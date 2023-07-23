Появились подробности о последствиях массированных ракетных ударов по объектам в Одессе

В ночь на 23 июля объекты военного назначения на территории Одессы подверглись массированной ракетной атаке ВС РФ. Стали известны некоторые подробности о последствиях массированных ракетных ударов.
Несмотря на распространяемую украинскими СМИ информацию о разрушениях в жилых кварталах города, удары наносились исключительно по целям военного назначения. Разрушения жилых домов действительно имеют место быть, но они связаны с ухудшением качества «работы» средств ПВО ВСУ. В частности, не менее трех ракет С-300 ПВО ВСУ упали на землю практически сразу после старта.
О пораженных военных целях известно следующее. Во-первых, после прилетов крылатых ракет и дронов последовала сильная детонация. Это говорит о том, что были поражены склады с боеприпасами ВСУ.
Во-вторых, загорелись строения на аэродроме Школьный, откуда осуществляется запуск беспилотных летательных аппаратов, в том числе и в сторону Крыма.
В-третьих, были зафиксированы прилеты в районе порта. Недалеко от этого места находятся учебный центр «Чабанка» 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, центр радиоэлектронной разведки и Управление оперативного командования «Юг».
Telegram-канал «Военная хроника» обращает внимание на заметное ухудшение качества работы ПВО ВСУ. Ракеты падают сразу после старта, и это говорит о неправильном хранении и сильном износе. Мы можем продолжить, что, вероятно, снизилось и качество личного состава, поскольку ПВО тоже несет потери, и туда направляют мобилизованных с давним опытом службы или вообще без оного.