Адмирал ВМС США в отставке призвал атаковать корабли Черноморского флота России в случае угрозы следующим на Украину судам

Военно-морские силы США могут заняться сопровождением следующих в украинские порты и из них судов, а в случае угрозы со стороны российских кораблей Черноморского флота открывать по ним огонь. Об этом заявил бывший командующий войсками НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис. Его точку зрения приводит издание Foreign Policy.
Как отметил Ставридис, корабли США и НАТО могли бы заняться сопровождением грузов зерна. Он призывает задействовать в этой миссии Болгарию, Румынию и Турцию. Североатлантическому альянсу следует предупредить Россию, что по кораблям Черноморского флота ВМФ РФ будет открываться огонь в случае агрессивных действий по отношению к следующим в украинские порты или из них судам.
При этом Ставридис ссылается на свой собственный опыт участия в операции «Твердые намерения» в Персидском заливе, во время ирано-иракской войны. Тогда ВМС США занимались охраной нефтяных танкеров, следующих по Персидскому заливу. Аналогичную схему, считает адмирал, якобы можно реализовать и в Черном море.
Но Ставридис забывает, что Россия – не Иран восьмидесятых годов ХХ века, и не Ирак, и обладает достаточными возможностями для сокрушительного ответа за атаки НАТО на свои военные корабли.
Даже если не брать в расчет ядерное оружие, у ВС РФ достаточно обычных вооружений, позволяющих потопить несколько кораблей флотов стран НАТО, а уже в случае дальнейших агрессивных действий альянса задействовать и другие возможные средства, в том числе уже и «ядерную триаду».