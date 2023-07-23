Военное обозрение
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Появились подробности о последствиях массированных ракетных ударов по объектам в Одессе

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Появились подробности о последствиях массированных ракетных ударов по объектам в Одессе

В ночь на 23 июля объекты военного назначения на территории Одессы подверглись массированной ракетной атаке ВС РФ. Стали известны некоторые подробности о последствиях массированных ракетных ударов.


Несмотря на распространяемую украинскими СМИ информацию о разрушениях в жилых кварталах города, удары наносились исключительно по целям военного назначения. Разрушения жилых домов действительно имеют место быть, но они связаны с ухудшением качества «работы» средств ПВО ВСУ. В частности, не менее трех ракет С-300 ПВО ВСУ упали на землю практически сразу после старта.

О пораженных военных целях известно следующее. Во-первых, после прилетов крылатых ракет и дронов последовала сильная детонация. Это говорит о том, что были поражены склады с боеприпасами ВСУ.

Во-вторых, загорелись строения на аэродроме Школьный, откуда осуществляется запуск беспилотных летательных аппаратов, в том числе и в сторону Крыма.

В-третьих, были зафиксированы прилеты в районе порта. Недалеко от этого места находятся учебный центр «Чабанка» 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, центр радиоэлектронной разведки и Управление оперативного командования «Юг».

Telegram-канал «Военная хроника» обращает внимание на заметное ухудшение качества работы ПВО ВСУ. Ракеты падают сразу после старта, и это говорит о неправильном хранении и сильном износе. Мы можем продолжить, что, вероятно, снизилось и качество личного состава, поскольку ПВО тоже несет потери, и туда направляют мобилизованных с давним опытом службы или вообще без оного.
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11 комментариев
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  1. aleks neym_2
    aleks neym_2 Сегодня, 09:12
    -8
    Бедная Одесса! Вот уж ей достаётся!
    1. monetam
      monetam Сегодня, 09:38
      0
      Достанется не жилой Одессе, а портовым сооружениям, и военным объектам. Жилые кварталы российскими восками никогда не обстреливаются.
  2. nikolas 83
    nikolas 83 Сегодня, 09:12
    +4
    Зенитные ракеты укропских ПВО попали в храм в Одессе. Сильные разрушения.Обвиняют как всегда нас.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 09:13
    +8
    Корабли в порту нужно перетопить,чтобы даже байдарки целой там не осталось.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:14
    +1
    Если говорить о С300,то скорее всего имеет место быть предельный срок хранения или нарушение хранения оного.Про те системы,что поставляют из за бугра,возможно имеет место нехватка ракет.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 09:30
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Если говорить о С300,то скорее всего имеет место быть предельный срок хранения или нарушение хранения оного. Про те системы, что поставляют из за бугра, возможно имеет место нехватка ракет.

      Но ближе к концу нулевых с украинской ПВО начались крайне серьёзные проблемы. Самое главное - начали истекать сроки хранения зенитных ракет. Твёрдое топливо, которое находится в ракетах имеет определённый срок хранения, после которого начинает постепенно разлагаться. Поэтому нужно либо делать новые ракеты, либо "перезаряжать" старые, но для этого нужны специальные заводы и специальное оборудование.
      В РФ в начале нулевых сумели "перезарядить" большую часть ракет для С-300, а в последнее время идёт производство большого кол-ва новых ракет. На Украине же с этим всё печально - практически все заводы, которые производят средства ПВО остались в России. И если модернизацию электронного оборудования ЗРК Украина проводить могла и проводила, то с ракетами всё было очень плохо, не было даже физических возможностей осуществить всё это.

      https://antimaydan.info/2014/07/ob_ukrainskoj_sisteme_pvo_115881.html
  5. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 09:17
    +1
    заметное ухудшение качества работы ПВО ВСУ.
    Ещё хуже?!!!belay
    1. nikolas 83
      nikolas 83 Сегодня, 09:19
      +1
      Снарядов к зрк гепард почти нет.С каждым налётом всё меньше.Пополнять не успевают.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:23
    +2
    Прошерстил маринтрафик буксиров в порту Одессы поуменьшилось ,надеюсь мы им аис отключили прямым попаданием.Пока видно 4- 5 ,на такой порт это ничто.Но надо обнулить.Что бы не было на чём геройствавать.Выносим ПВО и равняем порт авиацией не входя в зону действия ЗРК ВСУ,то что у них останется."Точно " вчера Зелибоба с Лексусом и Вованом ,вместо Столтенберга разговаривал.
  7. usr01
    usr01 Сегодня, 09:34
    0
    ...в районе порта. Недалеко от этого места находятся учебный центр «Чабанка»...

    автор! купи карту! это ~20 км по прямой, через залив! а по дороге... > 30...
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:34
    0
    Цитата: aleks neym_2
    Бедная Одесса! Вот уж ей достаётся!

    В течении 8-ми лет укронацисты обстреливали Донецк и убивали детей, по нему и сейчас стреляют, а Вы говорите бедная Одесса? Когда голосовали за нацистов надо было думать и молиться, чтобы атом не постучался в Ваши дома.