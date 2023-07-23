Военкоры: ВСУ пытались прорваться в направлении Орехов-Работино на Запорожском направлении

С наступлением ночи с 22 на 23 июля украинские формирования предприняли очередную попытку атаковать российские позиции с целью прорыва в направлении Орехов-Работино на Запорожском направлении. Об этом сообщают российские военные корреспонденты, анализируя обстановку на данном участке фронта.
С правой стороны автомобильной дороги ВСУ бросили вперед пехотные подразделения. Они пытались подойти поближе к российским позициям под прикрытием бронетехники. Военкоры сообщают о том, что по российским позициям пытались работать вражеские танки, в ответ наши войска открывали артиллерийский огонь.
Однако, судя по всему, ночные атаки противника на этом участке фронта в очередной раз оказались безуспешными. Украинские формирования уже более полутора месяцев пытаются прорваться на Запорожском направлении, но ничего у них не выходит. Зато противник несет значительные потери в личном составе и бронированной технике.
Вчера вечером украинские паблики также сообщили о пусках ВКС РФ управляемых авиабомб по местам размещения личного состава, военной техники и вооружений в оккупированном украинскими формированиями Орехове в Запорожской области. Такие удары призваны снизить боевой потенциал ВСУ на Запорожском направлении, поскольку они наносятся именно по тем силам и средствам, которые враг затем бросает в контрнаступление на Ореховском участке, то есть и в направлении Работино тоже.
Ранее днем была обнаружена колонна бронетехники ВСУ в районе Новоданиловки, там же у Орехова. По ней отработали российские реактивные системы залпового огня, нанеся поражение противнику. Кроме того, к российским позициям подъезжал танк Leopard, и, сделав несколько выстрелов, моментально ретировался. То есть, противник стал экономить западную бронетехнику после ее масштабных потерь.