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Военкоры: ВСУ пытались прорваться в направлении Орехов-Работино на Запорожском направлении

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Военкоры: ВСУ пытались прорваться в направлении Орехов-Работино на Запорожском направлении

С наступлением ночи с 22 на 23 июля украинские формирования предприняли очередную попытку атаковать российские позиции с целью прорыва в направлении Орехов-Работино на Запорожском направлении. Об этом сообщают российские военные корреспонденты, анализируя обстановку на данном участке фронта.


С правой стороны автомобильной дороги ВСУ бросили вперед пехотные подразделения. Они пытались подойти поближе к российским позициям под прикрытием бронетехники. Военкоры сообщают о том, что по российским позициям пытались работать вражеские танки, в ответ наши войска открывали артиллерийский огонь.

Однако, судя по всему, ночные атаки противника на этом участке фронта в очередной раз оказались безуспешными. Украинские формирования уже более полутора месяцев пытаются прорваться на Запорожском направлении, но ничего у них не выходит. Зато противник несет значительные потери в личном составе и бронированной технике.


Вчера вечером украинские паблики также сообщили о пусках ВКС РФ управляемых авиабомб по местам размещения личного состава, военной техники и вооружений в оккупированном украинскими формированиями Орехове в Запорожской области. Такие удары призваны снизить боевой потенциал ВСУ на Запорожском направлении, поскольку они наносятся именно по тем силам и средствам, которые враг затем бросает в контрнаступление на Ореховском участке, то есть и в направлении Работино тоже.

Ранее днем была обнаружена колонна бронетехники ВСУ в районе Новоданиловки, там же у Орехова. По ней отработали российские реактивные системы залпового огня, нанеся поражение противнику. Кроме того, к российским позициям подъезжал танк Leopard, и, сделав несколько выстрелов, моментально ретировался. То есть, противник стал экономить западную бронетехнику после ее масштабных потерь.
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11 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:12
    -2
    Бои местного значения, каждый день одно и тоже. request
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:16
      +2
      За эти потора месяца всукам удалось лишь срезать Времеевский выступ и кое где пройти предпоьье,попадая при этом постоянно в огневые мешки
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 08:29
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        За эти потора месяца всукам удалось лишь срезать Времеевский выступ и кое где пройти предпоьье,попадая при этом постоянно в огневые мешки


        В районе Работино они прошли предполье и подошли к первой линии обороны если я ничего не путаю.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:17
      +2
      ВСУ берегут технику по требованию западных товарищей.А без техники иначе никак.Говорят что на Ми-28НМ завершается интеграция ПТУРов Вихрь-М и Хризантема-ВМ.Должны же ещё и РЭБ Витебск поставить как на Ка-52М. Тогда поддержка с воздуха усилится.Ми-28НМ получат возможность как и Ка-52М работать по броне с безопасного для себя расстояния.

      Интеграция более тяжелых и дальнобойных "Вихрей", известных теперь по многочисленным кадрам из хроники, пока только идёт и, насколько известно, скоро будет завершена. Но вот не менее мощная усовершенствованная "Хризантема-В", и к немалой радости лётчиков армейской авиации, и в частности, Ми-28НМ, слегка ушедшего в тень своего коллеги и конкурента Ка-52, наконец испытана и попала, что называется, в яблочко.
      Эта ракета несёт даже большую тандемную боевую часть, чем "Вихрь" и в вертолётной модификации также сможет расщёлкивать разную экзотическую в наших краях технику с комфортных расстояний. Судя по тому, как обрадовались этому событию те, кто летает на "Ночных охотниках", это очень облегчит им работу. А значит и сухопутным войскам придется значительно легче.

      https://dzen.ru/a/ZLr6gjjXHjE4qM3j
      1. monetam
        monetam Сегодня, 08:29
        +1
        Если такое переоснащение произойдет, то тогда для ВСУшной бронетехнике полный швах наступит. Уже сейчас Ка-52 выбивают до половины от общего количества пораженной техники, а если к ним присоединятся еще и МИ... тут, главное , нашей разведке дать поточнее наводки Ланцетам на украинские передвижные средства ПВО, а операторам Ланцетов их хорошенько проредить. И тогда все, аллел капут, все гусеничное -четрехколесное станет для вертолетчиков обычными мишенями.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 08:36
          +1
          Новая модификация Ланцета ,она же Изделие 53 ,говорят имеет увеличенную дальность поражения и боевую часть,но главное способна на работу в рое ,то есть на групповой налёт на цели.
      2. svp67
        svp67 Сегодня, 08:36
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Ми-28НМ получат возможность как и Ка-52М работать по броне с безопасного для себя расстояния.

        Подождите, Ми-28 единственный у нас вертолет способный работать методом подскока их засад, с использованием надвтулочной РЛС. Получается эта схема не работает? Уж она то позволяет хорошо защитить вертолет от ракет ПВО противника
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 08:48
          0
          Нужны дальнобойные ракеты Вихрь-М ,Хризантема-ВМ для работы с безопасного расстояния и РЭБ Витебск для уклонения от ракет если всё же по вертолёту отработает ПВО.Ну и надвтулочная РЛС нужна,но прежде надо научить Ми-28НМ работать с безопасного расстояния,а для этого нужны дальнобойные ракеты.
        2. Наблюдатель2014
          Наблюдатель2014 Сегодня, 09:18
          0
          Эта схема работает в связке с ракетой. У нас такой ракеты нет. Наши все нужно до цели вести. Ну не делали выстрелил - забыл. Тысячи причин приводили что нам это не надо.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 08:15
    +3
    Это все прекрасно, там у нас успех, тут успех...но обратите внимание, там где он есть у противника, об этом у нас молчок. За два года, это уже стало привычным. А сейчас такой успех у ВФУ есть напротив Херсона, где наши войска пока не могут полностью ликвидировать переправившиеся на левый берег подразделения противника. Как всегда, мы оказались не готовы к таким боям.
    Мы долго смеялись над поставленными из США надувными и полужесткими лодками и катерами для ВФУ, а сейчас они и помогают украинцам в таких действиях. А где наши такие "човны"? Неужели наша промышленность не способна выпустить подобные скоростные плавсредства? Или ни кто этим не обеспокоен?
  3. monetam
    monetam Сегодня, 08:25
    -1
    Цитата: svp67
    Мы долго смеялись
    - ну так что ж теперь вы со смешливой компанией не смеетесь ? Вообще же, совсем не смешно, когда делают коммент не по заявленной теме.