёты немецкого производства часто рассматривались как резерв при отражении атак пехоты противника в непосредственной близости от своих позиций.
Во второй половине войны роль трофейных ПП в системе стрелкового вооружения советской пехоты снизилась. Но после утраты Германией стратегической инициативы и перехода РККА к масштабным наступательным операциям, немецких пистолетов-пулемётов наши войска стали захватывать больше.
Оставшееся на поле боя оружие противника организованно собиралось трофейными командами и отправлялось в созданные в тылу мастерские, где происходила дефектовка, сортировка и в случае необходимости осуществлялся ремонт. Оружие, пригодное для дальнейшего использования, направлялось на хранение. На советских складах после окончания войны находилось около 50 000 немецких пистолетов-пулемётов, и большая часть из них это были МР 40.
После капитуляции нацистской Германии пистолеты-пулемёты военного выпуска по меньшей мере до начала 1960-х годов оставались на вооружении полицейских формирований в ГДР и ФРГ, а во вспомогательных службах норвежской армии МР 40 сохранялись до конца 1980-х.
Достаточно долго МР 40 стояли на вооружении Югославской народной армии, и в 1960-е годы были отправлены в резерв.
В 1990 годы пистолеты-пулемёты немецкого производства использовались в боевых действиях в Боснии и Хорватии. По всей видимости, это были ПП, взятые с хранения.
В 1956 году на вооружение армии Югославии поступил пистолет-пулемёт M56 под патрон 7,62×25 мм, фактически являвшийся переработанным вариантом MP 40.
Пистолет-пулемёт M56 с примкнутым штыком и подсумком для переноски магазинов
Помимо патрона, также используемого для стрельбы из пистолета ТТ, пистолетов-пулемётов ППД-41 и ППС-43, югославский М56 отличался от германского МР 40 отсутствием замедляющего буфера, более длинной ствольной коробкой, правым расположением рукоятки взведения, возможностью вести одиночный огонь и креплением для штык-ножа. Масса оружия без патронов составляла немногим более 3 кг. Длина со сложенным прикладом – 591 мм. Темп стрельбы – 600 выстр./мин. Прицельная дальность – 200 м.
После окончания Второй мировой МП 40 активно применялись противоборствующими сторонами во множестве локальных конфликтов.
Китайские коммунисты использовали немецкие МП 40 и их местные копии в гражданской войне против войск Гоминьдана и в боевых действиях на Корейском полуострове
Китайская копия МР 40 в экспозиции Военного музея Китайской революции
От оригинального немецкого оружия китайские версии отличались некоторыми деталями и худшим качеством изготовления. Пистолеты-пулемёты МР 40 и их клоны оставались на вооружении НОАК до конца 1950-х.
В декабре 1947 года США запретили поставку вооружений на Ближний Восток. В основном оружейное эмбарго ударило по еврейской общине Палестины, не слишком мешая вооружаться арабам, которых поддерживали британцы. Формированию еврейского государства способствовал Советский Союз, который оказал Израилю не только политическую, но и военную помощь через третьи страны.
Прямых поставок советского вооружения не осуществлялось. Оружие шло из Чехословакии, причем в основном германских образцов. Частью – трофейное нацистское, частью – произведенное в самой Чехословакии, которая в период оккупации выпускала немало оружия для Третьего рейха. Чехословакия в конце 1940-х поставила в Израиль оружия на 12 млн долларов, которое доставляли самолетами через Корсику или морем через югославские порты. Поставки из Чехословакии дали возможность израильтянам в апреле 1948 года перейти к активным действиям.
Помимо винтовок, станковых и ручных пулемётов, на вооружение израильских сил поступили немецкие пистолеты-пулемёты МР 40, которые пользовались популярностью у механиков водителей, связистов и среди бойцов спецназа.
Имеется несколько снимков, на которых бойцы «Подразделения 101» запечатлены с пистолетами-пулемётами МР 40. Это первое израильское спецподразделение было создано в августе 1953 года для нанесения ударов возмездия по арабским военным базам. В составе «Подразделения 101» воевал Меир Хар-Цион, который считается одним из лучших командиров, которые когда-либо служили в израильской армии.
МР 40 использовались израильской армией и силами безопасности до конца 1950-х, после чего он был заменён пистолетом-пулемётом Uzi.
Впрочем, достаточно часто немецкие пистолеты-пулемёты можно было увидеть и у арабов, сражавшихся с израильтянами.
Известно, что оружие немецкого производства поставлялось из Чехословакии и Югославии в Египет, откуда расходилось по всему Ближнему Востоку и Северной Африке. Помимо самого Египта, МР 40 в заметных количествах имелись в Сирии, Ираке, Судане, Тунисе и Алжире.
Причём в Судане эти германские пистолеты-пулемёты можно было встретить до недавнего времени.
Пистолеты-пулемёты, произведённые в нацистской Германии, играли заметную роль в ходе боевых действий в Алжире, длившихся с 1954 по 1962 год.
После окончания Второй мировой значительная часть французских десантников, сил специальных операций ВМС и бойцов Иностранного легиона была штатно вооружена немецкими МР 40.
Большое количество удобных для действий в населённых пунктах немецких пистолетов-пулемётов находилось в руках членов алжирского Фронта национального освобождения.
Это оружие также имели формирования, состоящие из местных жителей и воевавшие на стороне колониальной французской администрации.
После обретения Алжиром независимости пистолеты-пулемёты МР 40 активно использовались алжирской армией и силами безопасности до второй половины 1970-х.
Частично это были экземпляры, захваченные у французов, а по большей части поставленные через Тунис из Египта.
Помимо Алжира, французы применяли МР 40 в Индокитае, что подтверждается многочисленными фотографиями.
Во время скоротечных боестолкновений в джунглях, где зона прямой видимости зачастую была ограничена дальностью пистолетного выстрела, огневая мощь и компактность МР 40 пришлись как нельзя кстати.
МР 40 имелись также у вьетнамских партизан, боровшихся за независимость своей родины. На первом этапе боевых действий это были трофейные пистолеты-пулемёты, захваченные у французов. Позже Советский Союз в рамках оказания безвозмездной военной помощи передал Северному Вьетнаму значительные объёмы немецкого стрелкового оружия, имевшегося на хранении.
После того, как Франция, понеся в Индокитае болезненные потери, вывела свои войска, мир в регионе не наступил. Регулярные северовьетнамские подразделения и отряды партизан продолжили вооруженную борьбу против армии Южного Вьетнама и американского контингента.
Пистолеты-пулемёты, захваченные американцами у Вьетконга: вверху советский ППС-43, ниже MP 40 и K-50M, который был создан на основе советского ППШ-41 и выпускался в Северном Вьетнаме
Немецкие пистолеты-пулемёты МР 40 наравне с советскими ППШ-41 и ППС-43, американскими M3A1 Grease Gun и M1A1 Thompson, а также северовьетнамскими K-50M воевали вплоть до окончания вьетнамской войны. Имеется много фотографий, на которых американские рейнджеры позируют с трофейными МР 40.
Некоторое количество трофейных МР 40 использовалось южновьетнамскими полицейскими формированиями, и после падения Сайгона они вновь достались армии Северного Вьетнама.
Пистолеты-пулемёты немецкого производства, зачастую сменив множество хозяев и побывав в руках разных противоборствующих сторон, расползлись по всему Индокитаю. В 1980-е годы их можно было встретить в отрядах камбоджийских «Красных кхмеров». Тайские силы безопасности изымали МР 40 у боевиков наркокартелей, действующих в районе «Золотого треугольника».
С 1961 по 1974 год Лиссабон пытался военной силой предотвратить отделение своих африканских колоний. Боевые действия велись в Анголе, Мозамбике и в Гвинее-Биссау. После окончания Второй мировой войны экономически отсталая Португалия, в которой в течение длительного периода времени бессменно правил диктатор Антониу ди Салазар, приобрела большое количество стрелкового оружия, произведённого в нацистской Германии, в том числе и пистолеты-пулемёты МР 40.
Однако МР 40 использовались в боевых действиях ограниченно и до середины 1960-х. Немецкий пистолет-пулемёт вдохновил португальского офицера Франсиско Гонсалвеша Кардосо на создание собственного образца, в котором конструктивные решения заимствованы у германского МР 40 и американского M3A1 Grease Gun.
На вооружение пистолет-пулемет был принят в 1948 году, серийно производился фирмой Fábrica do Braço de Prata до 1955 года и имел фирменное наименование FBP M.48 (армейское обозначение m/948). Позже появились усовершенствованные модификации m/963 и m/976, выпускавшиеся до 1980 года.
Пистолет-пулемёт FBP М.48
Оружие под патрон 9x19 мм без боеприпасов весило 3,75 кг, с магазином, снаряженным 32 патронами, масса составляла 4,4 кг. Длина со сложенным прикладом – 635 мм, с выдвинутым прикладом – 813 мм. Темп стрельбы – 500 выстр./мин.
В 1950-е годы Афганистан купил в Чехословакии и Франции крупные партии бывшего в употреблении немецкого стрелкового оружия. Вместе с 7,92-мм карабинами Mauser 98k, 9-мм пистолетами Luger P.08 и Walther Р.38 в афганские вооруженные силы и полицию попало некоторое количество МР 40.
Впоследствии раритетные немецкие пистолеты-пулемёты параллельно с британскими STEN и Sterling, американскими M3A1 Grease Gun и M1A1 Thompson, швейцарскими Carl Gustaf M/45 и советскими ППШ-41 использовались душманами против правительственных афганских сил и военнослужащих «ограниченного контингента».
С учётом узнаваемости МП 40 и исторической ценности, оригинальное оружие, выпущенное в годы Второй мировой, пользуется устойчивым спросом у коллекционеров. Также выпускались новоделы, предназначенные для продажи на гражданском рынке.
Например, компания ООО «Молот АРМЗ» на своём сайте наряду с гражданскими версиями ПП Thompson и ППС-43 до сих пор предлагает «охотничий» самозарядный МА-МР 38 калибра 9х19 Parabellum, по некоторым данным, изготовленный за пределами России. Согласно имеющейся информации это оружие имеет возможность только одиночного огня, при сложенном прикладе исключается возможность производства выстрела, на дульном срезе ствола и в чашечке затвора путем кернения нанесены специальные метки.
Продолжение следует…