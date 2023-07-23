Военное обозрение
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Украинская прокуратура подает в розыск незаконно обогатившегося на сотни миллионов гривен экс-военкома Одесской области

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Украинская прокуратура подает в розыск незаконно обогатившегося на сотни миллионов гривен экс-военкома Одесской области

Бывшего начальника территориального центра комплектования (военкома) Одесской области Евгения Борисова в ближайшее время должны официально объявить в розыск. Такое решение принял офис генерального прокурора Украины после того, как вчера Государственное бюро расследований объявило подозрение Борисову в незаконном обогащении.


Как следует из данных правоохранительных органов, за время пребывания в должности предприимчивый офицер ВСУ Евгений Борисов превратился в долларового миллионера. Он обогатился как минимум на 188-200 млн гривен. Финансовое благополучие военкома пошло в гору после начала вооруженного конфликта и всеобщей мобилизации.

Когда Борисову стало известно, что под него «копают» следователи, он исчез. По данным украинских СМИ, военком бежал с семьей за границу. Последнее время его и членов его семьи фиксировали в Молдове, Турции, Испании и на Сейшельских островах.

Мать Борисова ранее стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью в 4 млн евро, а также купила автомобиль Mercedes-Benz EQV за почти 3 млн грн. Таинственным образом разбогатела и теща военкома – у нее появился целый автопарк дорогих машин, в том числе Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G63 AMG, Toyota Land Cruiser. Супруга Борисова купила в Испании офисное помещение за 737 тысяч евро.

Вероятно, это лишь часть имущества, которое предприимчивому военкому удалось приобрести, освобождая за деньги людей от мобилизации и расхищая выделяемые государством средства. Сейчас ему грозит десять лет лишения свободы за совершение ряда преступлений, в том числе и за отсутствие более полутора месяцев на работе в условиях военного положения.
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2 комментария
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  1. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 09:23
    0
    Этому в нахрюк точно не предстоит идти.
  2. bambr731
    bambr731 Сегодня, 09:25
    +1
    Украинская прокуратура подает в розыск незаконно обогатившегося на сотни миллионов гривен экс-военкома Одесской области

    Делился бы, тогда обогащение было бы законным