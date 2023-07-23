Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинские источники сообщают о ракетном ударе по оккупированному ВСУ Запорожью

5
Украинские источники сообщают о ракетном ударе по оккупированному ВСУ Запорожью

Сегодня ночью ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам на территории города Запорожье, оккупированного украинскими формированиями. Об этом сообщают украинские средства массовой информации со ссылкой на местного ставленника киевского режима Юрия Малашенко.


По утверждению украинской стороны, удар наносился как минимум четырьмя ракетами. О типе ракет и последствиях прилетов пока не сообщается. Впрочем, украинские СМИ сейчас очень жестко фильтруют подаваемую о результатах российских ударов информацию. Фактически им можно сообщать лишь о том, что якобы пострадали жилые дома или какие-нибудь сугубо мирные объекты типа столовых, магазинов, школ.

Ранее стало известно об ударе вчера вечером управляемыми авиабомбами по военным целям в Орехове Запорожской области, который также контролируется украинскими формированиями. Можно не сомневаться, что и в Орехове, и в Запорожье российские войска наносят удары по местам размещения боевиков, военной техники и вооружений ВСУ, складирования боеприпасов и взрывчатых веществ.

Главная цель – нанести урон боевому потенциалу украинских формирований, чтобы они не могли задействовать его в полной мере в процессе контрнаступления на Запорожском направлении. Удары наносятся исключительно по объектам военного назначения, как бы не пыталась украинская сторона утверждать обратное.

Разрушения гражданских построек часто являются следствием «работы» украинской противовоздушной обороны, или даже ее целенаправленных ударов с целью затем выдать их за нанесенные российскими войсками.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. svp67
    svp67 Сегодня, 08:51
    +1
    Давно пора и мосты объявит "военными" объектами, особенно железнодорожные и начать наносить по ним удары. Что бы максимально затруднить украинцам возможности по снабжению и перемещению войск. А в Александровске такой мост есть и его надо выводить из строя, заставляя украинцев гнать эшелоны,через тот же Екатеринослав, чем они удлинят плечо подвоза, и сильно, а главное начнется перегрузка ж.д. путей
    1. Комментарий был удален.
    2. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 09:19
      -1
      Видимо не про все договорняки мы еще знаем.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:07
    -1
    А что,столовые и шаолы давно уде стали обьектами размпщения всук.Школьники на дистануюционке по домам(впрочем,их все равно переучивать надо будет,надеюсь)Со столовыми домами культуры итд и так понятно
    1. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 09:17
      0
      Школы уничтожать - в них промывают мозги будущим фашистам.
      Столовые уничтожать - в них едят фашисты.
      Вся гражданская инфраструктура 404 работает на фашистов. Поэтому вся должна быть приравнена к военной.
      1. AllX_VahhaB
        AllX_VahhaB Сегодня, 09:32
        0
        Цитата: Metallurg_2
        Школы уничтожать - в них промывают мозги будущим фашистам.
        Столовые уничтожать - в них едят фашисты.

        В больницах лечат фашистов, в род.домах рожают фашистов... winked Интересная у вас идеология...