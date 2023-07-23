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Командование ВСУ озвучило свою версию, какие ракеты и откуда ВС РФ запускали по объектам Одессы

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Командование ВСУ озвучило свою версию, какие ракеты и откуда ВС РФ запускали по объектам Одессы

Украинский режим утверждает, что в течение минувшей ночи ВС РФ выпустили по объектам на территории страны 19 ракет разных типов. С таким заявлением выступило командование ВСУ, комментируя массированную ракетную атаку против объектов в Одессе и Одесской области.


Из берегового ракетного комплекса «Бастион» с территории Крыма, как утверждают украинские военные, было запущено 5 крылатых ракет «Оникс». Кроме того, с территории Крыма запустили 2 баллистические ракеты «Искандер-М» и 5 крылатых ракет наземного базирования «Искандер-К».

Еще 3 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 были выпущены в сторону Одессы самолетами Ту-22МЗ из акватории Черного моря. Наконец, 4 крылатые ракеты морского базирования «Калибр» запускались с подводной лодки, тоже из акватории Черного моря.

Украинские паблики сообщают, что кроме ракет, в массированной атаке на объекты Одессы и Одесской области были задействованы и беспилотные летательные аппараты «Герань-2». Но их командование ВСУ не упоминает.

Не говорит украинский штаб и о том, что максимальные разрушения жилым домам, храму и прочим гражданским объектам в историческом центре Одессы были причинены ракетами С-300, только принадлежащими украинским же силам противовоздушной обороны.

Ракеты С-300 ПВО ВСУ падали сразу после старта. Впрочем, нельзя исключать и версию о том, что часть ракет по жилым домам и храму украинские военные могли запустить специально, чтобы обвинить затем в этом Россию и «демонизировать» ее образ и далее в глазах украинского и западного обывателя.
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43 комментария
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:43
    +13
    Что то о Пэтриотах не слышно стало...куда пропали?
    А то все об С-300 глаголят...их время уходит..рано или поздно запас ракет к этому комплексу иссякнет и ПВО Украины просядет.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:50
      +4
      И всё же для меня загадка почему используются дорогие ракеты вместо планирующих УПАБ-1500Б или тех же КАБ-1500,ФАБ-1500 с УМПК ,ведь Одесса вполне себе досягаема для тактической авиации,если атаковать со стороны моря.

      Для наглядности карта.

      От Кинбурнской косы(Очаков) до Одессы 61 км по прямой для наглядности. Примерно с такого же расстояния со стороны моря применение планирующих бомб более оправданно.Они и дешевле и мощнее.А дальнобойные ракеты можно и поберечь для целей в глубоких тылах ВСУ.
      1. Escariot
        Escariot Сегодня, 09:57
        +6
        С учётом того, что со стороны моря 24/7 ситуацию мониторят самолеты-разведчики и беспилотники НАТО, то попытка подобной атаки (особенно с ФАБами) скорее бы смахивала на изощеренное самоубийство.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:59
        +8
        Эта планирующая бомба пролетает,ну двадцать километиов до цели..То есть самолету все равно надо входить в зону РВО.Наскольао оно просело знают военные.Значит есть в них в Одессе действующее ПВО.Зачем рисковать?А вот с фронтовым ПВО у них плохо,там мы и применяем планирующие бомбы
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 10:05
          +2
          Какие 20 км?60-80 км как минимум у УМПК с ФАБ,а УПАБ-1500Б ещё дальше.

          На других фотографиях, отснятых пресс-службами различных силовых ведомств Незалежной, можно легко идентифицировать элементы корпуса и складного крыла более малоразмерной планирующей управляемой бомбы «Гром-2» (9-А1−7759) с 480-килограммовой осколочно-фугасной БЧ и дальностью планирования 65 км либо её ракетной модификации «Гром-1» 9-А-7759 с твердотопливным разгонным блоком, 315-килограммовой БЧ и дальностью действия до 120 км.

          https://dzen.ru/a/ZBLPAqrZFBok4uw7

          Принцип использования данных бомб заключается в сбросе с узлов подвески многофункциональных бомбардировщиков Су-34, а также многоцелевых истребителей Су-30СМ и Су-35С, оперирующих на высоте от 8 до 12 км. Дальность от линии соприкосновения составляет при этом от 40 до 65 км, исключая поражение самолётов-носителей большинством имеющихся в распоряжении ВСУ средств ПВО. Что же касается ракетной модификации «Гром-1» («9-А-7759»), то интегрированный в её хвостовой отсек твердотопливный разгонный блок обеспечивает достаточную кинетическую энергию и скорость для полёта с планированием на дистанцию 120—150 км при пуске с высоты более 10 км и 60—70 км — при пуске из сверхнизковысотного режима.
          1. MainJet88
            MainJet88 Сегодня, 10:27
            +2
            А зачем рисковать, самолет на высоте 10 км прекрасная цель для ПВО.
            1. Orange-Bigg
              Orange-Bigg Сегодня, 10:38
              +1
              Цитата: MainJet88
              А зачем рисковать, самолет на высоте 10 км прекрасная цель для ПВО.


              Для какой ПВО?Там самые дальнобойные у ВСУ это С-300ПС ,многие ракеты из которых сразу после старта падали,так как их по-моему придавили РЭБ перед ударом,а во-вторых у старых ВСУшных С-300ПС предельная дальность поражения не более 70-75 км,а ФАБ с УМПК летят на 80 км.Так как такое ПВО помешает ударить планирующими бомбами?
              1. Piramidon
                Piramidon Сегодня, 13:13
                0
                Цитата: Orange-Bigg
                Для какой ПВО?Там самые дальнобойные у ВСУ это С-300ПС

                "Патриоты" еще не все уничтожены.
            2. Грица
              Грица Сегодня, 13:03
              0
              Цитата: MainJet88
              А зачем рисковать, самолет на высоте 10 км прекрасная цель для ПВ

              В то и вопрос - а почему хотя бы дальнобойные системы ПВО еще не выявлены и не уничтожены? Почему оказалось, что в нашей армии не осталось ни одной светлой головы, которая может разработать план массированного налета на ПВО. Почему у других стран получается это, а у нас нет? Пусть бы у евреев поучились
          2. Wolfskin1993
            Wolfskin1993 Сегодня, 10:34
            +4
            Не работают реально эти бомбы далее 40 км и то в полигонных условиях и некоторые требуют "подсветки". А С-300 успеет сбить , вошедший в его зону действия , самолёт. Пусть даже одной из трёх=четырёх протухших , но достанет. И как потом обеспечить эвакуацию пилота (ов) , даже если они катапультируются и в прибрежных водах окажутся?
        2. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 10:30
          +2
          Цитата: dmi.pris1
          Эта планирующая бомба пролетает, ну, двадцать километров до цели..

          Точно 20? А это кому нарисовано:

          И ещё:
      3. Светлан
        Светлан Сегодня, 10:06
        +3
        Эфекта внезапности с самолётами достичь трудно. Аэродромы базирования отслеживаются, небо просматривается и чуть что объявляется тревогой. При этом всё возможное рассредотачивается.
      4. Wolfskin1993
        Wolfskin1993 Сегодня, 10:43
        +2
        А что делать с теми С-300 , которые от грибовки , Санжейки , Ильичёвска перекрывают этот мешок полностью и несколько раз. Причём сами РЛС не включат , но видят все цели от момента взлёта в режиме онлайн.
      5. Сергей 777
        Сергей 777 Сегодня, 11:37
        0
        Ну КАБы и ФАБы это вы загнули. Тогда Су 34 нужно будет зависнуть над городом, а это смертеподобно. УПАБы конечно лучший вариант, но и тогда носителю нужно будет оказаться на высоте в 10-12 км в 50-60 км от города. Это безопаснее но у противника под Одессой остались дивизионы С-300 для которых такое расстояние до цели оптимальное.
        Так что либо Х 59 бить, либо Гром 1.
      6. МВГ
        МВГ Сегодня, 12:17
        0
        Есть еще одна причина - относительно низкая точность планирующих бомб по сравнению с ракетами
    2. Konnick
      Konnick Сегодня, 09:54
      +3
      Что то о Пэтриотах не слышно стало...куда пропали?


      Патриоты в Киеве, на всю украину их не хватит.
    3. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:10
      +3

      Леха с Андроида. (Леха с Андроида)
      Сегодня, 09:43
      НОВЫЙ
      +2
      Что то о Пэтриотах не слышно стало...куда пропали?
      А то все об С-300 глаголят...их время уходит..рано или поздно запас ракет к этому комплексу иссякнет и ПВО Украины просядет.
      зелю охраняют. wink Да,и сам запас ракеток, походу, был сразу не велик. Мерикатосы может и ещё бы подсыпали, но посмотрев на результаты наших ракет, видимо решили тихо съехать с темы. Ибо всё это голливудское, развалилось, а им то ещё надо своим вассалам впихивать. wink
  2. monetam
    monetam Сегодня, 09:50
    +9
    Еще в 2020 году главком ПВО России говорил в интервью. что почти все ракеты украинских комплексов С-300 и С-200 просрочены, и существует очень большой риск при их использовании. Так что - ничего удивительного.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:55
    +2
    Цитата: Orange-Bigg
    УПАБ-1500Б или тех же КАБ-1500,ФАБ-1500 с УМПК

    Наверно Одесса ударов такими боеприпасами не переживет...шибко масштабные разрушения будут и гражданские могут пострадать. request
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:15
      +1
      Так удары ведь наносятся по портовой инфраструктуре.Что гражданские могут делать в порту,зная что его систематически бомбят?
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:11
      +1
      Цитата: Леха с Андроида.
      УПАБ-1500Б или тех же КАБ-1500,ФАБ-1500 с УМПК

      Это просто детские пукалки. А вот т. Сталин знал что нужно врагам.
      1954 г. ФАБ-9000
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 11:21
        0
        Может найдутся ещё и те,для кого ФАБ-9000 покажется детской игрушкой.
        1. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 11:49
          +1
          Цитата: Orange-Bigg
          Может найдутся ещё и те, для кого ФАБ-9000 покажется детской игрушкой.

          Ничего не имею против т.н. АВБПМ.
        2. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 13:19
          0
          Цитата: Orange-Bigg
          Может найдутся ещё и те,для кого ФАБ-9000 покажется детской игрушкой.

          Её еще нужно доставить к цели. Свободнопадающие сейчас применяют только там, где полностью отсутствует ПВО.
      2. Escariot
        Escariot Сегодня, 13:28
        0
        А какой самолёт может сейчас взять это чудо на борт и потом применить? Только стратегические бомбардировщики, но в современных реалиях они до цели не долетят.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:01
    +5
    Удивительно но ВСУ не разгоняет ущерб ,консульства КНР в Одессе .Хотя на сайте нашего МИДа эта инфа есть.МИД РФ и посольство КНР в Москве работают в конструктивном ключе.Похоже КНР послали по этому вопросу Зе в эротическое ,но и ещё чем-то и пригрозили- не лезь со своим свинячьим рылом в отношения Россия КНР.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:04
    +2
    Цитата: Леха с Андроида.
    Что то о Пэтриотах не слышно стало...куда пропали?
    А то все об С-300 глаголят...их время уходит..рано или поздно запас ракет к этому комплексу иссякнет и ПВО Украины просядет.

    Пэтриоты в Киеве; стерегут Банковую.
  6. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:06
    +3
    Впрочем, нельзя исключать и версию о том, что часть ракет по жилым домам и храму украинские военные могли запустить специально, чтобы обвинить затем в этом Россию и «демонизировать» ее образ и далее в глазах украинского и западного обывателя.
    Однозначно. Чтобы затереть следы своих побед)) ПВО. Да, и на петушином фронте им надо пэрэмогу. laughing
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:06
      +1
      Цитата: a.s.zzz888
      часть ракет по жилым домам и храму украинские военные могли запустить специально

      Это вряд ли. Хватило промахов ПВО ВФУ.
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 11:20
        +1
        Румaтa
        Сегодня, 11:06
        НОВЫЙ

        0
        Цитата: a.s.zzz888
        часть ракет по жилым домам и храму украинские военные могли запустить специально

        Это вряд ли. Хватило промахов ПВО ВФУ.
        Простите, но это не моя цитата. Это цитирование текста статьи.
        Что касается вашего комета, то каждый имеет право высказать свою точку зрения. Хотя возможно, что и так, как вы предложили. Трудно судить не видя само место прилета. Возможно, когда то и всплывет правда.
  7. Vashek
    Vashek Сегодня, 10:08
    -12
    ,,,красавица Одесса под вражеским огнем...
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:18
      +4
      Цитата: Vashek
      ,,,красавица Одесса под вражеским огнем...


      Под вражеской пятой вы хотели сказать?
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 11:05
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Под вражеской пятой вы хотели сказать?

        И под пятой и под огнём. В собор попала ракета криворукой ПВО ВФУ. Если бы ракета ВКС РФ, то от собора ничего бы не осталось.
    2. 30 вис
      30 вис Сегодня, 10:54
      +3
      Цитата: Vashek
      ,,,красавица Одесса под вражеским огнем...

      Отвоеванный у турок занюханный посёлок Хаджи бей ... . Одесса , русский город созданный в Новороссии по приказу Российской Императрицы Екатерины Великой . Южная жемчужина , доставшаяся неразумным потомкам хазар -
      жидоукрам , будет возвращёна в корону Российского Госудаства . Ибо не фиг !
  8. air wolf
    air wolf Сегодня, 10:18
    +4
    Это данные с Аваков НАТО, все радары бандеровцев направлены от фронта в глубь оккупированных территорий России (пока название Украина), поэтому они ничего не видят в России, а целеуказание идет в реальном времени от НАТО, если радар будет направлен на фронт, то ему хана сразу.
    Вот поэтому нужна Герань 1 она поменьше с головкой по РЛС, она будет залетать на бандеровкие территории и разворачиваться на 180 градусов и уничтожать ПВО Х-менов.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 13:36
      0
      Тогда степени интеграции натовских систем радиообнаружения и советских систем радиокомандного наведения стоит лишь только позавидовать. Ну и заодно подивиться самим системам Аваксов, кои видят даже за горизонтом и точно определяют положение цели. Прям какие-то инопланетные технологии.
  9. rusmor55
    rusmor55 Сегодня, 10:59
    0
    "Украинский режим утверждает", Так и сказали бы- мы подтверждаем, что нам довели от разведки НАТО! А то взлет стратегов с Энгельса и тревога по всей Украине!
  10. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:02
    +2
    Ракеты С-300 ПВО ВСУ падали сразу после старта.

    Верю. Было такое видео пару дней назад.
    Тем не менее 99,99% одесситов в условиях многолетней информационной блокады верят Зеленскому, что это ВКС РФ повредили собор.
    1. VladMirU
      VladMirU Сегодня, 11:46
      -1
      Вам, что, вера Одесситов во что-то, важнее жизней наших солдат и офицеров. Да плевать во что они там верят. Обойдутся. Главное быстрей зачистить регион от ков.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 12:05
        0
        Цитата: VladMirU
        вера Одесситов во что-то

        Происходит ползучая бандеризация ватников. Это плохо.
  11. Viktor fm
    Viktor fm Сегодня, 11:24
    0
    Кажется, в Кремле задницы хорошо зачесались, и это радует.
  12. igorlvov
    igorlvov Сегодня, 11:26
    0
    ночью наблюдал пуски ракет из Севастополя,красиво и шумно около 1 00 пошли,штук 5
  13. nordscout
    nordscout Сегодня, 12:55
    0
    Что мы так сильно разволновались на очередной "ципсошный" выпад в сторону России... Уже после Бучи было понятно, что вёдра помоев и разнообразного бреда будет выливаться на ВС РФ и их тактику ведения боевых действий. И не стоит "ломать головы" в вопросах, в которых гражданское население и не должно "париться".... На то есть специально обученные люди, которые имеют соответствующие должности и воинские звания...