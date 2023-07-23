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Адмирал ВМС США в отставке призвал атаковать корабли Черноморского флота России в случае угрозы следующим на Украину судам

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Адмирал ВМС США в отставке призвал атаковать корабли Черноморского флота России в случае угрозы следующим на Украину судам

Военно-морские силы США могут заняться сопровождением следующих в украинские порты и из них судов, а в случае угрозы со стороны российских кораблей Черноморского флота открывать по ним огонь. Об этом заявил бывший командующий войсками НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис. Его точку зрения приводит издание Foreign Policy.


Как отметил Ставридис, корабли США и НАТО могли бы заняться сопровождением грузов зерна. Он призывает задействовать в этой миссии Болгарию, Румынию и Турцию. Североатлантическому альянсу следует предупредить Россию, что по кораблям Черноморского флота ВМФ РФ будет открываться огонь в случае агрессивных действий по отношению к следующим в украинские порты или из них судам.

При этом Ставридис ссылается на свой собственный опыт участия в операции «Твердые намерения» в Персидском заливе, во время ирано-иракской войны. Тогда ВМС США занимались охраной нефтяных танкеров, следующих по Персидскому заливу. Аналогичную схему, считает адмирал, якобы можно реализовать и в Черном море.

Но Ставридис забывает, что Россия – не Иран восьмидесятых годов ХХ века, и не Ирак, и обладает достаточными возможностями для сокрушительного ответа за атаки НАТО на свои военные корабли.

Даже если не брать в расчет ядерное оружие, у ВС РФ достаточно обычных вооружений, позволяющих потопить несколько кораблей флотов стран НАТО, а уже в случае дальнейших агрессивных действий альянса задействовать и другие возможные средства, в том числе уже и «ядерную триаду».
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42 комментария
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  1. Million
    Million Сегодня, 08:27
    +3
    а уже в случае дальнейших агрессивных действий альянса задействовать и другие возможные средства, в том числе уже и «ядерную триаду».

    Не задействуют.Третью мировую войну они не начнут.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:33
      -3
      Не факт.Натовцы уже не боятся российского ЯО.История забыта и вполне возможно повторение
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 08:41
        0
        Почему уже? Они и раньше не боялись. Сша ещё не выхватывала. Только сша через пролив не войдут в море, а румыны хоть и в нато, но очко у них не железное. Тем более укры их самолет приземлили и ничего - значит можно их на дно пускать wassat
      2. evgenii67
        evgenii67 Сегодня, 08:44
        +3
        Цитата: dmi.pris1
        Не факт.Натовцы уже не боятся российского ЯО.История забыта и вполне возможно повторение

        Если бы не боялись, то уже давно бы со своими шестерками из большой семёрки и НАТО влезли бы по самый Херсон, а так пока руками украинцев и наемниками воюют и присматриваются сколько красных черт можно ещё переступить. И кстати, это заявление адмирала в ОТСТАВКЕ. К его заявлениям можно также относиться, как к заявлению Медведеву или заявлениям генералов-депутатов, которые приходят чесать языками на "60минут" и другие подобные передачи. Пусть говорят, что хотят, от их мнения мало что зависит.
        1. Essex62
          Essex62 Сегодня, 08:51
          +2
          Если- бы не боялись,давно- бы влезли по самую Сибирь.
          1. Теренин
            Теренин Сегодня, 08:59
            0
            При этом Ставридис ссылается на свой собственный опыт участия в операции «Твердые намерения» в Персидском заливе, во время ирано-иракской войны

            В сравнении, это всё равно, что ты, Ставридис, бил битой по "груше" в спортзале. winked которая не отвечает.
      3. ИВЗ
        ИВЗ Сегодня, 08:55
        +3
        Натовцы уже не боятся российского ЯО
        Серьёзно? Это они Вам лично сказали. То-то у них через слово рефрен высвечивается - "мы не являемся стороной конфликта, хотя Украине помогать будем". Идиотов среди них может и много, но таких которые ЯО не боятся... ну, вряд ли. А их трёпу верить - себя не уважать.
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 09:09
      +1
      Цитата: Million
      Не задействуют. Третью мировую войну они не начнут.

      Откуда такая уверенность?
      Для США практически безразлично, что и кто там будет гореть в ядерном пожаре вместе с Россией...Главное, чтобы не задело их...Лучшего придумать было невозможно - перебраться за тысячи миль и гадить так же, как англичанка.
      Пока что Россия гарантирует им «партнёрскую неприкосновенность».
      Все всё видят, все всё знают, но...выражают обеспокоенность...Отчего, собственно? Может быть потому, что и США гарантирует им неприкосновенность «нажитого непосильным трудом»?
      337 млн. человек населения и 3 место в мире - какая интересная статистика за прошедшие годы!!! fellow
      В 2022 году численность населения США составляет 337 550 940 человек. Прирост за последний год составил 2 522 762 человек. На этот процесс влияют такие факторы, как:
      Естественный прирост населения — 1 460 723 человек,
      Рождаемость — 4 221 355 человек,
      Смертность — 2 760 632 человек,
      Миграционный приток — 1 062 039 человек.

      Источник: https://usa.e-migration.ru/zhizn-v-ssha/naselenie-ssha-chislennost-i-prirost.html
      С Россией будем сравнивать или обойдёмся?
      1. Million
        Million Сегодня, 09:18
        0
        ТЯО могут применить,но СЯО - вероятность ооочень низкая.
  2. Ростовчанин
    Ростовчанин Сегодня, 08:29
    +1
    Чёрное море насквозь простреливается береговыми комплексами, в здравом уме, если он у натовских адмиралов присутствует, никто корабли подставлять под удар не будет.
    1. AllX_VahhaB
      AllX_VahhaB Сегодня, 08:42
      +2
      Это они очередное окно овертона пытаются открыть...
    2. Essex62
      Essex62 Сегодня, 08:53
      +1
      А проверить на прочность ещё одну красненькую линию? Утрутся башни. Это не хлопцев по лесопосадкам и окопам артой кошмарить,тут интерес уважаемых партнёров. Поплывут пароходики беспрепятственно. И потом,цыган не жалко,пусть русские топят. Если кишка не тонка. Сами матрасы не полезут в ЧМ.
      1. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 09:20
        0
        Цитата: Essex62
        Утрутся башни. Это не хлопцев по лесопосадкам и окопам артой кошмарить,тут интерес уважаемых партнёров. Поплывут пароходики беспрепятственно.

        Почему нет то? 14 марта 2023 года СУ-27 повредил и уронил в Чёрное море американский БПЛА MQ-9 Reaper, который залез в закрытую для полётов зону. Матрасы попыхтели, щёки понадували, но тем и ограничились соблюдая с той поры установленную дистанцию. В этот раз может быть и попытаются устроить провокацию за счёт кораблей других стран НАТО не подставляя свои, но результат будет не в их пользу, после чего угомонятся. Не думаю, что Болгария или Румыния объявят войну России за потопленный корабль т.к. понимают то, что не потянут, а всё нато за них вписываться не будет т.к. они и сами не горят желанием попасть под раздачу из за какой то там украины.
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 09:12
      0
      Цитата: Ростовчанин
      Чёрное море насквозь простреливается береговыми комплексами

      Что не помешало британскому эсминцу зайти на несколько миль в территориальные воды РФ...
      1. KCA
        KCA Сегодня, 09:37
        0
        Они и при СССР не очень-то стеснялись нарушать границы, а тут один случай и столько разговоров
  3. Наган
    Наган Сегодня, 08:32
    0
    корабли США и НАТО могли бы заняться сопровождением грузов зерна.

    Только в Средиземном море. А в Черное им хода нет, согласно Конвенции Монтре.
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 08:36
      0
      Цитата: Наган
      корабли США и НАТО могли бы заняться сопровождением грузов зерна.

      Только в Средиземном море. А в Черное им хода нет, согласно Конвенции Монтре.

      Пока нет. Возможно это нарушение и станет поводом для войны с Турцией. hi
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:37
      0
      А что,в Черном морп нет натовцев?Болгария и Румыния,таа себе.А турецкий флот достаточно силен.Другое дело надо ли это им?И зачем прислушиваться к эксу,у которого с головой не все?Да и какая угроза,наши заявили о возможном досмотре судов.Их что топить собираемся?Нет
    3. Ash
      Ash Сегодня, 08:46
      0
      Вы всё прочитали? Дальше и идёт разговор про Турцию, Румынию и Болгарию, про США ни слова, скорей всего опять вольный перевод.
    4. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 09:14
      0
      Цитата: Наган
      Только в Средиземном море. А в Черное им хода нет, согласно Конвенции Монтре.

      Быстрый ответ
      Дело в том, что, согласно той же Доктрине Монтре, совокупный тоннаж военных кораблей нечерноморских стран в Черном море не должен превышать 30 тысяч тонн. То есть, это может быть одновременно 3 крейсера типа «Тикондерога» (водоизмещение 9,3 тысячи тонн каждый) или 3 эсминца типа «Арли Бёрк» (водоизмещение 8,5 тысячи тонн). Или 7 фрегатов «Оливер Хаззард Пери» (водоизмещение 4,2 тысячи тонн).

      Правила судоходства в Чёрном море регулирует принятая в 1936 году конвенция Монтрё. Торговые суда нечерноморских государств заходят в Чёрное море свободно, а вот на военные распространяются жесткие ограничения. За 15 суток надо запросить разрешение Турции на проход через проливы Босфор и Дарданеллы. При этом зайти в Чёрное море могут только небольшие военные суда, их общий тоннаж не должен превышать 45 тысяч тонн.
  4. Canecat
    Canecat Сегодня, 08:33
    +4
    адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис. Его точку зрения приводит издание Foreign Policy.

    А более компетентных комментаторов у этого издания не нашлось?
    laughing
    1. Датчанин
      Датчанин Сегодня, 08:44
      0
      А у нас лучше что ли комментаторы? Один Песков чего стоит .....а ещё есть в МО комментатор
  5. стар
    стар Сегодня, 08:35
    -1
    Одна УМТ по «пустому» сухогрузу, идущему в Одессу под островным флагом, может вызвать взрыв такой силы, что и обломков потом не найти..
  6. Отшельница
    Отшельница Сегодня, 08:36
    0
    Ставрида предлагает в открытую морем поставлять окраине вооружение, обстреливая при этом российские корабли. Это уже прямое участие нато в конфликте. Следующий шаг будет блокада наших портов?
  7. Nightwalker
    Nightwalker Сегодня, 08:39
    +3
    Кого-то приставка экс наделяет разумом, кого-то не очень...
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 09:16
      0
      Цитата: Nightwalker
      Кого-то приставка экс наделяет разумом, кого-то не очень...

      безответственностью!!!
  8. new.a.d
    new.a.d Сегодня, 08:44
    +1
    Нужно задерживать все корабли, идущие на окраину. Там наверняка везут оружие, из которого убивают русских (в том числе уараинцев).
  9. svp67
    svp67 Сегодня, 08:44
    0
    Адмирал ВМС США в отставке призвал
    ... В ОТСТАВКЕ и сейчас он может говорить много чего, главное, что решение принимает не он. А главное попытка провести аналогию между охраной танкеров от атак двух воюющих между собой государств и охраной кораблей идущих в одну из воюющих стран, не выдерживает ни какой критики.
    Во втором случае это явный "казус белле" ...
  10. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:47
    +1
    бывший командующий войсками НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.
    recourse Когда командовал войсками НАТО в Европе, то тихо обкаканые трусы стирал, а на пенсии.... на то она и пенсия, ни за что не отвечать, даже за запах. request
  11. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 08:51
    +1
    Сразу возникает вопрос, как корабли США, попадут в Чёрное море? Турки соблюдают конвенцию Монтре. Второе, Наш «непотопляемый авианосец» в Черном море п-ов Крым доминирует со своим вооружением в данном регионе.
    Любой корабль будет уничтожен.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 09:15
      0
      Там говорится не о кораблях сша, а о кораблях нато, а это перечень причерноморских государств, в том числе и турция, которым не надо туда попадать, они уже там. Сша могут оказывать огневую поддержку из средиземного моря, даже не входя в чёрное море.
  12. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:57
    +1
    Адмирал ВМС США в отставке призвал атаковать корабли Черноморского флота России в случае угрозы следующим на Украину судам

    Осуждён, приговорён, подан в розыск?
  13. Волк
    Волк Сегодня, 09:11
    0
    А кто запрещает Русии что бы некто от генералов в пенсий зпр. Ивашов или Сивков явно ответил что Ставридис полни идиот, и что в етом случае нестанет и США и Ставридиса с лица земли в течение 20 минуты и что не успеют ни попрашатся с блиским ?
    На такое идиотский заявление следует и идиотский ответ.
  14. Хорон
    Хорон Сегодня, 09:11
    0
    Ядрён батон уже надо было задействовать, так как нато уже поставило под сомнение не только его существование, но и способность его применения россией в случае опасности для государства. Кремлёвские клоуны так много угрожали, но в результате все угрозы оказались "понтами" (блефом). Запад будет делать всё пока не увидит конец своего существования. Пока же кремль пытается торговаться и мелко шантажировать, в такой политике нет реальных угроз для запада, максимум есть угроза снижения комфортного проживания для рядового населения, а это приемлемые потери, которые можно компенсировать грабежом после падения россии.
  15. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 09:14
    +1
    Обычно, попадая в отставку, генералы и адмиралы НАТО обнаруживают у себя остатки разума. Здесь же наоборот вылез боевой хомячок.
  16. Аристарх Пасечник
    Аристарх Пасечник Сегодня, 09:15
    0
    так хочется американскому вояке повоевать... поезжай в куев, по воюй!
  17. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 09:16
    0
    Ставрида (американская), не путать с бандеровской, видно не знает старую русскую поговорку: "Трандеть не мешки с цементом таскать)))
  18. Волк
    Волк Сегодня, 09:16
    0
    И важнийе вапрос если кто то знает али 100% , да ли в 1999г. АПЛ " Курск" была в Адриатике или блиско в Мае или Июне ?
  19. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:19
    0
    Этот ставридис наверное прибалтийских шпротасов объелся. Ишь как его корежит.
    Бодливой корове бог рогов не дает.
    (народная мудрость)
  20. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:32
    0
    Цитата: Canecat
    адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис. Его точку зрения приводит издание Foreign Policy.

    А более компетентных комментаторов у этого издания не нашлось?
    laughing

    В разделе "Криминальные хроники"...для отставного адмирала нашлось место.
  21. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:38
    0
    Цитата: dmi.pris1
    Не факт.Натовцы уже не боятся российского ЯО.История забыта и вполне возможно повторение

    Невнимательно слушаете Вашего Президента Байдена.
  22. faterdom
    faterdom Сегодня, 09:39
    0
    В отставке атаковать легко и приятно. А вот тем кто не в отставке - может быть летальный исход. Впрочем и тому, в отставке тоже, если он этого не понимает, это не освобождает его от летального исхода.