Украинские источники сообщают о ракетном ударе по оккупированному ВСУ Запорожью

Сегодня ночью ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам на территории города Запорожье, оккупированного украинскими формированиями. Об этом сообщают украинские средства массовой информации со ссылкой на местного ставленника киевского режима Юрия Малашенко.По утверждению украинской стороны, удар наносился как минимум четырьмя ракетами. О типе ракет и последствиях прилетов пока не сообщается. Впрочем, украинские СМИ сейчас очень жестко фильтруют подаваемую о результатах российских ударов информацию. Фактически им можно сообщать лишь о том, что якобы пострадали жилые дома или какие-нибудь сугубо мирные объекты типа столовых, магазинов, школ.Ранее стало известно об ударе вчера вечером управляемыми авиабомбами по военным целям в Орехове Запорожской области, который также контролируется украинскими формированиями. Можно не сомневаться, что и в Орехове, и в Запорожье российские войска наносят удары по местам размещения боевиков, военной техники и вооружений ВСУ, складирования боеприпасов и взрывчатых веществ.Главная цель – нанести урон боевому потенциалу украинских формирований, чтобы они не могли задействовать его в полной мере в процессе контрнаступления на Запорожском направлении. Удары наносятся исключительно по объектам военного назначения, как бы не пыталась украинская сторона утверждать обратное.Разрушения гражданских построек часто являются следствием «работы» украинской противовоздушной обороны, или даже ее целенаправленных ударов с целью затем выдать их за нанесенные российскими войсками.