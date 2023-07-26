Послевоенное использование пистолетов-пулемётов, произведённых в нацистской Германии

Пистолет-пулемёт M56 с примкнутым штыком и подсумком для переноски магазинов

Пистолеты-пулемёты, захваченные американцами у Вьетконга: вверху советский ППС-43, ниже MP 40 и K-50M, который был создан на основе советского ППШ-41 и выпускался в Северном Вьетнаме