Украинский режим утверждает, что в течение минувшей ночи ВС РФ выпустили по объектам на территории страны 19 ракет разных типов. С таким заявлением выступило командование ВСУ, комментируя массированную ракетную атаку против объектов в Одессе и Одесской области.Из берегового ракетного комплекса «Бастион» с территории Крыма, как утверждают украинские военные, было запущено 5 крылатых ракет «Оникс». Кроме того, с территории Крыма запустили 2 баллистические ракеты «Искандер-М» и 5 крылатых ракет наземного базирования «Искандер-К».Еще 3 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 были выпущены в сторону Одессы самолетами Ту-22МЗ из акватории Черного моря. Наконец, 4 крылатые ракеты морского базирования «Калибр» запускались с подводной лодки, тоже из акватории Черного моря.Украинские паблики сообщают, что кроме ракет, в массированной атаке на объекты Одессы и Одесской области были задействованы и беспилотные летательные аппараты «Герань-2». Но их командование ВСУ не упоминает.Не говорит украинский штаб и о том, что максимальные разрушения жилым домам, храму и прочим гражданским объектам в историческом центре Одессы были причинены ракетами С-300, только принадлежащими украинским же силам противовоздушной обороны.Ракеты С-300 ПВО ВСУ падали сразу после старта. Впрочем, нельзя исключать и версию о том, что часть ракет по жилым домам и храму украинские военные могли запустить специально, чтобы обвинить затем в этом Россию и «демонизировать» ее образ и далее в глазах украинского и западного обывателя.